Южна Корея: Северът разполага с до два тона високообогатен уран

Северна Корея може да притежава до два тона високообогатен уран, заяви южнокорейският министър на обединението Чун Донг-йон, цитиран от Франс прес, предава News.bg.

Отдавна е известно, че страната разполага със „значителни“ количества от този материал, който е основен за производството на ядрени бойни глави, посочва Министерството на отбраната на Южна Корея. В рядко публично потвърждение Чун уточни, че разузнавателните служби оценяват запасите на Пхенян с чистота над 90% на до 2000 килограма.

По думите му севернокорейските центрофуги работят в четири различни обекта. Министърът отбеляза, че „само пет до шест килограма плутоний са достатъчни за изграждането на една ядрена бомба“, а при наличието на 2000 кг високообогатен уран потенциалът за създаване на голям брой оръжия е значителен.

Чун подчерта, че „спирането на ядреното развитие на Северна Корея е спешен въпрос“, като според него санкциите няма да дадат резултат, а реално решение може да се търси единствено чрез среща на върха между Вашингтон и Пхенян.

В същото време севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви тази седмица, че е готов за преговори със САЩ, но само при условие, че страната му запази ядрения си арсенал.

Северна Корея проведе първия си ядрен опит през 2006 г. и оттогава е обект на множество санкции на ООН заради забранените си оръжейни програми. Едва през септември миналата година Пхенян разкри публично подробности за съоръжения за обогатяване на уран. Смята се, че страната управлява няколко такива обекта, включително и в комплекса Йонбьон, който официално бе спрян след преговори, но отново беше активиран през 2021 г.