Латвийският президент: Прекратяването на енергийните връзки с Русия е политически избор

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова Унгария и Словакия да „слушат Тръмп“, който настоява европейските страни да спрат вноса на руски газ и петрол като част от усилията на ЕС да прекрати зависимостта от енергийните доставки на Владимир Путин.
„Погледнете моята страна, Латвия. През 2017 г. бяхме 100% зависими от руския газ и петрол. Днес, през 2025 г., сме напълно независими. Купуваме петрол и газ от различни страни. Ако има политическа воля, ще има и резултат“, заяви Ринкевичс в интервю за Euronews.
ЕС вече е намалил значително зависимостта си. Вносът на руски суров петрол е спаднал от около 27% на 3%, а природният газ от около 45% на 18-19%. Докато повечето държави подкрепят този преход, Словакия и Унгария продължават да се противопоставят.
По време на речта си пред Общото събрание на ООН американският президент Доналд Тръмп остро критикува европейските страни заради продължаващите покупки на руска енергия:
„Помислете си. Те финансират войната срещу себе си. Кой по дяволите е чувал за такова нещо?“, заяви Тръмп.
Санкции и замразени активи
Ринкевичс подчерта, че ускореното изтегляне от руския енергиен пазар може сериозно да повлияе на войната в Украйна. „Руската икономика не се справя толкова добре. Ако спрем да купуваме петрол и газ и наложим по-строги санкции, това може да промени ситуацията“, каза той.
По думите му трябва да се реши и как да бъдат използвани замразените руски активи на стойност около 210 млрд. евро за военна и икономическа подкрепа на Украйна. Президентът настоя и за „вторични санкции“ срещу страни, които помагат на Русия да заобикаля европейските мерки.
Гаранции за сигурност
Ринкевичс коментира и усилията на „коалиция на желаещите“, водена от Франция и Великобритания, за изработване на гаранции за сигурност на Украйна след войната, включително възможност за разполагане на войски.
„Ако решим да предоставим гаранции за сигурност, ще се нуждаем от подкрепата на САЩ. Не непременно с войски, но с логистика, разузнаване и други форми на помощ“, уточни той.
В същото време латвийският президент подчерта, че „няма признаци Русия да е готова за сериозни мирни преговори“.
1 Червената шапчица
10:57 24.09.2025
2 Избор!
11:00 24.09.2025
3 456
11:01 24.09.2025
4 Нищо руско
11:04 24.09.2025
5 прокажена Фашистка русия
Коментиран от #9, #10
11:06 24.09.2025
6 Боруна Лом
11:07 24.09.2025
7 а инфлацията и обедняването
11:09 24.09.2025
8 Избор ли?
11:13 24.09.2025
9 Гост
До коментар #5 от "прокажена Фашистка русия":Като не ти харесва не взимай подаръци от руснаците,краварски боkлуk
11:14 24.09.2025
10 Тиква
До коментар #5 от "прокажена Фашистка русия":бандероФашаги и те така казват,нищо от Русия,но ползват Лукойл и всичко руско,лицемери подли, окраинец по принцип хитър и подло изчадие.
11:19 24.09.2025
11 Един
Убиха си икономиката и то без особен шанс за възстановяване, за да правят политически избори - СЪЩОТО ПРАВИТЕ И ВИЕ "ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ"
Еврото е политически избор, КОЙТО УБИВА! И мнозина няма да го преживят, защото има камара изследвания показващи увеличената смъртност следствие на влошено икономическо състояние!
11:36 24.09.2025
12 Ние с гайдите
11:39 24.09.2025
13 Цък
11:45 24.09.2025
15 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:45 24.09.2025
16 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
11:46 24.09.2025
19 Щото досега санкции немаше никакви
Много умен тоя, по целата глАва.
Акъл Балтийско море, глава шамандура.
11:56 24.09.2025
20 ПЕНКО
12:22 24.09.2025