ООН: Нахлуването във въздушното пространство на суверенни държави е неприемливо; Москва: Естония няма доказателства

Съветът на ООН отбеляза днес, че нарушенията на въздушното пространство на суверенни държави са неприемливи, предаде ФОКУС.
Поредицата от скорошни инциденти в Европа заплашва общата сигурност. Това заяви помощник-генералният секретар на ООН за Европа, Централна Азия, Северна и Южна Америка Мирослав Йенча на заседанието на Съвета за сигурност на ООН, съобщава Цензор. НЕТ.
Според Йенча, скорошните инциденти с руски самолети и дронове във въздушното пространство на европейските държави увеличават рисковете за регионалната сигурност.
Той припомни случаите на нахлуване на руски самолети през последните седмици- в Естония на 19 септември, а преди това, между 10-13 септември, руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния.
"Тази поредица от скорошни инциденти допълнително подчертава високото ниво на напрежение, което заплашва европейската сигурност, докато войната в Украйна продължава“, смята говорителят на ООН.
Той също така информира Съвета за сигурност, че Русия отново е атакувала Украйна с дронове и ракети през уикенда, което е довело до смъртни случаи и ранени.
"Светът просто не може да позволи тази опасност да излезе извън контрол и опустошителната война в Украйна да ескалира и да се разпространи допълнително“, добавя Йенча.
Той призовава за "пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня, за да се проправи пътят за справедлив, траен и всеобхватен мир в Украйна в съответствие с Устава на ООН, международното право и резолюциите на ООН“.
''Фокус'' припомня, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха, без разрешение, в естонското въздушно пространство над Финския залив, престоявайки там 12 минути.
Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас осъди нарушаването на естонското въздушно пространство от руските изтребителя.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пък призова лидерите на ЕС да одобрят 19-ия пакет от санкции срещу Русия възможно най-скоро.
Естония от своя страна поиска консултации по член 4 с НАТО относно инцидента.
На свой ред руското Министерство на отбраната заяви, че неговите МиГ-ове "не са нарушили“ естонското въздушно пространство.
Естония няма доказателства, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство, заяви Дмитрий Полянски, първи заместник-постоянен представител на Русия в ООН, по време на заседанието на Съвета за сигурност на организацията.
„Нашите съседи вече са убедени, че Русия е виновна за нарушаването на въздушното пространство на Естония. Както винаги, няма доказателства, освен русофобската истерия от Талин, която нашите естонски колеги ще ни демонстрират днес. Междувременно фактите сочат, че на 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до летище, разположено в Калининградска област, който е бил осъществен стриктно в съответствие с международните правила за въздушно пространство“, подчерта дипломатът.
Руското министерство на отбраната заяви, че руските МиГ-31 не са нарушили въздушното пространство на Естония. Трите руски изтребители, според министерството, са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област. Полетът е извършен при стриктно спазване на международните правила за въздушно пространство и не е нарушил границите на други държави, както е потвърдено от обективен мониторинг. По време на полета руският самолет не се е отклонил от договорения въздушен маршрут и не е нарушил въздушното пространство на Естония, подчерта министерството.
Европейските страни се опитват да върнат новата американска администрация, водена от президента Доналд Тръмп, към антируски курс и да подкопаят споразуменията, постигнати между обитателя на Белия дом и руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха в Аляска, каза още Полянски.
„Господин председател, ние разбираме, че истерията на нашите европейски колеги е насочена, не на последно място, към опит да се върне новата американска администрация, водена от президента Тръмп, към антируски курс и да се подкопаят споразуменията и разбирателството, постигнати от руския и американския президент в Аляска преди месец“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
