Будапеща е против налагането на каквито и да е санкции или ограничения върху доставките на петрол от Русия

22 Септември, 2025 18:35, обновена 22 Септември, 2025 18:43 485 6

Не можем да блокираме търговските ограничения върху доставките по тръбопровода „Дружба“, но се опитваме да убедим ЕС да не вреди на интересите на Унгария, заяви външният министър Сиярто

Будапеща е против налагането на каквито и да е санкции или ограничения върху доставките на петрол от Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Будапеща няма да може да блокира търговските ограничения върху доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, но се опитва да убеди Европейския съюз да не навреди на интересите на Унгария. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в кулоарите на 80-то Общо събрание на ООН.

„Що се отнася до санкциите, всичко е просто, тъй като налагането им изисква консенсус, в който ние определено няма да участваме. Но що се отнася до търговските мерки, е необходимо квалифицирано мнозинство. Следователно не можем да наложим вето върху тях, но се опитваме да убедим европейските си колеги да не навредят толкова много на нашите интереси“, каза той.

Bloomberg по-рано съобщи, позовавайки се на свои източници, че Европейският съюз обмисля налагането на търговски ограничения върху доставките на гориво от Русия за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“. Според изданието, тези планове не са свързани с новия 19-ти пакет от антируски ограничения на ЕС, който би засегнал руските танкери за втечнен природен газ и петрол, които Европейската комисия класифицира като част от т. нар. сенчест флот.

Будапеща се противопоставя на налагането от ЕС на каквито и да е санкции или ограничения върху доставките на петрол от Русия, каза Сиярто.

„Абсолютно ясно е, че без руски петрол Унгария не може да има надеждни енергийни доставки. Не можем да се съгласим с никакви европейски мерки, които биха забранили или ограничили доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“, това би застрашило енергийната ни сигурност“, каза той.

Рискът от ескалация между НАТО и Русия остава, тъй като конфликтът в Украйна продължава, а неговият край ще го сведе до нула, подчерта унгарският външен министър.

„Ако има мир, ако тази война приключи, тогава можем да намалим риска от ескалация до нула. Но докато тази война продължава, се опасявам, че ще се случат събития, които носят риск от ескалация, и това е наистина лоша новина“, каза източникът на агенцията.

Призивите от няколко страни от НАТО за по-агресивен отговор на нарушенията на въздушното пространство водят до по-нататъшна ескалация, продължи дипломатът.

„Да, ние сме абсолютно обезпокоени от развития, които биха могли да доведат до по-нататъшна ескалация на този конфликт. Още от самото начало, преди три години и половина, ясно заявихме, че най-лошият сценарий би бил пряка конфронтация между НАТО и Русия. А пряката конфронтация между НАТО и Русия би била равносилна на много сериозен риск от война. А ние не искаме това“, каза министърът.

Сиярто планира да се срещне с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на 80-то Общо събрание на ООН, за да обсъдят сътрудничеството в областта на енергетиката.

„Ще се срещна със Сергей Лавров в сряда. Мисля, че основната тема на разговора ще бъде сътрудничеството в областта на енергетиката“, каза той в разговор с кореспондент на ТАСС.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    5 1 Отговор
    Всички държава с излаз на море от ЕС. купуват нефт и леки горива от Русия !!!

    18:47 22.09.2025

  • 2 Даката

    3 6 Отговор
    Щом като се държат, като съюзници на Путин не е ли време да бъдат изключени от Европейския съюз и НАТО и никакво европейско финансиране за тези страни, които са в явен съюз с Москва...да избират какво искат Русия или Европа, явно сега във време на война не може и двете???

    18:50 22.09.2025

  • 3 Фен

    5 1 Отговор
    А пък ние си искаме скъпи американски газ и петрол! И руският уран, ще купуваме от САЩ! Нали вече сме богати.... А сме и атлантици...

    18:50 22.09.2025

  • 4 Българският интерес

    4 1 Отговор
    би трябвало да съвпада с унгарския интерес, защото България получава заплащане от Унгария за преноса на газ по "Балкански поток."

    Защото атаката на евробюрократите на акушерката от Брюксел е едновременно срещу руския нефт и газ.

    18:50 22.09.2025

  • 5 селяк

    3 0 Отговор
    нема такива филми баце. Ша купуваш скъпия Руски нефт от господарите от САЩ

    18:58 22.09.2025

  • 6 Спецназ

    1 1 Отговор
    Значи приемате ги в ЕС да ви плащат отчисленията,
    да ви ядат вносните пластмасови зеленчуци,

    а за благодарност сега им спирате и тока, евтиния газ и петрол.

    УРСУЛА????

    18:59 22.09.2025

