Повече от 30 руски високопоставени служители починаха при мистериозни обстоятелства

Висши мениджъри в Русия продължават да умират мистериозно. Главният изпълнителен директор на компания, част от „Росатом“, почина наскоро. Смъртта на ръководителя на тази ключова компания е 35-ият подобен случай на внезапна смърт сред руски чиновници и високопоставени ръководители от 2022 г. насам, пише FREEДОМ.

Александър Тюнин, ръководител на UMATEX Group, беше намерен мъртъв в Московска област. Наблизо беше открита пушка, а в колата му имаше бележка, в която се твърди, че е „уморен от борбата с депресията“.

Още новини от Украйна

Това е 35-ата мистериозна смърт на руски топ мениджър от 2022 г. насам, след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Публично всички тези истории се обясняват по един и същи начин в Русия: не престъпна дейност, а някакви „лични обстоятелства“. Изглежда сякаш богатите и успешни руски ръководители до голяма степен са забравили как да живеят, а вместо това са усвоили изкуството да изчезват в точния момент.

Списъкът не включва произволни имена. Това са хора, които са работили в сектори, стратегически важни за Кремъл: петрол и газ, финанси, отбрана, транспорт и публична администрация. Сред тях са ръководители на Газпром, Лукойл, Новатек и ТАИФ, както и банкери и борсови посредници от институции като Газпромбанк, Локо-Банк, РосЕвроБанк и Московската борса.

Жертвите споделят една, но изключително забележителна черта: те са имали достъп до изключително чувствителна информация – за корупционни схеми, измами и престъпни сделки на самия връх. А в Русия на Путин подобно знание е опасно за здравето.

„По-голямата част от смъртните случаи са настъпили в Русия – Москва, Московска област, Санкт Петербург, Нижни Новгород, Сочи и Якутск. Географията обаче се простира и до чужди територии: Аржентина (Дмитрий Тесленко), Обединеното кралство (Михаил Толстошея), Испания (Сергей Протосеня) и Индия (Владимир Биданов и Павел Антов). Това показва, че така наречената „география на смъртните случаи“ не се е ограничавала до руска територия. Най-вероятната причина за смъртта, когато се разглежда през призмата на насилствената смърт, е елиминирането на свидетели“, се казва в публикация на InformNapalm.

Последният в списъка на внезапно починалите е Александър Тюнин. Тялото му е намерено близо до колата му на пътя близо до гора в Московска област. Наблизо са открити ловна пушка и предсмъртна бележка. Но по-важното е какво е правила неговата компания. Тя е единственият производител на въглеродни влакна в Русия и ключов доставчик на материали за бойните дронове „Шахед“. Тези влакна се използват за направата на фюзелажите на руските дронове.

Според анализатори, Путин принципно отказва да признае кадрови грешки. Длъжностните лица в Русия не се уволняват открито. Преди това те или бяха тихомълком премествани на нови позиции, или „възнаграждавани“ с криминални обвинения. Но пълномащабната война срещу Украйна значително промени правилата на играта.

В днешна Русия арестите станаха рутинни, а много високопоставени служители бяха самоубити.

Напрежението в руския елит става все по-видимо. Един от ключовите сигнали беше неочакваното уволнение на Дмитрий Козак, дългогодишен съюзник на Путин и заместник-началник на кабинета.

Според Института за изследване на войната, Козак е смятал пълномащабното нахлуване в Украйна за грешка от самото начало и се е застъпвал за бързо прекратяване на войната. Заслужава да се отбележи, че Козак не е бил обикновен служител. Той е бил част от вътрешния кръг на Путин, човек, на когото се е доверявал. Освен това, според журналисти и експерти, на заседанието на Съвета за сигурност на 21 февруари 2022 г. той е бил единственият, който открито е възразил срещу нахлуването в Украйна.

Официално руските пропагандисти съобщиха, че Козак е „започнал бизнес“. Но в системата на Путин доброволните оставки на това ниво са практически нечувани. Неговото напускане е рядък публичен знак, че войната на Русия срещу Украйна причинява вътрешни пукнатини дори в монолита на близкия кръг на Путин.

Внезапната смърт на висши служители, оставки на известни личности и тихият страх в офисите – всичко това са признаци за разпадането на режима. Кремъл изгради управлението върху страха и сега този страх разяжда самата система.