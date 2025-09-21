Новини
Съюзниците от НАТО ще се срещнат във вторник за консултации

Съюзниците от НАТО ще се срещнат във вторник за консултации

21 Септември, 2025 17:53

Съветът на Алианса се свиква след навлизането на три МиГ-31 и настояването на Талин за консултации по Член 4

Съюзниците от НАТО ще се срещнат във вторник за консултации - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Северноатлантическият съвет на НАТО ще се събере във вторник, за да обсъди нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама запознати служители. Досега бе известно само, че срещата ще се проведе в началото на идната седмица, предава БТА.

По данни на Естония, в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение в естонското въздушно пространство. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров във Финския залив на Балтийско море.

Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради случилото се, съобщи премиерът Кристен Михал. Член 4 предвижда, че членовете на НАТО се консултират, когато преценят, че тяхната територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Обсъжданията в Северноатлантическия съвет могат да доведат до съвместни решения или действия.

Москва твърди, че трите МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област и че естонското въздушно пространство не е било нарушено. Талин обаче отхвърли тези твърдения.

Утре Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание по въпроса.

Седмица по-рано, в нощта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, която ги свали с подкрепата на военни самолети на други държави от Алианса.


Естония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАТО🌐

    3 13 Отговор
    Пази се блато ИДВА НАТО

    Коментиран от #5

    17:55 21.09.2025

  • 2 Във вторник ще

    7 0 Отговор
    се бере с голи ръце голем дебел и натопорчен праззз.
    Добивът ще бъде уникално голям.

    17:57 21.09.2025

  • 3 Членките на НАТЮ

    6 1 Отговор
    Ще обсъждат за разни ....
    членове 4-ти, 5-ти...😁

    17:58 21.09.2025

  • 4 защо

    8 2 Отговор
    Нещо много често започнаха да се срещат.
    Да вземат да се вземат, та да кротнат малко.

    17:59 21.09.2025

  • 5 факуса

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "НАТО🌐":

    идва ама гледа дали не много бързо и да се разбере,че са гола вода, длъжниците по добре да се разберат как да си платят дълговете,с русия се видя,че нема да стане

    18:00 21.09.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    9 1 Отговор
    Изкукали военолюбци без да са участвали във военни действия изкара война!

    18:01 21.09.2025

  • 7 Путин

    3 2 Отговор
    Не се плаша от 4,или 5 члена !

    18:02 21.09.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 8 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    18:03 21.09.2025

  • 9 ШОС

    1 0 Отговор
    Събиранията струват пари !

    18:05 21.09.2025

  • 10 ЛОШО

    5 1 Отговор
    щО ЛЕТЕНЕ ЩЕ ПАДНЕ, ЩО КОСУЛТАЦИИ,ЩО ПЛАШЕНЕ,ЩО МАНЖА ЩЕ СЕ ИЗС..ЕЕ............

    18:05 21.09.2025

  • 11 Бялджип

    6 1 Отговор
    България дали ще участва със страховития си военен министър?

    18:06 21.09.2025

  • 12 Трябва

    5 0 Отговор
    Путин да отиде на инспекция,както натовци в Беларус !

    18:07 21.09.2025

  • 13 Николова , София

    5 1 Отговор
    НАТО ..дали успя днес да Вдигне самолета ::))

    Коментиран от #14

    18:07 21.09.2025

  • 14 Льотчик

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Николова , София":

    Може да вдигнеш на Путин !

    Коментиран от #19

    18:09 21.09.2025

  • 15 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Освен да се срещате за лаф моабет за друго не ставате

    18:09 21.09.2025

  • 16 Ай чиститу

    3 0 Отговор
    Нали ви каза Урсула като идва тук, че България е фронтова държава. Аз ще офейкам от държавата ако започне мобилизация. Нека разните примитивни русофобни коментатори тук да ходят на фронта. Лаладжийството свърши, досега ви подгряваха, след някое друго време започва мобилизацията. Ей ходете, аз имам други планове за живота - докато вие дълги години писахте русофобни коментари по сайтовете, аз съм инвестирал в добро образование и квалификация, владея западни езици и няма да имам проблеми да ме вземат на работа в цял свят. Онези дето беснеят по цял ден в сайтовете да ходят на украинския фронт.

    18:09 21.09.2025

  • 17 Ролан

    1 0 Отговор
    Често се събират! Сигурно са безработни? )))

    18:10 21.09.2025

  • 18 В В.П.

    1 0 Отговор
    Ще решават каква магария още да сторят..Или да вкарат балтийските муруци в мелето...Най добре е да капитулират пред РФ ,разтурят НАТО ,и всеки у тях ..

    18:11 21.09.2025

  • 19 Николова , София

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Льотчик":

    На него (Путин ) поне самолета се вдига ..ама виж на НАТО нещо не иска ...може от простата да е. Трябва да го прегледа Лавров

    18:12 21.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

