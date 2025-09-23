Израел "честити" на Газа признаването на държавата Палестина, уби с артилерия най-малко 37 души

Най-малко 37 души бяха убити в Ивицата Газа във вторник в резултат на израелски удари по жилищни райони, съобщи йеменският телевизионен канал Ал Масира.
Според канала израелска артилерия обстрелва източните и южните квартали на град Газа, където са убити 30 души.
На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна офанзива в град Газа. Заявената ѝ цел е да победи радикалното палестинско движение Хамас. Армията на отбраната на Израел заяви, че многократно е предупреждавала местните жители да напуснат бойната зона.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще представи пред лидери на арабските държави предложение за прекратяване на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на публикация на „Аксиос“. Тръмп ще направи това по-късно днес.
В срещата, на която ще бъде представено американското предложение, ще участват официални представители от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан.
Според „Аксиос“ по време на срещата освен темата за освобождаване на заложниците, държани от „Хамас“ в ивицата Газа и прекратяването на войната в анклава, Тръмп се очаква да обсъди и принципите около израелското изтегляне от Газа и поствоенното управление на анклава, в което „Хамас“ няма да участва.
Тръмп също така иска арабските и мюсюлманските държави да се съгласят да изпратят военни в Газа, което ще позволи на Израел да изтегли силите си оттам. Тръмп също така иска и осигуряване на финансиране от арабски и мюсюлмански страни за прехода и възстановяването на Газа.
1 милен к@неф
05:58 23.09.2025
2 ФАКТИ
Коментиран от #10, #11
05:59 23.09.2025
3 Боруна Лом
06:12 23.09.2025
4 Помним
06:30 23.09.2025
5 Тест
06:30 23.09.2025
6 Баш Балък
06:43 23.09.2025
7 Ауууу
06:47 23.09.2025
8 Иван
06:47 23.09.2025
9 всеки ден гледам
06:57 23.09.2025
10 Георги
До коментар #2 от "ФАКТИ":за кое да мълчат брикс, като те вече са я признали тая държава. Англия натрапва евреите в Палестина, а ес и сащ винаги ги са ги подкрепяли.
07:00 23.09.2025
11 Зомбайо
До коментар #2 от "ФАКТИ":Палестина е призната от всички страни на БРИКС, май не си в час. В момента само сащ, израел и още няколко страни включително българия не я признават.
Коментиран от #12, #13
07:05 23.09.2025
12 Георги
До коментар #11 от "Зомбайо":България е признала Палестина още 88-а година, тогава нали няхме от лошите.
Коментиран от #14
07:08 23.09.2025
13 Абе
До коментар #11 от "Зомбайо":България е признала Палестина още преди 37 години. Четете бе!
07:10 23.09.2025
14 Георги
До коментар #12 от "Георги":а сега понеже сме от добрите нямаме нищо против евреите да го номер докато го затрият. И подкрепяме рижия, който иска там да прави курорт или нещо подобно.
Коментиран от #15
07:15 23.09.2025
15 Георги
До коментар #14 от "Георги":номер = бомбят
07:16 23.09.2025