Новини
Свят »
САЩ »
Стратегическа среща в Белия дом

Стратегическа среща в Белия дом

25 Септември, 2025 20:23 1 252 32

  • доналд тръмп-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • израел-
  • сащ

Това беше първото посещение на турския президент в Белия дом от 2019 г. насам

Стратегическа среща в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган пристигна в Белия дом, където бе посрещнат от американския президент Доналд Тръмп, с което бе поставено началото на срещата между двамата, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

В началото на разговорите между Ердоган и Тръмп турският президент заяви, че „отношенията между Турция и САЩ преминават през труден период“, като подчерта надеждата си в днешния разговор да успее да обсъди „в детайли“ въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16.

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Американските власти се притесняваха, че използването от Турция на руската зенитно-ракетна система С-400 може да даде възможност за събиране на данни за капацитета на F-35 и че информацията може да попадне в руски ръце, отбелязва Асошиейтед прес.

В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва ТРТ.

Тръмп също така определи Ердоган като „много неутрален“ по отношение на войната между Русия и Украйна и заяви: „Президентът Ердоган е уважаван и от двамата (президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски). Всички уважават Ердоган – аз също“.

Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс

"Бих искал той да спре да купува газ от Русия, докато Русия продължава тази инвазия срещу Украйна", посочи американският лидер.

На въпрос дали би искал да постигне сделка за продажба на самолети F-35 на Турция, Тръмп посочи пред журналисти: "Мисля, че той ще успее да купи нещата, които иска да купи".

Американският президент отбеляза още, че може да премахне санкциите срещу Турция "много скоро" и добави: "Ако срещата премине добре, почти веднага."

През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня „Тюркийе тудей“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    11 9 Отговор
    Бай Дончо дали не стяга примката около русията с тази среща?

    Коментиран от #2

    20:24 25.09.2025

  • 2 НАДЯВАЙ СЕ

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ердоган не е забравил кой му организира преврат.

    20:25 25.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Никой от правителството на САЩ не пожела да се срещне с Росен Желязков.

    20:26 25.09.2025

  • 4 УДРИ С ЛОПАТАТА

    9 1 Отговор
    Един ги мачка по фронтовете, а други само срещи правят.

    20:27 25.09.2025

  • 5 плет плете

    12 1 Отговор
    😜Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс😜
    Турция няма да спре да купува турски газ, защото на турска територия става газта турска.

    20:27 25.09.2025

  • 6 Спецназ

    11 1 Отговор
    Казал е на Султана да не купува природния газ на половин цена от Путин.

    ДрЪтия ПРЪЧ си го преместил у другия крачол!! :)))

    20:28 25.09.2025

  • 7 Презвитер Козма

    7 10 Отговор
    🙋 ♂️Някои цифри:

    ◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
    БВП на глава от населението: 54 160 $
    Средна заплата: $4,741
    Средна пенсия: $2,489

    ◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
    БВП на глава от населението: $15,886
    Средна заплата: $1,148
    Средна пенсия: $475

    ◾️ Русия:
    БВП на глава от населението: $14,060
    Средна заплата: $610
    Средна пенсия: $210

    И тази държава да претендира за световно господство? Това Не просто е смешно, това е абсурдно. На това му се вика на гол тумбак чифте пищови.

    Коментиран от #10, #15, #17

    20:29 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УрсуланчовЧета

    10 2 Отговор
    Путин го посрещат с червена пътека,
    Ердоган на мека мебел.....
    а нашТе пудели от временното явлениеЕС
    .......на табуретки !!!
    За напудреното носле няма да коментирам.

    20:29 25.09.2025

  • 10 МАЛОУМНИК

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    А колко ядрени бомби има Русия??

    20:30 25.09.2025

  • 11 Мила

    14 2 Отговор
    Вижте се какво пишете:
    Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс

    20:31 25.09.2025

  • 12 Факт

    7 0 Отговор
    Ще му бъде позволено да си купи!

    20:32 25.09.2025

  • 13 ЕРДОГАН НЕ Е ЕВРОПУДЕЛ

    9 1 Отговор
    Тръмп не може да го командва.

    20:36 25.09.2025

  • 14 Уилям Херингтън герой СВО

    3 13 Отговор
    На наскоро състоялата се среща Путин гледаше китайския президент като божество, а китайския президент гледаше на Путин като нищожество. Путин е един голан и просяк за китайците. Но пък иначе е верен пудел в прокси войната, която водят срещу САЩ и запада. Нали те са хората с парите- те нареждат, а оня изпълнява- като му кажат джафка, като му кажат върти опашка, като му хвърлят сопата бяга да я вземе, като му кажат да се прави на умрял и се прави на умрял.

    20:36 25.09.2025

  • 15 Байрактар"70

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    ?????много си неучен! Поразвий се, колкото смучеш, без значение какво!

    20:36 25.09.2025

  • 16 Всичко ни стана ясно

    7 1 Отговор
    (Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс)........

    20:39 25.09.2025

  • 17 Пешо z

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    Стъкмистика бе брато си извадил.

    20:42 25.09.2025

  • 18 Ердоган е...

    7 2 Отговор
    същата мижитурка като този, с който се здрависва! Руснаците му биха шута, защото видяха каква въртиопашка е. Щял да вкарва по 4 милиарда кубика втечнена газ, защо ли? Руснаците го предупредиха, че не са балами и не падат от дървото.

    20:42 25.09.2025

  • 19 Ъхъъъъъ....

    5 0 Отговор
    относно ситуацията в ивицата Газа, Тръмп заявил: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва ТРТ.

    20:45 25.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Парад на олигофренията

    7 2 Отговор
    И наш дЖилезку не го пропусна. А иначе Абас осъди близо двегодишния геноцид в Гааза от страна на Израел в ООН. Президентът на Палестинската администрация Махмуд Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез видеовръзка, след като САЩ отказаха визи на него и неговата делегация !!! ....

    20:48 25.09.2025

  • 25 Турция да затвори границата с България

    3 6 Отговор
    за руските шпиони!
    Влизат си в България свободно!

    Коментиран от #29, #31

    20:50 25.09.2025

  • 26 И пак се чу въпреки нацистки САЩ

    6 1 Отговор
    „Няма да напуснем родината си“, заяви палестинският лидер пред ООН

    „Зората на свободата ще се появи и знамето на Палестина ще се вее високо в нашето небе.“ Президентът на Палестинската администрация Махмуд Абас беше аплодиран от Общото събрание на ООН, след като обеща, че палестинците няма да напуснат родината си.

    20:50 25.09.2025

  • 27 Чичо

    5 1 Отговор
    Започват уволнения в Пентагона.Ще има пенсионирани генерали.

    20:51 25.09.2025

  • 28 Орбан наду пи Тиквата!

    4 0 Отговор
    Тиквата не смее да врътне кранчето но турски паток!

    20:52 25.09.2025

  • 29 Кво каза мушмул?

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Турция да затвори границата с България":

    Бългатите си влизат в България свободно ?

    20:52 25.09.2025

  • 30 И защо да е

    4 0 Отговор
    Стратегическа срещата , като нищо стратегическо няма. Поне в написаното няма

    20:55 25.09.2025

  • 31 Това лято

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Турция да затвори границата с България":

    Знаеш ли колко руснаци посетиха Турция и колко пари оставиха там? А мушмул?

    20:57 25.09.2025

  • 32 Ало, журналистите

    0 0 Отговор
    "Тръмп заявил, че иска Русия да спре да купува газ от Русия"

    21:06 25.09.2025