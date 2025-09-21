Новини
Свят »
Русия »
Русия настоява за резултатите от тестовете за предполагаемото отравяне на Навални и Скрипал

21 Септември, 2025 20:25 896 50

Захарова: Западът дължи прозрачност и за атаките срещу "Северен поток"

Русия настоява за резултатите от тестовете за предполагаемото отравяне на Навални и Скрипал - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия настоя Западът да предостави резултатите от тестовете за предполагаемото отравяне на Алексей Навални, както и на бившия офицер от ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

В своя Telegram канал Захарова припомни, че през 2020 г., когато Навални бе откаран в берлинската клиника "Шарите" след предполагаемо отравяне с „Новичок“, обкръжението му не е поискало достъп до лабораторните резултати. „Те повярваха на германските лаборанти на думата им“, написа тя, добавяйки, че призивите на руските власти за предоставяне на данни не са били чути.

Говорителката критикува и посещението на тогавашния германски канцлер Ангела Меркел в болничната стая на Навални, въпреки че, по думите ѝ, НАТО е твърдял, че подобни вещества са смъртоносни дори на разстояние.

„Пет години по-късно се твърди, че Навални отново е бил отровен, и този път същите чуждестранни агенти единодушно поискаха резултати от западните клиники за 2024 г.“, заяви Захарова. Тя подчерта, че Москва също изисква тези данни, както и информация за разследванията на атаките срещу газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“.

Междувременно съпругата на покойния опозиционер Юлия Навалная обяви тази седмица, че независими западни лаборатории са потвърдили чрез биологични проби, че съпругът ѝ е бил отровен. Алексей Навални почина на 16 февруари 2024 г. в руски затвор в Северния полярен кръг. Кремъл отхвърля обвиненията на Навалная, че той е убит.

В контекста на темата за „Северен поток“ италиански съд разпореди екстрадицията в Германия на украинец, заподозрян в координиране на атаките срещу газопроводите през 2022 г. Мъжът, идентифициран като Серхий К., бе арестуван близо до Римини миналия месец, но вече обжалва решението.

Експлозиите по трасето на газопроводите, определени както от Москва, така и от Запада като саботаж, доведоха до сериозни последици - прекъсване на руските доставки за Европа, засилване на напрежението около войната в Украйна и ограничаване на енергийните ресурси на континента. Отговорност за атаките не е поета, а Киев отрича участие.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Веселата вдовичка

    15 1 Отговор
    Не мога да ги представя, ще ме уличите.

    Коментиран от #3

    20:26 21.09.2025

  • 2 МЪРШШШШШ

    3 8 Отговор
    МАААААА

    20:28 21.09.2025

  • 3 РистюГрозний

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Веселата вдовичка":

    Съгласен съм с теб.

    20:29 21.09.2025

  • 4 Казал

    4 21 Отговор
    Руският парц.ал.

    20:29 21.09.2025

  • 5 Факт

    10 0 Отговор
    Кой е компетентният орган, който да ги представи?

    20:30 21.09.2025

  • 6 Пич

    16 1 Отговор
    Да , ама...... после запада няма да може да говори едно към гьотферен !!! Но запада ще си плати гяволията ! Бисмарк го твърди , не аз !!!

    20:30 21.09.2025

  • 7 Няма да ги получи защото

    10 1 Отговор
    са манипулирани и истината ще излезе.....

    20:31 21.09.2025

  • 8 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Този да не се окаже че не му понесла някоя английска манджа ,че много се опъват да дадат резултатите ,ако няма повод ще направим повод ,лицемери

    20:31 21.09.2025

  • 9 Гориил

    16 3 Отговор
    Русия вече няма да ви остави на мира. Пригответе се за най-лошото. Рано или късно ще трябва да отговаряте за всяка лъжа.Съдебните производства за кражба на руски пари ще продължат десетилетия, а за конфискацията на руски индустриални активи - векове. Не очаквайте да се разминете. Русия ще си вземе своето.

