Новини
Свят »
Латвия »
"Райнметал" ще строи фабрика за муниции и в Латвия

"Райнметал" ще строи фабрика за муниции и в Латвия

25 Септември, 2025 21:23 825 46

  • латвия-
  • нато-
  • райнметал-
  • артилерия-
  • боеприпаси-
  • украйна

В съоръжението, което ще има годишен капацитет от няколко десетки хиляди артилерийски снаряди, ще бъдат инвестирани 275 милиона евро в Латвия, новите работни места ще бъдат 150

"Райнметал" ще строи фабрика за муниции и в Латвия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Най-големият производител на муниции в Европа "Райнметал" иска да строи фабрика за артилерийски снаряди в Латвия. Концернът има проекти и в България, Румъния, Литва и Украйна.

"Райнметал" планира строителството на фабрика за муниции в Латвия, съответното споразумение за намерения бе подписано в присъствието на латвийската министър-председателка Евика Силиня в Хамбург. Предвижда се създаването на съвместно дружество, в което делът на германския концерн ще е 51 процента, а на латвийската страна - 49.

В съоръжението, което ще има годишен капацитет от няколко десетки хиляди артилерийски снаряди, ще бъдат инвестирани 275 милиона евро в Латвия, новите работни места ще бъдат 150. С производството на собствени 155-милиметрови муниции Латвия прави още една стъпка за укрепване на отбранителната си способност, отбелязва АРД.

Нуждите от муниции на западните армии растат

Намеренията на "Райнметал" са да удовлетвори нарастващите потребности на Бундесвера, на другите западни армии, както и на украинските войски заради увеличаващата се заплаха от Русия. Концернът обяви, че от 2027 година нататък смята да произвежда по 1,5 милиона артилерийски снаряда годишно.

"Чрез строителството ще разширим позицията си на водещ световен производител на артилерейски снаряди", каза шефът на "Райнметал" Армин Папергер. "Убеден съм, че ще установим сходни партньорства за производство на муниции и в други държави."

Концернът от Дюселдорф увеличава производствените си капацитети на фона на войната на Русия срещу Украйна, пише АРД. Германската обществена медия припомня, че съвсем наскоро, в началото на август, бе открита нова фабрика на "Райнметал" в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. Нови производствени съоръжения се подготвят и в Литва, Румъния, България и Украйна.

Какви ще са капацитетите в България

На запитване от ДВ от "Райнметал" отговориха, че намеренията в България са за изграждане на фабрика за 155-милиметрови артилерийски снаряди и на втора за барут. Първата от тях трябва да осигурява годишно няколкостотин хиляди снаряда, като за целта "Райнметал" възнамерява да инвестира няколко милиона евро. Предвижда се са две години след началото на строителството фабриките да започнат работа. Капацитетът за производство на барут в България трябва да осигури съответните компоненти на стотиците хиляди артилерийски снаряди. Освен това се предвижда над хиляда тона барут да бъдат произведени за потребностите на българската оръжейна промишленост.

Планираните фабрики в България и Румъния трябва да станат част от европейската отбранителна система, посочват още в отговора си до ДВ от "Райнметал". Стремежът е към установяването на стратегическо партньорство.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    26 7 Отговор
    Германците пак се заяждат с Русия, и по традиция ще го отнесем ние.

    21:25 25.09.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    20 5 Отговор
    Немската изостаналост е впечатляваща ония ги бият дъс дтелт дронове тия правят артилерйски снаряди като оня мало умник Крупп и Шкода.
    Немски де били.

    Коментиран от #23

    21:25 25.09.2025

  • 3 си дзън

    6 13 Отговор
    Както изглежда тези муниции ще избухват в русията.

    Коментиран от #9, #12

    21:26 25.09.2025

  • 4 Да напомня

    16 6 Отговор
    Че Сименс са дръпнали напред,
    щото са им възложили поръчките
    ..............за газовите камери !

    21:28 25.09.2025

  • 5 Тити

    5 20 Отговор
    Все лоши новини за Рашистите

    21:29 25.09.2025

  • 6 Гориил

    11 5 Отговор
    Защо не? Русия е построила фабрики за оръжия и боеприпаси във Венецуела, Куба, Индия и Виетнам. Това не е оказало влияние върху глобалните възможности на получателите на тези съоръжения.

    21:30 25.09.2025

  • 7 Един

    5 13 Отговор
    Не се бутайте, рашисти, има за всички, всеки ще си получи снаряда.

    21:31 25.09.2025

  • 8 Мдааа

    21 4 Отговор
    Райхметал - Фабриките за смърт на Урсула ваксата!

    21:31 25.09.2025

  • 9 Чичко Сталин

    22 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Както изглежда, червеното знаме
    отново ще бъде забито на Reichstag....

    Коментиран от #19

    21:31 25.09.2025

  • 10 Питам:

    19 4 Отговор
    А къде ще бъде заводът за консервни кутии "Леопард-2" доказали блестящо своята "здравина и непробиваемост" на фронта в Украйна?

    21:31 25.09.2025

  • 11 Морския

    4 14 Отговор
    Трябват още снаряди за да се начешат агресивните vaTи.

    21:31 25.09.2025

  • 12 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    НЕКЪВ ЗАВОД ЗА ДРОНОВЕ В МОМЕНТА ИЗБУХВАТ В АНГЛИЯ
    КО ШИ КАЙШ ДЕ ...БИЛ

    21:31 25.09.2025

  • 13 Сталин

    15 4 Отговор
    Значи където Рейнметал строят фабрики ,това ще бъдат зони за водене на война

    Коментиран от #45

    21:32 25.09.2025

  • 14 Спецназ

    11 5 Отговор
    Нови производствени съоръжения се подготвят и в Литва, Румъния, България и Украйна.

    ТИЯ ще ни правят тяхна фабрика да правим боНби!!!

    АЛОООУ!

    1/3 от снарядите за Украинската война идват от България. ФАКТ!

    УрсуЗ вещогерника го каза оня ден, а тя може да е всякаква но ЗНАЕ!

    Коментиран от #16

    21:33 25.09.2025

  • 15 Пешо Волгата - 4 хилядник

    5 10 Отговор
    Рейнметал ще построи десетки фабрики- малки и големи. Тази в Латвия е от малките- около 60 000 снаряда годишно. Нашата обаче ще е една от големите- над половин милион снаряда годишно. И това не е случайно. Дори в момента България произвежда около 500 000 снаряда годишно, само че от съветските калибри 152 мм., 122 мм., 130 мм. и 100 мм. Унификацията и преминаването на един единствен универсален натовски калибър, не само ще увеличи производството, но и ще го направи по- евтино. България става основен плацдарм, заедно с Украйна, Полша, Финландия и Румъния, където ще се изкове победата срещу Фашистката Руска Федерация.

    Коментиран от #43

    21:35 25.09.2025

  • 16 Последния Софиянец

    4 8 Отговор

    До коментар #14 от "Спецназ":

    За три години България е доставила на Украйна 3 000 000 снаряда за 13 млрд.

    Коментиран от #18

    21:36 25.09.2025

  • 17 Умник

    9 2 Отговор
    То хубавп ще го строи ма суровини за барута от къде. До колкото съм чел им трябва памук, което е нитроцелулоза, ама не ставал всеки памук, а този, който става се произвежда в Китай, обаче не поизводството е ограничено и не може да се увеличе от днесс за утре, а и да се увеличи е с малко, проценти и то не десетки проценти а единични проценти, т.е, суровина ще има ама не сега и не в неограничени количччества а силно ограничено. Интересното е какво правим, щото суровини пак няма. Лшото е че този памук не виреел навсякъде, а производството на памук е силно нежелателно за европроизводителя -има много ъчен труд, И какво правим?

    Коментиран от #24

    21:41 25.09.2025

  • 18 Лъжливи комунисти

    1 10 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Защо лъжете, че нямаме индустрия? Само снарядите за Украйна надвишават БВПто на НРБто?

    Коментиран от #31, #37

    21:41 25.09.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Чичко Сталин":

    този път знамето ще бъде забито отзад....на руският окупатор.

    21:41 25.09.2025

  • 20 Герге ,

    2 7 Отговор
    На роснята , ви САЙРЯТИФОСТАТЪ

    21:42 25.09.2025

  • 21 Бат Петьо Парчето

    2 8 Отговор
    Трепи комунетата от тях файда няма

    21:43 25.09.2025

  • 22 Това добре

    11 1 Отговор
    Но сега Райнметал да вразуми латвийските лидери, да дразнят и предизвикват Русия, че да не им отидат зян инвестициите, а завода им да стане на Миш-Маш. Непредизвано и пълномащабно.

    21:43 25.09.2025

  • 23 Умник

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Геманците две войни са загубили заради тъпо измислената им техника. Що да не загубят още една, Германската техника е ненадеждна, сложна, трудна за обслужване и прекалено скъпа. Резултата от две световни войни го доказва,

    21:43 25.09.2025

  • 24 Бай Тошо

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Умник":

    И памук ще ви направим!

    Коментиран от #26

    21:43 25.09.2025

  • 25 1111

    10 0 Отговор
    Щом има муниции, то те неминуемо ще гръмнат ... само че на място.

    21:45 25.09.2025

  • 26 Умник

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Тошо":

    Освен ръкоделие друго не можеш да направиш. Памука ти е твърде сложен.

