Русия настоява за премахване на санкциите срещу Куба

25 Септември, 2025 09:37 620 9

Лавров и Родригес обсъдиха стратегическото партньорство и международното сътрудничество

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди позицията на Москва за незабавното премахване на икономическото и финансово ембарго на САЩ срещу Куба по време на среща с кубинския външен министър Бруно Родригес. За това съобщи ТАСС, позовавайки се на изявление на Руското външно министерство, предава БТА.

Двамата дипломати проведоха конструктивни разговори в кулоарите на Седмицата на високо равнище на 80-ото Общо събрание на ООН. Лавров подчерта необходимостта Вашингтон да прекрати наложените търговски и финансови ограничения срещу Куба и да премахне страната от списъка на „държави - спонсори на тероризма“.

По време на срещата Лавров и Родригес акцентираха върху ключовите аспекти на стратегическото партньорство между Русия и Куба. Те потвърдиха взаимния си ангажимент за активен политически диалог и по-нататъшно развитие на търговско-икономическите връзки.

Министрите също така подчертаха близките си позиции по повечето глобални и регионални въпроси и изразиха готовност да задълбочат сътрудничеството в рамките на ООН, както и в други международни формати, сред които БРИКС.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глюпости ,

    3 3 Отговор
    Руzzки балалайки .. "настоявали" ... 🤭😁 Ким Чо ги премахна , вече

    Коментиран от #2

    09:42 25.09.2025

  • 2 Кубинците,

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Глюпости ,":

    но и цяла Латинска Америка мразят в червата англо-саксонски войнолюбци от другия край. Малко по малко ги превземат, или връщат културата и езика, плюс земя на предците си, от които англо-саксите са я откраднали. Въведоха ембарго, за да опоскат ресурсите им, надявайки се на поклоническо правителство, обаче удариха на много твърд камък. По-добре, гладен мизерник, но свободен човек, отколкото задоволен англо-сакски роб.

    Коментиран от #3, #5

    10:06 25.09.2025

  • 3 А какви

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кубинците,":

    Ресурси има Куба ,освен кубинки и захарна трастика

    Коментиран от #6

    10:15 25.09.2025

  • 4 Мутрофанова

    3 1 Отговор
    Другари организираме екскурзия до Куба ,ама не по курортите ,ами на трастиката

    10:16 25.09.2025

  • 5 Един от онези

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кубинците,":

    Когато в главата имаш боза и то малко, това е резултатът!
    Венсеремос!

    Коментиран от #8

    10:25 25.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пешо

    2 1 Отговор
    един терорист иска друг терорист да бъде махнат от списъка с терористи

    10:36 25.09.2025

  • 8 Освен коментатор 3,

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един от онези":

    който не е запознат с ресурсите на Куба, коментатор номер 5 има калинки и бръмбари в главата, който няма с какво да се обоснове. Куба освен богата на земни ресурси, има и човешки ресурси, от които най-добра медицина в целия свят

    10:41 25.09.2025

  • 9 Зевзек

    0 1 Отговор
    Те и двете страни са под санкции, ама няма нищо! Окуражават се една-друга...Едната ще лобира за премахване на санкциите на другата, пък другата - за премахване на санкциите на първата...
    Смях и веселие по света! И малко майтап!

    11:06 25.09.2025