    Коментиран от #14, #21, #26

    20:32 21.09.2025

  • 10 Същата история

    9 1 Отговор
    Всичко на думи ,игра на публика ,както и с дроновете и със миговете само шум по новините ,сбирки седянки и така до следващото което измислят

    20:35 21.09.2025

  • 11 Гост

    9 3 Отговор
    "Западът" е една пирамида, нищо повече, всичко, което има западът, са заграбен интелектуален труд, заграбени природни ресурси, масова манипулация, оръжия и безкрайни кризи, най- важното за западът е, че е инвестирал- спестявал в оръжия, западът има само оръжия, с които, най- вероятно, ще се самоунищожи...

    20:36 21.09.2025

  • 12 стоян георгиев

    14 0 Отговор
    пука ми на ..за Навални ,а даже и там не ми пука !Намерете си по интересна тема за привличане на посетители ,тази е с много ниско качество и проява на лошшш вкуссс !

    20:36 21.09.2025

  • 13 Ко стааа бе руски боклук?

    3 9 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #18

    20:38 21.09.2025

  • 14 Копейка

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    На нас тук каква ни е далаверата от руските пари?

    Коментиран от #16

    20:39 21.09.2025

  • 15 Копейки,

    4 6 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #17

    20:39 21.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснаците преди бяха крепостни.

    2 10 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #34

    20:42 21.09.2025

  • 20 Факт

    6 0 Отговор
    Към епикризата винаги се прилага и резултат от изследвания. Абсурдно да няма такива на разположение при изписването!

    20:43 21.09.2025

  • 21 Йосиф Кобзон

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Взимат си своето.

    20:43 21.09.2025

  • 22 Пръцко

    1 6 Отговор
    Тая освен че отдавна се е наалкашкала, вече се е и нашишкала - отврат и гнус...

    20:44 21.09.2025

  • 23 Дедо

    1 7 Отговор
    Вече съм убеден ,че ако НАТО нападне Русия с конвенционално оръжие ,ще я прегази по лесно от Ирак . Просто Русия няма никакъв шанс. Единственото което я спасява е ядреното оръжие и силата на Китай.

    Коментиран от #25, #31, #32, #40

    20:46 21.09.2025

  • 24 Ххх

    6 2 Отговор
    Красавица си е Маша

    Коментиран от #28

    20:46 21.09.2025

  • 25 Тео

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо":

    НАТО ако нападне Русия, повече няма да има колективен Запад👹

    Коментиран от #27, #33

    20:48 21.09.2025

  • 26 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гориил":

    Свиквай.

    20:49 21.09.2025

  • 27 Българин

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Тео":

    Ако НАТО нападне от Русия няма да остане много.

    20:49 21.09.2025

  • 28 Хмхм

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ххх":

    Ударила е 100 килограма.(Видео)Типично руско прасе след 40 години.Ха ха.

    20:51 21.09.2025

  • 29 Хехе

    2 3 Отговор
    И защо им е това? Никой не чака да си признаят, че са го отровили! Макар че още преди смъртта му го предупреждаваха какво го чака.

    20:51 21.09.2025

  • 30 Пепи Волгата

    2 4 Отговор
    Не ме интересува.Едни ватенки отровили други ватенки.А аз избрах еврото!

    20:53 21.09.2025

  • 31 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо":

    На НАТО конвенционалното оръжие е в Москва на площада на смеха! Толкова до МатЮ

    20:53 21.09.2025

  • 32 Баба Абсурдана

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо":

    Дедоо ,докато редеше тези мъдри слова ,за пореден път си опппи каа пантофите и после се чудиш откъде все мирише на конюшня .

    Коментиран от #38

    20:54 21.09.2025

  • 33 Дедо

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тео":

    Какво ще прави Русия , НАТО има десет пъти по многобройна армия , бюджета му във война че е трилиони във валута , човешкия потенциал е почти милиард. Военната техника и оръжие е много по качествена от руското. Икономически държавите от НАТО са великан в сравнение с Русия. Кой ще спре НАТО ......чеченците и бурятите ли ?

    Коментиран от #42

    20:55 21.09.2025

  • 34 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаците преди бяха крепостни.":

    Опитът на древна Гърция, Рим и Щатите доказва че без роби няма демокрация.
    Тъпак Сър Джон

    20:57 21.09.2025

  • 35 Гост

    2 3 Отговор
    Русия даде на човечеството 80 години мир, а "Златният милиард" за 36 години направи толкова войни, колкото никой в човешката история не е правил, унищожи цели държави и продължава... На кого да вярваш повече?

    Коментиран от #39

    20:57 21.09.2025

  • 36 Механик

    1 1 Отговор
    Ами сега??
    По- старите от нас помнят едно предаване където излизаше едно анимирано човеченце и казваше "Ами сега?" и след това участникът заклияше тотално, освен ако беше много добре подготвен.
    Та и Маша ви постави в положението на участниците в онова предаване.
    Аз само ще попитам:
    АМИ СЕГА????

    Коментиран от #37

    20:58 21.09.2025

  • 37 И това какво го интересува

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Целокупният български народ какво настоявала тази пръдла?Цялата им шайка ще свърши по бункерите.

    21:00 21.09.2025

  • 38 Дедо

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Баба Абсурдана":

    Че Русия едвам удържа само германците през ВСВ и то с помощта на САЩ Как ще издържи ако я нападнат едновременно САЩ ,Германия ,Франция , Великобритания Турция, Полша , Скандинавските държави, Италия,Испания ,Румъния .......То тия 140 милиона руснаци от които боеспособни са не повече от 10 милиона ги изкарахте ,че могат да победят целия свят хахаха

    Коментиран от #41, #49

    21:00 21.09.2025

  • 39 Оди у Русиа

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Мир да видиш.На вторият ден си в найлонов чувал.

    21:00 21.09.2025

  • 40 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дедо":

    На тебе все някой ти е крив, че Русия и Китай ( а и не само) са в блок. Все някой ви е крив, че натовските войници ги няма (като бройка), нямат оръжие (като бройка) и се гримират и епилират.
    Да не си украинец. Зеленски, ти ли си бе, хайванче?

    Коментиран от #43, #48

    21:00 21.09.2025

  • 41 Годината е 2027

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Дедо":

    3 милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    21:01 21.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.Може и нищо.Без да загине един натовец.Аре легай,че или си уморен или пиян ве че.

    21:03 21.09.2025

  • 44 Дилян

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Разбрал си ми Д-едовият.

    21:04 21.09.2025

  • 45 Тервел

    2 2 Отговор
    Само Германия и Турция ,ако се съберат стават 170 милиона човека и имат по голямо население от Русия ,която е 140 милиона . Дали Русия ще издържи да воюва на два фронта срещу Германия и Турция , след като няма числено предимство и ще воюва срещу модерни и боеспобни армии.

    Коментиран от #47

    21:04 21.09.2025

  • 46 Маша

    0 0 Отговор
    лично е сипала отровата,дегизирана,като надзирател !

    21:07 21.09.2025

  • 47 Ще воюва

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Тервел":

    с два Орешника !

    21:07 21.09.2025

  • 48 Дедо

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Приятелю две натовски държави САЩ и Великобритания,с експедиционните си войски за две седмици пометоха армията на Ирак от един милион войници и хиляди съветски танкове и оръдия.Сега си представи ,ако бяха тръгнали с основните си армейски части.

    21:09 21.09.2025

  • 49 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Дедо":

    иска да разпадне Запада,както те разпаднаха СССР !

    21:11 21.09.2025

  • 50 смешки страшни

    1 0 Отговор
    Запада и прозрачност, две взаимноизключващи се понятия

    21:19 21.09.2025

Новини по държави:
