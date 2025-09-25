Вебер: Тръмп използва военната мощ на САЩ, за да отслаби Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва лоста на американската военна мощ, за да отслаби Европейския съюз, заяви лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер, цитиран от „Политико“, предава News.bg.
„За първи път имаме президент, който, както видяхме това лято, отслабва икономическата мощ на Европа, като разиграва военната карта“, каза Вебер по германската обществена телевизия в сряда вечерта, визирайки по-ранните разговори за търговско споразумение между ЕС и САЩ. „Тръмп очевидно използва този метод, за да раздели Европа и да отслаби позицията на Урсула фон дер Лайен в преговорите.“
Той подчерта, че Европа е твърде военно зависима от САЩ и твърде слаба сама по себе си, за да се противопостави на исканията на администрацията на Тръмп и едновременно да се изправи срещу заплахата от руския президент Владимир Путин.
„Голи сме в свят на бури, защото не сме се подготвили за днешния свят“, заяви лидерът на ЕНП. „Бяхме в слаба позиция по време на търговската сделка… защото половината Европа, Балканите, Полша, Румъния, просто наистина се страхуват от Путин. И единственото нещо, което може да ги защити в момента, е американската военна мощ.“
Вебер допълни, че европейците вече се сблъскват с трудната реалност, че „не могат да се защитят от дроновете, които идват“.
Москва бе обвинена в нарушаване на въздушното пространство на НАТО няколко пъти през последните седмици, включително в Полша и Естония, което представлява нова фаза на ескалация между Запада и Русия. В четвъртък сутринта големи датски летища бяха затворени за кратко заради засечени дронове.
По отношение на търговията Вебер изрази желание ЕС и неговите главни преговарящи да покажат повече самочувствие в разговорите с Тръмп през лятото, включително като не отстъпват от дигиталния данък върху американските технологични гиганти. Той обаче призна, че това е нереалистично поради военната зависимост на блока от САЩ.
Вебер призова лидерите на 27-те страни членки да укрепят ЕС и да покажат визионерско лидерство.
„Ако днес имахме един Хелмут Кол и един Франсоа Митеран, които създадоха еврото тогава, те щяха да проправят пътя за европейска армия“, каза той. „Този вид лидерство, този вид визионерски подход, липсва в момента.“
По думите му днес задачата е пред германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.
„Трябва да се каже, че всички наши висши политици са толкова обсебени от националната политика, толкова под натиск… че за съжаление в момента нямаме поколение лидери на власт, които са способни да предприемат необходимите големи стъпки“, добави Вебер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #17
16:20 25.09.2025
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
16:21 25.09.2025
4 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тъп коментар
16:23 25.09.2025
5 Това
16:23 25.09.2025
6 Жоро
Глобалистите са по-лоши от комунистите - онези поне не допуснаха исляма и ЛУДОСТА ТРЕТИ ПОЛ.
16:23 25.09.2025
7 Атина Палада
16:23 25.09.2025
9 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
16:25 25.09.2025
10 Мурсулина
16:25 25.09.2025
11 Симеон Велики
16:25 25.09.2025
12 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:25 25.09.2025
13 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
16:25 25.09.2025
14 бен Ходжа
16:28 25.09.2025
15 Това, което
Евро трябва да се въоръжи и ще го направи. Вече го прави!
Никой да не се съмнява!
Но добре е да.се чуе истината ,без заобиколки!
Тръмп да бъде забравен и Европа и Украйна да действат заедно, без Тръмп!
Коментиран от #19
16:29 25.09.2025
16 Десетилетията
Но ще се справим и с това! Европа ВИНАГИ се справя!
16:31 25.09.2025
17 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам дали ще стане това, което си написал, но дано...... За падащите пудели леко ще се сетят за много неща..... Военната мощ тука няма никакво значение, бай Дончо ги цака икономически....
16:36 25.09.2025
18 Пешо Волгата - 4 хилядник
16:38 25.09.2025
19 защо
До коментар #15 от "Това, което":Не четеш ли, че само Bosch съкращава пет цифрена бройка работници?
Много добре си върши работата Урсула. Да не говорим за "зелената сделка ", КОВИД, шестстотинте милиарда инвестиции в САЩ и т.н.
16:42 25.09.2025
22 Хеми значи бензин
16:49 25.09.2025
23 Ойе, целувайте лачените обувки
Мяу.
16:54 25.09.2025
24 ЩОМ ЕНП
Само родните русофилки му се възхищават!
И се надяват Тръмп да бутне Европа - нещо, което те така и не успяха!
От Ленин насам все се напъват, все пада гнилият европейски капитализъм и все не успяват да го бутнат!
Не само не успяват, ами и децата им натам отиват да живеят! Не в Подмосковието! Хахаха!
17:14 25.09.2025
26 Европа
Русия ще бъде изолирана в Азия, където й е мястото!
Родните русофилки ще получават пенсии в евро и при всяко пазаруване в кварталния магазин ще броят евро центове с отвращение! Хахахаха!
17:19 25.09.2025
27 Долу
18:04 25.09.2025