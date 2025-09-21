НАТО вдигна по тревога германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя „Юрофайтър“ след прелитане на руски военен самолет над Балтийско море, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Според германските военновъздушни сили, самолетът първоначално не можеше да бъде идентифициран и е летял в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт. По-нататъшният анализ показва, че вероятно се е касаело за руски разузнавателен самолет Ил-20М.

Изтребителите са излетели от военното летище „Рощок-Лааге“ в северната част на Германия.

Германските въоръжени сили поддържат в готовност допълнителни самолети за защита на въздушното пространство на източния фланг на НАТО, след серия от нарушения от руска страна, отбелязва ДПА