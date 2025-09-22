Новини
Свят »
Пакистан »
Признаването на Палестина няма да спре войната

Признаването на Палестина няма да спре войната

22 Септември, 2025 14:51 779 15

  • палестина-
  • признаване-
  • коментар-
  • политика

Анвар: Много западни държави са стигнали до тази позиция по-скоро от морална необходимост, отколкото от политически изчисления

Признаването на Палестина няма да спре войната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Признаването на Държавата Палестина е символична стъпка, която възстановява историческата справедливост, но не е в състояние да спре израелската военна кампания, заяви Мохамед Оваис Анвар, директор на Института по международно право в Исламабад и експерт по международно право, в интервю за РИА Новости.

Стъпките, предприети от Лондон, Отава и Канбера, към които се присъединиха Париж и Мадрид, трябва да се разглеждат като символичен и закъснял жест на отхвърляне на легитимирането на незаконната израелска окупация. Тези актове на признаване не трябва да се възприемат като политическо чудо. Те просто връщат ситуацията в рамките на международното право: те признават правото на палестинците на собствена държава в границите от 1967 г. Но трябва да разберем, че това е просто корекция на историческа грешка, а не създаване на ново право“, каза Анвар.

Експертът отбеляза, че от правна гледна точка признаването отваря възможността за установяване на официални дипломатически канали, предоставя на палестинските представители пълен посланически статут и им дава правото да подписват споразумения и да участват в международни инициативи. „Това е важно, но не е достатъчно. Не спира израелските бомбардировки, не освобождава затворници и не връща палестински земи“, подчерта експертът.

Според Анвар, много западни държави са стигнали до тази позиция по-скоро от морална необходимост, отколкото от политически изчисления. Същевременно той смята, че Съединените щати няма да признаят Палестина в обозримо бъдеще поради близкия си стратегически съюз с Израел, докато Германия ще забави решението, оправдавайки го с историческа отговорност пред еврейския народ.

Признаването на Палестина е най-лесната и най-малко обременяваща стъпка. Но това не променя факта, че европейските столици ще продължат да гледат на Израел като на важен съюзник и най-вероятно ще запазят обичайния си модел на гласуване в негова полза в ООН. Дори и да демонстрират по-голяма справедливост по отношение на палестинския въпрос, въздействието на тези промени ще бъде ограничено, тъй като Съединените щати неизменно използват правото си на вето в Съвета за сигурност“, отбеляза Анвар. Преди това Обединеното кралство, Канада, Австралия и Португалия официално признаха Държавата Палестина, докато Франция, Малта и Белгия обещаха да го направят по време на септемврийската сесия на Общото събрание на ООН.

„Решението за две държави“ предвижда създаването на независима палестинска държава в границите от 4 юни 1967 г., редом с Израел. Това решение традиционно се подкрепя от международната общност. Продължаващото строителство на израелски селища на Западния бряг, разногласията между палестинските фракции, взаимното насилие и политическата безизходица в преговорите обаче досега са попречили на този план да се превърне в реалност.

В неделя британският премиер Киър Стармър обяви признаването на Държавата Палестина от Лондон. Подобни изявления бяха направени и от властите на Австралия, Канада и Португалия. По-рано Agence France-Presse, позовавайки се на неназован съветник на френския президент Еманюел Макрон, съобщи, че десет държави, включително Франция, ще признаят Палестина по време на конференция в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 22 септември. Изявленията на редица западни държави за намерението им да признаят Държавата Палестина бяха посрещнати с отхвърляне и осъждане от Израел и САЩ.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, няма да я спре.

    10 5 Отговор
    Само някой Моше може да я спре, повеждайки белите цигани в дебрите на Сибир. Без ток и интернет, за да не пречат на никого.

    14:53 22.09.2025

  • 2 честен ционист

    6 11 Отговор
    България призна някаква бутафорна държава 1988 год, обаче за Палестинската автономия 1994 год си замълча, а още повече днес няма да посмее дори да си помисля за нова Палестина.

    14:58 22.09.2025

  • 3 И рече бог

    12 4 Отговор
    Марш еврейте от Палестина поклонниците на златният телец вечно да скитат по света никаква държава

    14:59 22.09.2025

  • 4 Международна изолация

    16 3 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    Коментиран от #7

    15:00 22.09.2025

  • 5 !!!?

    6 9 Отговор
    Признаването на "Хамас" за държава е "таралеж в гащите" !!!?

    15:00 22.09.2025

  • 6 ФАКТ

    12 3 Отговор
    Когато еврейте изчезнат от земята ногава ще има мир

    15:01 22.09.2025

  • 7 Рано е още

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Международна изолация":

    Американците ще ги пазят докато има нефт.свърши ли нефта, ще има напалм.

    15:01 22.09.2025

  • 8 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    4 1 Отговор
    Убийците на Христа и държава цългарино опомни се

    15:02 22.09.2025

  • 9 Ами да

    7 0 Отговор
    Кой е казал, че признаването на Палестина ще спре войната!? Но е ясен знак от света къде е мястото на Израел!

    15:02 22.09.2025

  • 10 Няма грам рационалност и разум

    6 1 Отговор
    За морал пък въобще да не говорим. .. И кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    15:05 22.09.2025

  • 11 Стенли

    4 0 Отговор
    Всички евреи в Израел са скочили дори и опозицията срещу това признаване е ами те солиха мандата с две ръце демек трепеха всичко живо де мърда и после казват ама защо сте на тяхната страна имам предвид палестинците макар че не оправдавам хамас които избиха и отвлякоха невинни хора но Нетаняху прекали и започна един геноцид

    Коментиран от #13

    15:06 22.09.2025

  • 12 До кога ? До кога бре хора? До кога....

    6 1 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...за неадекватното корумпирано премиерче дЖилезку и за ционистчето проклето ГЕЙргиев знаем ...

    15:08 22.09.2025

  • 13 Аз пък

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стенли":

    оправдавам Хамас! Но не те бяха тези които избиха повечето израелци а самият Израел. Относно това че отвлякоха невинни хора след дълго четене на публикации от участници и преки очевидци в различни медии става ясно едно: Седмица и нещо преди случилото се, Израел освобождават 41 палестинци в тежко състояние от израелски затвори. Следващите 3 дена от тях умират 28 а до 5 дена 39 човека. Това е потресаващо и предизвиква палестинските действия. Целта е да бъдат отвлечени израелци и разменени за палестински затворници.... Чел съм подробно описано какво се е случило от палестинци които са го описали в Тюркменистански медии след като са избягали там. Семейство лекари, френски граждани и синовете им. ...

    15:19 22.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    0 2 Отговор
    Войната ще спре само и единствено с изчезването на палестина и палестинците. За всички е ясно, че компромис със сигурността и интересите на Израел няма как да има!

    15:29 22.09.2025