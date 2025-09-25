"Райнметал" ще строи фабрика за муниции и в Латвия

Най-големият производител на муниции в Европа "Райнметал" иска да строи фабрика за артилерийски снаряди в Латвия. Концернът има проекти и в България, Румъния, Литва и Украйна.

"Райнметал" планира строителството на фабрика за муниции в Латвия, съответното споразумение за намерения бе подписано в присъствието на латвийската министър-председателка Евика Силиня в Хамбург. Предвижда се създаването на съвместно дружество, в което делът на германския концерн ще е 51 процента, а на латвийската страна - 49.

В съоръжението, което ще има годишен капацитет от няколко десетки хиляди артилерийски снаряди, ще бъдат инвестирани 275 милиона евро в Латвия, новите работни места ще бъдат 150. С производството на собствени 155-милиметрови муниции Латвия прави още една стъпка за укрепване на отбранителната си способност, отбелязва АРД.

Нуждите от муниции на западните армии растат

Намеренията на "Райнметал" са да удовлетвори нарастващите потребности на Бундесвера, на другите западни армии, както и на украинските войски заради увеличаващата се заплаха от Русия. Концернът обяви, че от 2027 година нататък смята да произвежда по 1,5 милиона артилерийски снаряда годишно.

"Чрез строителството ще разширим позицията си на водещ световен производител на артилерейски снаряди", каза шефът на "Райнметал" Армин Папергер. "Убеден съм, че ще установим сходни партньорства за производство на муниции и в други държави."

Концернът от Дюселдорф увеличава производствените си капацитети на фона на войната на Русия срещу Украйна, пише АРД. Германската обществена медия припомня, че съвсем наскоро, в началото на август, бе открита нова фабрика на "Райнметал" в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. Нови производствени съоръжения се подготвят и в Литва, Румъния, България и Украйна.

Какви ще са капацитетите в България

На запитване от ДВ от "Райнметал" отговориха, че намеренията в България са за изграждане на фабрика за 155-милиметрови артилерийски снаряди и на втора за барут. Първата от тях трябва да осигурява годишно няколкостотин хиляди снаряда, като за целта "Райнметал" възнамерява да инвестира няколко милиона евро. Предвижда се са две години след началото на строителството фабриките да започнат работа. Капацитетът за производство на барут в България трябва да осигури съответните компоненти на стотиците хиляди артилерийски снаряди. Освен това се предвижда над хиляда тона барут да бъдат произведени за потребностите на българската оръжейна промишленост.

Планираните фабрики в България и Румъния трябва да станат част от европейската отбранителна система, посочват още в отговора си до ДВ от "Райнметал". Стремежът е към установяването на стратегическо партньорство.