Хамас: Нетаняху е лично отговорен за съдбата на израелските заложници

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен за съдбата на израелските заложници в ивицата Газа след началото на израелската наземна офанзива в град Газа, заяви палестинското ислямистко движение "Хамас", цитирано от ДПА, пише БТА.
"Военнопрестъпникът Нетаняху" носи цялата отговорност за животите на "затворниците си в ивицата Газа", каза "Хамас" в комуникационното приложение "Телеграм".
"Хамас" нарича израелските заложници "затворници", пояснява ДПА.
"Хамас" каза още, че "американското правителство носи директна отговорност за ескалацията на бруталната война на унищожението в ивицата Газа.
САЩ подкрепят "политика на заблуда, целяща да прикрие военните престъпления на окупационната сила, на които светът е свидетел вече почти две години", заяви палестинското движение.
1 Яшар
20:17 16.09.2025
2 АХАХАХХА вярвайте ми
Коментиран от #10
20:20 16.09.2025
3 Евреин
20:20 16.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Спецназ
при това в безводна ивица в пустинята с
огради и затворени изходи какво е А? ААА???
Оставени без храна и вода.
Не е ли това най-големия концентрационен лагер в Историята.
20:23 16.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Евреин
20:29 16.09.2025
8 дончичо
20:29 16.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Европеец
До коментар #2 от "АХАХАХХА вярвайте ми":Оценявам сарказъмът ти, иначе Заглавието е вярно..... Това са заложниците на мирише на постановка, най-силното разузнаване да не знае къде са тия заложници.... Парадоксално е и колкото и конспиративно да звучи мосат са провокирали и улеснили палестинците, които отвлякоха евреите и по тоя начи н развързваха ръцете на лудия нетеняха.....
Коментиран от #14
20:30 16.09.2025
11 Мнение
20:33 16.09.2025
12 Евреите са най големите садисти на
20:33 16.09.2025
13 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!
20:35 16.09.2025
14 Напълно възможно е
До коментар #10 от "Европеец":Напълно възможно е мосат умишлено да е пренебрегнал данни за нападението от Хамас за да развърже ръцете на Израел за унищожаването му. Но пък от друга страна нима Хамас са очаквали някаква милост след такова деяние? Едва ли...
Колко глупав трябва да си или пък колко да вярваш в "световния ред", който да те защити след като влезеш, и избиеш 1200 души и да мислиш, че ще се рамине и някой ще те защити?
Израел ще унищожи Хамас и това, че ползват цивилните палестинци за щит няма да им помогне. Този номер там не минава. Това е положението.
20:46 16.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.