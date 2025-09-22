Естония няма доказателства, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство, заяви Дмитрий Полянски, първи заместник-постоянен представител на Русия в ООН, по време на заседанието на Съвета за сигурност на организацията.
„Нашите съседи вече са убедени, че Русия е виновна за нарушаването на въздушното пространство на Естония. Както винаги, няма доказателства, освен русофобската истерия от Талин, която нашите естонски колеги ще ни демонстрират днес. Междувременно фактите сочат, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до летище, разположено в Калининградска област, който е бил осъществен стриктно в съответствие с международните правила за въздушно пространство“, подчерта дипломатът.
Руското министерство на отбраната заяви, че руските МиГ-31 не са нарушили въздушното пространство на Естония. Трите руски изтребители, според министерството, са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област. Полетът е извършен при стриктно спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг. По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорения въздушен маршрут и не е нарушил въздушното пространство на Естония, подчерта министерството.
