Разследват тайни съобщения на Урсула фон дер Лайен до Еманюел Макрон за сделката между ЕС и Меркосур

Нов скандал се разгаря около председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи в социалните мрежи унгарският евродепутат Кинга Гал.

„Още един скандал се разгаря около текстовите съобщения на фон дер Лайен. Европейският омбудсман започна разследване на нейните тайни текстови съобщения до президента на Франция Еманюел Макрон относно сделката между ЕС и Меркосур. Както и при скандала с Pfizergate, тези съобщения също изчезнаха“, написа тя.

Европедепутатът отбеляза, че този случай за пореден път подчертава липсата на прозрачност в Европейската комисия и призова за истинска прозрачност в рамките на институциите на ЕС, вместо да се допускат тайни преговори и изчезващи съобщения.

През август 2025 г. New York Times съобщи, че Европейската комисия не е успяла да запази текстовите съобщения между фон дер Лайен и главния изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла относно закупуването на ваксини срещу коронавирус за страните от ЕС по време на разгара на пандемията.

По-рано, през май 2025 г., Европейският съд в Люксембург постанови, че Комисията е допуснала нарушения при обществените поръчки за ваксини срещу коронавирус през 2020 и 2021 г., като е блокирала публичния достъп до информация за цените на лекарствата и не е успяла да докаже липсата на конфликт на интереси при тези обществени поръчки.

През 2021 г. New York Times съобщи, че фон дер Лайен и главният изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла са обсъждали най-големия договор за обществени поръчки за ваксини в историята на Европейския съюз чрез текстови съобщения. Ръководителят на Европейската комисия вече е бил заподозрян в пряко влияние върху процеса на преговори; скандалът стана известен в медиите като „Pfizergate“.

Общата стойност на сделката е можела да достигне 35 милиарда евро, а закупените 1,8 милиарда дози значително надвишават нуждите на населението на ЕС. Фон дер Лайен е била призована да публикува съдържанието на кореспонденцията, но Европейската комисия отказва да я направи публично достояние през юни 2022 г.