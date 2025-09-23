Русия е нарушила три пъти въздушното пространство на Норвегия тази година

Правителството на Норвегия заяви днес, че Русия е нарушила три пъти въздушното ѝ пространство, като все още не е изяснено дали нарушенията са умишлени, или не, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Предполагаемите навлизания на руски дронове в норвежкото въздушно пространство са станали през април, юли и август и са били засечени над Баренцово море и над необитаваната област Финмарк, граничеща с Русия. Норвежкото правителство заяви, че инцидентите, продължили не повече от 4 минути, са първите по рода си от повече от десетилетие насам.
Междувременно датският премиер Мете Фредериксен заяви, че съзира връзка между нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Дания и това на други държави членки на ЕС, и че не изключва никакви възможности за това кой би могъл да бъде извършителят.
Летището в Осло също е било затворено за три часа, след като дрон е бил забелязан, оставяйки по този начин блокирани хиляди пътници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
16:55 23.09.2025
2 Ахаха
Коментиран от #7, #23
16:56 23.09.2025
3 си дзън
Какво остава за Норвегия.
Коментиран от #10
16:56 23.09.2025
4 604
16:56 23.09.2025
5 Толкова ги е страх нашите
А комарите са дронове. Започва да става смешно.
Коментиран от #9
16:57 23.09.2025
6 Лъжат
16:57 23.09.2025
7 Викингите ги няма
До коментар #2 от "Ахаха":Тези отдавна са се превърнали в розови мекотели.
16:59 23.09.2025
8 Мара
Коментиран от #12
16:59 23.09.2025
9 Еми те
До коментар #5 от "Толкова ги е страх нашите":Европейските бабалюги са си за смях
16:59 23.09.2025
10 Един
До коментар #3 от "си дзън":Я, цялото НАТО не е разбрало за руския стелт, ама ти си разбрал. Путин ли ти го каза?
Коментиран от #15
17:01 23.09.2025
11 Закономерно
Коментиран от #20
17:01 23.09.2025
12 Здравей Мари
До коментар #8 от "Мара":Добре че е под леглото защото ако беше в щях да ревнувам жестоко.
17:02 23.09.2025
13 Ам нъл имат хипер,дупер зупер,
17:03 23.09.2025
14 Иван
17:03 23.09.2025
15 си дзън
До коментар #10 от "Един":В момента Кокошинков дава интервю по Первий по въпроса.
Коментиран от #21
17:05 23.09.2025
16 вен серемос
17:07 23.09.2025
17 град КОЗЛОДУЙ
17:12 23.09.2025
18 Иван
17:12 23.09.2025
19 НОВИЧОК
17:14 23.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Абееее
17:35 23.09.2025
23 Хахахаха
До коментар #2 от "Ахаха":Аз не чета някой тук да реве? Аз чета само, че съобщават. За реване, реве само митьо Финландията медвежона.
17:42 23.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ей сегичка по Большая игра на Первом
17:48 23.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #28, #29
17:51 23.09.2025
28 Ъъъъ
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рашите ще реват накрая.
17:59 23.09.2025
29 Ъъъъ
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да допълня, че ако НАТО беше нарошило руското въздушно пространство, рашите щяха отдавна да реват, че НАТО ги е нападнало. Сега провокират, след това да не викате, че НАТО е направило война копейки.
18:01 23.09.2025