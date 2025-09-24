Латвийският президент: Прекратяването на енергийните връзки с Русия е политически избор

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова Унгария и Словакия да „слушат Тръмп“, който настоява европейските страни да спрат вноса на руски газ и петрол като част от усилията на ЕС да прекрати зависимостта от енергийните доставки на Владимир Путин.

„Погледнете моята страна, Латвия. През 2017 г. бяхме 100% зависими от руския газ и петрол. Днес, през 2025 г., сме напълно независими. Купуваме петрол и газ от различни страни. Ако има политическа воля, ще има и резултат“, заяви Ринкевичс в интервю за Euronews.

ЕС вече е намалил значително зависимостта си. Вносът на руски суров петрол е спаднал от около 27% на 3%, а природният газ от около 45% на 18-19%. Докато повечето държави подкрепят този преход, Словакия и Унгария продължават да се противопоставят.

По време на речта си пред Общото събрание на ООН американският президент Доналд Тръмп остро критикува европейските страни заради продължаващите покупки на руска енергия:

„Помислете си. Те финансират войната срещу себе си. Кой по дяволите е чувал за такова нещо?“, заяви Тръмп.

Санкции и замразени активи

Ринкевичс подчерта, че ускореното изтегляне от руския енергиен пазар може сериозно да повлияе на войната в Украйна. „Руската икономика не се справя толкова добре. Ако спрем да купуваме петрол и газ и наложим по-строги санкции, това може да промени ситуацията“, каза той.

По думите му трябва да се реши и как да бъдат използвани замразените руски активи на стойност около 210 млрд. евро за военна и икономическа подкрепа на Украйна. Президентът настоя и за „вторични санкции“ срещу страни, които помагат на Русия да заобикаля европейските мерки.

Гаранции за сигурност

Ринкевичс коментира и усилията на „коалиция на желаещите“, водена от Франция и Великобритания, за изработване на гаранции за сигурност на Украйна след войната, включително възможност за разполагане на войски.

„Ако решим да предоставим гаранции за сигурност, ще се нуждаем от подкрепата на САЩ. Не непременно с войски, но с логистика, разузнаване и други форми на помощ“, уточни той.

В същото време латвийският президент подчерта, че „няма признаци Русия да е готова за сериозни мирни преговори“.