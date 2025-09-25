"Райнметал" ще строи фабрика за муниции и в Латвия

Най-големият производител на муниции в Европа "Райнметал" иска да строи фабрика за артилерийски снаряди в Латвия. Концернът има проекти и в България, Румъния, Литва и Украйна.
"Райнметал" планира строителството на фабрика за муниции в Латвия, съответното споразумение за намерения бе подписано в присъствието на латвийската министър-председателка Евика Силиня в Хамбург. Предвижда се създаването на съвместно дружество, в което делът на германския концерн ще е 51 процента, а на латвийската страна - 49.
В съоръжението, което ще има годишен капацитет от няколко десетки хиляди артилерийски снаряди, ще бъдат инвестирани 275 милиона евро в Латвия, новите работни места ще бъдат 150. С производството на собствени 155-милиметрови муниции Латвия прави още една стъпка за укрепване на отбранителната си способност, отбелязва АРД.
Нуждите от муниции на западните армии растат
Намеренията на "Райнметал" са да удовлетвори нарастващите потребности на Бундесвера, на другите западни армии, както и на украинските войски заради увеличаващата се заплаха от Русия. Концернът обяви, че от 2027 година нататък смята да произвежда по 1,5 милиона артилерийски снаряда годишно.
"Чрез строителството ще разширим позицията си на водещ световен производител на артилерейски снаряди", каза шефът на "Райнметал" Армин Папергер. "Убеден съм, че ще установим сходни партньорства за производство на муниции и в други държави."
Концернът от Дюселдорф увеличава производствените си капацитети на фона на войната на Русия срещу Украйна, пише АРД. Германската обществена медия припомня, че съвсем наскоро, в началото на август, бе открита нова фабрика на "Райнметал" в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. Нови производствени съоръжения се подготвят и в Литва, Румъния, България и Украйна.
Какви ще са капацитетите в България
На запитване от ДВ от "Райнметал" отговориха, че намеренията в България са за изграждане на фабрика за 155-милиметрови артилерийски снаряди и на втора за барут. Първата от тях трябва да осигурява годишно няколкостотин хиляди снаряда, като за целта "Райнметал" възнамерява да инвестира няколко милиона евро. Предвижда се са две години след началото на строителството фабриките да започнат работа. Капацитетът за производство на барут в България трябва да осигури съответните компоненти на стотиците хиляди артилерийски снаряди. Освен това се предвижда над хиляда тона барут да бъдат произведени за потребностите на българската оръжейна промишленост.
Планираните фабрики в България и Румъния трябва да станат част от европейската отбранителна система, посочват още в отговора си до ДВ от "Райнметал". Стремежът е към установяването на стратегическо партньорство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
21:25 25.09.2025
2 Хеми значи бензин
Немски де били.
Коментиран от #23
21:25 25.09.2025
3 си дзън
Коментиран от #9, #12
21:26 25.09.2025
4 Да напомня
щото са им възложили поръчките
..............за газовите камери !
21:28 25.09.2025
5 Тити
21:29 25.09.2025
6 Гориил
21:30 25.09.2025
7 Един
21:31 25.09.2025
8 Мдааа
21:31 25.09.2025
9 Чичко Сталин
До коментар #3 от "си дзън":Както изглежда, червеното знаме
отново ще бъде забито на Reichstag....
Коментиран от #19
21:31 25.09.2025
10 Питам:
21:31 25.09.2025
11 Морския
21:31 25.09.2025
12 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ
До коментар #3 от "си дзън":НЕКЪВ ЗАВОД ЗА ДРОНОВЕ В МОМЕНТА ИЗБУХВАТ В АНГЛИЯ
КО ШИ КАЙШ ДЕ ...БИЛ
21:31 25.09.2025
13 Сталин
Коментиран от #45
21:32 25.09.2025
14 Спецназ
ТИЯ ще ни правят тяхна фабрика да правим боНби!!!
АЛОООУ!
1/3 от снарядите за Украинската война идват от България. ФАКТ!
УрсуЗ вещогерника го каза оня ден, а тя може да е всякаква но ЗНАЕ!
Коментиран от #16
21:33 25.09.2025
15 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #43
21:35 25.09.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Спецназ":За три години България е доставила на Украйна 3 000 000 снаряда за 13 млрд.
