Дроновете, прелетели над Копенхаген, не са руски, твърди Кремъл

Русия заяви днес, че засечените дронове над Копенхаген, които причиниха затваряне на летището за четири часа, не са нейни, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Всеки път чуваме безпочвени обвинения", обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на всекидневния си брифинг. Песков се опита по този начин да отговори на изявлението на датския премиер Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса.
Дмитрий Песков заяви по-рано днес, че изтичането на срока на Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия СТАРТ, сключен между САЩ и Русия би застрашило международната сигурност. По време на телефонен разговор с репортери той каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки, неизяснени до този етап, в случай че САЩ не са съгласни да подновят Договора за още една година според предложението на президента Владимир Путин в понеделник.
Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от Ройтерс.
Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна заявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака. Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.
"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген. Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Последва верижна реакция, в резултат на която бяха отменени или забавени около 100 полета. Летището в Осло също преустанови работа за няколко часа.
1 си дзън
Коментиран от #18, #39
14:56 23.09.2025
2 Кривоверен алкаш
Коментиран от #62
14:56 23.09.2025
3 604
14:57 23.09.2025
4 Евроатлантик
Коментиран от #24, #28
14:57 23.09.2025
5 Той е навсякъде.
14:58 23.09.2025
6 Анонимен
Коментиран от #9, #34
14:58 23.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
14:59 23.09.2025
9 дончичо
До коментар #6 от "Анонимен":И като изтри 7 що скри
Коментиран от #12
15:01 23.09.2025
10 Абе
15:01 23.09.2025
11 Нека да позная
15:01 23.09.2025
12 дончичо
До коментар #9 от "дончичо":Че статията е миш-маш
15:02 23.09.2025
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Много тъжно,колко тпци ,които вярват на изпечени лъжци има по света.А тук са боооол
15:05 23.09.2025
14 ти да видиш
15:05 23.09.2025
15 И какво
15:10 23.09.2025
16 Гончар Романенко
15:10 23.09.2025
17 А бе кажете
Коментиран от #25
15:11 23.09.2025
18 Си дрън дрън
До коментар #1 от "си дзън":Кухата продънена лейка пак подритна Някой и пак се чу познатия звук
дрън дрън,
дрън дрън........
Коментиран от #48
15:13 23.09.2025
19 !!!?
Никой не вярва на Кремъл...!!!?
Коментиран от #63
15:14 23.09.2025
20 Пропагандата е във върхова форма
15:14 23.09.2025
21 Ха-ха-ха...
15:14 23.09.2025
22 Фори
15:15 23.09.2025
23 Руснаков
15:19 23.09.2025
24 Функционално-неграмотен е,
До коментар #4 от "Евроатлантик":освен това е страхливец, който не излиза от бункера. Ето защо, не може да ги пуска.
15:20 23.09.2025
25 Последния Софиянец
До коментар #17 от "А бе кажете":Между другото в България се правят много модерни и евтини дронове.Купуват ги навсякъде.
Коментиран от #30
15:21 23.09.2025
26 Тъп Глупънсбъркър
15:21 23.09.2025
27 бягайте да бягаме
15:21 23.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Историк
Коментиран от #57, #60
15:23 23.09.2025
30 Колю памука
До коментар #25 от "Последния Софиянец":Явно тече операция ГОЛЯМОТО ПОДПУКВАНЕ.
15:26 23.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Реалист
Коментиран от #44, #52, #58
15:29 23.09.2025
33 Анонимен
15:31 23.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 У бре
15:35 23.09.2025
36 Ото фон Бломберг
Коментиран от #51
15:36 23.09.2025
37 123
Коментиран от #43
15:39 23.09.2025
38 Кривоверен алкаш
15:39 23.09.2025
39 що бре
До коментар #1 от "си дзън":берваме на руснаците.то нямат нуищо руско всичко им е краднато и ако се сглобява в русия е сделано като с бг тесла от начинаещ чирак.калашника е германски автомат43г и усъвършенстван от ШМАЙЗЕР 7 години в плен с целия му екип.волгата и москвича са опел,ладата е фиат124 модел 64 г.първия им космонавт никога не е летял. и всички претенции за радио и телефони са измислица Азбуката им е българска Атомната бомба откраднаха сем, роземберг от асмероиканците.А дроновете са им ирански или турски ИМАТ самолети защото демонтираха 3 български авиозавода и ги взеха заедно с чертежите като на 9 9 44 ни отнесоха и 400 самолета .това са руснаците в момента една бензиностанция чиито складове горят
Коментиран от #47
15:40 23.09.2025
40 Сесесере2🤢🤮
15:41 23.09.2025
41 Тия
15:42 23.09.2025
42 харвар
15:44 23.09.2025
43 Така е
До коментар #37 от "123":Радев ги пуска, защото Запряна неможе да вдигне дрона !
15:45 23.09.2025
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Реалист":Америка две атомни бомби пусна на джапъните и те говорят че е за добре,хахахах
15:45 23.09.2025
45 Я пък тоя
Точка.
15:47 23.09.2025
46 8888
15:47 23.09.2025
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "що бре":Мнооооо си прзд,на второ място си .Първи са мисирките тукашните.За пари и пола си ще сменят
15:49 23.09.2025
48 си дзън
До коментар #18 от "Си дрън дрън":Не е така! За хлебеца го правя па се натегам да има и за салам!
15:50 23.09.2025
49 Още новини от Украйна
15:54 23.09.2025
50 Анонимен
15:55 23.09.2025
51 Кривоверен алкаш
До коментар #36 от "Ото фон Бломберг":Ама тия дронове трудно се свалят. Нашата натовска противоракетна защита не може да сваля дронове.
15:56 23.09.2025
52 Историк
До коментар #32 от "Реалист":Ще е добре да си признаят всичко даже да не са го направили. И да поемат вина.
15:58 23.09.2025
53 име
Помпощ,опаЙЙност. . Сетете се защо пиша с грешки. Р=путин е под кревата Ви или в Мазето.
Проверявайте редовно
16:00 23.09.2025
54 граф Монте Кристо
16:01 23.09.2025
55 Родител
Откачени ора еййй
16:03 23.09.2025
56 Доналд Тръмп:
16:04 23.09.2025
57 То е ясно
До коментар #29 от "Историк":А тия дето са изтребели над 100 милиона индианци признали ли са?
16:05 23.09.2025
58 Хахахаха
До коментар #32 от "Реалист":Тоя който го свали, той успя да "докаже" че са го свалили руснаците.
16:07 23.09.2025
59 какие ваши даказателства ?
16:08 23.09.2025
60 Хахахаха
До коментар #29 от "Историк":Абе много сполучливо описа себе си браво на теб.
16:08 23.09.2025
61 Извънредно
Коментиран от #64
16:16 23.09.2025
62 Видьо Видев
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":Кога Путлер не е лъгал?
Коментиран от #66
16:19 23.09.2025
63 У ред ли си бе?
До коментар #19 от "!!!?":Какъв "гузен негонен"?
Чети:
"Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса."
ДжПиЕа и наред ли е?
16:20 23.09.2025
64 Видьо Видев
До коментар #61 от "Извънредно":Путлер тласка Русия към разпад-при СССР
16:22 23.09.2025
65 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #68
16:24 23.09.2025
66 Пуратино 🤥🤥
До коментар #62 от "Видьо Видев":Всеки път когато излъже нещо му порастват токчетата
Коментиран от #67
16:25 23.09.2025
67 Пунокио
До коментар #66 от "Пуратино 🤥🤥":Това са само учения..
16:26 23.09.2025
68 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #65 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Милиарди хора всеки ден се събуждат щастливи че не са се родили руZ НАЦИТА
16:27 23.09.2025