ООН: Нахлуването във въздушното пространство на суверенни държави е неприемливо; Москва: Естония няма доказателства

22 Септември, 2025 18:14, обновена 22 Септември, 2025 19:58

Естония няма доказателства, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство заяви руският дипломат

ООН: Нахлуването във въздушното пространство на суверенни държави е неприемливо; Москва: Естония няма доказателства - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съветът на ООН отбеляза днес, че нарушенията на въздушното пространство на суверенни държави са неприемливи, предаде ФОКУС.

Поредицата от скорошни инциденти в Европа заплашва общата сигурност. Това заяви помощник-генералният секретар на ООН за Европа, Централна Азия, Северна и Южна Америка Мирослав Йенча на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, съобщава Цензор. НЕТ.

Според Йенча, скорошните инциденти с руски самолети и дронове във въздушното пространство на европейските държави увеличават рисковете за регионалната сигурност.

Той припомни случаите на нахлуване на руски самолети през последните седмици- в Естония на 19 септември, а преди това, между 10-13 септември, руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния.

"Тази поредица от скорошни инциденти допълнително подчертава високото ниво на напрежение, което заплашва европейската сигурност, докато войната в Украйна продължава“, смята говорителят на ООН.

Той също така информира Съвета за сигурност, че Русия отново е атакувала Украйна с дронове и ракети през уикенда, което е довело до смъртни случаи и ранени.

"Светът просто не може да позволи тази опасност да излезе извън контрол и опустошителната война в Украйна да ескалира и да се разпространи допълнително“, добавя Йенча.

Той призовава за "пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня, за да се проправи пътят за справедлив, траен и всеобхватен мир в Украйна в съответствие с Устава на ООН, международното право и резолюциите на ООН“.

''Фокус'' припомня, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха, без разрешение, в естонското въздушно пространство над Финския залив, престоявайки там 12 минути.

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас осъди нарушаването на естонското въздушно пространство от руските изтребителя.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пък призова лидерите на ЕС да одобрят 19-ия пакет от санкции срещу Русия възможно най-скоро.

Естония от своя страна поиска консултации по член 4 с НАТО относно инцидента.

На свой ред руското Министерство на отбраната заяви, че неговите МиГ-ове "не са нарушили“ естонското въздушно пространство.

Естония няма доказателства, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство, заяви Дмитрий Полянски, първи заместник-постоянен представител на Русия в ООН, по време на заседанието на Съвета за сигурност на организацията.

„Нашите съседи вече са убедени, че Русия е виновна за нарушаването на въздушното пространство на Естония. Както винаги, няма доказателства, освен русофобската истерия от Талин, която нашите естонски колеги ще ни демонстрират днес. Междувременно фактите сочат, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до летище, разположено в Калининградска област, който е бил осъществен стриктно в съответствие с международните правила за въздушно пространство“, подчерта дипломатът.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските МиГ-31 не са нарушили въздушното пространство на Естония. Трите руски изтребители, според министерството, са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област. Полетът е извършен при стриктно спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг. По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорения въздушен маршрут и не е нарушил въздушното пространство на Естония, подчерта министерството.

Европейските страни се опитват да върнат новата американска администрация, водена от президента Доналд Тръмп, към антируски курс и да подкопаят споразуменията, постигнати между обитателя на Белия дом и руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха в Аляска, каза още Полянски.

„Господин председател, ние разбираме, че истерията на нашите европейски колеги е насочена, не на последно място, към опит да се върне новата американска администрация, водена от президента Тръмп, към антируски курс и да се подкопаят споразуменията и разбирателството, постигнати от руския и американския президент в Аляска преди месец“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.


Русия
Оценка 3.3 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    43 12 Отговор
    Класен дипломат
    Такива в " запада" нямат и не са имали
    Духовността- това винаги е липсвало в ":западната политика"
    Затова и ..западналия Запад умира

    Коментиран от #13, #14, #26, #38

    18:23 22.09.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    11 36 Отговор
    Те това е държавата на отрицанието,,,,как един път не прочетох.....да ние направихме това.....няма такъв филм

    Коментиран от #8

    18:23 22.09.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    15 3 Отговор
    Проблема не е в самольотите !!!
    Проблема е че асансьор с естонци са се разположили на пътя им 😁👍

    Коментиран от #6

    18:24 22.09.2025

  • 4 бау - бау

    24 6 Отговор
    Батко от Лондон каза да джафкам.

    18:24 22.09.2025

  • 5 Руснаков

    8 22 Отговор
    Хора,не си фантазирайте....Русия не е нападнала Украйна...халюцинирате...

    Коментиран от #32

    18:25 22.09.2025

  • 6 гост

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    смени плочата...дай малко разнообразие..

    18:26 22.09.2025

  • 7 Дааа

    8 27 Отговор
    От руснята само лъжи и провокации

    18:27 22.09.2025

  • 8 центавос

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    а нашите един път казаха излъгахме

    18:28 22.09.2025

  • 9 Важното е

    7 17 Отговор
    Какво ще каже маша и медведя след бутилачка Финландия

    18:29 22.09.2025

  • 10 Някой

    18 3 Отговор
    Някой си го обясни, че става дума за спорове колко е въздушното пространство около остров. Това където естонците твърдят, че е тяхно въздушно пространство, за други не е тяхно.

    18:31 22.09.2025

  • 11 Да Русофобските Истерии

    6 25 Отговор
    Започнаха със Войната
    На Путин
    Бре Полянски ,
    Кремълски Ашлак .

    До преди това никой не се оплакваше
    Че Русия нарушава
    Въздушното пространство
    На страни от НАТО .

    Когато сте Терористи
    Никой не ви вярва
    Че изпълнявате Планови Полети

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    18:32 22.09.2025

  • 12 зелник

    27 4 Отговор
    Това на всички ни е ясно. Те ако бяха навлезли, веднага щеше да се стреля, даже повече отколкото по ония дронове с тиксото.

    18:34 22.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аз да пиша

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    За това рашистите мечтаят за Запада . А,и повечето им деца са в прогнилия запад, и училище, университет са учили. Ти що не отиваш там в кочината руска

    18:37 22.09.2025

  • 15 Аз да пиша

    4 16 Отговор
    Но този физиономията ,като вчерашно припаване, днешен махмурлук. Все едно е видял Маша Захарова, и Митрофанова голи...

    18:42 22.09.2025

  • 16 трушия

    5 10 Отговор
    няма доказателства че не е

    18:47 22.09.2025

  • 17 Руснаков

    4 14 Отговор
    пак има съвещание в сайта проруската мрша....

    18:49 22.09.2025

  • 18 По всичко личи че

    19 3 Отговор
    Някой болни мозъци на запад се опитват да натикат и Източна Европа във войната им срещу Русия.

    18:53 22.09.2025

  • 19 руски десидент

    4 15 Отговор
    Лъжеш по нареждане на терориста Путин.Всички руснаци защитаващи убийства на жени,цивилни,
    деца.Отвличане на малолетни да бъдат осъдени след края на терористичната агресия в Украйна.

    18:53 22.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Много ясно че

    11 5 Отговор
    Както винаги, няма доказателства, освен русофобската истерия..

    18:59 22.09.2025

  • 22 Соломон

    4 5 Отговор
    Следващия път като свалят някой руски самолет ще има и доказателства

    18:59 22.09.2025

  • 23 Каква прогн.Кога затваряне границ.Естони

    2 13 Отговор
    Минаха на обяснителен режим от Кремъл.Видите ли, нито един войник вече нямало в Беларус, не нарущаваме граници, само и само и Литва, Латвия, Естония, Финландия да не затворят и те границите.
    Другаря СИ ще ги накаже..
    Ааа минаха на безвизов с Китай.Чакали китайци да заплождат рускините...

    19:00 22.09.2025

  • 24 Даже у наше село всички знаят че

    13 2 Отговор
    на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до летище, разположено в Калининградска област, който е бил осъществен стриктно в съответствие с международните правила за въздушно пространство.....браво на братушките !

    19:01 22.09.2025

  • 25 Ами нормално е защото

    12 4 Отговор
    Точно в Естония поне 85% не са нормални. Ама категорично.. даже са много зле с кратуните.

    Коментиран от #34, #53

    19:04 22.09.2025

  • 26 На майна...

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Руснаците нямат доблестта да си признаят.Както винаги лъжат.Винаги другите са им виновни.

    19:05 22.09.2025

  • 27 мммммм

    2 9 Отговор
    Кога най после лидерите на ЕС ше помъдреят и ще наложат санкции на ВСЕКИ руснак-персонално.Без визи и достъп до ЕС и банките му.Тръгнали да наказват олигарсите, като, че ли те са причината за войните на Русия, а не избирателите-90-те% дето грасуват за Пу.

    Коментиран от #31

    19:07 22.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да, бе

    3 0 Отговор
    някой си на времето платил на шведите пари за територии, които вече е бил завладял...Би трябвало да са са на държавата му? Саш са платили за нюйорк, за, тук и там та дори за каляска и никой не оспорва, териториите, че са нещо нефащско?

    19:10 22.09.2025

  • 30 Разбира се

    3 1 Отговор
    Но Тръмп е достатъчно хитър, за да се върже на игрите на тези болни мозъци

    19:10 22.09.2025

  • 31 За израелците

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "мммммм":

    ли говориш? Съгласен съм!

    19:10 22.09.2025

  • 32 Турчев

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаков":

    Абе то и България същото -Османската империя само е присъствала на тази територия ,и някави сепаратисти са мътили водите та, Русия са пратили воиски, уж да ни освободят... от Нацистите :)

    19:11 22.09.2025

  • 33 Бай Ганьо

    1 7 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:13 22.09.2025

  • 34 Така си е

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами нормално е защото":

    Ако кажеш нещо на естонец, в най добрият случай ще го осъзнае 10 минути по късно. Трябва да им се говори кратко, много бавно и с малко думи. Съсредоточават се само ако мощно се изпърдиш по време на разговор но пак е за кратко

    19:14 22.09.2025

  • 35 Спецназ

    6 2 Отговор
    Даже некой самолет да е направил по-широк заход и да е минал
    над окръг Естония, което се изминава даже цялата за 2 минути.

