Израел ще разруши домовете на двама палестинците, убили шестима на автобусна спирка в Йерусалим

Израелската армия съобщи днес, че ще разруши домовете на двама палестински бойци, които преди няколко дни застреляха шестима души на автобусна спирка в Йерусалим при едно от най-смъртоносните нападения в града през последните години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Стрелбата идва след продължаващата почти две години война в ивицата Газа, която опустоши анклава, и на фона на вълна от атаки на еврейски заселници срещу палестинци на окупирания от Израел Западен бряг.
Нападателите в Йерусалим бяха застреляни на място. Израел твърди, че разрушаването на домовете на роднини на нападателите и на техни съселяни е средство за възпиране на бъдещи атаки.
Палестинците, както и правозащитните организации, твърдят, че това е форма на колективно наказание, което е забранено от международното право.
По-рано този месец Израел нареди разрушаването на всички домове, построени без разрешителни в Катана и Кубейба - родните градове на нападателите, като заяви също така, че на 750 души там ще бъдат отнети разрешителните за работа.
1 Kaлпазанин
19:19 22.09.2025
2 Майна
В концлагера ГАЗА
Нима вече нещо по- ужасно можем да не сме видели?
19:21 22.09.2025
3 пиночет
19:22 22.09.2025
4 редник
19:22 22.09.2025
5 слабо образован
До коментар #1 от "Kaлпазанин":И сега от факти да си прочетат заглавието и да кажат има ли нещо нередно там. А не само да плюят по Русия.
19:23 22.09.2025
6 Майна
Ревна, бе..
За тези, които избиват хората и с бомби , и с глад?
За какво говорим..?
19:23 22.09.2025
7 Абе ционистите са смахнати хора
19:23 22.09.2025
8 Майна
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Защо питаш..
Не виждаш ли..
Не виждаш ли?
19:26 22.09.2025
9 Не правозащитните организации
.
19:27 22.09.2025
11 Спецназ
19:30 22.09.2025
14 Данко Харсъзина
19:37 22.09.2025
15 Пипер
19:38 22.09.2025
16 Поелите отговорността за операцията
Действията на Израел срещу Хамас „ще бъдат посрещнати с непоколебимостта на народа и смелостта на съпротивата, ако Бог е рекъл““, продължава се в текста.)
19:42 22.09.2025
17 Великият български владетел
А тук само домовете им.
19:46 22.09.2025
18 То верно може
19:48 22.09.2025
19 Копейка
19:51 22.09.2025
20 Така е.
До коментар #12 от "Хахаха":От всички хора на света евреите знаят най-добре какво представлява наглия ислям и затова ще се борят срещу него с всички средства...
19:53 22.09.2025
21 Данко Харсъзина
Палестинците за 50 години получиха трилиони долари помощи, с които от ивицата Газа можеха да построят Сингапур, Хонг Конг и Дубай взети заедно. Вместо това те построиха гето пълно с терористи и главорези.
19:54 22.09.2025
22 Европеец
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Съгласен съм с коментарът ти.... Някога ще дойде време когато палестинците ще разрушават израелските къщи....
19:54 22.09.2025
23 Който пиян или дрогиран блъсне
19:54 22.09.2025
24 Хеми значи бензин
Това е Факта. Отмъщението не е сигурност.
А защо това е така, а ми защото местните евреи по физиология са НЕ различими от арабите.
19:56 22.09.2025
25 Данкоооо,
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Много ли държиш да докажеш колко си зле с кратуната?
19:56 22.09.2025
26 убили шестима олигофрени
19:58 22.09.2025
27 демократ от шарените
До коментар #3 от "пиночет":Айде де от кога чакаме, трябва и санкции на палестинците.
20:02 22.09.2025
28 Само 6 ли ?
20:03 22.09.2025
29 На всякъде по света
20:06 22.09.2025
30 Зеленски bokлyk
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Само дюзата ти е много лабава!
20:10 22.09.2025
31 Никой нормален човек на планетата
20:12 22.09.2025
32 Шекелка
До коментар #19 от "Копейка":Хем сме ционистки подлоги, хем мразим ционистката подлога Тръмп, безмозъчни ли сме!
20:15 22.09.2025
33 дядото
20:17 22.09.2025
34 Фашистите в Царство България
А днес лъжедемократите ронят крокодилски сълзи за фашистките главорези - цветът на монархо-фашистката нация!
20:18 22.09.2025