Израел ще разруши домовете на двама палестинците, убили шестима на автобусна спирка в Йерусалим

22 Септември, 2025 20:10, обновена 22 Септември, 2025 19:17 866 34

Смъртоносното нападение бе извършено преди няколко дни

Израел ще разруши домовете на двама палестинците, убили шестима на автобусна спирка в Йерусалим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи днес, че ще разруши домовете на двама палестински бойци, които преди няколко дни застреляха шестима души на автобусна спирка в Йерусалим при едно от най-смъртоносните нападения в града през последните години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стрелбата идва след продължаващата почти две години война в ивицата Газа, която опустоши анклава, и на фона на вълна от атаки на еврейски заселници срещу палестинци на окупирания от Израел Западен бряг.

Нападателите в Йерусалим бяха застреляни на място. Израел твърди, че разрушаването на домовете на роднини на нападателите и на техни съселяни е средство за възпиране на бъдещи атаки.

Палестинците, както и правозащитните организации, твърдят, че това е форма на колективно наказание, което е забранено от международното право.

По-рано този месец Израел нареди разрушаването на всички домове, построени без разрешителни в Катана и Кубейба - родните градове на нападателите, като заяви също така, че на 750 души там ще бъдат отнети разрешителните за работа.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    13 10 Отговор
    Лицемерие и наглост ,докога ??????? Светът ще търпи тази несправедливост

    Коментиран от #5, #8, #22

    19:19 22.09.2025

  • 2 Майна

    10 10 Отговор
    Те избиха над 600 000 палестинци..
    В концлагера ГАЗА
    Нима вече нещо по- ужасно можем да не сме видели?

    19:21 22.09.2025

  • 3 пиночет

    12 9 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    Коментиран от #27

    19:22 22.09.2025

  • 4 редник

    12 5 Отговор
    Подобни колективни "наказания" са вършили германците преди 80 години...

    19:22 22.09.2025

  • 5 слабо образован

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    И сега от факти да си прочетат заглавието и да кажат има ли нещо нередно там. А не само да плюят по Русия.

    19:23 22.09.2025

  • 6 Майна

    9 6 Отговор
    Мерц наистина ревна в ефир за нещастието на Израел, преди дни..
    Ревна, бе..
    За тези, които избиват хората и с бомби , и с глад?
    За какво говорим..?

    19:23 22.09.2025

  • 7 Абе ционистите са смахнати хора

    5 10 Отговор
    Вижте колеги, Вземете напишете в гуглето Adalah (Justice in Arabic) влезте в сайта на организацията която впрочем е регистрирана и представителство има в Израел, чукнете долу в дясно на линка където пише Дискриминационни закони и отделете един час да се информирате що за нацистка и расистка държава е Израел. После може пък да решите и докторат да напишете на тема "Ционизма еманация на нацизма" или нещо от този род и да ме помолите консултант или рецензент да Ви стана ако още нещо не Ви е ясно. Вече на двама доктори по темата бях консултант и перфектно им мина защитата. А относно това че по-рано този месец Израел е наредил разрушаването на всички домове, в Катана и Кубейба това е ежедневие там

    19:23 22.09.2025

  • 8 Майна

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Защо питаш..
    Не виждаш ли..
    Не виждаш ли?

    19:26 22.09.2025

  • 9 Не правозащитните организации

    5 7 Отговор
    твърдят, че това е форма на колективно наказание, което е забранено от международното право. А ООН и МНС го твърдят ! И е едино от определенията за геноцид впрочем "колективното наказание" ..
    .

    19:27 22.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Спецназ

    4 8 Отговор
    Окупаторите им бутат колибите защото са построени НЕЗАКОННО на техната си територия!! ФАКТ!

    19:30 22.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Нема лабаво.

    Коментиран от #30

    19:37 22.09.2025

  • 15 Пипер

    6 4 Отговор
    фашисти, сър

    19:38 22.09.2025

  • 16 Поелите отговорността за операцията

    4 4 Отговор
    Са написали: (беше „ясно послание, че всички ваши неуспешни опити да пресушите източниците на съпротива ще ви донесат само кръвта на войниците и престъпните заселници на вашата нацистка армия по начини, които не очаквате“.
    Действията на Израел срещу Хамас „ще бъдат посрещнати с непоколебимостта на народа и смелостта на съпротивата, ако Бог е рекъл““, продължава се в текста.)

