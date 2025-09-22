Новини
Москва за украинската атака в Крим: Нов отчаян акт на тероризъм на Зеленски. НАТО и ЕС да се видят в огледалото
  Тема: Украйна

22 Септември, 2025 06:00, обновена 22 Септември, 2025 06:15 656 18

  • русия-
  • крим-
  • жертви-
  • дронове

При нападение с дронове срещу полуострова загинаха трима души, а 16 бяха ранени

Москва за украинската атака в Крим: Нов отчаян акт на тероризъм на Зеленски. НАТО и ЕС да се видят в огледалото - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария захарова коментира украинските атаки с дронове срещу Ялта и други райони на Крим, при които загинаха трима души, а други 16 бяха ранени.

"Това е пореден акт на тероризъм от страна на киевския режим. Цялото НАТО и ЕС, търсейки източника на агресия на европейския континент, трябва да се погледнат в огледалото и да го видят. Те са пулсът на дестабилизацията и разпространението на тероризма в Европа, спонсорирайки киевския режим и снабдявайки го с оръжие“, каза дипломатът.

Още новини от Украйна

Атаката с дронове на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели в село Форос в Крим е акт на отчаяние от страна на режима на Володимир Зеленски, опитът му да остане на власт и да запази западното финансиране на фона на провали на военния и дипломатическия фронт, заяви сенаторът Александър Волошин от Донецката народна република.

„На фона на провалите на военния и дипломатическия фронт, нелегитимните власти в Киев отново прибягват до обичайните си методи за сплашване на цивилни. За съжаление има жертви. Изказвам искрени съболезнования на семействата и приятелите на жертвите и желая на ранените добро здраве и възстановяване. В действителност, целенасоченото унищожаване на цивилни обекти, включително тези, предназначени за деца, е акт на отчаяние в опит да се задържи на власт и да се поддържа потокът от щедри финансови потоци от западни спонсори“, каза той.

И отбеляза, че въпреки атаката, възможностите на режима на Зеленски за терористични атаки все повече намаляват благодарение на координираната работа на руските разузнавателни служби и военните.

„Същото важи и за външнополитическия фронт. Победата ще бъде наша и при наши условия“, заключи сенаторът.

По-рано ръководителят на републиката Сергей Аксьонов съобщи, че в село Форос, разположено близо до границата със Севастопол, няколко сгради в територията на санаториума Форос и училищна сграда в селото са повредени в резултат на удар с украински дрон. Предварителните доклади показват, че аудиторията на училището е разрушена, а библиотеката е повредена.

Ударът по училището и санаториума „Форос“ в Република Крим от украинските въоръжени сили за пореден път доказа, че киевският режим смята децата за свои врагове, заяви пред ТАСС Александър Малкевич, член на Президентския съвет за гражданско общество и права на човека.

„Киевският режим отдавна смята децата за врагове. Атаката срещу училището, за съжаление, не бива да изненадва или шокира никого, защото през всичките тези години украинските фашисти са атакували деца в Донбас и Новорусия, обстрелвайки линейки в Херсонска област и Горловка. Те умишлено са атакували деца преди Нова година в Белгород през 2023 г. За съжаление, това е техният отличителен стил“, заяви Малкевич.

Той отбеляза, че представители на европейските страни отново ще се преструват, че нищо не се е случило. Събеседникът на агенцията също така призова да се обърне специално внимание на реакцията на руснаците, избягали от страната.

„Бих ви призовал да следите реакциите на тези различни „изгнаници“. Защото цялата тази тълпа също не го вижда, като постоянно пролива крокодилски сълзи за някакви митични жертви в Украйна, дарява на украинските въоръжени сили и формира някакви уж руски военни части. Цялата тази тълпа, както и контактите им в Русия, трябва да бъдат брутално изкоренени, заедно с информационните им ресурси. Защото разбираме, че нашата истина се блокира там и се разпространяват техните наративи“, добави Малкевич.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    14 9 Отговор
    СВО показа безсилието на нато и това, че могат да убиват само жени и деца.

