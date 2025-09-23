Новини
Свят »
Дания »
Дроновете, прелетели над Копенхаген, не са руски, твърди Кремъл
  Тема: Украйна

Дроновете, прелетели над Копенхаген, не са руски, твърди Кремъл

23 Септември, 2025 14:53 1 899 68

  • дания-
  • дмитрий песков-
  • копенхаген-
  • дронове-
  • русия

Всеки път чуваме безпочвени обвинения, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Дроновете, прелетели над Копенхаген, не са руски, твърди Кремъл - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия заяви днес, че засечените дронове над Копенхаген, които причиниха затваряне на летището за четири часа, не са нейни, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Всеки път чуваме безпочвени обвинения", обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на всекидневния си брифинг. Песков се опита по този начин да отговори на изявлението на датския премиер Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса.

Още новини от Украйна

Дмитрий Песков заяви по-рано днес, че изтичането на срока на Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия СТАРТ, сключен между САЩ и Русия би застрашило международната сигурност. По време на телефонен разговор с репортери той каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки, неизяснени до този етап, в случай че САЩ не са съгласни да подновят Договора за още една година според предложението на президента Владимир Путин в понеделник.

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от Ройтерс.

Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна заявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака. Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген. Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Последва верижна реакция, в резултат на която бяха отменени или забавени около 100 полета. Летището в Осло също преустанови работа за няколко часа.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    22 60 Отговор
    Едва ли има някой в света, който да повярва на руснак и на Тръмп.

    Коментиран от #18, #39

    14:56 23.09.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    16 45 Отговор
    Има си хас и да са руски,никой не ги набежда ама те да се застраховат...няма да дочакаме този момент да си признаят нещо,не за случая,казвам по принцип

    Коментиран от #62

    14:56 23.09.2025

  • 3 604

    26 10 Отговор
    Всички дрончетъ съ китайски въ....мушингий

    14:57 23.09.2025

  • 4 Евроатлантик

    56 12 Отговор
    Всички дронове по всички земни кълбета са руски и Путин лично ги пуска.

    Коментиран от #24, #28

    14:57 23.09.2025

  • 5 Той е навсякъде.

    33 9 Отговор
    Няма да се изненада ако някой европеец не го открие в леглото на жена си.

    14:58 23.09.2025

  • 6 Анонимен

    44 8 Отговор
    Дроновете не са руски,а са пуснати с определена цел.Крайният резултат е постигнат веднага- покачване на международното напрежение и отрезвяване на розовите идеи за светло безпроблемно бъдеще,втълпявано от евролидерите години назад .

    Коментиран от #9, #34

    14:58 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    7 19 Отговор
    Дроновете са съветски.

    14:59 23.09.2025

  • 9 дончичо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    И като изтри 7 що скри

    Коментиран от #12

    15:01 23.09.2025

  • 10 Абе

    9 30 Отговор
    Щом Москва отрича, значи най-вероятно е истина !

    15:01 23.09.2025

  • 11 Нека да позная

    18 7 Отговор
    Ирански са!

    15:01 23.09.2025

  • 12 дончичо

    17 8 Отговор

    До коментар #9 от "дончичо":

    Че статията е миш-маш

    15:02 23.09.2025

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    26 8 Отговор
    Как ,Като няма свален нито един им определят принадлежноста?
    Много тъжно,колко тпци ,които вярват на изпечени лъжци има по света.А тук са боооол

    15:05 23.09.2025

  • 14 ти да видиш

    34 9 Отговор
    ykpoпитезите много обичат да си играят с дронове, а атлантиците да разлайват кучетата и те така, събраха се!

    15:05 23.09.2025

  • 15 И какво

    16 5 Отговор
    И е извънредното в тази новина?

    15:10 23.09.2025

  • 16 Гончар Романенко

    19 10 Отговор
    Само Мете Фредериксвн е видяла руски дронове, след като втора седмица е в запой с руска водка "Белуга" ! :))

    15:10 23.09.2025

  • 17 А бе кажете

    17 4 Отговор
    Че са български,да си вдигнем рейтинга малко, ха ха

    Коментиран от #25

    15:11 23.09.2025

  • 18 Си дрън дрън

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кухата продънена лейка пак подритна Някой и пак се чу познатия звук
    дрън дрън,
    дрън дрън........

    Коментиран от #48

    15:13 23.09.2025

  • 19 !!!?

    10 21 Отговор
    Гузен негонен бяга...!
    Никой не вярва на Кремъл...!!!?

    Коментиран от #63

    15:14 23.09.2025

  • 20 Пропагандата е във върхова форма

    29 7 Отговор
    Има ли още хора дето да вярват на западните пропаганди? То не бяха дронове, самолети дето сами си целят селата, то не бе Урсула, дето й заглушили самолета в Пловдив, дето граничи с Русия и е свързан с корабоплаването в Черно море😂😂😂, то украинците не отвличат млади мъже от улиците за да ги пратят на фронта да ги убият, нищо че момче с двойно гражданство и здравословни проблеми са го отмъкнали. Не, евроатлантическите държави са за мир, затова се въоръжават и обвиняват. Дроновете са руски, ясно е. Какви да са? Да, руски трябва да са. Как ще разпаля световна война, как?

    15:14 23.09.2025

  • 21 Ха-ха-ха...

    6 11 Отговор
    ич, ама ич ни са разийски...

    15:14 23.09.2025

  • 22 Фори

    8 20 Отговор
    Не може да се други освен руски.Само те са способни на такива провокации.После се сърдят, че никой не им вярва!

    15:15 23.09.2025

  • 23 Руснаков

    5 17 Отговор
    Чак люти на очите,проруската смрад...

    15:19 23.09.2025

  • 24 Функционално-неграмотен е,

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Евроатлантик":

    освен това е страхливец, който не излиза от бункера. Ето защо, не може да ги пуска.

    15:20 23.09.2025

  • 25 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "А бе кажете":

    Между другото в България се правят много модерни и евтини дронове.Купуват ги навсякъде.

    Коментиран от #30

    15:21 23.09.2025

  • 26 Тъп Глупънсбъркър

    3 5 Отговор
    Ами че то се разбира, че не са руски. Дроновете нямат гражданство.

    15:21 23.09.2025

  • 27 бягайте да бягаме

    9 5 Отговор
    Копенхаген? Това не беше ли квартал на Истанбул? Мама му страшна, ма до до нас?!!!

    15:21 23.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Историк

    6 16 Отговор
    Защото няма случай в руската история да са признали престъпленията си. Нагли, безсрамни, безскрупулни и цинични лъжци, които не познават никакви човешки чувства.

    Коментиран от #57, #60

    15:23 23.09.2025

  • 30 Колю памука

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    Явно тече операция ГОЛЯМОТО ПОДПУКВАНЕ.

    15:26 23.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Реалист

    2 13 Отговор
    Ват ниците кога ли са си признавали престъпленията?! Та те свалиха цял потнически самолет с десетки жертви и НЕ СИ ПРИЗНАХА!!! СРАМНО И ДИВАШКО от тяхна страна!

    Коментиран от #44, #52, #58

    15:29 23.09.2025

  • 33 Анонимен

    3 1 Отговор
    Каква им е симкартата?

    15:31 23.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 У бре

    3 1 Отговор
    Е,че на кого да са? На Северна Корея или Сомалия?

    15:35 23.09.2025

  • 36 Ото фон Бломберг

    4 1 Отговор
    Значи няма проблем да бъдат спокойни сваляни ...както и самолетите ..и те не са русняшки...значи се свалят и се вижда чии са ..тогава мустакатият тъпунгер ще видим какви ще ги куса

    Коментиран от #51

    15:36 23.09.2025

  • 37 123

    3 0 Отговор
    Радев ги пуска да им гледа у криватите.

    Коментиран от #43

    15:39 23.09.2025

  • 38 Кривоверен алкаш

    5 5 Отговор
    Пак имат сбирка проруските имбецили..

    15:39 23.09.2025

  • 39 що бре

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    берваме на руснаците.то нямат нуищо руско всичко им е краднато и ако се сглобява в русия е сделано като с бг тесла от начинаещ чирак.калашника е германски автомат43г и усъвършенстван от ШМАЙЗЕР 7 години в плен с целия му екип.волгата и москвича са опел,ладата е фиат124 модел 64 г.първия им космонавт никога не е летял. и всички претенции за радио и телефони са измислица Азбуката им е българска Атомната бомба откраднаха сем, роземберг от асмероиканците.А дроновете са им ирански или турски ИМАТ самолети защото демонтираха 3 български авиозавода и ги взеха заедно с чертежите като на 9 9 44 ни отнесоха и 400 самолета .това са руснаците в момента една бензиностанция чиито складове горят

    Коментиран от #47

    15:40 23.09.2025

  • 40 Сесесере2🤢🤮

    4 4 Отговор
    Дано нато им пораснат топките и следващия път като влезнат изтребители просто да ги свалят

    15:41 23.09.2025

  • 41 Тия

    4 4 Отговор
    дронове са на Никакая Калас !

    15:42 23.09.2025

  • 42 харвар

    2 3 Отговор
    сигурноса извънземни дошли от марс щомне са руски

    15:44 23.09.2025

  • 43 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "123":

    Радев ги пуска, защото Запряна неможе да вдигне дрона !

    15:45 23.09.2025

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Америка две атомни бомби пусна на джапъните и те говорят че е за добре,хахахах

    15:45 23.09.2025

  • 45 Я пък тоя

    4 3 Отговор
    Всичко лошо дето лети над чужди територии е руско .
    Точка.

    15:47 23.09.2025

  • 46 8888

    1 3 Отговор
    Ще носите бетон в цинкови кофи! Само почакайте! Не сте анонимни!

    15:47 23.09.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "що бре":

    Мнооооо си прзд,на второ място си .Първи са мисирките тукашните.За пари и пола си ще сменят

    15:49 23.09.2025

  • 48 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Си дрън дрън":

    Не е така! За хлебеца го правя па се натегам да има и за салам!

    15:50 23.09.2025

  • 49 Още новини от Украйна

    4 3 Отговор
    Но тези над Каспичан със сигурност са руски. Да се активира чл. 555555 на нато.

    15:54 23.09.2025

  • 50 Анонимен

    2 1 Отговор
    Всичко ,което е пуснато от задокеанските ни приятели е категорично пуснато за доброто на японците.Те за нищо не са виновни,както се казва ни лук яли ни лук мирисали.

    15:55 23.09.2025

  • 51 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ото фон Бломберг":

    Ама тия дронове трудно се свалят. Нашата натовска противоракетна защита не може да сваля дронове.

    15:56 23.09.2025

  • 52 Историк

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Ще е добре да си признаят всичко даже да не са го направили. И да поемат вина.

    15:58 23.09.2025

  • 53 име

    4 3 Отговор
    Боже боже, изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма,
    Помпощ,опаЙЙност. . Сетете се защо пиша с грешки. Р=путин е под кревата Ви или в Мазето.
    Проверявайте редовно

    16:00 23.09.2025

  • 54 граф Монте Кристо

    3 3 Отговор
    Очаквам навсякъде по триморието да започнат да реват ден след ден от руски дронове,колко му е да си ги измислят или да пускат детски хвърчилки да бръмчат и да паникьосват по аерогарите,сами се навиват и се панират ,само и само да хвърлят вина на руснаците.

    16:01 23.09.2025

  • 55 Родител

    2 1 Отговор
    Ако купя на дрон за детето, путин ли ще го наречете
    Откачени ора еййй

    16:03 23.09.2025

  • 56 Доналд Тръмп:

    3 1 Отговор
    Може и да не са руски! Ще видим , до две седмици ще стане ясно! Може да са полски!

    16:04 23.09.2025

  • 57 То е ясно

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    А тия дето са изтребели над 100 милиона индианци признали ли са?

    16:05 23.09.2025

  • 58 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Реалист":

    Тоя който го свали, той успя да "докаже" че са го свалили руснаците.

    16:07 23.09.2025

  • 59 какие ваши даказателства ?

    2 1 Отговор
    кокаинум !

    16:08 23.09.2025

  • 60 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Абе много сполучливо описа себе си браво на теб.

    16:08 23.09.2025

  • 61 Извънредно

    2 0 Отговор
    Бензиностанцията я е страх.

    Коментиран от #64

    16:16 23.09.2025

  • 62 Видьо Видев

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    Кога Путлер не е лъгал?

    Коментиран от #66

    16:19 23.09.2025

  • 63 У ред ли си бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "!!!?":

    Какъв "гузен негонен"?
    Чети:
    "Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса."

    ДжПиЕа и наред ли е?

    16:20 23.09.2025

  • 64 Видьо Видев

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Извънредно":

    Путлер тласка Русия към разпад-при СССР

    16:22 23.09.2025

  • 65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #68

    16:24 23.09.2025

  • 66 Пуратино 🤥🤥

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Видьо Видев":

    Всеки път когато излъже нещо му порастват токчетата

    Коментиран от #67

    16:25 23.09.2025

  • 67 Пунокио

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Пуратино 🤥🤥":

    Това са само учения..

    16:26 23.09.2025

  • 68 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА

    16:27 23.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания