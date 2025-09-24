Новини
Свят »
Аржентина »
САЩ подготвят пакет от 20 млрд. долара финансова помощ за Аржентина

24 Септември, 2025 17:02 390 5

  • аржентина-
  • финансова помощ-
  • сащ

Вашингтон предлага подкрепа чрез изкупуване на облигации и кредитна линия, за да помогне на Буенос Айрес да се справи с икономическата криза

САЩ подготвят пакет от 20 млрд. долара финансова помощ за Аржентина - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати водят преговори за валутен суап от 20 млрд. долара с Централната банка на Аржентина, заяви американският финансов министър Скот Бесент в публикация в X, предава News.bg.

По думите му Вашингтон е готов да изкупува аржентински държавни облигации в долари, както на първичния, така и на вторичния пазар, „когато условията го изискват“. Освен това САЩ ще осигурят и значителна кредитна линия чрез фонда за стабилизация на валутните курсове.

„Аржентина има инструментите да се противопостави на спекулантите, включително на тези, които се опитват да дестабилизират пазарите ѝ с политически цели,“ написа Бесент.

В същото време Вашингтон работи съвместно с аржентинските власти за прекратяване на данъчната ваканция за производителите на суровини, обменящи чуждестранна валута.

Преговорите идват в момент, когато Аржентина се бори с тежка икономическа криза, обезценяване на песото и силна зависимост от външно финансиране.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Росен Желязков подари на САЩ редкоземните минерали в България.

    17:03 24.09.2025

  • 2 Някой

    4 0 Отговор
    Ще спасявате Милей? Че нещо е на път да се гътне икономиката на Аржентина. Шоковата терпаия на Милей си казва думата.
    Или пък, ще пробвате да купите цялата държава за 20 млрд?
    Във всеки случай, не е добре за аржентинците. Но да гледат и да си вземат поука другите (и ние) до какво води следването на американските съвети...

    17:06 24.09.2025

  • 4 Херодот

    4 0 Отговор
    Тамън аржентинците да започнат да с еоправят и краварите ги заробват на ново!

    17:21 24.09.2025

  • 5 факуса

    1 0 Отговор
    шашъкът с резачката отряза аржентина нацяло

    17:21 24.09.2025

Новини по държави:
