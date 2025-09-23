Дроновете, прелетели над Копенхаген, не са руски, твърди Кремъл

Русия заяви днес, че засечените дронове над Копенхаген, които причиниха затваряне на летището за четири часа, не са нейни, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Всеки път чуваме безпочвени обвинения", обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на всекидневния си брифинг. Песков се опита по този начин да отговори на изявлението на датския премиер Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса.

Дмитрий Песков заяви по-рано днес, че изтичането на срока на Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия СТАРТ, сключен между САЩ и Русия би застрашило международната сигурност. По време на телефонен разговор с репортери той каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки, неизяснени до този етап, в случай че САЩ не са съгласни да подновят Договора за още една година според предложението на президента Владимир Путин в понеделник.

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от Ройтерс.

Министър-председателката Мете Фредериксен заяви, че това е "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент", а разузнавателните служби на скандинавската страна заявиха, че проверяват дали става въпрос за хибридна атака. Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген. Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Последва верижна реакция, в резултат на която бяха отменени или забавени около 100 полета. Летището в Осло също преустанови работа за няколко часа.