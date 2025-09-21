Признаването на палестинска държава е „награда за Хамас“, заяви Израел

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина, коeто има за цел да даде нов импулс на двудържавното решение на израелско-палестинския конфликт, предава БТА.

Стъпката беше приветствана от Палестина, но предизвика остра реакция от Израел и критики от САЩ, предаде Ройтерс.

Израелското Министерство на външните работи заяви, че подобно признаване е „нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка „Хамас“. Ведомството посочи, че лидерите на „Хамас“ открито определят този акт като „пряк плод на клането от 7 октомври“. „Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика“, допълниха от министерството.

Палестинската министърка на външните работи Варсен Агхабекиан Шахин обаче приветства решението, подчертавайки, че признаването на Държавата Палестина е „практична, осезаема и необратима стъпка“. Според нея то няма да сложи край на войната незабавно, но представлява напредък, който трябва да бъде надграден. Шахин обвини Израел, че отказва всякакви преговори, след като премиерът Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че „никога няма да има палестинска държава“ и даде ход на ново еврейско селище на Западния бряг.

Израелски министри от своя страна определиха признаването като безсмислено и без реален ефект върху ситуацията на терен. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също го отхвърли като „рекламен трик“ и „контрапродуктивно“.

Междувременно палестинската външна министърка настоя политическият натиск върху Израел да се съчетае и с икономически мерки. Тя обвини Израел в „геноцид в Газа“, твърдение, което Израел отхвърля. Миналата седмица обаче разследваща комисия на ООН, както и международни и израелски правозащитни организации, заявиха, че са стигнали до заключение, че Израел е извършил геноцид в ивицата.

Признаването на Държавата Палестина вече е подкрепено от редица страни и се очаква още държави, сред които Франция и Саудитска Арабия, да заемат същата позиция по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.