Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария захарова коментира украинските атаки с дронове срещу Ялта и други райони на Крим, при които загинаха трима души, а други 16 бяха ранени.

"Това е пореден акт на тероризъм от страна на киевския режим. Цялото НАТО и ЕС, търсейки източника на агресия на европейския континент, трябва да се погледнат в огледалото и да го видят. Те са пулсът на дестабилизацията и разпространението на тероризма в Европа, спонсорирайки киевския режим и снабдявайки го с оръжие“, каза дипломатът.

Атаката с дронове на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели в село Форос в Крим е акт на отчаяние от страна на режима на Володимир Зеленски, опитът му да остане на власт и да запази западното финансиране на фона на провали на военния и дипломатическия фронт, заяви сенаторът Александър Волошин от Донецката народна република.

„На фона на провалите на военния и дипломатическия фронт, нелегитимните власти в Киев отново прибягват до обичайните си методи за сплашване на цивилни. За съжаление има жертви. Изказвам искрени съболезнования на семействата и приятелите на жертвите и желая на ранените добро здраве и възстановяване. В действителност, целенасоченото унищожаване на цивилни обекти, включително тези, предназначени за деца, е акт на отчаяние в опит да се задържи на власт и да се поддържа потокът от щедри финансови потоци от западни спонсори“, каза той.

И отбеляза, че въпреки атаката, възможностите на режима на Зеленски за терористични атаки все повече намаляват благодарение на координираната работа на руските разузнавателни служби и военните.

„Същото важи и за външнополитическия фронт. Победата ще бъде наша и при наши условия“, заключи сенаторът.

По-рано ръководителят на републиката Сергей Аксьонов съобщи, че в село Форос, разположено близо до границата със Севастопол, няколко сгради в територията на санаториума Форос и училищна сграда в селото са повредени в резултат на удар с украински дрон. Предварителните доклади показват, че аудиторията на училището е разрушена, а библиотеката е повредена.

Ударът по училището и санаториума „Форос“ в Република Крим от украинските въоръжени сили за пореден път доказа, че киевският режим смята децата за свои врагове, заяви пред ТАСС Александър Малкевич, член на Президентския съвет за гражданско общество и права на човека.

„Киевският режим отдавна смята децата за врагове. Атаката срещу училището, за съжаление, не бива да изненадва или шокира никого, защото през всичките тези години украинските фашисти са атакували деца в Донбас и Новорусия, обстрелвайки линейки в Херсонска област и Горловка. Те умишлено са атакували деца преди Нова година в Белгород през 2023 г. За съжаление, това е техният отличителен стил“, заяви Малкевич.

Той отбеляза, че представители на европейските страни отново ще се преструват, че нищо не се е случило. Събеседникът на агенцията също така призова да се обърне специално внимание на реакцията на руснаците, избягали от страната.

„Бих ви призовал да следите реакциите на тези различни „изгнаници“. Защото цялата тази тълпа също не го вижда, като постоянно пролива крокодилски сълзи за някакви митични жертви в Украйна, дарява на украинските въоръжени сили и формира някакви уж руски военни части. Цялата тази тълпа, както и контактите им в Русия, трябва да бъдат брутално изкоренени, заедно с информационните им ресурси. Защото разбираме, че нашата истина се блокира там и се разпространяват техните наративи“, добави Малкевич.