Германски опозиционер подава заявление за руско гражданство след получаване на убежище в Русия

Германски опозиционер подава заявление за руско гражданство след получаване на убежище в Русия

24 Септември, 2025 13:23

Председателят на Германския съвет за конституция и суверенитет твърди, че е преследван в Германия заради позицията си по „Северен поток - 2“

Германски опозиционер подава заявление за руско гражданство след получаване на убежище в Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ралф Нимайер, председател на Германския съвет за конституция и суверенитет, е подал заявление за руско гражданство, след като вече е получил временно убежище в Русия, съобщи самият той пред агенция ТАСС, предава News.bg.

"Да, подадох заявление за политическо убежище през ноември миналата година и получих временен статус през март. Сега съм подал документи за руско гражданство, защото не мога да се върна в Германия - паспортът ми беше анулиран, а домът ми обискиран още през март 2023 г.", заяви Нимайер.

Той твърди, че германските власти преследват опозиционни лидери, които не заемат антируска позиция и не подкрепят НАТО. Натискът срещу него, според Нимайер, се е засилил след публичните му призиви правителството на бившия канцлер Олаф Шолц да отвори газопровода "Северен поток - 2".

До момента германските власти не са коментирали официално твърденията му. Случаят идва на фона на продължаващи разногласия в Германия относно политиката към Русия и енергийната сигурност на страната.


Германия
  • 1 стоян георгиев

    10 15 Отговор
    Няма ли някой бг копей да го последва?

    Коментиран от #30

    13:26 24.09.2025

  • 2 провинциалист

    10 5 Отговор
    Някой от паразитите, дето постоянно се чудят къде е най-добре да се отиде, питаше в съседна тема защо никой не отива в Русия.

    13:27 24.09.2025

  • 3 само питам

    17 7 Отговор
    къде е оня трол дето питаше защо не бягаме към русия?

    къде се крие сега басстуна да прочете че бягат хората към русия защото само там е демокрацията

    Коментиран от #6, #10, #12

    13:28 24.09.2025

  • 4 Факти

    5 13 Отговор
    Момъка се пробва с Левите, с SPD, и с dieBasis, да влезе в парламента. Не успя. Защо? Защото беше Райхсбюргер по негови думи. Хора извън закона които искат да върнат третия Райх. Т.е. Фашизма. Ако Русия му даде гражданство - то сама ше признае фашизма.
    Хайде като споменаваме нечие име - да споделим и какво се знае за него за да си правим правилните изводи, а не каквито писателяжби искал.

    13:29 24.09.2025

  • 5 факуса

    6 2 Отговор
    ха ха кой не скача е руснак,който скача е гайтак

    13:29 24.09.2025

  • 6 ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Взе ли билет вече? Дай снетката да ти го платя.

    13:29 24.09.2025

  • 7 !!!?

    7 8 Отговор
    Хайде Копейки, сега е шансът да се преместите в "руския мир"...мека ви глава !

    Коментиран от #13, #23

    13:30 24.09.2025

  • 8 Голем смех

    7 5 Отговор
    А нашите Костя и ЦоМчо кога? :) хахахахахахахахаха

    13:32 24.09.2025

  • 9 Пимпарев

    12 3 Отговор
    Като решим въпроса с евроатлантиците радикално,аз съм уверен,че на нормалните българи няма да им се налага да последват когото и да биломкъдето и да било,по простата причина,че си имат държава..Виж,евроатлантиците да,те ще последват приготвените специално за тях гилотини,който ще работят по интензивно от тези на Робеспиер.

    Коментиран от #25

    13:32 24.09.2025

  • 10 Копеи не философствай!

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна!Марш!!!

    13:33 24.09.2025

  • 11 Анти комунист

    7 9 Отговор
    Ред е на възраждане и те да пуснат групово искане за руско гражданство да поканят и величие и всички червени зомбита вместе към маскве

    Коментиран от #14, #20

    13:34 24.09.2025

  • 12 Механик

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    Козлодуйския питаше как пък един пумияр не бил заминал за Русия.Ето го!Други няма!

    13:35 24.09.2025

  • 13 Пепи Волгата

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    Не ме интересува!Аз избрах еврото!

