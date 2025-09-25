Стратегическа среща в Белия дом

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пристигна в Белия дом, където бе посрещнат от американския президент Доналд Тръмп, с което бе поставено началото на срещата между двамата, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.
В началото на разговорите между Ердоган и Тръмп турският президент заяви, че „отношенията между Турция и САЩ преминават през труден период“, като подчерта надеждата си в днешния разговор да успее да обсъди „в детайли“ въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16.
По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Американските власти се притесняваха, че използването от Турция на руската зенитно-ракетна система С-400 може да даде възможност за събиране на данни за капацитета на F-35 и че информацията може да попадне в руски ръце, отбелязва Асошиейтед прес.
В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва ТРТ.
Тръмп също така определи Ердоган като „много неутрален“ по отношение на войната между Русия и Украйна и заяви: „Президентът Ердоган е уважаван и от двамата (президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски). Всички уважават Ердоган – аз също“.
Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс
"Бих искал той да спре да купува газ от Русия, докато Русия продължава тази инвазия срещу Украйна", посочи американският лидер.
На въпрос дали би искал да постигне сделка за продажба на самолети F-35 на Турция, Тръмп посочи пред журналисти: "Мисля, че той ще успее да купи нещата, които иска да купи".
Американският президент отбеляза още, че може да премахне санкциите срещу Турция "много скоро" и добави: "Ако срещата премине добре, почти веднага."
През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня „Тюркийе тудей“.
1 си дзън
Коментиран от #2
20:24 25.09.2025
2 НАДЯВАЙ СЕ
До коментар #1 от "си дзън":Ердоган не е забравил кой му организира преврат.
20:25 25.09.2025
3 Последния Софиянец
20:26 25.09.2025
4 УДРИ С ЛОПАТАТА
20:27 25.09.2025
5 плет плете
Турция няма да спре да купува турски газ, защото на турска територия става газта турска.
20:27 25.09.2025
6 Спецназ
ДрЪтия ПРЪЧ си го преместил у другия крачол!! :)))
20:28 25.09.2025
7 Презвитер Козма
◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
БВП на глава от населението: 54 160 $
Средна заплата: $4,741
Средна пенсия: $2,489
◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
БВП на глава от населението: $15,886
Средна заплата: $1,148
Средна пенсия: $475
◾️ Русия:
БВП на глава от населението: $14,060
Средна заплата: $610
Средна пенсия: $210
И тази държава да претендира за световно господство? Това Не просто е смешно, това е абсурдно. На това му се вика на гол тумбак чифте пищови.
Коментиран от #10, #15, #17
20:29 25.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 УрсуланчовЧета
Ердоган на мека мебел.....
а нашТе пудели от временното явлениеЕС
.......на табуретки !!!
За напудреното носле няма да коментирам.
20:29 25.09.2025
10 МАЛОУМНИК
До коментар #7 от "Презвитер Козма":А колко ядрени бомби има Русия??
20:30 25.09.2025
11 Мила
20:31 25.09.2025
12 Факт
20:32 25.09.2025
13 ЕРДОГАН НЕ Е ЕВРОПУДЕЛ
20:36 25.09.2025
14 Уилям Херингтън герой СВО
20:36 25.09.2025
15 Байрактар"70
До коментар #7 от "Презвитер Козма":?????много си неучен! Поразвий се, колкото смучеш, без значение какво!
20:36 25.09.2025
16 Всичко ни стана ясно
20:39 25.09.2025
17 Пешо z
До коментар #7 от "Презвитер Козма":Стъкмистика бе брато си извадил.
20:42 25.09.2025
18 Ердоган е...
20:42 25.09.2025
19 Ъхъъъъъ....
20:45 25.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Парад на олигофренията
20:48 25.09.2025
25 Турция да затвори границата с България
Влизат си в България свободно!
Коментиран от #29, #31
20:50 25.09.2025
26 И пак се чу въпреки нацистки САЩ
„Зората на свободата ще се появи и знамето на Палестина ще се вее високо в нашето небе.“ Президентът на Палестинската администрация Махмуд Абас беше аплодиран от Общото събрание на ООН, след като обеща, че палестинците няма да напуснат родината си.
20:50 25.09.2025
27 Чичо
20:51 25.09.2025
28 Орбан наду пи Тиквата!
20:52 25.09.2025
29 Кво каза мушмул?
До коментар #25 от "Турция да затвори границата с България":Бългатите си влизат в България свободно ?
20:52 25.09.2025
30 И защо да е
20:55 25.09.2025
31 Това лято
До коментар #25 от "Турция да затвори границата с България":Знаеш ли колко руснаци посетиха Турция и колко пари оставиха там? А мушмул?
20:57 25.09.2025
32 Ало, журналистите
21:06 25.09.2025