Разследват тайни съобщения на Урсула фон дер Лайен до Еманюел Макрон за сделката между ЕС и Меркосур

25 Септември, 2025 06:34, обновена 25 Септември, 2025 06:39

  • урсула фон дер лaйен-
  • скандал-
  • ваксини-
  • макрон

Нов скандал се разгаря около председателя на Европейската комисия, съобщи в социалните мрежи унгарският евродепутат Кинга Гал

Разследват тайни съобщения на Урсула фон дер Лайен до Еманюел Макрон за сделката между ЕС и Меркосур - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов скандал се разгаря около председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи в социалните мрежи унгарският евродепутат Кинга Гал.

„Още един скандал се разгаря около текстовите съобщения на фон дер Лайен. Европейският омбудсман започна разследване на нейните тайни текстови съобщения до президента на Франция Еманюел Макрон относно сделката между ЕС и Меркосур. Както и при скандала с Pfizergate, тези съобщения също изчезнаха“, написа тя.

Европедепутатът отбеляза, че този случай за пореден път подчертава липсата на прозрачност в Европейската комисия и призова за истинска прозрачност в рамките на институциите на ЕС, вместо да се допускат тайни преговори и изчезващи съобщения.

През август 2025 г. New York Times съобщи, че Европейската комисия не е успяла да запази текстовите съобщения между фон дер Лайен и главния изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла относно закупуването на ваксини срещу коронавирус за страните от ЕС по време на разгара на пандемията.

По-рано, през май 2025 г., Европейският съд в Люксембург постанови, че Комисията е допуснала нарушения при обществените поръчки за ваксини срещу коронавирус през 2020 и 2021 г., като е блокирала публичния достъп до информация за цените на лекарствата и не е успяла да докаже липсата на конфликт на интереси при тези обществени поръчки.

През 2021 г. New York Times съобщи, че фон дер Лайен и главният изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла са обсъждали най-големия договор за обществени поръчки за ваксини в историята на Европейския съюз чрез текстови съобщения. Ръководителят на Европейската комисия вече е бил заподозрян в пряко влияние върху процеса на преговори; скандалът стана известен в медиите като „Pfizergate“.

Общата стойност на сделката е можела да достигне 35 милиарда евро, а закупените 1,8 милиарда дози значително надвишават нуждите на населението на ЕС. Фон дер Лайен е била призована да публикува съдържанието на кореспонденцията, но Европейската комисия отказва да я направи публично достояние през юни 2022 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Я ДА ВИДИ

    6 0 Отговор
    ДЯДО ПОП ИМА ЛИ В ГЪРНЕТО БОБ-ВРАЖАЛЕЦ

    06:44 25.09.2025

  • 3 Време е за промени!

    14 0 Отговор
    Мафията либерална ЕС!

    06:44 25.09.2025

  • 4 злати

    7 0 Отговор
    тъй като сте махнали формата за писане под статията за копърките, браво човече точен анализ,много копърки и безмозъчни ни държат в ръцете си ,време е този народ да се събужда

    06:47 25.09.2025

  • 5 И кой е тоя Меркосур

    9 0 Отговор
    защо не написахте?

    06:50 25.09.2025

  • 6 пешо

    8 0 Отговор
    тия двамата са за тепане

    Коментиран от #7

    06:50 25.09.2025

  • 7 И КОИ ЩЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "пешо":

    ВРЪЩА МАНГИЗИТЕ

    06:52 25.09.2025

  • 8 тия са за криминален съд

    7 0 Отговор
    пълна мушенгия . само излагат Ес . превърнаха го в бакалия .

    06:53 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Л@й Нен гейт

    9 0 Отговор
    Шмайзергейт милиарди и уж някакво разследване за корупция. Ама има ли разследване, няма ли? Никой не знае, а л@йнен и шефа на шмайзер, трябва да бъдат разследвани за престъпления срещу човечеството. Всичко друго е замитане на проблема под килима и отвличане на вниманието

    06:53 25.09.2025

  • 11 Артилерист

    2 0 Отговор
    А с чии пари оперира Урсула? Няма ли контролни органи или и те са облажели? Струва ми се, че е станало нещо подобно на кражбата на милиардите на КТБ от Пеевски под прикритието на Гешев. Каскетът занатрупа с хиляди томове съда, които сега се четат и ще продължат да се четат до второ пришествие, но на толкова много милиарди "живи" пари да изчезнат яко дим и децата се смеят. И после се чудете откъде идва силата на санкционирания по Магнитски...

    07:11 25.09.2025

  • 12 БАРС

    1 0 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНА ЖЕНА .
    .

    07:16 25.09.2025

  • 13 мафията крадлива от ес и наш зелю

    1 0 Отговор
    гордо се борят за още крадени милиарди - противните урсули

    07:18 25.09.2025