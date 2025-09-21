НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя „Юрофайтър“ след прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
Според германските военновъздушни сили, самолетът първоначално не можеше да бъде идентифициран и е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт. По-нататъшният анализ показва, че вероятно се е касаело за руски разузнавателен самолет Ил-20М.
Изтребителите са излетели от военното летище „Рощок-Лааге“ в северната част на Германия.
Германските въоръжени сили поддържат в готовност допълнителни самолети за защита на въздушното пространство на източния фланг на НАТО, след серия от нарушения от руска страна, отбелязва ДПА
1 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
15:46 21.09.2025
4 Браво!
урселанковците 24/7.
15:48 21.09.2025
5 Пич
Коментиран от #17
15:49 21.09.2025
6 Последния Софиянец
15:50 21.09.2025
7 Мхмхмхмх
До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Списъците с мъртви наемници в Украйна, получени след хакерската атака, включват и чуждестранни инструктори и съветници от САЩ, Германия и Великобритания.
Сред тях:
Райън Еванс от Обединеното кралство е съветник по сигурността, който е починал близо до Краматорск.
Ричард Кърлин от Съединените щати, аташе в посолството и военен съветник, беше намерен мъртъв в хотела си.
Майк Меоли от САЩ - американски инструктор, починал в болницата след автомобилна катастрофа в тила.
Димитриос Ферара от Германия - съветник и инструктор, също починал.
Джонатан Шенкин от Обединеното кралство, съветник по сигурността, също почина.
Имало е случаи на приятелски огън и в рамките на Международния легион. Например, британските войници Джордан Чадуик, убит близо до Бахмут през 2023 г., и Даниел Бърк, убит в Камишеваха, Запорожка област. Бразилецът Уилям Кавалканти е застрелян от собствените си другари.
Не всички бойци обаче са загинали на бойното поле. Някои станали жертва на инциденти:
Александър Хускивадзе от Грузия починал от сърдечен удар в хотел в центъра на Киев.
Алън Дерасп от Канада починал от сърдечен удар в Херсон.
15:50 21.09.2025
8 Ето затова украинските граждани
До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":бягат от мобилизация като дявол от тамян.
Диктаторът с двете бели линии на пагона говори само за пари и че ни защитава а корупцията и кражбата само остава.
Има ли някой който да си въобразява че този ни пази или вече всички се сещат че се опитва и нас да вкара в чувала под усмихнатия поглед на урси и розовите понита.
15:52 21.09.2025
9 Дедо Ханс
15:52 21.09.2025
10 Това как става
Коментиран от #18
15:54 21.09.2025
11 си дзън
15:56 21.09.2025
12 Pyccкий Карлик 😄
Разузнавателен самольот означана преди всичко да е стелт / незабележим. Руския ИЛ-20 го виждам и чувам с невъоръжено око от София 😁👍
Коментиран от #33
15:57 21.09.2025
13 Хасковски каунь
Коментиран от #20
15:59 21.09.2025
14 минувач
15:59 21.09.2025
15 Един
Няма такова нещо като като "наруши международното въздушно пространство" - то е международно, защото е за общо ползване!
Имало е летящ в общото пространство руски самолет и терористите от НАТО използват това за жалка и вече много гнусна антируска пропаганда! НАТО е една престъпна организация и колкото по-бързо разберете това, толкова по-добре за всички!
16:00 21.09.2025
17 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Пич":Съжалявам пич, но ако мислиш, че армията има кран, който да видигне Ф-ктата - грешиш :D :D
Най-много на трупчета да го вдигнат :D :D
Коментиран от #21
16:02 21.09.2025
18 Ами
До коментар #10 от "Това как става":Питай Урсулите и Уруспиииите.
16:02 21.09.2025
19 гост
Коментиран от #26
16:03 21.09.2025
20 Pyccкий Карлик 😄
До коментар #13 от "Хасковски каунь":"....Нарушил или не?..."
Какво значение има ?
Руски ли е - надо сбить по същия безкомпромисен начин както руснаците сваляха корейски, малайзийски и азерски граждански самолети.
Коментиран от #25
16:05 21.09.2025
21 Пич
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Хахаха.....обезоръжи ме и вдигам бялото знаме !
16:06 21.09.2025
22 Перо
16:13 21.09.2025
23 Шойгу открадна парите
16:13 21.09.2025
24 болен сoрocoид
16:14 21.09.2025
26 Перо
До коментар #19 от "гост":Важното е ти да плащаш редовно на Украйна, че намалиха почивките в Гърция!
16:15 21.09.2025
27 Бай Ганьо
16:15 21.09.2025
28 Тома
16:22 21.09.2025
29 Тия
16:24 21.09.2025
30 Мери Захаров
16:24 21.09.2025
31 Някой
16:25 21.09.2025
32 ВВП
Успех ду-@ци.
16:28 21.09.2025
33 Някой
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик 😄":Явно нищо не разбираш от въздушно разузнаване. Ама нищо! Питай американците какво са отлети използват ежедневно за разузнаване около Русия.
16:29 21.09.2025