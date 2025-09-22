Израел ще разруши домовете на двама палестинците, убили шестима на автобусна спирка в Йерусалим

Израелската армия съобщи днес, че ще разруши домовете на двама палестински бойци, които преди няколко дни застреляха шестима души на автобусна спирка в Йерусалим при едно от най-смъртоносните нападения в града през последните години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стрелбата идва след продължаващата почти две години война в ивицата Газа, която опустоши анклава, и на фона на вълна от атаки на еврейски заселници срещу палестинци на окупирания от Израел Западен бряг.

Нападателите в Йерусалим бяха застреляни на място. Израел твърди, че разрушаването на домовете на роднини на нападателите и на техни съселяни е средство за възпиране на бъдещи атаки.

Палестинците, както и правозащитните организации, твърдят, че това е форма на колективно наказание, което е забранено от международното право.

По-рано този месец Израел нареди разрушаването на всички домове, построени без разрешителни в Катана и Кубейба - родните градове на нападателите, като заяви също така, че на 750 души там ще бъдат отнети разрешителните за работа.