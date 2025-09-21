Новини
Признаването на палестинска държава е „награда за Хамас", заяви Израел

Признаването на палестинска държава е „награда за Хамас“, заяви Израел

21 Септември, 2025 19:13

Великобритания, Канада и Австралия се присъединиха към държавите, подкрепящи двудържавното решение

Признаването на палестинска държава е „награда за Хамас“, заяви Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина, коeто има за цел да даде нов импулс на двудържавното решение на израелско-палестинския конфликт, предава БТА.

Стъпката беше приветствана от Палестина, но предизвика остра реакция от Израел и критики от САЩ, предаде Ройтерс.

Израелското Министерство на външните работи заяви, че подобно признаване е „нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка „Хамас“. Ведомството посочи, че лидерите на „Хамас“ открито определят този акт като „пряк плод на клането от 7 октомври“. „Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика“, допълниха от министерството.

Палестинската министърка на външните работи Варсен Агхабекиан Шахин обаче приветства решението, подчертавайки, че признаването на Държавата Палестина е „практична, осезаема и необратима стъпка“. Според нея то няма да сложи край на войната незабавно, но представлява напредък, който трябва да бъде надграден. Шахин обвини Израел, че отказва всякакви преговори, след като премиерът Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че „никога няма да има палестинска държава“ и даде ход на ново еврейско селище на Западния бряг.

Израелски министри от своя страна определиха признаването като безсмислено и без реален ефект върху ситуацията на терен. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също го отхвърли като „рекламен трик“ и „контрапродуктивно“.

Междувременно палестинската външна министърка настоя политическият натиск върху Израел да се съчетае и с икономически мерки. Тя обвини Израел в „геноцид в Газа“, твърдение, което Израел отхвърля. Миналата седмица обаче разследваща комисия на ООН, както и международни и израелски правозащитни организации, заявиха, че са стигнали до заключение, че Израел е извършил геноцид в ивицата.

Признаването на Държавата Палестина вече е подкрепено от редица страни и се очаква още държави, сред които Франция и Саудитска Арабия, да заемат същата позиция по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.


  • 1 Късно

    12 1 Отговор
    Разбрахме, че нисичкия с мустака и идеалната униформа беше прав.

    19:15 21.09.2025

  • 2 Иван

    10 1 Отговор
    Признаването на Косово е награда за НАТО-ОТАН и Синагогата.

    19:16 21.09.2025

  • 3 НАГРАДА ЗА СВЕТА Е

    17 0 Отговор
    А НЕ ЗА ХАМАЗ. ДВЕ ДЪРЖАВИ Е РЕШЕНИЕТО ,А ДРУГОТО ВСИЧКО Е ЕВРЕЙСКИ ПИНИЗИ.

    19:16 21.09.2025

  • 4 А НАШИЯ

    8 0 Отговор
    Целувач на ръце какво ще прави сега?? На кой да се поклони - на иевреите ли или не бритите???

    19:18 21.09.2025

  • 5 Той

    12 2 Отговор
    Последните 80 години, Израел ми даде достатъчно поводи да вярвам на Хамас.

    19:18 21.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    9 1 Отговор
    Края на кървавия ционисти режим на военнопрестъпника Натаняху е близо!

    19:21 21.09.2025

  • 8 Спецназ

    8 1 Отговор
    Англия и колониите и се озъбиха на американците.

    Какво могат да направят САЩ и Израел в ООН ако са 2 срещу

    200 Държави!

    Ами нищо... не могат да им направят! ФАКТ!

    2- ма срещу двеста или 300- та срещу 20 000-

    така само Леонид от Спарта се е
    сражавал при Термопилите! ФАКТ!

    19:22 21.09.2025

  • 9 Какво бил

    10 1 Отговор
    заявил нацистки Израел ама никой не го интересува. Този коптор с бодлива тел трябва да бъде заграден

    19:23 21.09.2025

  • 10 Награда за главата

    10 1 Отговор
    За престъпника Натаняху кога? А?

    19:24 21.09.2025

  • 11 Хипотетично

    2 3 Отговор
    Нямам коментар и изобщо мнение. Благодаря!

    Коментиран от #15

    19:25 21.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 За ситуацията на терен не знам

    7 1 Отговор
    Но ситуацията по света е абсолютно ясна. Израелците са зверове който трябва да бъдат отстрелвани или въдворявани в специализирани заведения

    19:26 21.09.2025

  • 14 Горски

    6 0 Отговор
    На 29 ноември 1988 г., само дни след като Ясер Арафат и ООП обявяват създаването на Държавата Палестина, България – заедно с повечето социалистически страни – официално признава новата държава. Тогава София застава твърдо на страната на палестинската кауза, виждайки в нея борба за национално самоопределение. След 2007 г., като член на ЕС, България се придържа към „общата европейска позиция“ – подкрепа за решението „две държави“, но без да прави нови самостоятелни дипломатически актове. Историята показва: докато днес Канада, Великобритания и Австралия едва сега стигат до признаването на Палестина, България е била една от първите държави в света, които направиха тази стъпка преди повече от 35 години.

