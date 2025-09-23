Новини
Израел "честити" на Газа признаването на държавата Палестина, уби с артилерия най-малко 37 души

23 Септември, 2025 05:48, обновена 23 Септември, 2025 05:55

  • газа-
  • палестина-
  • израел-
  • убити-
  • тръмп

Тръмп ще представи пред лидери на арабските държави предложение за прекратяване на войната в анклава

Израел "честити" на Газа признаването на държавата Палестина, уби с артилерия най-малко 37 души - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 37 души бяха убити в Ивицата Газа във вторник в резултат на израелски удари по жилищни райони, съобщи йеменският телевизионен канал Ал Масира.

Според канала израелска артилерия обстрелва източните и южните квартали на град Газа, където са убити 30 души.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна офанзива в град Газа. Заявената ѝ цел е да победи радикалното палестинско движение Хамас. Армията на отбраната на Израел заяви, че многократно е предупреждавала местните жители да напуснат бойната зона.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще представи пред лидери на арабските държави предложение за прекратяване на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на публикация на „Аксиос“. Тръмп ще направи това по-късно днес.

В срещата, на която ще бъде представено американското предложение, ще участват официални представители от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан.

Според „Аксиос“ по време на срещата освен темата за освобождаване на заложниците, държани от „Хамас“ в ивицата Газа и прекратяването на войната в анклава, Тръмп се очаква да обсъди и принципите около израелското изтегляне от Газа и поствоенното управление на анклава, в което „Хамас“ няма да участва.

Тръмп също така иска арабските и мюсюлманските държави да се съгласят да изпратят военни в Газа, което ще позволи на Израел да изтегли силите си оттам. Тръмп също така иска и осигуряване на финансиране от арабски и мюсюлмански страни за прехода и възстановяването на Газа.


Палестина


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 милен к@неф

    3 2 Отговор
    ах 37 здрави и прави 😪

    05:58 23.09.2025

  • 2 ФАКТИ

    3 5 Отговор
    Май само Европа иска суверенна държава Палестина... САЩ и Нетаняху са против... Ама и държавите от БРИКС мълчат...

    Коментиран от #10, #11

    05:59 23.09.2025

  • 3 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    4ИФУТИ ДОЛНИ!

    06:12 23.09.2025

  • 4 Помним

    6 1 Отговор
    То каквото и да правят е от безсилие - историята може да се пише от победителите, обаче преживелите конфликта ще го предават на поколенията и няма да има особено значение кой сайт ще публикува своята платена версия! Това е престъпление срещу човечеството - убиването просто на хора, защото с ГОИ! Гледаме картата на Палестина и сравняваме, какво остава от нея, когато идват Господарите!

    06:30 23.09.2025

  • 5 Тест

    3 1 Отговор
    За сметка на това мюсюлманите си имат европа да изват в германия и франция и англия за гласове

    06:30 23.09.2025

  • 6 Баш Балък

    6 1 Отговор
    Израел са нищо без подкрепата на САЩ, Тръмп да не се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. Но всичко си има край.

    06:43 23.09.2025

  • 7 Ауууу

    5 2 Отговор
    И,раел и САЩ са терористични държави убиха толкова невидни хора и деца и ми се правят на велики държави .

    06:47 23.09.2025

  • 8 Иван

    1 3 Отговор
    Русия да "честити" на НАТО-ОТАН създаването на Косово.

    06:47 23.09.2025

  • 9 всеки ден гледам

    0 0 Отговор
    ...йеменският телевизионен канал Ал Масира

    06:57 23.09.2025

  • 10 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТИ":

    за кое да мълчат брикс, като те вече са я признали тая държава. Англия натрапва евреите в Палестина, а ес и сащ винаги ги са ги подкрепяли.

    07:00 23.09.2025

  • 11 Зомбайо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТИ":

    Палестина е призната от всички страни на БРИКС, май не си в час. В момента само сащ, израел и още няколко страни включително българия не я признават.

    Коментиран от #12, #13

    07:05 23.09.2025

  • 12 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Зомбайо":

    България е признала Палестина още 88-а година, тогава нали няхме от лошите.

    Коментиран от #14

    07:08 23.09.2025

  • 13 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Зомбайо":

    България е признала Палестина още преди 37 години. Четете бе!

    07:10 23.09.2025

  • 14 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    а сега понеже сме от добрите нямаме нищо против евреите да го номер докато го затрият. И подкрепяме рижия, който иска там да прави курорт или нещо подобно.

    Коментиран от #15

    07:15 23.09.2025

  • 15 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    номер = бомбят

    07:16 23.09.2025