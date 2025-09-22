Ким Чен-ун: Няма да се откажем от ядрените оръжия! Пазя добри спомени от срещата с Тръмп

Севернокорейският премиер Ким Чен-ун заяви, че страната му няма да се откаже от ядрените оръжия. Думите му бяха цитирани от Корейската централна информационна агенция.

„И сега има много сили, които подкрепят американската мантра за денуклеаризация. Тези сили игнорират суверенитета на КНДР и сериозно го нарушават“, каза Ким Чен-ун. Според него призивите за денуклеаризация на Пхенян са равносилни на атака срещу конституционния ред, тъй като ядреният статус на КНДР е залегнал в основния закон на страната.

„Можем ли да извършим противоконституционен акт? Защо бихме се съгласили на денуклеаризация?“, попита Ким Чен-ун. „Да отменим санкциите? Няма начин!“, каза премиерът. Той също така припомни триетапната концепция за денуклеаризация на новата южнокорейска администрация, която се състои в замразяване на ядрената програма, намаляване на арсеналите и в крайна сметка изоставянето им.

„Наскоро те предложиха идеята за някакъв вид поетапна денуклеаризация, като по този начин разрушиха основите за диалог с нас“, каза Ким Чен Ун.

„Няма да се откажем от ядрените оръжия“, подчерта севернокорейският лидер.

На 19 септември съветникът по националната сигурност на президента на Република Корея Ви Сун-лак заяви, че Република Корея е готова да предложи на КНДР частично облекчаване на санкциите в замяна на денуклеаризация по време на преговорите.

Ким Чен-ун заяви, че е готов да възобнови контактите със САЩ, ако те се откажат от изискването Пхенян да се откаже от ядрената си програма, съобщиха официалните севернокорейски медии, цитирани от Франс прес и Ройтерс, информира БТА.

"Ако САЩ се откажат от своята мания за денуклеаризация и, признавайки реалността, наистина желаят да съжителстват мирно с нас, тогава няма причина да не седнем на масата за преговори с тях", заяви Ким, цитиран от държавната информационна агенция КЦТА.

"Лично аз пазя добри спомени от настоящия американски президент Доналд Тръмп", добави севернокорейския лидер.

Северна Корея проведе шест ядрени опити между 2006 и 2017 г. и оттогава продължава да развива своя арсенал въпреки тежките международни санкции. Пхенян оправдава военната си ядрена програма с заплахите, на които според него е обект от страна на САЩ и техните съюзници, сред които Южна Корея. През януари Ким Чен-ун заяви, че тази програма няма да има край.

Ким добави, че е отхвърлил последните предложения за диалог от Вашингтон и Сеул като неискрени, тъй като основната им цел да отслабят Северна Корея и да унищожат неговия режим остава непроменена, отбелязва Ройтерс. Според него предложението на Южна Корея за поетапно прекратяване на ядрените програми на Северна Корея е доказателство за това.

Доналд Тръмп, който проведе безпрецедентна поредица от срещи с Ким Чен-ун по време на първия си мандат, показа готовност да възстанови контактите си с севернокорейския лидер, когото определи като "интелигентен човек".

Двамата се срещнаха за първи път по време на историческа среща на върха през юни 2018 г. в Сингапур, вторият път в Ханой през февруари 2019 г., а последният път на границата между двете Кореи през юни 2019 г. Тези срещи не доведоха до никакъв напредък по отношение на евентуалната денуклеаризация на Пхенян, припомня АФП.