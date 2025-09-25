Русия настоява за премахване на санкциите срещу Куба

Руският външен министър Сергей Лавров потвърди позицията на Москва за незабавното премахване на икономическото и финансово ембарго на САЩ срещу Куба по време на среща с кубинския външен министър Бруно Родригес. За това съобщи ТАСС, позовавайки се на изявление на Руското външно министерство, предава БТА.
Двамата дипломати проведоха конструктивни разговори в кулоарите на Седмицата на високо равнище на 80-ото Общо събрание на ООН. Лавров подчерта необходимостта Вашингтон да прекрати наложените търговски и финансови ограничения срещу Куба и да премахне страната от списъка на „държави - спонсори на тероризма“.
По време на срещата Лавров и Родригес акцентираха върху ключовите аспекти на стратегическото партньорство между Русия и Куба. Те потвърдиха взаимния си ангажимент за активен политически диалог и по-нататъшно развитие на търговско-икономическите връзки.
Министрите също така подчертаха близките си позиции по повечето глобални и регионални въпроси и изразиха готовност да задълбочат сътрудничеството в рамките на ООН, както и в други международни формати, сред които БРИКС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глюпости ,
Коментиран от #2
09:42 25.09.2025
2 Кубинците,
До коментар #1 от "Глюпости ,":но и цяла Латинска Америка мразят в червата англо-саксонски войнолюбци от другия край. Малко по малко ги превземат, или връщат културата и езика, плюс земя на предците си, от които англо-саксите са я откраднали. Въведоха ембарго, за да опоскат ресурсите им, надявайки се на поклоническо правителство, обаче удариха на много твърд камък. По-добре, гладен мизерник, но свободен човек, отколкото задоволен англо-сакски роб.
Коментиран от #3, #5
10:06 25.09.2025
3 А какви
До коментар #2 от "Кубинците,":Ресурси има Куба ,освен кубинки и захарна трастика
Коментиран от #6
10:15 25.09.2025
4 Мутрофанова
10:16 25.09.2025
5 Един от онези
До коментар #2 от "Кубинците,":Когато в главата имаш боза и то малко, това е резултатът!
Венсеремос!
Коментиран от #8
10:25 25.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пешо
10:36 25.09.2025
8 Освен коментатор 3,
До коментар #5 от "Един от онези":който не е запознат с ресурсите на Куба, коментатор номер 5 има калинки и бръмбари в главата, който няма с какво да се обоснове. Куба освен богата на земни ресурси, има и човешки ресурси, от които най-добра медицина в целия свят
10:41 25.09.2025
9 Зевзек
Смях и веселие по света! И малко майтап!
11:06 25.09.2025