    13:35 24.09.2025

  • 14 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Анти комунист":

    Те са тъпи ама не са улави.

    13:36 24.09.2025

  • 15 Киро

    3 4 Отговор
    Колкото и да е странно за еврозомбитата,в Русия е една от най многобройните български диаспори(не броя мургави кандидат българи който предпочитат западна европа).Друг е въпроса,че на фронта липсваме,и е редно да си зададем въпроса защо?И това е укор към русофили и към русофоби.

    Коментиран от #17

    13:38 24.09.2025

  • 16 Абе

    2 7 Отговор
    Всяко стадо си имамърша !

    13:39 24.09.2025

  • 17 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Киро":

    В русия живеят около 11000 българи.бяха 25000 преди войната.даже и бг копейките избягаха от русия.та нещо сериозно си се объркал.в Костинброд има повече българи.

    13:40 24.09.2025

  • 18 Отиват на свобода в Русия

    4 3 Отговор
    Западните режими преследват хората за мнение.

    Коментиран от #21

    13:41 24.09.2025

  • 19 Някой

    4 2 Отговор
    Политически преследвани дисиденти бягат от тоталитарният запад в Русия. И като Сноудън, където ръководител на разузнаването в САЩ каза, че ако е знаел какво ще излезе, е щял да нареди да го убият.

    13:42 24.09.2025

  • 20 Еврото идва

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Анти комунист":

    Възраждане си отива.

    13:43 24.09.2025

  • 21 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Отиват на свобода в Русия":

    Ама айде де!нещо няма навалица натам!в същото време само в германия има над 3млн. руснаци.

    13:43 24.09.2025

  • 22 Кая Калас

    5 1 Отговор
    .. Българският енергиен холдинг подписа меморандум за разбирателство с Университета на Северна Дакота за проучване за редкоземни метали..."
    .... ".... Желязков: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина.."
    ... Кокошка за кон! Мискинин

    Коментиран от #24

    13:44 24.09.2025

  • 23 !!!?

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "!!!?":

    Без коментар !

    13:45 24.09.2025

  • 24 е та

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кая Калас":

    и кво?

    13:46 24.09.2025

  • 25 Голем смех

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пимпарев":

    Тва кога ше се случи горе-долу бе Мунчо ? Когато построите комунизАма ли :) хахахахахахахахахаахахха

    13:56 24.09.2025

  • 26 Пламен

    0 1 Отговор
    И.иот
    Нашите русофили даже на екскурзия не отиват там

    13:59 24.09.2025

  • 27 Иван

    2 1 Отговор
    Хи, хи, хи - и в Германия имало малумници като нашите копейки.
    С тая разлика, че нашите копейки не искат да бягат в Русия, а само лаят по форумите :)

    Коментиран от #31

    14:00 24.09.2025

  • 28 Чичак

    3 1 Отговор
    Аре копейки, раздават руско гражданство на килограм

    14:01 24.09.2025

  • 29 Руско "освобождение"

    2 0 Отговор
    ‼️Прехванат разговор на рашист, даващ заповед да убиват абсолютно всички, децата да се отвличат. Трупове да се хвърлят в мазета. Ето това тяхното "освобождение " на русковорящи . Лицето на РУСКИ УБИЙЦИ, ФАШИСТИ, НАЦИСТИ.
    🤬В Донецка област окупаторите нахлуха в жилищна сграда, застреляха баща и майка и принудиха детето им да се превърне в жив щит.
    🤬Преди нападението руският командир с позивна „Бали“ даде заповед за „убийство на всички подред “ в района на село Шандриголово.

    Коментиран от #32

    14:02 24.09.2025

  • 30 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Мухльоооо

    14:02 24.09.2025

  • 31 една жена каза

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Иван":

    че Копейкин бил подал документи за политическо убежище в Москва. Цомчо още се чудел.

    14:03 24.09.2025

  • 32 Ехо муции

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Руско "освобождение"":

    Ти си наред

    14:03 24.09.2025

  • 33 9ти септември

    0 0 Отговор
    И аз искам Руско гражданство

    14:04 24.09.2025

  • 34 Цончо плюнката 💦☔

    1 0 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    14:05 24.09.2025

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    14:05 24.09.2025

