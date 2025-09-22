Новини
Дмитрий Полянски пред ООН: Естония няма доказателства, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство

22 Септември, 2025 18:14, обновена 22 Септември, 2025 18:23 899 25

Налице е само русофобската истерия на Талин, заяви руският дипломат

Дмитрий Полянски пред ООН: Естония няма доказателства, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естония няма доказателства, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство, заяви Дмитрий Полянски, първи заместник-постоянен представител на Русия в ООН, по време на заседанието на Съвета за сигурност на организацията.

„Нашите съседи вече са убедени, че Русия е виновна за нарушаването на въздушното пространство на Естония. Както винаги, няма доказателства, освен русофобската истерия от Талин, която нашите естонски колеги ще ни демонстрират днес. Междувременно фактите сочат, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до летище, разположено в Калининградска област, който е бил осъществен стриктно в съответствие с международните правила за въздушно пространство“, подчерта дипломатът.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските МиГ-31 не са нарушили въздушното пространство на Естония. Трите руски изтребители, според министерството, са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област. Полетът е извършен при стриктно спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг. По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорения въздушен маршрут и не е нарушил въздушното пространство на Естония, подчерта министерството.


Русия
Оценка 4.1 от 16 гласа.
  • 1 Майна

    18 7 Отговор
    Класен дипломат
    Такива в " запада" нямат и не са имали
    Духовността- това винаги е липсвало в ":западната политика"
    Затова и ..западналия Запад умира

    Коментиран от #13, #14

    18:23 22.09.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    5 17 Отговор
    Те това е държавата на отрицанието,,,,как един път не прочетох.....да ние направихме това.....няма такъв филм

    Коментиран от #8

    18:23 22.09.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    7 1 Отговор
    Проблема не е в самольотите !!!
    Проблема е че асансьор с естонци са се разположили на пътя им 😁👍

    Коментиран от #6

    18:24 22.09.2025

  • 4 бау - бау

    12 4 Отговор
    Батко от Лондон каза да джафкам.

    18:24 22.09.2025

  • 5 Руснаков

    6 10 Отговор
    Хора,не си фантазирайте....Русия не е нападнала Украйна...халюцинирате...

    18:25 22.09.2025

  • 6 гост

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    смени плочата...дай малко разнообразие..

    18:26 22.09.2025

  • 7 Дааа

    6 14 Отговор
    От руснята само лъжи и провокации

    18:27 22.09.2025

  • 8 центавос

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    а нашите един път казаха излъгахме

    18:28 22.09.2025

  • 9 Важното е

    4 7 Отговор
    Какво ще каже маша и медведя след бутилачка Финландия

    18:29 22.09.2025

  • 10 Някой

    9 3 Отговор
    Някой си го обясни, че става дума за спорове колко е въздушното пространство около остров. Това където естонците твърдят, че е тяхно въздушно пространство, за други не е тяхно.

    18:31 22.09.2025

  • 11 Да Русофобските Истерии

    3 11 Отговор
    Започнаха със Войната
    На Путин
    Бре Полянски ,
    Кремълски Ашлак .

    До преди това никой не се оплакваше
    Че Русия нарушава
    Въздушното пространство
    На страни от НАТО .

    Когато сте Терористи
    Никой не ви вярва
    Че изпълнявате Планови Полети

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:32 22.09.2025

  • 12 зелник

    10 4 Отговор
    Това на всички ни е ясно. Те ако бяха навлезли, веднага щеше да се стреля, даже повече отколкото по ония дронове с тиксото.

    18:34 22.09.2025

  • 14 Аз да пиша

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    За това рашистите мечтаят за Запада . А,и повечето им деца са в прогнилия запад, и училище, университет са учили. Ти що не отиваш там в кочината руска

    18:37 22.09.2025

  • 15 Аз да пиша

    4 5 Отговор
    Но този физиономията ,като вчерашно припаване, днешен махмурлук. Все едно е видял Маша Захарова, и Митрофанова голи...

    18:42 22.09.2025

  • 16 трушия

    5 2 Отговор
    няма доказателства че не е

    18:47 22.09.2025

  • 17 Руснаков

    4 2 Отговор
    пак има съвещание в сайта проруската мрша....

    18:49 22.09.2025

  • 18 По всичко личи че

    2 2 Отговор
    Някой болни мозъци на запад се опитват да натикат и Източна Европа във войната им срещу Русия.

    18:53 22.09.2025

  • 19 руски десидент

    2 2 Отговор
    Лъжеш по нареждане на терориста Путин.Всички руснаци защитаващи убийства на жени,цивилни,
    деца.Отвличане на малолетни да бъдат осъдени след края на терористичната агресия в Украйна.

    18:53 22.09.2025

  • 21 Много ясно че

    1 0 Отговор
    Както винаги, няма доказателства, освен русофобската истерия..

    18:59 22.09.2025

  • 22 Соломон

    0 0 Отговор
    Следващия път като свалят някой руски самолет ще има и доказателства

    18:59 22.09.2025

  • 23 Каква прогн.Кога затваряне границ.Естони

    0 0 Отговор
    Минаха на обяснителен режим от Кремъл.Видите ли, нито един войник вече нямало в Беларус, не нарущаваме граници, само и само и Литва, Латвия, Естония, Финландия да не затворят и те границите.
    Другаря СИ ще ги накаже..
    Ааа минаха на безвизов с Китай.Чакали китайци да заплождат рускините...

    19:00 22.09.2025

  • 24 Даже у наше село всички знаят че

    2 0 Отговор
    на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до летище, разположено в Калининградска област, който е бил осъществен стриктно в съответствие с международните правила за въздушно пространство.....браво на братушките !

    19:01 22.09.2025

  • 25 Ами нормално е защото

    0 0 Отговор
    Точно в Естония поне 85% не са нормални. Ама категорично.. даже са много зле с кратуните.

    19:04 22.09.2025