    19:28 21.09.2025

  • 15 Хипотетично

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хипотетично":

    Риторично: Кой съм аз, че да имам мнение, което да не бъде изтрито?

    19:28 21.09.2025

  • 16 Блокиране на всички

    5 2 Отговор
    Израелски активи по света е нужно. Моментално

    19:28 21.09.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    НАЙ ХИТРИТЕ ЕВРЕИ СА КАТО НАЙ - ХИТРИТЕ УКРАИНЦИ
    .... НЕ ЖИВЕЯТ В ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА:))
    .....
    УКРАИНСКИ ХАЗАР В САЩ МИ ГО ОБЯСНИ ПРЕДИ 25 ГОДИНИ " АКО ИМИГРИРАМЕ В ИЗРАЕЛ, ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА СЛУЖАТ В ИЗРАЕЛСКАТА АРМИЯ, А ЖЕНАТА НЕ ДАВА "

    19:28 21.09.2025

  • 18 Моля моля

    4 2 Отговор
    "геноцида в Гааза" не е твърдение а е факт !

    19:31 21.09.2025

  • 19 Вече дори във Великобритания

    2 2 Отговор
    Всеки може спокойно да развява палестинското знаме. Ционизма беше победен

    19:33 21.09.2025

  • 20 дядото

    3 2 Отговор
    не е награда за "хамас",а спасяване на палестинския народ от еврейските зверства и унищожение.

    19:33 21.09.2025

  • 21 Пламен

    3 3 Отговор
    Два въпроса имам :

    Отвличането на евреи и убийството на заложници ГЕНОЦИТ ли беше ?
    Защо никой ( дори и богатите араби ) не иска палестински бежанци ?!?!

    Коментиран от #30

    19:34 21.09.2025

  • 22 Шамандурин

    2 1 Отговор
    Аз признавам шотландска и уелска държави !

    19:35 21.09.2025

  • 23 Отново света шамароса

    4 2 Отговор
    САЩ ! А в ООН на редица форуми, САЩ е изключен от присъствие даже

    19:35 21.09.2025

  • 24 Емигранти

    1 2 Отговор
    Незнам как така се е получила таз ситуация ,но ми изглежда все иночи в някоя страна емигрантите да се обединят и постепенно да гонят коренното население и по някое си време ей там сме ви направили резерват отивайте там да живеете

    19:36 21.09.2025

  • 25 Абе

    3 2 Отговор
    Не става.Не могат да си поделят Иерушаляйм.За евреите, които го владеят изцяло, той е "вечната и неделима столица", арабите, наречени палестинци го искат за своя столица. Пророк Захария гл.12-В оня ден Господ ще изтреби всички народи, които са дошли да воюват против Ерусалим (под егидата на оон)
    .Удобно забравихте, че Господ все пак е евреин, 12-те апостоли на църквата също и Бож.обещания са неотменими.

    19:36 21.09.2025

  • 26 Също да признаят

    3 0 Отговор
    Донецка и Луганска !

    19:37 21.09.2025

  • 27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ТОВА СА ПО СКОРО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ДА СЕ УСПОКОИ МЮСЮЛМАНСКОТО
    НАСЕЛЕНИЕ В ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, ПОНЕЖЕ КОНФЛИКТА УДРЯ ГОЛЕМИ СОБСТВЕНИЦИ
    .....
    ВЗЕМЕТЕ КАНАДА. ТЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ 3 ФАМИЛИИ:
    - ЛОРД ТОМПСЪН - ОФ ФЛИЙТ
    - ЛОРД РОТШИЛД - УКРАИНСКИ ХАЗАРИ
    - БРОНФМАН - УКРАИНСКИ ХАЗАРИ ( ДЪНДИ Е ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ)

    19:37 21.09.2025

  • 28 Пончо

    1 1 Отговор
    Не бива все още да се признава палестинска държава

    Коментиран от #32

    19:39 21.09.2025

  • 29 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    0 0 Отговор
    Англосаксите ще плащат за векове престъпления срещу човечеството.

    19:40 21.09.2025

  • 30 Пламенчо,

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    Тъпотии не ни се коментират. Достатъчно е писано относно израелските наративи и лъжи. Групова отговорност на народ или етност е недопустима от гледна точка на международното право, а относно защо и как беше направена грешката политическите крила на Хизбула и Хамас да бъдат обявени от няколко държави за терористични книги след време ще се напишат за израелската корупция и лобизъм и лицата в ЕК които са били подкупени

    19:41 21.09.2025

  • 31 Пламен

    1 0 Отговор
    Защо нито една мюсюлманска държава не иска палестинци ?!?!

    19:42 21.09.2025

  • 32 Тя е призната бре човек

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пончо":

    148 държави-членки на ООН са признали Палестина: почти всички страни в Африка, Азия, Латинска Америка, Китай, Индия и Бразилия. Словения и Армения го направиха преди година две . В рамките на Европейския съюз 12 от 27-те държави-членки отдавна са признали Палестина.... Тя е призната дефакто от повече държави от колкото нацистки Израел

    19:44 21.09.2025