Коментиран от #18
21:36 25.09.2025
17 Умник
Коментиран от #24
21:41 25.09.2025
18 Лъжливи комунисти
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Защо лъжете, че нямаме индустрия? Само снарядите за Украйна надвишават БВПто на НРБто?
Коментиран от #31, #37
21:41 25.09.2025
19 Кривоверен алкаш
До коментар #9 от "Чичко Сталин":този път знамето ще бъде забито отзад....на руският окупатор.
21:41 25.09.2025
20 Герге ,
21:42 25.09.2025
21 Бат Петьо Парчето
21:43 25.09.2025
22 Това добре
21:43 25.09.2025
23 Умник
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Геманците две войни са загубили заради тъпо измислената им техника. Що да не загубят още една, Германската техника е ненадеждна, сложна, трудна за обслужване и прекалено скъпа. Резултата от две световни войни го доказва,
21:43 25.09.2025
24 Бай Тошо
До коментар #17 от "Умник":И памук ще ви направим!
Коментиран от #26
21:43 25.09.2025
25 1111
21:45 25.09.2025
26 Умник
До коментар #24 от "Бай Тошо":Освен ръкоделие друго не можеш да направиш. Памука ти е твърде сложен.
21:46 25.09.2025
27 Спецназ
"ФАБРИКИ ЗА БОНБИ" около Берлин!
транспорта не е некакви дебели пари за 500 километра.
Баце ме искат да са ЦЕЛ ако стане голямото МЯУ с Третата и
немат работници за 1/3 от техния надник.
На ТЕХ не им се мре поне да не са първи де!:)))
Коментиран от #28
21:47 25.09.2025
28 Умник
До коментар #27 от "Спецназ":Там трябва да дават поне 3000 евро. Тука ще предложат 1500 лева, Това може да стане една от причините лева да си остане , щото бизнеса си е бизнес.
21:50 25.09.2025
29 Там да ги строи
21:53 25.09.2025
30 Чудо на икономиката нали
21:54 25.09.2025
31 Умник
До коментар #18 от "Лъжливи комунисти":милиардите стават милиарди след като са купили снарядите от ВМЗ на безценица. Едва ли фимата пекупваче платила повее от 50 000 000 за 3 000 000 снаряда от ВМЗ. НА колко са ги продали, си е работа на фирмата прекупвач и не допринася за икономиката на БГ. Примерно една ЛЕД лампа от Китай идва на цена 30 ст, Първия пекупвач я взима на 3 лв и я продава на 6 лв. Китайската фирма е изкарала 30 ст, от които половината поне са разходи. А прекупвача колко е изкарал и колко е излязло на кайния потебител може да си сметнеш. Същото е с маратонки на известни марки, чанти всичко останало.
21:55 25.09.2025
32 България
21:56 25.09.2025
33 Ваййййй
21:57 25.09.2025
34 Значи и Латвия
21:59 25.09.2025
35 пешо
22:00 25.09.2025
36 Гориил
Коментиран от #40
22:00 25.09.2025
37 Ваййййй
До коментар #18 от "Лъжливи комунисти":Само снарядите за Украйна надвишават БВПто на НРБто......не думай ....
22:01 25.09.2025
38 То тва велико бре
22:03 25.09.2025
39 А не може ли
22:04 25.09.2025
40 Цялата българска оръжейна индустрия
До коментар #36 от "Гориил":Е точно старото оборудване, 3 поколения на зад на завода в Магнитогорск! Магнитка
Коментиран от #42
22:06 25.09.2025
41 Умник
Коментиран от #46
22:10 25.09.2025
42 Гориил
До коментар #40 от "Цялата българска оръжейна индустрия":Искате да получите най-новите технологии и оборудване от Русия, но не знаете как? Можеш да попиташ баща си или дядо си за това.
22:13 25.09.2025
43 Сталин
До коментар #15 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Ще изковеш,пироните за ковчега си ако имаш късмет ,преди кучетата да се те разнесли по къра
22:17 25.09.2025
44 Фен
22:24 25.09.2025
45 Яяяяяя
До коментар #13 от "Сталин":По-точно легитимни цели
22:25 25.09.2025
46 Германците си купуват територии
До коментар #41 от "Умник":Под формата на инвестиции в бившите западни съветски републики ще дават заплати и работниците ще пазаруват в немските колониални магазини а държавите ще купуват военни машини работещи с тези муниции
22:31 25.09.2025