Индонезия и ЕС подписаха споразумение за свободна търговия

Индонезия и Европейският съюз сключиха в Бали споразумение за свободна търговия след продължителни преговори, които се ускориха след увеличаването на американските мита, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Документът беше подписан от индонезийския министър на икономиката Аирланга Хартарто и европейския комисар по търговията Марош Шефчович.
Споразумението ще улесни търговията между 27-те държави от европейския блок и най-голямата икономика в Югоизточна Азия.
1 българина
Коментиран от #3, #8, #10
07:55 23.09.2025
2 Първанов
07:55 23.09.2025
3 Zахарова
До коментар #1 от "българина":Няма брикс!
Китайците ни прецакаха,върнаха Шанхайската организация
07:56 23.09.2025
4 Ако
07:57 23.09.2025
5 Факти
Коментиран от #12
07:57 23.09.2025
6 Факт
Коментиран от #11, #13
08:04 23.09.2025
7 А защо е пропуснато
Коментиран от #9
08:06 23.09.2025
8 Факти
До коментар #1 от "българина":Индонезия е в БРИКС, глупчо. БРИКС е бутафорна организация без орган за управление. С кой ще сключиш споразумение? Те само се събират на срещи и държавите сключват споразумения помежду си. Както виждаш членството в БРИКС не е пречка за Индонезия да сключи споразумение за свободна търговия с ЕС без дори да е искано мнението на другите членове. Там всеки прави каквото си иска и съюзът е само на хартия. То няма и как да е иначе при толкова различни държави пръснати по цял свят. Те буквално нямат нищо общо помежду си. Между другото ЕС има споразумение за свободна търговия и с Бразилия, които също са в БРИКС. Интересни сте вие копейките. Устите ви големи, а знания никакви.
Коментиран от #15
08:06 23.09.2025
9 Факти
До коментар #7 от "А защо е пропуснато":Ти май живееш в миналата година. Индонезия е член на БРИКС от януари.
08:10 23.09.2025
10 Шегуваш ли се?
До коментар #1 от "българина":Та нали Индонезия вече се кандидатира за БРИКС.
Прецаканите от САЩ евроканарчета, май намериха начин да търгуват с БРИКС чрез Индонезия.
Разбира се с малко надценка от това, че ще преминава през Индонезия
08:16 23.09.2025
11 Факти
До коментар #6 от "Факт":Какво ще изнася ЕС за Индонезия? Ами същото каквото изнася за Китай. Знаеш ли, че Китай внася най-много стоки от ЕС - 270 милиарда долара за миналата година. След това е Тайван с 218, Южна Корея със 182 и САЩ със 164. Изненадан си от тези факти, нали? Съветвам те повече да четеш и да намалиш пропагандата.
Коментиран от #14
08:17 23.09.2025
12 А защо си
До коментар #5 от "Факти":пропуснал Русия? Тя не е ли в Брикс? Просто ще преминва през Индонезия (с малко надценка де)
08:21 23.09.2025
13 Как какво
До коментар #6 от "Факт":Новите европейски ценности.
08:24 23.09.2025
14 Отговори му на въпроса
До коментар #11 от "Факти":какви стоки??? Конкретно!
Германия и Европа непрекъснато се деиндустриализират.
Коментиран от #17
08:30 23.09.2025
15 Глупчото си ти, а не копейките
До коментар #8 от "Факти":Това че БРИКС дава независимост на членовете си е предимство пред ЕСср.
А ЕС може например да купува руски стоки през Индонезия. Пакетирани там.
Коментиран от #16
08:39 23.09.2025
16 Факти
До коментар #15 от "Глупчото си ти, а не копейките":И какви ще са тия руски стоки като Русия изнася само нефт и газ, а такива от Индонезия не внасяме? Използвай я тая глава по предназначение. Няма да внасяме индонезийска водка.
08:55 23.09.2025
17 Факти
До коментар #14 от "Отговори му на въпроса":Искаш да му изброявам хиляди стоки ли? Ще спомена само транспортни средства и машини. За останалото - нека се научи да използва интернет по предназначение. Същото се отнася и за теб.
09:02 23.09.2025