Индонезия и ЕС подписаха споразумение за свободна търговия

Индонезия и Европейският съюз сключиха в Бали споразумение за свободна търговия след продължителни преговори, които се ускориха след увеличаването на американските мита, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Документът беше подписан от индонезийския министър на икономиката Аирланга Хартарто и европейския комисар по търговията Марош Шефчович.

Споразумението ще улесни търговията между 27-те държави от европейския блок и най-голямата икономика в Югоизточна Азия.