    19:42 22.09.2025

  • 17 Великият български владетел

    3 3 Отговор
    Борис е заповядал. Тези които имат други символи освен християнският кръст на гърдите си да бъдат изтрити от лицето на земята до седмо коляно.
    А тук само домовете им.

    19:46 22.09.2025

  • 18 То верно може

    4 4 Отговор
    Израел да твърди, че разрушаването на домовете на роднини на нападателите и на техни съселяни е средство за възпиране на бъдещи атаки, но категорично е престъпление по международното право. Не че някога въобще израелците са го спазвали де. И впрочем не престъплението е мотива да го правят ...Те и без престъпление го правят ежедневно

    19:48 22.09.2025

  • 19 Копейка

    2 3 Отговор
    Хем мразя емигранти, хем обожавам палестинци. Шизофрения ли имам?

    Коментиран от #32

    19:51 22.09.2025

  • 20 Така е.

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хахаха":

    От всички хора на света евреите знаят най-добре какво представлява наглия ислям и затова ще се борят срещу него с всички средства...

    19:53 22.09.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Българите от 1878 до 1908г., за 30 години изградиха държава и на 22 септември 1908г. обявиха независимост. При това без никой да им даде 1 стотинка.
    Палестинците за 50 години получиха трилиони долари помощи, с които от ивицата Газа можеха да построят Сингапур, Хонг Конг и Дубай взети заедно. Вместо това те построиха гето пълно с терористи и главорези.

    Коментиран от #25

    19:54 22.09.2025

  • 22 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Съгласен съм с коментарът ти.... Някога ще дойде време когато палестинците ще разрушават израелските къщи....

    19:54 22.09.2025

  • 23 Който пиян или дрогиран блъсне

    3 1 Отговор
    Някой и причини смър с автомобила си, целият блок в който живее да бъде съборен. Даже целият квартал... Да живее скааапаният ционизъм другари ...

    19:54 22.09.2025

  • 24 Хеми значи бензин

    4 1 Отговор
    Евреите НЕ могат да осигурят сигурност на собствените си граждани въпреки ф-35 железни щитове меркави апачита.
    Това е Факта. Отмъщението не е сигурност.
    А защо това е така, а ми защото местните евреи по физиология са НЕ различими от арабите.

    19:56 22.09.2025

  • 25 Данкоооо,

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Данко Харсъзина":

    Много ли държиш да докажеш колко си зле с кратуната?

    19:56 22.09.2025

  • 26 убили шестима олигофрени

    3 1 Отговор
    Чудо голямо. Ей сега ще ревна за гнусните ционисти

    19:58 22.09.2025

  • 27 демократ от шарените

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "пиночет":

    Айде де от кога чакаме, трябва и санкции на палестинците.

    20:02 22.09.2025

  • 28 Само 6 ли ?

    3 1 Отговор
    Ако бяха 66 нас българите повече щеше да ни зарадва

    20:03 22.09.2025

  • 29 На всякъде по света

    5 1 Отговор
    С ционистите така трябва. Тези терористи и нацисти си го заслужават. Няма какво да си кривим душата. Света ги мрази и има защо

    20:06 22.09.2025

  • 30 Зеленски bokлyk

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Само дюзата ти е много лабава!

    20:10 22.09.2025

  • 31 Никой нормален човек на планетата

    2 1 Отговор
    Няма да изпита и грам съпричастност към ционистите. Цялото зло на вселената дори да им се изсипе от горе . Израел се превърна в държава парий мразена на всякъде по света. И то съвсем основателно

    20:12 22.09.2025

  • 32 Шекелка

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копейка":

    Хем сме ционистки подлоги, хем мразим ционистката подлога Тръмп, безмозъчни ли сме!

    20:15 22.09.2025

  • 33 дядото

    1 0 Отговор
    остава още да избият семействата им или по 100 палестинци за загинал евреин и ще сложим знак на равенство с едни други зверове

    20:17 22.09.2025

  • 34 Фашистите в Царство България

    0 0 Отговор
    така са палели къщите на партизаните и на ятаците - за наказание!

    А днес лъжедемократите ронят крокодилски сълзи за фашистките главорези - цветът на монархо-фашистката нация!

    20:18 22.09.2025