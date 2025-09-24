Германски опозиционер подава заявление за руско гражданство след получаване на убежище в Русия

Ралф Нимайер, председател на Германския съвет за конституция и суверенитет, е подал заявление за руско гражданство, след като вече е получил временно убежище в Русия, съобщи самият той пред агенция ТАСС, предава News.bg.

"Да, подадох заявление за политическо убежище през ноември миналата година и получих временен статус през март. Сега съм подал документи за руско гражданство, защото не мога да се върна в Германия - паспортът ми беше анулиран, а домът ми обискиран още през март 2023 г.", заяви Нимайер.

Той твърди, че германските власти преследват опозиционни лидери, които не заемат антируска позиция и не подкрепят НАТО. Натискът срещу него, според Нимайер, се е засилил след публичните му призиви правителството на бившия канцлер Олаф Шолц да отвори газопровода "Северен поток - 2".

До момента германските власти не са коментирали официално твърденията му. Случаят идва на фона на продължаващи разногласия в Германия относно политиката към Русия и енергийната сигурност на страната.