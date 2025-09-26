Повече от 30 руски високопоставени служители починаха при мистериозни обстоятелства

Висши мениджъри в Русия продължават да умират мистериозно. Главният изпълнителен директор на компания, част от „Росатом“, почина наскоро. Смъртта на ръководителя на тази ключова компания е 35-ият подобен случай на внезапна смърт сред руски чиновници и високопоставени ръководители от 2022 г. насам, пише FREEДОМ.
Александър Тюнин, ръководител на UMATEX Group, беше намерен мъртъв в Московска област. Наблизо беше открита пушка, а в колата му имаше бележка, в която се твърди, че е „уморен от борбата с депресията“.
Това е 35-ата мистериозна смърт на руски топ мениджър от 2022 г. насам, след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Публично всички тези истории се обясняват по един и същи начин в Русия: не престъпна дейност, а някакви „лични обстоятелства“. Изглежда сякаш богатите и успешни руски ръководители до голяма степен са забравили как да живеят, а вместо това са усвоили изкуството да изчезват в точния момент.
Списъкът не включва произволни имена. Това са хора, които са работили в сектори, стратегически важни за Кремъл: петрол и газ, финанси, отбрана, транспорт и публична администрация. Сред тях са ръководители на Газпром, Лукойл, Новатек и ТАИФ, както и банкери и борсови посредници от институции като Газпромбанк, Локо-Банк, РосЕвроБанк и Московската борса.
Жертвите споделят една, но изключително забележителна черта: те са имали достъп до изключително чувствителна информация – за корупционни схеми, измами и престъпни сделки на самия връх. А в Русия на Путин подобно знание е опасно за здравето.
„По-голямата част от смъртните случаи са настъпили в Русия – Москва, Московска област, Санкт Петербург, Нижни Новгород, Сочи и Якутск. Географията обаче се простира и до чужди територии: Аржентина (Дмитрий Тесленко), Обединеното кралство (Михаил Толстошея), Испания (Сергей Протосеня) и Индия (Владимир Биданов и Павел Антов). Това показва, че така наречената „география на смъртните случаи“ не се е ограничавала до руска територия. Най-вероятната причина за смъртта, когато се разглежда през призмата на насилствената смърт, е елиминирането на свидетели“, се казва в публикация на InformNapalm.
Последният в списъка на внезапно починалите е Александър Тюнин. Тялото му е намерено близо до колата му на пътя близо до гора в Московска област. Наблизо са открити ловна пушка и предсмъртна бележка. Но по-важното е какво е правила неговата компания. Тя е единственият производител на въглеродни влакна в Русия и ключов доставчик на материали за бойните дронове „Шахед“. Тези влакна се използват за направата на фюзелажите на руските дронове.
Според анализатори, Путин принципно отказва да признае кадрови грешки. Длъжностните лица в Русия не се уволняват открито. Преди това те или бяха тихомълком премествани на нови позиции, или „възнаграждавани“ с криминални обвинения. Но пълномащабната война срещу Украйна значително промени правилата на играта.
В днешна Русия арестите станаха рутинни, а много високопоставени служители бяха самоубити.
Напрежението в руския елит става все по-видимо. Един от ключовите сигнали беше неочакваното уволнение на Дмитрий Козак, дългогодишен съюзник на Путин и заместник-началник на кабинета.
Според Института за изследване на войната, Козак е смятал пълномащабното нахлуване в Украйна за грешка от самото начало и се е застъпвал за бързо прекратяване на войната. Заслужава да се отбележи, че Козак не е бил обикновен служител. Той е бил част от вътрешния кръг на Путин, човек, на когото се е доверявал. Освен това, според журналисти и експерти, на заседанието на Съвета за сигурност на 21 февруари 2022 г. той е бил единственият, който открито е възразил срещу нахлуването в Украйна.
Официално руските пропагандисти съобщиха, че Козак е „започнал бизнес“. Но в системата на Путин доброволните оставки на това ниво са практически нечувани. Неговото напускане е рядък публичен знак, че войната на Русия срещу Украйна причинява вътрешни пукнатини дори в монолита на близкия кръг на Путин.
Внезапната смърт на висши служители, оставки на известни личности и тихият страх в офисите – всичко това са признаци за разпадането на режима. Кремъл изгради управлението върху страха и сега този страх разяжда самата система.
1 Копейки,
Коментиран от #33
13:14 26.09.2025
2 ОБИКНОВЕНА ДИКТАТУРА
13:14 26.09.2025
3 иван костов
Коментиран от #10, #43
13:16 26.09.2025
4 ЗАПАДА ДОРИ НЕ МОЖЕ
13:16 26.09.2025
5 Щом го пише
Коментиран от #8
13:17 26.09.2025
6 Някой
13:17 26.09.2025
7 честен ционист
По-скоро признак на работещи служби.