    21:46 25.09.2025

  • 27 Спецназ

    6 1 Отговор
    Па ЩО не си ги построят тия

    "ФАБРИКИ ЗА БОНБИ" около Берлин!

    транспорта не е некакви дебели пари за 500 километра.

    Баце ме искат да са ЦЕЛ ако стане голямото МЯУ с Третата и
    немат работници за 1/3 от техния надник.

    На ТЕХ не им се мре поне да не са първи де!:)))

    Коментиран от #28

    21:47 25.09.2025

  • 28 Умник

    8 0 Отговор

    До коментар #27 от "Спецназ":

    Там трябва да дават поне 3000 евро. Тука ще предложат 1500 лева, Това може да стане една от причините лева да си остане , щото бизнеса си е бизнес.

    21:50 25.09.2025

  • 29 Там да ги строи

    5 1 Отговор
    Перфектно

    21:53 25.09.2025

  • 30 Чудо на икономиката нали

    10 0 Отговор
    новите работни места ще бъдат 150, колкото във един фастфуд, аре два

    21:54 25.09.2025

  • 31 Умник

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Лъжливи комунисти":

    милиардите стават милиарди след като са купили снарядите от ВМЗ на безценица. Едва ли фимата пекупваче платила повее от 50 000 000 за 3 000 000 снаряда от ВМЗ. НА колко са ги продали, си е работа на фирмата прекупвач и не допринася за икономиката на БГ. Примерно една ЛЕД лампа от Китай идва на цена 30 ст, Първия пекупвач я взима на 3 лв и я продава на 6 лв. Китайската фирма е изкарала 30 ст, от които половината поне са разходи. А прекупвача колко е изкарал и колко е излязло на кайния потебител може да си сметнеш. Същото е с маратонки на известни марки, чанти всичко останало.

    21:55 25.09.2025

  • 32 България

    9 0 Отговор
    Въобще я изключете. Никой не ги иска тея барутници

    21:56 25.09.2025

  • 33 Ваййййй

    9 0 Отговор
    И кво ще правят германчетата? Войници ли ще стават ?

    21:57 25.09.2025

  • 34 Значи и Латвия

    9 0 Отговор
    Ще го отнесе а?

    21:59 25.09.2025

  • 35 пешо

    5 1 Отговор
    ДОЙЧЕ нещо няма ли да пишете за ИЗРАЕЛ

    22:00 25.09.2025

  • 36 Гориил

    9 0 Отговор
    Цялата българска оръжейна индустрия (много добра и компактна) с интересни подобрения и разработки е създадена от руски фирми и корпорации на базата на доверие, съюзничество и военно приятелство.

    Коментиран от #40

    22:00 25.09.2025

  • 37 Ваййййй

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Лъжливи комунисти":

    Само снарядите за Украйна надвишават БВПто на НРБто......не думай ....

    22:01 25.09.2025

  • 38 То тва велико бре

    7 0 Отговор
    150 работни места .....А реално вероятно около 95

    22:03 25.09.2025

  • 39 А не може ли

    4 0 Отговор
    В някой затвор в Германия да си ги правят?

    22:04 25.09.2025

  • 40 Цялата българска оръжейна индустрия

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гориил":

    Е точно старото оборудване, 3 поколения на зад на завода в Магнитогорск! Магнитка

    Коментиран от #42

    22:06 25.09.2025

  • 41 Умник

    3 0 Отговор
    275 милиона евро инвестиция във фабрика, която ще произвежда няколко хиляди снаряда със 150 човека, от които половината са началници. Един снаряд ако е 1000 евро цнана на дребно, са чудя кога капиталиста ще си избие 275 милиона евро инвестиция. Следващите 100 години може би. и то ако работи толкова време. Ако са 2.75 милиона е разбираемо да се инвестират толкова ама 275 милиона!!!!!!

    Коментиран от #46

    22:10 25.09.2025

  • 42 Гориил

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "Цялата българска оръжейна индустрия":

    Искате да получите най-новите технологии и оборудване от Русия, но не знаете как? Можеш да попиташ баща си или дядо си за това.

    22:13 25.09.2025

  • 43 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Ще изковеш,пироните за ковчега си ако имаш късмет ,преди кучетата да се те разнесли по къра

    22:17 25.09.2025

  • 44 Фен

    1 0 Отговор
    Вижте кой е основен акционер на Рейнметал. И ще разберете, защо войната няма да свърши скоро. Войната е мир. Невежеството е сила.

    22:24 25.09.2025

  • 45 Яяяяяя

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    По-точно легитимни цели

    22:25 25.09.2025

  • 46 Германците си купуват територии

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Умник":

    Под формата на инвестиции в бившите западни съветски републики ще дават заплати и работниците ще пазаруват в немските колониални магазини а държавите ще купуват военни машини работещи с тези муниции

    22:31 25.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания