Още две болници и медицински център в Газа са извън строя

Детската болница „Ар-Рантиси“, офталмологичната клиника и центърът за спешна медицинска помощ, разположени в град Газа в едноименния палестински анклав, бяха изведени от строя в резултат на израелски обстрел. Министерството на здравеопазването на Газа съобщи това в своя Telegram канал.

Министерството подчерта, че „Ар-Рантиси“ и офталмологичната клиника предоставят медицински услуги, недостъпни в други заведения в анклава.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна израелска офанзива в град Газа. Заявената цел на операцията е била да се победи палестинското движение Хамас. На следващия ден Министерството на здравеопазването на сектора съобщи, че вечерта на 16 септември горните етажи на сградата „Ар-Рантиси“ са били атакувани от израелската армия три пъти, в рамките на минути един от друг. Беше отбелязано, че в тази болница са лекувани деца с рак, бъбречни заболявания, респираторни заболявания и храносмилателни разстройства, включително вродени.

На 18 август катарският телевизионен канал Ал Джазира съобщи,че повечето болници в ивицата Газа са повредени и затворени поради боевете: от приблизително 40, само 15 продължават да функционират, много от тях само частично.