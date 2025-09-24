Новини
Латвийският президент: Прекратяването на енергийните връзки с Русия е политически избор

24 Септември, 2025 10:55 685 20

Едгарс Ринкевичс призовава Унгария и Словакия да последват примера на Латвия и да се откажат от руски газ и петрол като част от усилията на ЕС да подкрепи Украйна.

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова Унгария и Словакия да „слушат Тръмп“, който настоява европейските страни да спрат вноса на руски газ и петрол като част от усилията на ЕС да прекрати зависимостта от енергийните доставки на Владимир Путин.

„Погледнете моята страна, Латвия. През 2017 г. бяхме 100% зависими от руския газ и петрол. Днес, през 2025 г., сме напълно независими. Купуваме петрол и газ от различни страни. Ако има политическа воля, ще има и резултат“, заяви Ринкевичс в интервю за Euronews.

ЕС вече е намалил значително зависимостта си. Вносът на руски суров петрол е спаднал от около 27% на 3%, а природният газ от около 45% на 18-19%. Докато повечето държави подкрепят този преход, Словакия и Унгария продължават да се противопоставят.

По време на речта си пред Общото събрание на ООН американският президент Доналд Тръмп остро критикува европейските страни заради продължаващите покупки на руска енергия:
„Помислете си. Те финансират войната срещу себе си. Кой по дяволите е чувал за такова нещо?“, заяви Тръмп.

Санкции и замразени активи

Ринкевичс подчерта, че ускореното изтегляне от руския енергиен пазар може сериозно да повлияе на войната в Украйна. „Руската икономика не се справя толкова добре. Ако спрем да купуваме петрол и газ и наложим по-строги санкции, това може да промени ситуацията“, каза той.

По думите му трябва да се реши и как да бъдат използвани замразените руски активи на стойност около 210 млрд. евро за военна и икономическа подкрепа на Украйна. Президентът настоя и за „вторични санкции“ срещу страни, които помагат на Русия да заобикаля европейските мерки.

Гаранции за сигурност

Ринкевичс коментира и усилията на „коалиция на желаещите“, водена от Франция и Великобритания, за изработване на гаранции за сигурност на Украйна след войната, включително възможност за разполагане на войски.

„Ако решим да предоставим гаранции за сигурност, ще се нуждаем от подкрепата на САЩ. Не непременно с войски, но с логистика, разузнаване и други форми на помощ“, уточни той.

В същото време латвийският президент подчерта, че „няма признаци Русия да е готова за сериозни мирни преговори“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    24 1 Отговор
    Латвиец се жени за рускиня. Преди първата им брачна нощ баща му му дава съвет: „Първо, вдигни я и я занеси в леглото. Покажи ѝ колко силна е Латвия. След това свали ризата си - покажи ѝ колко красива е Латвия.“ И гласът на дядото се чува от съседната стая: „А после започни да мастурбираш - покажи ѝ колко независима е Латвия!“

    10:57 24.09.2025

  • 2 Избор!

    23 1 Отговор
    Не разбирам защо латвийският политически избор трябва да се налага почти насилствено на избора на други държави.

    11:00 24.09.2025

  • 3 456

    22 0 Отговор
    Това, че е политически избор е ясно ,но къде останаха икономическите интереси?

    11:01 24.09.2025

  • 4 Нищо руско

    3 20 Отговор
    Нищо не трябва да се купува от руските Фашисти!!!!

    11:04 24.09.2025

  • 5 прокажена Фашистка русия

    2 20 Отговор
    Дори подаръци не трябва да се вземат от руските Терористи!

    Коментиран от #9, #10

    11:06 24.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    19 0 Отговор
    ...И Е ФАТАЛНО ЗА СТРАНАТА ВИ! ПИТАЙТЕ ЕС! КОНДОМИ ИЗПОЛЗВАНИ!

    11:07 24.09.2025

  • 7 а инфлацията и обедняването

    10 0 Отговор
    се бори със соцялна дейност . вземаш скъпи газ и петрол . фалираш фабриките . а те 90 процента изнасят за ЕС . търговия . соцялните помощи помагат на грохналите европейци . обедняването се компенсира с войни . всеки който иска да краде воюва . 2 световна и 1 световна . завземат държави и ги експлоатират . това са слуги народи . укринци и палестинци са пример . горната граница на живота се вдига .

    11:09 24.09.2025

  • 8 Избор ли?

    14 0 Отговор
    Не, това е класическа тъпота, която по българското определение е "на гол тумбак, чифте пищови"!

    11:13 24.09.2025

  • 9 Гост

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "прокажена Фашистка русия":

    Като не ти харесва не взимай подаръци от руснаците,краварски боkлуk

    11:14 24.09.2025

  • 10 Тиква

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "прокажена Фашистка русия":

    бандероФашаги и те така казват,нищо от Русия,но ползват Лукойл и всичко руско,лицемери подли, окраинец по принцип хитър и подло изчадие.

    11:19 24.09.2025

  • 11 Един

    5 0 Отговор
    А както знаем на тоя свят са малко нещата по-глупави от политик!
    Убиха си икономиката и то без особен шанс за възстановяване, за да правят политически избори - СЪЩОТО ПРАВИТЕ И ВИЕ "ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ"

    Еврото е политически избор, КОЙТО УБИВА! И мнозина няма да го преживят, защото има камара изследвания показващи увеличената смъртност следствие на влошено икономическо състояние!

    11:36 24.09.2025

  • 12 Ние с гайдите

    5 0 Отговор
    За да не сме "зависими" от Русия , сега плащаме по Един Милион Всеки Ден на Турция ! За да сме вече зависими от Турция .

    11:39 24.09.2025

  • 13 Цък

    2 0 Отговор
    Разбирате ли какви глупаци управляват запада. Един път с покупката на руски ресурси финансирали войната срещу себе си, а по цял ден реват, че не участват в тази война. Кое е вярното?

    11:45 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съветският пeHиc аkp00батTT

    2 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:45 24.09.2025

  • 16 Съветският пeHиc аkp00батTT

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:46 24.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Щото досега санкции немаше никакви

    2 0 Отговор
    "Ако спрем да купуваме петрол и газ и наложим по-строги санкции, това може да промени ситуацията"

    Много умен тоя, по целата глАва.
    Акъл Балтийско море, глава шамандура.

    11:56 24.09.2025

  • 20 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    НО , ВОДЕЩ ---ДО СЕРИОЗНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ !?!?!?!?!?

    12:22 24.09.2025

