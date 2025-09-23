Новини
Русия е нарушила три пъти въздушното пространство на Норвегия тази година
  Тема: Украйна

Русия е нарушила три пъти въздушното пространство на Норвегия тази година

23 Септември, 2025 16:53 652 29

Норвежкото правителство заяви, че инцидентите са първите по рода си от повече от десетилетие насам

Русия е нарушила три пъти въздушното пространство на Норвегия тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Норвегия заяви днес, че Русия е нарушила три пъти въздушното ѝ пространство, като все още не е изяснено дали нарушенията са умишлени, или не, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Предполагаемите навлизания на руски дронове в норвежкото въздушно пространство са станали през април, юли и август и са били засечени над Баренцово море и над необитаваната област Финмарк, граничеща с Русия. Норвежкото правителство заяви, че инцидентите, продължили не повече от 4 минути, са първите по рода си от повече от десетилетие насам.

Междувременно датският премиер Мете Фредериксен заяви, че съзира връзка между нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Дания и това на други държави членки на ЕС, и че не изключва никакви възможности за това кой би могъл да бъде извършителят.

Летището в Осло също е било затворено за три часа, след като дрон е бил забелязан, оставяйки по този начин блокирани хиляди пътници.


Норвегия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    19 3 Отговор
    И норвежките пе де ра си да не останат по-назад :)

    16:55 23.09.2025

  • 2 Ахаха

    20 2 Отговор
    Мнооого координирано реване от уж викинги... Жалка картинка

    Коментиран от #7, #23

    16:56 23.09.2025

  • 3 си дзън

    13 4 Отговор
    Новият руски стелт Су-61ГЗ снощи е прелетял над цяла Европа и НАТО не го е засякло.
    Какво остава за Норвегия.

    Коментиран от #10

    16:56 23.09.2025

  • 4 604

    15 2 Отговор
    И що ни ги свалихте? Рептили...тъл нъ пазити...мамитуви?

    16:56 23.09.2025

  • 5 Толкова ги е страх нашите

    19 1 Отговор
    след оттеглянето на големия брат от блатото зелено че като прехвърчи врабче и те го виждат като СУ 57.
    А комарите са дронове. Започва да става смешно.

    Коментиран от #9

    16:57 23.09.2025

  • 6 Лъжат

    18 1 Отговор
    От април до сега сливи ли имаха в устата? Що сега си го измислят?То без доказателства и сто пъти могат да кажат. И къде изчезна международното пространство според тях ..

    16:57 23.09.2025

  • 7 Викингите ги няма

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ахаха":

    Тези отдавна са се превърнали в розови мекотели.

    16:59 23.09.2025

  • 8 Мара

    13 0 Отговор
    При мен три пъти влезе Путин под леглото

    Коментиран от #12

    16:59 23.09.2025

  • 9 Еми те

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Толкова ги е страх нашите":

    Европейските бабалюги са си за смях

    16:59 23.09.2025

  • 10 Един

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Я, цялото НАТО не е разбрало за руския стелт, ама ти си разбрал. Путин ли ти го каза?

    Коментиран от #15

    17:01 23.09.2025

  • 11 Закономерно

    4 0 Отговор
    Който си играе с огъня 🔥🔥🔥рано или късно ще се опари.

    Коментиран от #20

    17:01 23.09.2025

  • 12 Здравей Мари

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мара":

    Добре че е под леглото защото ако беше в щях да ревнувам жестоко.

    17:02 23.09.2025

  • 13 Ам нъл имат хипер,дупер зупер,

    10 0 Отговор
    американската скрап Фифит 35 дето не мой да се ориентира де е у въздохот камо ли да прави нещо друго. За смях стана в опит да прехване и преследва Ту 160 какво остава да се пери на Су 35 С или на МиГ 31.

    17:03 23.09.2025

  • 14 Иван

    9 0 Отговор
    А САЩ.......взривяват лодки и убиват хора в Карибско море.

    17:03 23.09.2025

  • 15 си дзън

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Един":

    В момента Кокошинков дава интервю по Первий по въпроса.

    Коментиран от #21

    17:05 23.09.2025

  • 16 вен серемос

    8 0 Отговор
    Нашите иди-.;оте, пудели : Тиквата, Пуевски, Магарев, гнома, Киро-тъпото,Тошко африкански виждат дори комарите като дронове от Русия!!!Ха,ха,хо,хо толкова ги е страх пе де ра си те от Норвегия ,че им се привиждат все самолети , ракети от Русия!!! Цяла Европа заедно със Скандинавските пе де ра си умират от страх от Вл. Вл. Путин и от Русияю!!! Така трябва !Бий англосаксите Русия ! Бий Зелената еуглена ! Бий фа ша ги те окраинци до послдния окраинец! Нещастници!!!

    17:07 23.09.2025

  • 17 град КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    немога повече , отивам да се метна във дунава в знак на протест срещу путин

    17:12 23.09.2025

  • 18 Иван

    10 0 Отговор
    Фифитката 35 ( желязков урсулска маймуна) е супер, ама не трябва да бъде дъждовно, не трябва да бъде облачно, не трябва да бъде много студено, не трябва да духа силен вятър на пистата, руски самолет не трябва да лети зад тях, до тях, над тях, GPS не трябва да бъде смущаван, за да не се използват пътни карти.

    17:12 23.09.2025

  • 19 НОВИЧОК

    4 0 Отговор
    НОВА МАНТРА . Ще ни опържат тия джендъри.

    17:14 23.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абееее

    1 0 Отговор
    Крайно време е рашките да ги думнат истински стига са ги шменти капейлвани от тук и оттам сульо и пульо..

    17:35 23.09.2025

  • 23 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ахаха":

    Аз не чета някой тук да реве? Аз чета само, че съобщават. За реване, реве само митьо Финландията медвежона.

    17:42 23.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ей сегичка по Большая игра на Первом

    2 1 Отговор
    канале на руската телевизия чух pedиtо Рюте pidаlsкоtо гладко duпе да разказва приказки под брюкселския храст,как от три държави със самолети притеснили руският МиГ 31,който пък си пътувал в международното въздушно пространство което тъпаците естонци си го мислят за собствено. Пробват се западналите балтиски подлоги и северните овчи тикви да скачат на руснаците но рискуват да изгорят като лоена свещ за нула време.

    17:48 23.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    Айде и тези ревнаха.Остана и БГ да поплаче за дронове...

    Коментиран от #28, #29

    17:51 23.09.2025

  • 28 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашите ще реват накрая.

    17:59 23.09.2025

  • 29 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да допълня, че ако НАТО беше нарошило руското въздушно пространство, рашите щяха отдавна да реват, че НАТО ги е нападнало. Сега провокират, след това да не викате, че НАТО е направило война копейки.

    18:01 23.09.2025

