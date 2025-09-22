Новини
Още две болници и медицински център в Газа са извън строя

22 Септември, 2025 17:37

Това е станало след нанесени нови израелски удари в региона

Още две болници и медицински център в Газа са извън строя - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Детската болница „Ар-Рантиси“, офталмологичната клиника и центърът за спешна медицинска помощ, разположени в град Газа в едноименния палестински анклав, бяха изведени от строя в резултат на израелски обстрел. Министерството на здравеопазването на Газа съобщи това в своя Telegram канал.

Министерството подчерта, че „Ар-Рантиси“ и офталмологичната клиника предоставят медицински услуги, недостъпни в други заведения в анклава.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна израелска офанзива в град Газа. Заявената цел на операцията е била да се победи палестинското движение Хамас. На следващия ден Министерството на здравеопазването на сектора съобщи, че вечерта на 16 септември горните етажи на сградата „Ар-Рантиси“ са били атакувани от израелската армия три пъти, в рамките на минути един от друг. Беше отбелязано, че в тази болница са лекувани деца с рак, бъбречни заболявания, респираторни заболявания и храносмилателни разстройства, включително вродени.

На 18 август катарският телевизионен канал Ал Джазира съобщи,че повечето болници в ивицата Газа са повредени и затворени поради боевете: от приблизително 40, само 15 продължават да функционират, много от тях само частично.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кан Кубрат

    13 2 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    Коментиран от #9

    17:38 22.09.2025

  • 2 "извън строя"

    14 1 Отговор
    А малко срам нямате ли?

    17:39 22.09.2025

  • 3 Невярващ

    20 2 Отговор
    Толкова години плюехме и не разбирахме оня с мустачките. Явно е бил много пред нас във времето.

    Коментиран от #6

    17:40 22.09.2025

  • 4 Е га ти

    10 2 Отговор
    Тези,братче, не оставиха здрава тухла, е га ти.

    17:41 22.09.2025

  • 5 честен ционист

    3 28 Отговор
    Тези болници и без това са с пари от Израел и ООН.

    17:41 22.09.2025

  • 6 Озадачен

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Невярващ":

    ... самата истина

    17:43 22.09.2025

  • 8 Удри Биби

    3 8 Отговор
    Болници и центрове пълни с брадати талибани крещящ аллаху акбар. Знаем ги тия, знаем ги. Там цивилни няма. Всичко е военизирана тероряга.

    Коментиран от #14

    17:46 22.09.2025

  • 9 Факти

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Кан Кубрат":

    Най-нагли са руснаците - окупирали са 17 милиона кв.км. и искат още (Украйна). След тях са арабите - окупирали са 13 милиона кв.км. и искат още (Израел). На трето място са китайците - окупирали са 10 милиона кв.км. и искат още (Тайван). На света няма друг народ, който може да се мери по наглост с тези три. Тяхната алчност няма граници. Всички други народи отдавна се отказаха от имперските си амбиции и спряха да отнемат чужда територия.

    17:47 22.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Да споменем отново ,с американска и западна помощ ,цивилизована и демократично нглолоьемврна двулична ,нямам думи

    17:48 22.09.2025

  • 11 И на нас не ни трябва

    8 1 Отговор
    Детската болница , нито пък офталмологичната клиника и център за спешна медицинска помощ щото може израелските терористи от Шалом-България и оня терорист Александър Оскар да ги взривят. Гледам че още не е уволнен и продължава да извършва медицински тероризъм в България

    17:48 22.09.2025

  • 13 Относно Александър Оскар

    9 1 Отговор
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    Коментиран от #28

    17:50 22.09.2025

  • 14 Факти

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Удри Биби":

    Според Женевската конвенция всяка болница и училище, които се използват от военни, е легитимна военна цел. Няма значение какво е било предназначението на сградата преди войната. Важното е за какво се използва сега. Дори и само за склад за оръжие да я използват пак е легитимен военен обект.

    Коментиран от #17, #18, #22, #26, #27

    17:52 22.09.2025

  • 15 А сега четете

    9 1 Отговор
    какво казва в ефира на Нова : ....... и сами преценете.... и ДАНС да го чете също! ......
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно

    17:52 22.09.2025

  • 16 АРЕ СТИГА

    2 6 Отговор
    В тая ГАЗА всичко са болници. Как па нямаше един офис, как нямаше един търговски център, как нямаше един магазин, как нямаше един пазар, как нямаше една банка, как нямаше един ЗАВОД, как нямаше един ЦЕХ, как нямаше един ХОТЕЛ, как нямаше един СТАРЧЕСКИ ДОМ. Само болници болници болници.
    вЕрно ли бе? Цяла ГАЗА болница до болница.

    Коментиран от #24, #29

    17:53 22.09.2025

  • 17 Не пиши глупости жалко

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Ционистче!

    17:54 22.09.2025

  • 19 Вчера гледам

    5 1 Отговор
    Някаква китайска телевизия ЦянХауВойс и се тъпосало някакво израелско нищожество и го размазаха направо. Водещият вика, ама вие нормални ли сте бре? Съвсем ли се смахнахте? Ако терорист вземе заложници в банка, вие вика ще влезете ще избиете всички до крак и после ще взривите и банката ли? А после и квартала...... а нищожеството взе да пелтече и да върти плочата с малоумните им наративи и пръдни и като съвсем го направиха смешен му посочиха вратата ....

    Коментиран от #23

    18:09 22.09.2025

  • 20 Иван

    5 1 Отговор
    Така циониста Доналд Тръмп отговори на писмото.

    18:12 22.09.2025

  • 21 Съветският пeHиc аkp00батTT

    4 1 Отговор
    Bild: 400-годишната немска корабостроителница „Пела Сиетас“ фалира и ще бъде продадена на търг. Тя е била в експлоатация от 1635 г.

    18:12 22.09.2025

  • 23 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вчера гледам":

    Еврейските мошета са гнусни и коварни.

    18:13 22.09.2025

  • 24 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "АРЕ СТИГА":

    Как укро сво.лач не съобщи за един убит наемник, нацист или израелец?

    18:17 22.09.2025

  • 25 Тази нацистка израелска сган

    4 1 Отговор
    Става все по мразена по света и това няма да свърше на добре за нея

    18:18 22.09.2025

  • 26 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    С изключение на Босна.

    18:20 22.09.2025

  • 27 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Боклук, босанските муслемски животни бяха качили оръдия по покривите на болниците, и гнусните сатанински хазарски нацистки коварни еврейски плъхове обвиняваха сърбите, че стрелят по тези болници.

    18:25 22.09.2025

  • 28 Всички се чудят

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Относно Александър Оскар":

    Защо този ционистки боклук Александър Оскар още не е уволнен и продължава да извършва медицински тероризъм в България. Защо въобще го търпят в ДКЦ Софиямед. И като човек и като лекар е кръгла нула.

    18:28 22.09.2025

  • 29 „НЯМА”

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "АРЕ СТИГА":

    МИ ТАКА СИ Е...


    ВИЖТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЯ ИМ СТАТУС...

    18:30 22.09.2025

  • 30 Масово хората намразиха евреите

    2 1 Отговор
    Един има заведение до нас, от години го наблюдавам и вече никой не влиза в него. Беше пицария, сега е сладкарница....жив човек не влиза вътре , а е на топ място....

    18:39 22.09.2025