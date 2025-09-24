САЩ подготвят пакет от 20 млрд. долара финансова помощ за Аржентина

Съединените щати водят преговори за валутен суап от 20 млрд. долара с Централната банка на Аржентина, заяви американският финансов министър Скот Бесент в публикация в X, предава News.bg.

По думите му Вашингтон е готов да изкупува аржентински държавни облигации в долари, както на първичния, така и на вторичния пазар, „когато условията го изискват“. Освен това САЩ ще осигурят и значителна кредитна линия чрез фонда за стабилизация на валутните курсове.

„Аржентина има инструментите да се противопостави на спекулантите, включително на тези, които се опитват да дестабилизират пазарите ѝ с политически цели,“ написа Бесент.

В същото време Вашингтон работи съвместно с аржентинските власти за прекратяване на данъчната ваканция за производителите на суровини, обменящи чуждестранна валута.

Преговорите идват в момент, когато Аржентина се бори с тежка икономическа криза, обезценяване на песото и силна зависимост от външно финансиране.