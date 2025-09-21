Русия настоя Западът да предостави резултатите от тестовете за предполагаемото отравяне на Алексей Навални, както и на бившия офицер от ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава News.bg.
В своя Telegram канал Захарова припомни, че през 2020 г., когато Навални бе откаран в берлинската клиника "Шарите" след предполагаемо отравяне с „Новичок“, обкръжението му не е поискало достъп до лабораторните резултати. „Те повярваха на германските лаборанти на думата им“, написа тя, добавяйки, че призивите на руските власти за предоставяне на данни не са били чути.
Говорителката критикува и посещението на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел в болничната стая на Навални, въпреки че, по думите ѝ, НАТО е твърдял, че подобни вещества са смъртоносни дори на разстояние.
„Пет години по-късно се твърди, че Навални отново е бил отровен, и този път същите чуждестранни агенти единодушно поискаха резултати от западните клиники за 2024 г.“, заяви Захарова. Тя подчерта, че Москва също изисква тези данни, както и информация за разследванията на атаките срещу газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“.
Междувременно съпругата на покойния опозиционер Юлия Навалная обяви тази седмица, че независими западни лаборатории са потвърдили чрез биологични проби, че съпругът ѝ е бил отровен. Алексей Навални почина на 16 февруари 2024 г. в руски затвор в Северния полярен кръг. Кремъл отхвърля обвиненията на Навалная, че той е убит.
В контекста на темата за „Северен поток“ италиански съд разпореди екстрадицията в Германия на украинец, заподозрян в координиране на атаките срещу газопроводите през 2022 г. Мъжът, идентифициран като Серхий К., бе арестуван близо до Римини миналия месец, но вече обжалва решението.
Експлозиите по трасето на газопроводите, определени както от Москва, така и от Запада като саботаж, доведоха до сериозни последици - прекъсване на руските доставки за Европа, засилване на напрежението около войната в Украйна и ограничаване на енергийните ресурси на континента. Отговорност за атаките не е поета, а Киев отрича участие.
