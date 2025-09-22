Още две болници и медицински център в Газа са извън строя

Детската болница „Ар-Рантиси“, офталмологичната клиника и центърът за спешна медицинска помощ, разположени в град Газа в едноименния палестински анклав, бяха изведени от строя в резултат на израелски обстрел. Министерството на здравеопазването на Газа съобщи това в своя Telegram канал.
Министерството подчерта, че „Ар-Рантиси“ и офталмологичната клиника предоставят медицински услуги, недостъпни в други заведения в анклава.
На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна израелска офанзива в град Газа. Заявената цел на операцията е била да се победи палестинското движение Хамас. На следващия ден Министерството на здравеопазването на сектора съобщи, че вечерта на 16 септември горните етажи на сградата „Ар-Рантиси“ са били атакувани от израелската армия три пъти, в рамките на минути един от друг. Беше отбелязано, че в тази болница са лекувани деца с рак, бъбречни заболявания, респираторни заболявания и храносмилателни разстройства, включително вродени.
На 18 август катарският телевизионен канал Ал Джазира съобщи,че повечето болници в ивицата Газа са повредени и затворени поради боевете: от приблизително 40, само 15 продължават да функционират, много от тях само частично.
1 Кан Кубрат
Коментиран от #9
17:38 22.09.2025
2 "извън строя"
17:39 22.09.2025
3 Невярващ
Коментиран от #6
17:40 22.09.2025
4 Е га ти
17:41 22.09.2025
5 честен ционист
17:41 22.09.2025
6 Озадачен
До коментар #3 от "Невярващ":... самата истина
17:43 22.09.2025
8 Удри Биби
Коментиран от #14
17:46 22.09.2025
9 Факти
До коментар #1 от "Кан Кубрат":Най-нагли са руснаците - окупирали са 17 милиона кв.км. и искат още (Украйна). След тях са арабите - окупирали са 13 милиона кв.км. и искат още (Израел). На трето място са китайците - окупирали са 10 милиона кв.км. и искат още (Тайван). На света няма друг народ, който може да се мери по наглост с тези три. Тяхната алчност няма граници. Всички други народи отдавна се отказаха от имперските си амбиции и спряха да отнемат чужда територия.
17:47 22.09.2025
10 Kaлпазанин
17:48 22.09.2025
11 И на нас не ни трябва
17:48 22.09.2025
13 Относно Александър Оскар
Коментиран от #28
17:50 22.09.2025
14 Факти
До коментар #8 от "Удри Биби":Според Женевската конвенция всяка болница и училище, които се използват от военни, е легитимна военна цел. Няма значение какво е било предназначението на сградата преди войната. Важното е за какво се използва сега. Дори и само за склад за оръжие да я използват пак е легитимен военен обект.
Коментиран от #17, #18, #22, #26, #27
17:52 22.09.2025
15 А сега четете
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно
17:52 22.09.2025
16 АРЕ СТИГА
вЕрно ли бе? Цяла ГАЗА болница до болница.
Коментиран от #24, #29
17:53 22.09.2025
17 Не пиши глупости жалко
До коментар #14 от "Факти":Ционистче!
17:54 22.09.2025
19 Вчера гледам
Коментиран от #23
18:09 22.09.2025
20 Иван
18:12 22.09.2025
21 Съветският пeHиc аkp00батTT
18:12 22.09.2025
23 Иван
До коментар #19 от "Вчера гледам":Еврейските мошета са гнусни и коварни.
18:13 22.09.2025
24 Иван
До коментар #16 от "АРЕ СТИГА":Как укро сво.лач не съобщи за един убит наемник, нацист или израелец?
18:17 22.09.2025
25 Тази нацистка израелска сган
18:18 22.09.2025
26 Иван
До коментар #14 от "Факти":С изключение на Босна.
18:20 22.09.2025
27 Иван
До коментар #14 от "Факти":Боклук, босанските муслемски животни бяха качили оръдия по покривите на болниците, и гнусните сатанински хазарски нацистки коварни еврейски плъхове обвиняваха сърбите, че стрелят по тези болници.
18:25 22.09.2025
28 Всички се чудят
До коментар #13 от "Относно Александър Оскар":Защо този ционистки боклук Александър Оскар още не е уволнен и продължава да извършва медицински тероризъм в България. Защо въобще го търпят в ДКЦ Софиямед. И като човек и като лекар е кръгла нула.
18:28 22.09.2025
29 „НЯМА”
До коментар #16 от "АРЕ СТИГА":МИ ТАКА СИ Е...
ВИЖТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЯ ИМ СТАТУС...
18:30 22.09.2025
30 Масово хората намразиха евреите
18:39 22.09.2025