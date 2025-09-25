Румъния начерта ясни правила за реакция при нарушения на въздушното пространство

Европейските държави трябва да свикнат с провокации като нарушаване на националното им въздушно пространство и да отговарят „твърдо, но пропорционално“. Това заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, съобщиха местни медии и агенция „Ройтерс“, предава БТА.

Мощяну уточни, че Съветът е определил ясна командна верига в случай на нарушаване на въздушното пространство от пилотирани или безпилотни летателни апарати.

Румъния вече многократно е откривала фрагменти от дронове, паднали на нейна територия, откакто Русия започна войната срещу Украйна, припомня „Ройтерс“.

Министърът поясни, че при дронове и пилотирани военни самолети решението за евентуално сваляне се взема от командира на операцията. В случай на цивилни летателни апарати решението е в правомощията на министъра, уточни телевизия „Диджи 24“.

„Обсъдихме на това заседание два важни проекта, които идват вследствие на закон 73 от 2025 г. за намесата срещу неоторизирани летателни апарати във въздушното пространство на Румъния. Проектозаконът беше одобрен в парламента през пролетта, публикуван в Държавния вестник и влезе в сила на 19 май. През юли, 10 дни след като станах министър, издадох заповед, която определя процедурите и командната верига за намеса срещу дронове. Днес допълнихме тази законова рамка с методология за целите, които имат нужда от защита срещу дронове“, посочи Мощяну.

Той обясни, че всички институции в сферата на отбраната поддържат списък с обекти, които трябва да бъдат защитени, и той се актуализира според обстановката. В него могат да се включват и временни цели, като места за важни събития с участието на държавни или правителствени лидери.

Вторият проект, по думите му, определя командната верига при необходимост от сваляне на летателен апарат, навлязъл без разрешение във въздушното пространство.

„Имаме случая с дроновете, където вече определихме подробно командната верига с министерска заповед от 4 юли. При пилотираните военни самолети решението и процедурата се координират от командира на мисията по правилата на НАТО. Видяхме наскоро подобен случай в Естония“, каза Мощяну.

Той подчерта, че използването на оръжие и унищожаването на самолет е последната мярка, ако всички останали опити за идентифициране и изтласкване бъдат игнорирани.

„При гражданските пилотирани самолети решението остава на министъра. Това е практика още от 11 септември 2001 г., когато светът се промени след атаката с отвлечени самолети в Ню Йорк“, добави министърът.