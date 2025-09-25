Новини
Вебер: Тръмп използва военната мощ на САЩ, за да отслаби Европа

25 Септември, 2025 16:20 1 127 27

Лидерът на ЕНП предупреди, че зависимостта на ЕС от Вашингтон излага континента на риск и пречи на съюза да отстоява интересите си

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва лоста на американската военна мощ, за да отслаби Европейския съюз, заяви лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер, цитиран от „Политико“, предава News.bg.

„За първи път имаме президент, който, както видяхме това лято, отслабва икономическата мощ на Европа, като разиграва военната карта“, каза Вебер по германската обществена телевизия в сряда вечерта, визирайки по-ранните разговори за търговско споразумение между ЕС и САЩ. „Тръмп очевидно използва този метод, за да раздели Европа и да отслаби позицията на Урсула фон дер Лайен в преговорите.“

Той подчерта, че Европа е твърде военно зависима от САЩ и твърде слаба сама по себе си, за да се противопостави на исканията на администрацията на Тръмп и едновременно да се изправи срещу заплахата от руския президент Владимир Путин.

„Голи сме в свят на бури, защото не сме се подготвили за днешния свят“, заяви лидерът на ЕНП. „Бяхме в слаба позиция по време на търговската сделка… защото половината Европа, Балканите, Полша, Румъния, просто наистина се страхуват от Путин. И единственото нещо, което може да ги защити в момента, е американската военна мощ.“

Вебер допълни, че европейците вече се сблъскват с трудната реалност, че „не могат да се защитят от дроновете, които идват“.

Москва бе обвинена в нарушаване на въздушното пространство на НАТО няколко пъти през последните седмици, включително в Полша и Естония, което представлява нова фаза на ескалация между Запада и Русия. В четвъртък сутринта големи датски летища бяха затворени за кратко заради засечени дронове.

По отношение на търговията Вебер изрази желание ЕС и неговите главни преговарящи да покажат повече самочувствие в разговорите с Тръмп през лятото, включително като не отстъпват от дигиталния данък върху американските технологични гиганти. Той обаче призна, че това е нереалистично поради военната зависимост на блока от САЩ.

Вебер призова лидерите на 27-те страни членки да укрепят ЕС и да покажат визионерско лидерство.

„Ако днес имахме един Хелмут Кол и един Франсоа Митеран, които създадоха еврото тогава, те щяха да проправят пътя за европейска армия“, каза той. „Този вид лидерство, този вид визионерски подход, липсва в момента.“

По думите му днес задачата е пред германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

„Трябва да се каже, че всички наши висши политици са толкова обсебени от националната политика, толкова под натиск… че за съжаление в момента нямаме поколение лидери на власт, които са способни да предприемат необходимите големи стъпки“, добави Вебер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 6 Отговор
    Тръмп и Путин заедно ще смажат фашизма в Брюксел.

    Коментиран от #4, #17

    16:20 25.09.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор
    Един са светна,Това не е добре

    16:21 25.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тъп коментар

    16:23 25.09.2025

  • 5 Това

    11 3 Отговор
    е положението - силният смачква слабия !

    16:23 25.09.2025

  • 6 Жоро

    22 1 Отговор
    С ИРОНИЯ ТРЪМП СЕ ИЗМЪКНА ОТ ВОЙНАТА - “РУСИЯ Е КНИЖЕН ТИГЪР, А ЕС ЩЕ ОСВОБОДИ УКРАИНСКИТЕ ЗЕМИ, ДОРИ НОВИ ЩЕ ПРИБАВИ.”
    Глобалистите са по-лоши от комунистите - онези поне не допуснаха исляма и ЛУДОСТА ТРЕТИ ПОЛ.

    16:23 25.09.2025

  • 7 Атина Палада

    12 4 Отговор
    Тръмп използва военната си мощ да свали режимите в Европа и нацисткия режим в БрУсел.

    16:23 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Съветският пeHиc аkp00батTT

    11 4 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:25 25.09.2025

  • 10 Мурсулина

    8 1 Отговор
    Ха добър ден, свате.

    16:25 25.09.2025

  • 11 Симеон Велики

    8 2 Отговор
    То, и аз трябваше вас да смачкам, не ромеи да коля !

    16:25 25.09.2025

  • 12 Съветският пeHиc аkp00батTT

    11 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:25 25.09.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTT

    11 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:25 25.09.2025

  • 14 бен Ходжа

    13 3 Отговор
    ЕС ще купува скъпи американски нефт и газ, и много оръжия. Срещу това получава НИЩО!

    16:28 25.09.2025

  • 15 Това, което

    6 10 Отговор
    казва Вебер, го разбрахме всички.
    Евро трябва да се въоръжи и ще го направи. Вече го прави!
    Никой да не се съмнява!
    Но добре е да.се чуе истината ,без заобиколки!
    Тръмп да бъде забравен и Европа и Украйна да действат заедно, без Тръмп!

    Коментиран от #19

    16:29 25.09.2025

  • 16 Десетилетията

    4 6 Отговор
    меркелизъм сега ще ни дойдат нанагорно!

    Но ще се справим и с това! Европа ВИНАГИ се справя!

    16:31 25.09.2025

  • 17 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам дали ще стане това, което си написал, но дано...... За падащите пудели леко ще се сетят за много неща..... Военната мощ тука няма никакво значение, бай Дончо ги цака икономически....

    16:36 25.09.2025

  • 18 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 3 Отговор
    Стига сте ревали, а се хващайте ударно да възстановявате икономическата и военна мощ на ЕС, която глупаво пропиляхте с либералните си простотии. Европа има потенциал, не само сама да се защитава, но и да подкрепи военно Украйна.

    16:38 25.09.2025

  • 19 защо

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Това, което":

    Не четеш ли, че само Bosch съкращава пет цифрена бройка работници?
    Много добре си върши работата Урсула. Да не говорим за "зелената сделка ", КОВИД, шестстотинте милиарда инвестиции в САЩ и т.н.

    16:42 25.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хеми значи бензин

    4 0 Отговор
    И аккво ще направят европа и гейрмания. Европа е един чридатък на Азия аз досега танк да победи самолетоносач не дъм видел.

    16:49 25.09.2025

  • 23 Ойе, целувайте лачените обувки

    2 1 Отговор
    на Президента Д. Тръмп и много да няма мяу, мяу, следващият от евро васалите?

    Мяу.

    16:54 25.09.2025

  • 24 ЩОМ ЕНП

    2 1 Отговор
    разбра що за одиозна фигура е Рижавия, значи никой вече няма илюзии за комика в Белия дом!

    Само родните русофилки му се възхищават!

    И се надяват Тръмп да бутне Европа - нещо, което те така и не успяха!
    От Ленин насам все се напъват, все пада гнилият европейски капитализъм и все не успяват да го бутнат!
    Не само не успяват, ами и децата им натам отиват да живеят! Не в Подмосковието! Хахаха!

    17:14 25.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европа

    2 3 Отговор
    изгражда Желязна стена между нея и Русия.
    Русия ще бъде изолирана в Азия, където й е мястото!
    Родните русофилки ще получават пенсии в евро и при всяко пазаруване в кварталния магазин ще броят евро центове с отвращение! Хахахаха!

    17:19 25.09.2025

  • 27 Долу

    1 0 Отговор
    Фашист- идиот!

    18:04 25.09.2025

