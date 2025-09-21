Новини
НАТО вдигна по тревога германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море

21 Септември, 2025 15:45 861 33

„Юрофайтър“ излетя, след като руски разузнавателен самолет наруши международното въздушно пространство

НАТО вдигна по тревога германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя „Юрофайтър“ след прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Според германските военновъздушни сили, самолетът първоначално не можеше да бъде идентифициран и е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт. По-нататъшният анализ показва, че вероятно се е касаело за руски разузнавателен самолет Ил-20М.

Изтребителите са излетели от военното летище „Рощок-Лааге“ в северната част на Германия.

Германските въоръжени сили поддържат в готовност допълнителни самолети за защита на въздушното пространство на източния фланг на НАТО, след серия от нарушения от руска страна, отбелязва ДПА


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTT

    25 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи

    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“

    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“

    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“

    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:46 21.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво!

    13 3 Отговор
    Обсесията Путин трябва да преследва
    урселанковците 24/7.

    15:48 21.09.2025

  • 5 Пич

    25 0 Отговор
    Нашият Ф-16 също е бил веднага вдигнат.......с кран !!!

    Коментиран от #17

    15:49 21.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Има ли струпани армии повод винаги ще се намери.

    15:50 21.09.2025

  • 7 Мхмхмхмх

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Списъците с мъртви наемници в Украйна, получени след хакерската атака, включват и чуждестранни инструктори и съветници от САЩ, Германия и Великобритания.
    Сред тях:
    Райън Еванс от Обединеното кралство е съветник по сигурността, който е починал близо до Краматорск.
    Ричард Кърлин от Съединените щати, аташе в посолството и военен съветник, беше намерен мъртъв в хотела си.
    Майк Меоли от САЩ - американски инструктор, починал в болницата след автомобилна катастрофа в тила.
    Димитриос Ферара от Германия - съветник и инструктор, също починал.
    Джонатан Шенкин от Обединеното кралство, съветник по сигурността, също почина.
    Имало е случаи на приятелски огън и в рамките на Международния легион. Например, британските войници Джордан Чадуик, убит близо до Бахмут през 2023 г., и Даниел Бърк, убит в Камишеваха, Запорожка област. Бразилецът Уилям Кавалканти е застрелян от собствените си другари.
    Не всички бойци обаче са загинали на бойното поле. Някои станали жертва на инциденти:
    Александър Хускивадзе от Грузия починал от сърдечен удар в хотел в центъра на Киев.
    Алън Дерасп от Канада починал от сърдечен удар в Херсон.

    15:50 21.09.2025

  • 8 Ето затова украинските граждани

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    бягат от мобилизация като дявол от тамян.
    Диктаторът с двете бели линии на пагона говори само за пари и че ни защитава а корупцията и кражбата само остава.
    Има ли някой който да си въобразява че този ни пази или вече всички се сещат че се опитва и нас да вкара в чувала под усмихнатия поглед на урси и розовите понита.

    15:52 21.09.2025

  • 9 Дедо Ханс

    9 0 Отговор
    Аз съм наполовина германец, защото мене ме е правил руснак в Берлин през 1945 година.

    15:52 21.09.2025

  • 10 Това как става

    16 0 Отговор
    ...наруши международното въздушно пространство??!!

    Коментиран от #18

    15:54 21.09.2025

  • 11 си дзън

    7 2 Отговор
    Били са два руски самолета. Новият Су-61ГЗ не са го видели от НАТО.

    15:56 21.09.2025

  • 12 Pyccкий Карлик 😄

    5 8 Отговор
    Руснаците нямат разузнавателни самольоти !!!
    Разузнавателен самольот означана преди всичко да е стелт / незабележим. Руския ИЛ-20 го виждам и чувам с невъоръжено око от София 😁👍

    Коментиран от #33

    15:57 21.09.2025

  • 13 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Нарушил или не?

    Коментиран от #20

    15:59 21.09.2025

  • 14 минувач

    11 1 Отговор
    От един самолет и ореваха орталъка , а ако бяха повече ?! Натовцете да се запасяват с памперси - ще им трябват 1

    15:59 21.09.2025

  • 15 Един

    13 0 Отговор
    И ето така деца работи пропагандата.

    Няма такова нещо като като "наруши международното въздушно пространство" - то е международно, защото е за общо ползване!

