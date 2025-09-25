Новини
Киргизстан разпуска парламента и насрочва предсрочни избори

25 Септември, 2025 11:23 578 2

Вотът ще се проведе на 30 ноември, президентските избори остават за 2027 г.

Киргизстан разпуска парламента и насрочва предсрочни избори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Парламентът на Киргизстан одобри решение за разпускане на законодателния орган и провеждане на предсрочни избори на 30 ноември, съобщава Ройтерс. Президентските избори в страната са насрочени за януари 2027 г., предава News.bg.

Законодателите посочиха, че предсрочният вот е необходим, за да се избегне финансова и организационна тежест, ако двата вида избори се проведат близо един до друг. Киргизстан е сравнително бедна държава, чиято икономика силно зависи от паричните преводи на мигранти, работещи в Русия.

В момента парламентът е доминиран от партии, подкрепящи президента Садир Джапаров, който дойде на власт през 2020 г. след масови протести срещу предполагаеми изборни фалшификации.

Дълго време Киргизстан се смяташе за най-демократичната държава сред бившите съветски републики в Централна Азия, със сравнително свободни медии. От идването си на власт обаче Джапаров предприема стъпки за укрепване на контрола, като приближава управлението към по-авторитарните модели на съседите. Независими медии бяха закрити, журналисти - арестувани, а властите наложиха строг контрол върху интернет.

На международната сцена Киргизстан, преобладаващо мюсюлманска страна, предоставя дипломатическа подкрепа на Русия, която поддържа военни бази на негова територия. От началото на войната в Украйна обаче тази позиция предизвика напрежение със Запада. САЩ и Обединеното кралство наложиха санкции на някои киргизстански банки, обвинени, че улесняват заобикалянето на руските санкции.


Киргизстан
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    1 1 Отговор
    Да ги съчетаят с молдовските ...о

    11:26 25.09.2025

  • 2 Кой какво

    0 0 Отговор
    Там хората имат демокрация,за разлика от България, където вилнеят мутрите на тиквата и Шиши,нашето е мутри комунизъм

    11:52 25.09.2025