    Коментиран от #2, #6, #15

    06:16 22.09.2025

  • 2 Митрофанова !!!

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Ти ли се изхождаш ?
    Кой започна войната ????
    Ще се задавите с Украйна и вече ви личи

    Коментиран от #5, #8, #11, #18

    06:22 22.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    4 4 Отговор
    НАТЮЮЮЮ,ДАНО МНОГО СКОРО ДА ИДЕТЕ ПРИ ТАТО!ПУУУУ

    Коментиран от #12

    06:22 22.09.2025

  • 4 бай Бай

    7 5 Отговор
    За това ли реве за помощ зелю, да бомби болници и училища, да убива деца?
    Тези, които му помагат, вкл. нашите безобразици, са му съучастници.

    06:23 22.09.2025

  • 5 Боруна Лом

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Митрофанова !!!":

    ВОЙНАТА Я ЗАПОЧНА НАТОТО! ЗАЩОТО НЕ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РАЗШИРЯВА ДО ГРАНИЦИТЕ НА РУСИЯ!

    Коментиран от #9

    06:24 22.09.2025

  • 6 Христо Христов

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Досега блатните ти господари показаха, че са номер едно в тази дисциплина, а в отвличането на деца няма кой да ги стигне!!!

    06:25 22.09.2025

  • 7 оня с коня

    4 7 Отговор
    Руският Агресор в отчаяни опити да защити Военните си Обекти от Украинските УДАРИ НА ВЪЗМЕЗДИЕТО брутално и със жестока пресметливост Заглушава и Пренасочва Укр.Дронове ги към Цивилни обекти като по този начин хем предпазва Базите си,хем пък има "Храна" за руската пропагандна машина да обяснява колко са лоши Украинците.

    Коментиран от #10

    06:26 22.09.2025

  • 8 Вашето Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Митрофанова !!!":

    Не си мисли, че няма да ти бъде търсена отговорност като съучастник на убийци.

    06:26 22.09.2025

  • 9 Румен Решетников

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    И за това Рассия реши да се разшири до границите на НАТО , като превземе Украйна, нали? 😀

    06:27 22.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    ДАНО ДА ТИ УМРЕ КОНЯ!

    06:27 22.09.2025

  • 11 Чорбара

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Митрофанова !!!":

    Нещастник ,вониш ама много.Заври си натото военната дупка на гнусното ти тяло.

    06:29 22.09.2025

  • 12 Кой определя

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Коя организация какви членове да приема .
    Е целта е изпълнена - вече е на границите на Московия
    И неутралните се усетиха какво става и вече са в НАТО

    06:29 22.09.2025

  • 13 Жоро

    2 2 Отговор
    Крим да нападаш които твърдиш, че трябва да се върне на Украйна! Фашисти са

    Коментиран от #17

    06:30 22.09.2025

  • 14 Колю бързия

    2 1 Отговор
    Ами ти видя ли се в огледалото мa? А?

    06:31 22.09.2025

  • 15 Лудия касапин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    СВО показа малодушието и кретенизма на всяка една копейка на тази зема. Когато пращат балистични ракети " Орешник " по жилищни квартали с мирно население, коментарите им са - " Така им се пада", "Малко им е", "Следващата да е във Вашингтон " и т.н. Обаче когато Украйна прати 20 дрона към Русия, веднага стават терористи и нацисти. Да си русороб не е призвание....това е диагноза.

    06:33 22.09.2025

  • 16 Безспорен факт!

    1 0 Отговор
    Некадърната "работа" на рашисткото ПВО е в основата на всички жертви злополуки с украински ракети и дронове сред цивилните руснаци .

    06:34 22.09.2025

  • 17 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Жоро":

    Да нападаш Донецка и Луганска области с преобладаващо рускоговорящо население, да го избиваш и да му унищожаваш къщите и имотите с оправданието, че го асвабаждаваш, това само комунистите го правят!

    06:36 22.09.2025

  • 18 Люси от Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Митрофанова !!!":

    Пълшок, война никой на никого не е обявявал. СВО има за цел премахването на всички плъхове като теб.

    06:36 22.09.2025

Новини по държави:
