Новини
Свят »
Румъния »
Румъния начерта ясни правила за реакция при нарушения на въздушното пространство

Румъния начерта ясни правила за реакция при нарушения на въздушното пространство

25 Септември, 2025 17:21 668 10

  • румъния-
  • правила-
  • реакции-
  • нарушения-
  • въздушно пространство

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви, че страната ще отговаря „твърдо, но пропорционално“ на дронове и самолети без разрешение

Румъния начерта ясни правила за реакция при нарушения на въздушното пространство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейските държави трябва да свикнат с провокации като нарушаване на националното им въздушно пространство и да отговарят „твърдо, но пропорционално“. Това заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, съобщиха местни медии и агенция „Ройтерс“, предава БТА.

Мощяну уточни, че Съветът е определил ясна командна верига в случай на нарушаване на въздушното пространство от пилотирани или безпилотни летателни апарати.

Румъния вече многократно е откривала фрагменти от дронове, паднали на нейна територия, откакто Русия започна войната срещу Украйна, припомня „Ройтерс“.

Министърът поясни, че при дронове и пилотирани военни самолети решението за евентуално сваляне се взема от командира на операцията. В случай на цивилни летателни апарати решението е в правомощията на министъра, уточни телевизия „Диджи 24“.

„Обсъдихме на това заседание два важни проекта, които идват вследствие на закон 73 от 2025 г. за намесата срещу неоторизирани летателни апарати във въздушното пространство на Румъния. Проектозаконът беше одобрен в парламента през пролетта, публикуван в Държавния вестник и влезе в сила на 19 май. През юли, 10 дни след като станах министър, издадох заповед, която определя процедурите и командната верига за намеса срещу дронове. Днес допълнихме тази законова рамка с методология за целите, които имат нужда от защита срещу дронове“, посочи Мощяну.

Той обясни, че всички институции в сферата на отбраната поддържат списък с обекти, които трябва да бъдат защитени, и той се актуализира според обстановката. В него могат да се включват и временни цели, като места за важни събития с участието на държавни или правителствени лидери.

Вторият проект, по думите му, определя командната верига при необходимост от сваляне на летателен апарат, навлязъл без разрешение във въздушното пространство.

„Имаме случая с дроновете, където вече определихме подробно командната верига с министерска заповед от 4 юли. При пилотираните военни самолети решението и процедурата се координират от командира на мисията по правилата на НАТО. Видяхме наскоро подобен случай в Естония“, каза Мощяну.

Той подчерта, че използването на оръжие и унищожаването на самолет е последната мярка, ако всички останали опити за идентифициране и изтласкване бъдат игнорирани.

„При гражданските пилотирани самолети решението остава на министъра. Това е практика още от 11 септември 2001 г., когато светът се промени след атаката с отвлечени самолети в Ню Йорк“, добави министърът.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    2 7 Отговор
    Тези правила са само добри пожелания за територията на Северна Добруджа.

    17:25 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    1 7 Отговор
    В Северна Добруджа чакат румънските освободители с мамалига

    Коментиран от #7

    17:26 25.09.2025

  • 7 Копейкотрошач

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    17:34 25.09.2025

  • 8 Копейки

    2 5 Отговор
    Копейки, хайде марш от вражеска и кризисна Европа. Мястото ви е в благоденстваща руzия. Веднъж завинаги започнете да практикувате това, което проповядвате. А не само да ни демонстрирате любов към Путин от хиляди километри разстояние.

    17:38 25.09.2025

  • 9 Нищо не става ясно

    5 1 Отговор
    Но както и да е

    17:39 25.09.2025

  • 10 мошЕто

    2 1 Отговор
    Ха-ха , и мамалигата нещо се е газирала , но да не яде дръвцето накрая .

    17:51 25.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания