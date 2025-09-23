Новини
Индонезия и ЕС подписаха споразумение за свободна търговия

Индонезия и ЕС подписаха споразумение за свободна търговия

23 Септември, 2025 07:46

Дългогодишните преговори се ускориха след повишаването на американските мита

Индонезия и ЕС подписаха споразумение за свободна търговия - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индонезия и Европейският съюз сключиха в Бали споразумение за свободна търговия след продължителни преговори, които се ускориха след увеличаването на американските мита, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Документът беше подписан от индонезийския министър на икономиката Аирланга Хартарто и европейския комисар по търговията Марош Шефчович.

Споразумението ще улесни търговията между 27-те държави от европейския блок и най-голямата икономика в Югоизточна Азия.


Индонезия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българина

    0 3 Отговор
    и защо с индонезия, а не с Русия и Беларус? а с Палестина? защо не с Брикс?

    Коментиран от #3, #8, #10

    07:55 23.09.2025

  • 2 Първанов

    2 0 Отговор
    Изключително добра новина!

    07:55 23.09.2025

  • 3 Zахарова

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Няма брикс!
    Китайците ни прецакаха,върнаха Шанхайската организация

    07:56 23.09.2025

  • 4 Ако

    0 0 Отговор
    Може да внесем малко лекари, инженери, детегледачки и сервитьорки, че много ни трябват. Нашите предпочитат социална помощ.

    07:57 23.09.2025

  • 5 Факти

    2 2 Отговор
    Канада, Мексико, Бразилия, Индия, Индонезия... ЕС отговаря на търговската агресия на агент Краснов със споразумения по целия свят. ЕС има правилна политика и ще пребъде. Кармата ще накаже агресорите.

    Коментиран от #12

    07:57 23.09.2025

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    А какво ще изнася ЕС към Индонезия?

    Коментиран от #11, #13

    08:04 23.09.2025

  • 7 А защо е пропуснато

    0 0 Отговор
    , че Индонезия вече се кандидатира за БРИКС

    Коментиран от #9

    08:06 23.09.2025

  • 8 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Индонезия е в БРИКС, глупчо. БРИКС е бутафорна организация без орган за управление. С кой ще сключиш споразумение? Те само се събират на срещи и държавите сключват споразумения помежду си. Както виждаш членството в БРИКС не е пречка за Индонезия да сключи споразумение за свободна търговия с ЕС без дори да е искано мнението на другите членове. Там всеки прави каквото си иска и съюзът е само на хартия. То няма и как да е иначе при толкова различни държави пръснати по цял свят. Те буквално нямат нищо общо помежду си. Между другото ЕС има споразумение за свободна търговия и с Бразилия, които също са в БРИКС. Интересни сте вие копейките. Устите ви големи, а знания никакви.

    Коментиран от #15

    08:06 23.09.2025

  • 9 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "А защо е пропуснато":

    Ти май живееш в миналата година. Индонезия е член на БРИКС от януари.

    08:10 23.09.2025

  • 10 Шегуваш ли се?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Та нали Индонезия вече се кандидатира за БРИКС.

    Прецаканите от САЩ евроканарчета, май намериха начин да търгуват с БРИКС чрез Индонезия.
    Разбира се с малко надценка от това, че ще преминава през Индонезия

    08:16 23.09.2025

  • 11 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Какво ще изнася ЕС за Индонезия? Ами същото каквото изнася за Китай. Знаеш ли, че Китай внася най-много стоки от ЕС - 270 милиарда долара за миналата година. След това е Тайван с 218, Южна Корея със 182 и САЩ със 164. Изненадан си от тези факти, нали? Съветвам те повече да четеш и да намалиш пропагандата.

    Коментиран от #14

    08:17 23.09.2025

  • 12 А защо си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    пропуснал Русия? Тя не е ли в Брикс? Просто ще преминва през Индонезия (с малко надценка де)

    08:21 23.09.2025

  • 13 Как какво

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Новите европейски ценности.

    08:24 23.09.2025

  • 14 Отговори му на въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    какви стоки??? Конкретно!
    Германия и Европа непрекъснато се деиндустриализират.

    Коментиран от #17

    08:30 23.09.2025

  • 15 Глупчото си ти, а не копейките

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Това че БРИКС дава независимост на членовете си е предимство пред ЕСср.
    А ЕС може например да купува руски стоки през Индонезия. Пакетирани там.

    Коментиран от #16

    08:39 23.09.2025

  • 16 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Глупчото си ти, а не копейките":

    И какви ще са тия руски стоки като Русия изнася само нефт и газ, а такива от Индонезия не внасяме? Използвай я тая глава по предназначение. Няма да внасяме индонезийска водка.

    08:55 23.09.2025

  • 17 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Отговори му на въпроса":

    Искаш да му изброявам хиляди стоки ли? Ще спомена само транспортни средства и машини. За останалото - нека се научи да използва интернет по предназначение. Същото се отнася и за теб.

    09:02 23.09.2025