Коментиран от #12
13:19 26.09.2025
8 Аааа, аз вярвам само на Бесарсбски фронт
До коментар #5 от "Щом го пише":Там пише за 54 убити и самоубити американски висши служители.
13:19 26.09.2025
9 аz СВОПобеда80
Коментиран от #16
13:20 26.09.2025
10 Копей,
До коментар #3 от "иван костов":Не се отклонявай от темата!Пак се излагаш! Като кифладжия!
Коментиран от #21
13:21 26.09.2025
11 А в Евросъюза
В Австрия така почина и политикът Йорг Хайдер, понеже в едно предаване по телевизията каза, че "всички банки са престъпници"...
Имаме навсякъде същата система! Не е само в Русия!
Коментиран от #15, #17
13:22 26.09.2025
12 Учуден
До коментар #7 от "честен ционист":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?
Коментиран от #36
13:22 26.09.2025
13 Бай Иван
13:22 26.09.2025
14 Усмивката на
Този усмихнатия вижте как се радва на мистериите им!
13:22 26.09.2025
15 Ае копейка
До коментар #11 от "А в Евросъюза":Станало им е лошичко.
13:23 26.09.2025
16 Аха верно
До коментар #9 от "аz СВОПобеда80":вътрешният министър на Украйна
Денис Монастирски.
18 Януари, 2023 10:29
Украинският вътрешен министър загина при катастрофа на хеликоптер ???!
13:25 26.09.2025
17 Копей,
До коментар #11 от "А в Евросъюза":Не се разсейвай!По темата пиши!
13:26 26.09.2025
18 Биби
Повече от 30 случая — това вече не е бюрокрация, това е екстремно съкращаване на щата.
Скоро ще пуснат и фирмена игра: "Познай кой ще изчезне след следващата среща".
13:27 26.09.2025
19 Хм...
13:28 26.09.2025
20 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #25
13:29 26.09.2025
21 иван костов
До коментар #10 от "Копей,":А ти епилира ли се, лакира ли си ноктите? Татенцата те желаят красива!
13:29 26.09.2025
22 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
13:29 26.09.2025
23 Нека да обобщим
13:32 26.09.2025
24 604
13:32 26.09.2025
25 честен ционист
До коментар #20 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Ще имаш възможността да му се любуваш в цял ръст на мястото на паметника на Съветската армия в София
13:33 26.09.2025
26 Правата лопата
13:34 26.09.2025
27 Пудинг
13:34 26.09.2025
28 Асена Кириленко
13:35 26.09.2025
29 Чистят ги
Имаше материал по същия повод
преди време - миналата или по-миналата година
когато почна тази злонеща чистка!
13:36 26.09.2025
30 Тома
13:38 26.09.2025
31 Абсурдистан
Коментиран от #39
13:42 26.09.2025
32 !!!?
13:44 26.09.2025
33 ПОНЕ ПРЕЗИДЕНТИТЕ
До коментар #1 от "Копейки,":И ПОЛИТИЦИТЕ НЕ СИ ИЗБИВАТ. РЪЦНАЦИТЕ....ПЪК НИЙ С М БИРАТА И В. ТАНОВ СМЕ ДАЛЕЧ ПРЕДИ СИЧКИ...
13:45 26.09.2025
34 НИЩО НОВО
Факт
13:46 26.09.2025
35 САНИТАРНА СЕЧ
13:46 26.09.2025
36 Да ти кажа
До коментар #12 от "Учуден":В расията дрябва да работят а тука пишат руски мантри и им плащат ,а пробвай да ги пратиш при другаря Си ,съвсем полудяват
13:47 26.09.2025
37 Съветският пeHиc аkp00батTT
13:48 26.09.2025
38 Роза
13:50 26.09.2025
39 Даа
До коментар #31 от "Абсурдистан":Те му се радват ама от далече ,я им кажи да отиват там
13:51 26.09.2025
40 ха ха ха ....
13:52 26.09.2025
41 Един
13:52 26.09.2025
42 Асен
13:54 26.09.2025
43 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "иван костов":В русия скачането през прозорците е въпрос на държавна политика!
13:55 26.09.2025
44 От водката е
13:55 26.09.2025
45 Шаломов
13:55 26.09.2025
46 я пишете
Уилям Хенри Харисън , Ейбрахам Линкълн , Джеймс Гарфийлд , Уилям Маккинли , Уорън Хардинг , Франклин Рузвелт , Джон Кенеди ...
А колко опита за покушение ....
13:56 26.09.2025
47 сащисан кравар
13:56 26.09.2025
48 а я погледнете нашата история
13:57 26.09.2025
49 Анджо
13:58 26.09.2025