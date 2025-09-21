Съюзниците от НАТО ще се срещнат във вторник за консултации

Северноатлантическият съвет на НАТО ще се събере във вторник, за да обсъди нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски изтребители, съобщава Ройтерс, позовавайки се на двама запознати служители. Досега бе известно само, че срещата ще се проведе в началото на идната седмица, предава БТА.
По данни на Естония, в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение в естонското въздушно пространство. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров във Финския залив на Балтийско море.
Естония реши да поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради случилото се, съобщи премиерът Кристен Михал. Член 4 предвижда, че членовете на НАТО се консултират, когато преценят, че тяхната територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Обсъжданията в Северноатлантическия съвет могат да доведат до съвместни решения или действия.
Москва твърди, че трите МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област и че естонското въздушно пространство не е било нарушено. Талин обаче отхвърли тези твърдения.
Утре Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание по въпроса.
Седмица по-рано, в нощта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, която ги свали с подкрепата на военни самолети на други държави от Алианса.
1 НАТО🌐
Коментиран от #5
17:55 21.09.2025
2 Във вторник ще
Добивът ще бъде уникално голям.
17:57 21.09.2025
3 Членките на НАТЮ
членове 4-ти, 5-ти...😁
17:58 21.09.2025
4 защо
Да вземат да се вземат, та да кротнат малко.
17:59 21.09.2025
5 факуса
До коментар #1 от "НАТО🌐":идва ама гледа дали не много бързо и да се разбере,че са гола вода, длъжниците по добре да се разберат как да си платят дълговете,с русия се видя,че нема да стане
18:00 21.09.2025
6 БОЛШЕВИК
18:01 21.09.2025
7 Путин
18:02 21.09.2025
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:03 21.09.2025
9 ШОС
18:05 21.09.2025
10 ЛОШО
18:05 21.09.2025
11 Бялджип
18:06 21.09.2025
12 Трябва
18:07 21.09.2025
13 Николова , София
Коментиран от #14
18:07 21.09.2025
14 Льотчик
До коментар #13 от "Николова , София":Може да вдигнеш на Путин !
Коментиран от #19
18:09 21.09.2025
15 Хасковски каунь
18:09 21.09.2025
16 Ай чиститу
18:09 21.09.2025
17 Ролан
18:10 21.09.2025
18 В В.П.
18:11 21.09.2025
19 Николова , София
До коментар #14 от "Льотчик":На него (Путин ) поне самолета се вдига ..ама виж на НАТО нещо не иска ...може от простата да е. Трябва да го прегледа Лавров
18:12 21.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.