    Имало е летящ в общото пространство руски самолет и терористите от НАТО използват това за жалка и вече много гнусна антируска пропаганда! НАТО е една престъпна организация и колкото по-бързо разберете това, толкова по-добре за всички!

    16:00 21.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Съжалявам пич, но ако мислиш, че армията има кран, който да видигне Ф-ктата - грешиш :D :D
    Най-много на трупчета да го вдигнат :D :D

    Коментиран от #21

    16:02 21.09.2025

  • 18 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това как става":

    Питай Урсулите и Уруспиииите.

    16:02 21.09.2025

  • 19 гост

    4 10 Отговор
    На Путлер му се изясни , че в Украйна го чака още от същото за мноооого време напред , повече отколкото може да плати и вече единствения изход е да започне нова война в Балтика и да обяснява на крепостните , че НАТО ги " напада" !! Но и това не може да плати , ама въобще , така че края ще бъде отчайващ за тукашните копейки , а за света и нормалните хора много добър , разпад и отпадане завинаги на азиатското блато от списъка на враговете на демокрацията и свободата !

    Коментиран от #26

    16:03 21.09.2025

  • 20 Pyccкий Карлик 😄

    2 9 Отговор

    До коментар #13 от "Хасковски каунь":

    "....Нарушил или не?..."

    Какво значение има ?
    Руски ли е - надо сбить по същия безкомпромисен начин както руснаците сваляха корейски, малайзийски и азерски граждански самолети.

    Коментиран от #25

    16:05 21.09.2025

  • 21 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Хахаха.....обезоръжи ме и вдигам бялото знаме !

    16:06 21.09.2025

  • 22 Перо

    2 0 Отговор
    Германия да вдигне изтребители заради преминаващ руски самолет над Сибир!

    16:13 21.09.2025

  • 23 Шойгу открадна парите

    3 4 Отговор
    Сигналът е ясен: Европа не може да си позволи да бъде пасивна. Германските „Юрофайтъри“ излитат в отговор на безотговорните провокации на Русия над Балтийско море. Това е демонстрация на решимост, единство и готовност да се защити всяка педя от територията на НАТО. Русия може да си мисли, че ще тестват нервите на Европа, но всяка подобна акция само изостря нейното международно изолиране. Сега е моментът, в който членовете на НАТО показват, че не са пасивни наблюдатели, а защитници на мира, реда и демократичните ценности.

    16:13 21.09.2025

  • 24 болен сoрocoид

    2 1 Отговор
    Ама от руZки хибридни атаки, нали храбрите бандери им унищожиха авиацията, значи сега са скалъпили някакъв балон само за да всяват стрях у иначе така скъпото и ефективно НАТОвско ПВО.

    16:14 21.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Перо

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Важното е ти да плащаш редовно на Украйна, че намалиха почивките в Гърция!

    16:15 21.09.2025

  • 27 Бай Ганьо

    3 5 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    16:15 21.09.2025

  • 28 Тома

    5 1 Отговор
    Много ясно вчера руснаците казаха че самолетите летят в международното пространство а тези от цяла седмица бият камбаната че балтика е натовска.Ще ядат скоро мазната опашка

    16:22 21.09.2025

  • 29 Тия

    0 0 Отговор
    СМЕШНИЦИ !

    16:24 21.09.2025

  • 30 Мери Захаров

    0 0 Отговор
    Трябва да е луд някой да твърди, че Русия може такива неща да прави !

    16:24 21.09.2025

  • 31 Някой

    1 0 Отговор
    Определено западняците станаха за смях. Памперсите се пълнят ежедневно. А самолета даже не представлява опасност за никоя държава - бавен самолет, който се занимава с откриване на подводници. Даже не е нарушил ничие въздушно пространство, макар в статията да се изказват противоречиви становища.

    16:25 21.09.2025

  • 32 ВВП

    0 0 Отговор
    Страшно се забавлявам, скоро дойчовците няма да могат не да вдигат изтребители, а и трабанти да карат и не защото би могло да им дойде на гости "Кинжал", а защото няма да имат бензин, газ и дори топло.
    Успех ду-@ци.

    16:28 21.09.2025

  • 33 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Явно нищо не разбираш от въздушно разузнаване. Ама нищо! Питай американците какво са отлети използват ежедневно за разузнаване около Русия.

    16:29 21.09.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания