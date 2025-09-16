Новини
Хамас: Нетаняху е лично отговорен за съдбата на израелските заложници

Хамас: Нетаняху е лично отговорен за съдбата на израелските заложници

16 Септември, 2025 20:03

САЩ подкрепят политика на заблуда, целяща да прикрие военните престъпления на окупационната сила, на които светът е свидетел вече почти две години, заяви още палестинското движение

Анатоли Стайков

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е отговорен за съдбата на израелските заложници в ивицата Газа след началото на израелската наземна офанзива в град Газа, заяви палестинското ислямистко движение "Хамас", цитирано от ДПА, пише БТА.

"Военнопрестъпникът Нетаняху" носи цялата отговорност за животите на "затворниците си в ивицата Газа", каза "Хамас" в комуникационното приложение "Телеграм".

"Хамас" нарича израелските заложници "затворници", пояснява ДПА.

"Хамас" каза още, че "американското правителство носи директна отговорност за ескалацията на бруталната война на унищожението в ивицата Газа.

САЩ подкрепят "политика на заблуда, целяща да прикрие военните престъпления на окупационната сила, на които светът е свидетел вече почти две години", заяви палестинското движение.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 8 Отговор
    Не разбирам тази за какво се биат ..гледам Гуцал каманаци и пясъци ..не ми харесва ....още чичко Филипов говореше за тези войни

    20:17 16.09.2025

  • 2 АХАХАХХА вярвайте ми

    9 1 Отговор
    Не е вярно. Бруталният режим в Израел и САЩ е демократичен.

    Коментиран от #10

    20:20 16.09.2025

  • 3 Евреин

    9 1 Отговор
    Ям всеки ден детски дреболии и пия детска кръв ..!

    20:20 16.09.2025

  • 5 Спецназ

    17 1 Отговор
    Да зтвориш 2 милиона на място където нормално живеят 50 хил.
    при това в безводна ивица в пустинята с

    огради и затворени изходи какво е А? ААА???

    Оставени без храна и вода.

    Не е ли това най-големия концентрационен лагер в Историята.

    20:23 16.09.2025

  • 7 Евреин

    9 2 Отговор
    Изпращайте по една глава на еврейски заложник на всеки сто убити невинни палестинци и убиеца нетаняху ще го обезглави собствения му народ !!!!

    20:29 16.09.2025

  • 8 дончичо

    6 2 Отговор
    А не ви ли липсва Аналена Бербок!?

    20:29 16.09.2025

  • 10 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "АХАХАХХА вярвайте ми":

    Оценявам сарказъмът ти, иначе Заглавието е вярно..... Това са заложниците на мирише на постановка, най-силното разузнаване да не знае къде са тия заложници.... Парадоксално е и колкото и конспиративно да звучи мосат са провокирали и улеснили палестинците, които отвлякоха евреите и по тоя начи н развързваха ръцете на лудия нетеняха.....

    Коментиран от #14

    20:30 16.09.2025

  • 11 Мнение

    3 3 Отговор
    Ама разбира се, как не се е сетил някой досега за това? Той Натаняху лично накара Хамас да влязат в Израел и да избият 1200 цивилни граждани и да вземат заложниците ...

    20:33 16.09.2025

  • 12 Евреите са най големите садисти на

    9 2 Отговор
    Света ....подкрепяни от краварите които са същите !!!!!!!!!!!! Съд и затвор !!!!!!!!!!!

    20:33 16.09.2025

  • 13 СЛАВА РУСИЯ !

    8 2 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!
    СЛАВА !!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    20:35 16.09.2025

  • 14 Напълно възможно е

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Напълно възможно е мосат умишлено да е пренебрегнал данни за нападението от Хамас за да развърже ръцете на Израел за унищожаването му. Но пък от друга страна нима Хамас са очаквали някаква милост след такова деяние? Едва ли...
    Колко глупав трябва да си или пък колко да вярваш в "световния ред", който да те защити след като влезеш, и избиеш 1200 души и да мислиш, че ще се рамине и някой ще те защити?
    Израел ще унищожи Хамас и това, че ползват цивилните палестинци за щит няма да им помогне. Този номер там не минава. Това е положението.

    20:46 16.09.2025

