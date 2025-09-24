Германски опозиционер подава заявление за руско гражданство след получаване на убежище в Русия

Ралф Нимайер, председател на Германския съвет за конституция и суверенитет, е подал заявление за руско гражданство, след като вече е получил временно убежище в Русия, съобщи самият той пред агенция ТАСС, предава News.bg.
"Да, подадох заявление за политическо убежище през ноември миналата година и получих временен статус през март. Сега съм подал документи за руско гражданство, защото не мога да се върна в Германия - паспортът ми беше анулиран, а домът ми обискиран още през март 2023 г.", заяви Нимайер.
Той твърди, че германските власти преследват опозиционни лидери, които не заемат антируска позиция и не подкрепят НАТО. Натискът срещу него, според Нимайер, се е засилил след публичните му призиви правителството на бившия канцлер Олаф Шолц да отвори газопровода "Северен поток - 2".
До момента германските власти не са коментирали официално твърденията му. Случаят идва на фона на продължаващи разногласия в Германия относно политиката към Русия и енергийната сигурност на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #30
13:26 24.09.2025
2 провинциалист
13:27 24.09.2025
3 само питам
къде се крие сега басстуна да прочете че бягат хората към русия защото само там е демокрацията
Коментиран от #6, #10, #12
13:28 24.09.2025
4 Факти
Хайде като споменаваме нечие име - да споделим и какво се знае за него за да си правим правилните изводи, а не каквито писателяжби искал.
13:29 24.09.2025
5 факуса
13:29 24.09.2025
6 ха ха
До коментар #3 от "само питам":Взе ли билет вече? Дай снетката да ти го платя.
13:29 24.09.2025
7 !!!?
Коментиран от #13, #23
13:30 24.09.2025
8 Голем смех
13:32 24.09.2025
9 Пимпарев
Коментиран от #25
13:32 24.09.2025
10 Копеи не философствай!
До коментар #3 от "само питам":Марш да пълниш снаряди за Украйна!Марш!!!
13:33 24.09.2025
11 Анти комунист
Коментиран от #14, #20
13:34 24.09.2025
12 Механик
До коментар #3 от "само питам":Козлодуйския питаше как пък един пумияр не бил заминал за Русия.Ето го!Други няма!
13:35 24.09.2025
13 Пепи Волгата
До коментар #7 от "!!!?":Не ме интересува!Аз избрах еврото!
13:35 24.09.2025
14 стоян георгиев
До коментар #11 от "Анти комунист":Те са тъпи ама не са улави.
13:36 24.09.2025
15 Киро
Коментиран от #17
13:38 24.09.2025
16 Абе
13:39 24.09.2025
17 стоян георгиев
До коментар #15 от "Киро":В русия живеят около 11000 българи.бяха 25000 преди войната.даже и бг копейките избягаха от русия.та нещо сериозно си се объркал.в Костинброд има повече българи.
13:40 24.09.2025
18 Отиват на свобода в Русия
Коментиран от #21
13:41 24.09.2025
19 Някой
13:42 24.09.2025
20 Еврото идва
До коментар #11 от "Анти комунист":Възраждане си отива.
13:43 24.09.2025
21 стоян георгиев
До коментар #18 от "Отиват на свобода в Русия":Ама айде де!нещо няма навалица натам!в същото време само в германия има над 3млн. руснаци.
13:43 24.09.2025
22 Кая Калас
.... ".... Желязков: България ще прекрати договора за транзит на руски газ догодина.."
... Кокошка за кон! Мискинин
Коментиран от #24
13:44 24.09.2025
23 !!!?
До коментар #7 от "!!!?":Без коментар !
13:45 24.09.2025
24 е та
До коментар #22 от "Кая Калас":и кво?
13:46 24.09.2025
25 Голем смех
До коментар #9 от "Пимпарев":Тва кога ше се случи горе-долу бе Мунчо ? Когато построите комунизАма ли :) хахахахахахахахахаахахха
13:56 24.09.2025
26 Пламен
Нашите русофили даже на екскурзия не отиват там
13:59 24.09.2025
27 Иван
С тая разлика, че нашите копейки не искат да бягат в Русия, а само лаят по форумите :)
Коментиран от #31
14:00 24.09.2025
28 Чичак
14:01 24.09.2025
29 Руско "освобождение"
🤬В Донецка област окупаторите нахлуха в жилищна сграда, застреляха баща и майка и принудиха детето им да се превърне в жив щит.
🤬Преди нападението руският командир с позивна „Бали“ даде заповед за „убийство на всички подред “ в района на село Шандриголово.
Коментиран от #32
14:02 24.09.2025
30 Мухахаха
До коментар #1 от "стоян георгиев":Мухльоооо
14:02 24.09.2025
31 една жена каза
До коментар #27 от "Иван":че Копейкин бил подал документи за политическо убежище в Москва. Цомчо още се чудел.
14:03 24.09.2025
32 Ехо муции
До коментар #29 от "Руско "освобождение"":Ти си наред
14:03 24.09.2025
33 9ти септември
14:04 24.09.2025
34 Цончо плюнката 💦☔
14:05 24.09.2025
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:05 24.09.2025