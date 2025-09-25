Вебер: Тръмп използва военната мощ на САЩ, за да отслаби Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва лоста на американската военна мощ, за да отслаби Европейския съюз, заяви лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер, цитиран от „Политико“, предава News.bg.

„За първи път имаме президент, който, както видяхме това лято, отслабва икономическата мощ на Европа, като разиграва военната карта“, каза Вебер по германската обществена телевизия в сряда вечерта, визирайки по-ранните разговори за търговско споразумение между ЕС и САЩ. „Тръмп очевидно използва този метод, за да раздели Европа и да отслаби позицията на Урсула фон дер Лайен в преговорите.“

Той подчерта, че Европа е твърде военно зависима от САЩ и твърде слаба сама по себе си, за да се противопостави на исканията на администрацията на Тръмп и едновременно да се изправи срещу заплахата от руския президент Владимир Путин.

„Голи сме в свят на бури, защото не сме се подготвили за днешния свят“, заяви лидерът на ЕНП. „Бяхме в слаба позиция по време на търговската сделка… защото половината Европа, Балканите, Полша, Румъния, просто наистина се страхуват от Путин. И единственото нещо, което може да ги защити в момента, е американската военна мощ.“

Вебер допълни, че европейците вече се сблъскват с трудната реалност, че „не могат да се защитят от дроновете, които идват“.

Москва бе обвинена в нарушаване на въздушното пространство на НАТО няколко пъти през последните седмици, включително в Полша и Естония, което представлява нова фаза на ескалация между Запада и Русия. В четвъртък сутринта големи датски летища бяха затворени за кратко заради засечени дронове.

По отношение на търговията Вебер изрази желание ЕС и неговите главни преговарящи да покажат повече самочувствие в разговорите с Тръмп през лятото, включително като не отстъпват от дигиталния данък върху американските технологични гиганти. Той обаче призна, че това е нереалистично поради военната зависимост на блока от САЩ.

Вебер призова лидерите на 27-те страни членки да укрепят ЕС и да покажат визионерско лидерство.

„Ако днес имахме един Хелмут Кол и един Франсоа Митеран, които създадоха еврото тогава, те щяха да проправят пътя за европейска армия“, каза той. „Този вид лидерство, този вид визионерски подход, липсва в момента.“

По думите му днес задачата е пред германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

„Трябва да се каже, че всички наши висши политици са толкова обсебени от националната политика, толкова под натиск… че за съжаление в момента нямаме поколение лидери на власт, които са способни да предприемат необходимите големи стъпки“, добави Вебер.