    Е, И??

    Да не е на..бал женаму??

    19:24 22.09.2025

  • 36 Фобията

    2 0 Отговор
    е страх !

    19:36 22.09.2025

  • 37 И този

    2 2 Отговор
    с дръпнати очички !

    19:37 22.09.2025

  • 38 Много дълго бе майна

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    От 1917 все мре тоя запад. Сума ти народ си отиде, докато чака.

    Коментиран от #41

    19:41 22.09.2025

  • 39 До Ком 23

    4 1 Отговор
    Ниско интелигентно същество, а в товарите има важни стоки за Западна ГЕЙ Европа от Китай и познай как бързо ще отворят границите само вдигат пушилка . Всеки завод е зависим от Китай ! Както е в САЩ

    19:57 22.09.2025

  • 40 Европеец

    5 1 Отговор
    Абсолютно съм съгласен с коментара ти.... Заглавието е вярно..... Западащите пудели тласкат към нова голяма европейска война....

    19:57 22.09.2025

  • 41 Видьо Видев

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Много дълго бе майна":

    Вълкът е в кошарата! Окупаторът на Украйна, Русия е в съвета за сигурност на ООН!

    19:58 22.09.2025

  • 42 Путин

    3 1 Отговор
    А нахлуването на еврейска ракета в хотел в столицата на Катар с цел убийството на палестинци е приемливо?

    20:01 22.09.2025

  • 43 ООН НЕ МОЖЕ ДА ПЕРЕ ЕДРИ ПАРИ

    0 0 Отговор
    ДОКАЗАНО

    20:02 22.09.2025

  • 44 Цилб

    2 1 Отговор
    Не чуваме нищо за еврейската наглост да бомбандира суверенна държава - Катар.но на евреина всичко е позволено.

    20:03 22.09.2025

  • 45 1488

    4 0 Отговор
    като гледам как русия бавно убива еСС и отан направо получавам ерекция🍌

    20:04 22.09.2025

  • 46 ОНЯ

    3 1 Отговор
    Естонските пинчери надават вой , но да не им се случи случка и на тях по никое време като на укрите .

    20:09 22.09.2025

  • 47 Гориил

    7 2 Отговор
    Нека ви напомня, че Естония не граничи с НАТО. Най-малката провокация би превърнала територията ѝ в зона на бедствие. Русия няма да позволи разполагането на сили на НАТО, а естонският гарнизон ще бъде унищожен в рамките на 15-20 минути. Именно затова Естония (където руското и рускоезичното население надхвърля 30%) се суети, крещи, паникьосва и истерично се оплаква от неизбежното си поражение и завръщане в състава на Русия. Но, както всички виждате, НАТО не бърза да се намеси, трезво оценявайки своята безсилие и слабост. Нито една клауза от договора на НАТО не може да бъде изпълнена, без да се провокира трета световна война. Запомнете това и не поемайте никакви рискове.

    20:11 22.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А терористичното НАТЮ

    0 1 Отговор
    Що ни нахлува във въздушното пространство ? А?

    20:16 22.09.2025

  • 50 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор
    "Естония от своя страна поиска консултации по член 4 с НАТО относно инцидента."

    На 24 ноември 2015 г. Ердоган не поиска никаква консултация, когато руски бомбардировач Су-24, участващ във военната интервенция на Русия в Сирия наруши границите на турското въздушно пространство, а го гръмна още на момента и повече нарушения нямаше. Сега единия ден дронове в Полша без сериозна реакция, после в Румъния, а на третия ден три руски истребителя в Естония. Ами нека да стигнат до Берлин, Париж или Брюксел, че да помислим какво трябва за да спрат провокациите.

    Коментиран от #54

    20:21 22.09.2025

  • 51 АМА ВЕРНО ЛИ Е ТОВА ????

    2 1 Отговор
    Бе оон ...не може да бъде ????? Я питайте евреите как се разкарват със хвърчилата си и не само нахлуват в чужди страни , ами и пускат бомби и трепят наред !!!!!! За тях що мълчите като риби ??????

    20:23 22.09.2025

  • 52 Неразбрал

    2 1 Отговор
    Абе някой да ми обясни това оон каква организация е и на кои защитава интересите ?

    20:25 22.09.2025

  • 53 Да ти го напиша

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами нормално е защото":

    А,рашистите ,са супер алкаши.

    20:28 22.09.2025

  • 54 Гориил

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "ха, ха, ха...":

    Не бързайте да превръщате Европа в езеро от радиоактивно стъкло, а европейците в облаци от горещ газ (с адски температури).Но ще имате време да видите светкавица, по-ярка от хиляда слънца.

    20:31 22.09.2025

  • 55 Демек

    1 0 Отговор
    Не сте ни хванали !

    20:33 22.09.2025

