Признаването на палестинска държава е „награда за Хамас“, заяви Израел

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина, коeто има за цел да даде нов импулс на двудържавното решение на израелско-палестинския конфликт, предава БТА.
Стъпката беше приветствана от Палестина, но предизвика остра реакция от Израел и критики от САЩ, предаде Ройтерс.
Израелското Министерство на външните работи заяви, че подобно признаване е „нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка „Хамас“. Ведомството посочи, че лидерите на „Хамас“ открито определят този акт като „пряк плод на клането от 7 октомври“. „Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика“, допълниха от министерството.
Палестинската министърка на външните работи Варсен Агхабекиан Шахин обаче приветства решението, подчертавайки, че признаването на Държавата Палестина е „практична, осезаема и необратима стъпка“. Според нея то няма да сложи край на войната незабавно, но представлява напредък, който трябва да бъде надграден. Шахин обвини Израел, че отказва всякакви преговори, след като премиерът Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че „никога няма да има палестинска държава“ и даде ход на ново еврейско селище на Западния бряг.
Израелски министри от своя страна определиха признаването като безсмислено и без реален ефект върху ситуацията на терен. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също го отхвърли като „рекламен трик“ и „контрапродуктивно“.
Междувременно палестинската външна министърка настоя политическият натиск върху Израел да се съчетае и с икономически мерки. Тя обвини Израел в „геноцид в Газа“, твърдение, което Израел отхвърля. Миналата седмица обаче разследваща комисия на ООН, както и международни и израелски правозащитни организации, заявиха, че са стигнали до заключение, че Израел е извършил геноцид в ивицата.
Признаването на Държавата Палестина вече е подкрепено от редица страни и се очаква още държави, сред които Франция и Саудитска Арабия, да заемат същата позиция по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.
1 Късно
19:15 21.09.2025
2 Иван
19:16 21.09.2025
3 НАГРАДА ЗА СВЕТА Е
19:16 21.09.2025
4 А НАШИЯ
19:18 21.09.2025
5 Той
19:18 21.09.2025
7 Факт
19:21 21.09.2025
8 Спецназ
Какво могат да направят САЩ и Израел в ООН ако са 2 срещу
200 Държави!
Ами нищо... не могат да им направят! ФАКТ!
2- ма срещу двеста или 300- та срещу 20 000-
така само Леонид от Спарта се е
сражавал при Термопилите! ФАКТ!
19:22 21.09.2025
9 Какво бил
19:23 21.09.2025
10 Награда за главата
19:24 21.09.2025
11 Хипотетично
Коментиран от #15
19:25 21.09.2025
13 За ситуацията на терен не знам
19:26 21.09.2025
14 Горски
19:28 21.09.2025
15 Хипотетично
До коментар #11 от "Хипотетично":Риторично: Кой съм аз, че да имам мнение, което да не бъде изтрито?
19:28 21.09.2025
16 Блокиране на всички
19:28 21.09.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... НЕ ЖИВЕЯТ В ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА:))
.....
УКРАИНСКИ ХАЗАР В САЩ МИ ГО ОБЯСНИ ПРЕДИ 25 ГОДИНИ " АКО ИМИГРИРАМЕ В ИЗРАЕЛ, ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА СЛУЖАТ В ИЗРАЕЛСКАТА АРМИЯ, А ЖЕНАТА НЕ ДАВА "
19:28 21.09.2025
18 Моля моля
19:31 21.09.2025
19 Вече дори във Великобритания
19:33 21.09.2025
20 дядото
19:33 21.09.2025
21 Пламен
Отвличането на евреи и убийството на заложници ГЕНОЦИТ ли беше ?
Защо никой ( дори и богатите араби ) не иска палестински бежанци ?!?!
Коментиран от #30
19:34 21.09.2025
22 Шамандурин
19:35 21.09.2025
23 Отново света шамароса
19:35 21.09.2025
24 Емигранти
19:36 21.09.2025
25 Абе
.Удобно забравихте, че Господ все пак е евреин, 12-те апостоли на църквата също и Бож.обещания са неотменими.
19:36 21.09.2025
26 Също да признаят
19:37 21.09.2025
27 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАСЕЛЕНИЕ В ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, ПОНЕЖЕ КОНФЛИКТА УДРЯ ГОЛЕМИ СОБСТВЕНИЦИ
.....
ВЗЕМЕТЕ КАНАДА. ТЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ 3 ФАМИЛИИ:
- ЛОРД ТОМПСЪН - ОФ ФЛИЙТ
- ЛОРД РОТШИЛД - УКРАИНСКИ ХАЗАРИ
- БРОНФМАН - УКРАИНСКИ ХАЗАРИ ( ДЪНДИ Е ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ)
19:37 21.09.2025
28 Пончо
Коментиран от #32
19:39 21.09.2025
29 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
19:40 21.09.2025
30 Пламенчо,
До коментар #21 от "Пламен":Тъпотии не ни се коментират. Достатъчно е писано относно израелските наративи и лъжи. Групова отговорност на народ или етност е недопустима от гледна точка на международното право, а относно защо и как беше направена грешката политическите крила на Хизбула и Хамас да бъдат обявени от няколко държави за терористични книги след време ще се напишат за израелската корупция и лобизъм и лицата в ЕК които са били подкупени
19:41 21.09.2025
31 Пламен
19:42 21.09.2025
32 Тя е призната бре човек
До коментар #28 от "Пончо":148 държави-членки на ООН са признали Палестина: почти всички страни в Африка, Азия, Латинска Америка, Китай, Индия и Бразилия. Словения и Армения го направиха преди година две . В рамките на Европейския съюз 12 от 27-те държави-членки отдавна са признали Палестина.... Тя е призната дефакто от повече държави от колкото нацистки Израел
19:44 21.09.2025