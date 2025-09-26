Новини
Повече от 30 руски високопоставени служители починаха при мистериозни обстоятелства
  Тема: Украйна

Повече от 30 руски високопоставени служители починаха при мистериозни обстоятелства

26 Септември, 2025 13:12 1 432 49

Кремъл изгради управлението си върху страха и сега този страх разяжда самата система на Путин

Повече от 30 руски високопоставени служители починаха при мистериозни обстоятелства - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висши мениджъри в Русия продължават да умират мистериозно. Главният изпълнителен директор на компания, част от „Росатом“, почина наскоро. Смъртта на ръководителя на тази ключова компания е 35-ият подобен случай на внезапна смърт сред руски чиновници и високопоставени ръководители от 2022 г. насам, пише FREEДОМ.

Александър Тюнин, ръководител на UMATEX Group, беше намерен мъртъв в Московска област. Наблизо беше открита пушка, а в колата му имаше бележка, в която се твърди, че е „уморен от борбата с депресията“.

Още новини от Украйна

Това е 35-ата мистериозна смърт на руски топ мениджър от 2022 г. насам, след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Публично всички тези истории се обясняват по един и същи начин в Русия: не престъпна дейност, а някакви „лични обстоятелства“. Изглежда сякаш богатите и успешни руски ръководители до голяма степен са забравили как да живеят, а вместо това са усвоили изкуството да изчезват в точния момент.

Списъкът не включва произволни имена. Това са хора, които са работили в сектори, стратегически важни за Кремъл: петрол и газ, финанси, отбрана, транспорт и публична администрация. Сред тях са ръководители на Газпром, Лукойл, Новатек и ТАИФ, както и банкери и борсови посредници от институции като Газпромбанк, Локо-Банк, РосЕвроБанк и Московската борса.

Жертвите споделят една, но изключително забележителна черта: те са имали достъп до изключително чувствителна информация – за корупционни схеми, измами и престъпни сделки на самия връх. А в Русия на Путин подобно знание е опасно за здравето.

„По-голямата част от смъртните случаи са настъпили в Русия – Москва, Московска област, Санкт Петербург, Нижни Новгород, Сочи и Якутск. Географията обаче се простира и до чужди територии: Аржентина (Дмитрий Тесленко), Обединеното кралство (Михаил Толстошея), Испания (Сергей Протосеня) и Индия (Владимир Биданов и Павел Антов). Това показва, че така наречената „география на смъртните случаи“ не се е ограничавала до руска територия. Най-вероятната причина за смъртта, когато се разглежда през призмата на насилствената смърт, е елиминирането на свидетели“, се казва в публикация на InformNapalm.

Последният в списъка на внезапно починалите е Александър Тюнин. Тялото му е намерено близо до колата му на пътя близо до гора в Московска област. Наблизо са открити ловна пушка и предсмъртна бележка. Но по-важното е какво е правила неговата компания. Тя е единственият производител на въглеродни влакна в Русия и ключов доставчик на материали за бойните дронове „Шахед“. Тези влакна се използват за направата на фюзелажите на руските дронове.

Според анализатори, Путин принципно отказва да признае кадрови грешки. Длъжностните лица в Русия не се уволняват открито. Преди това те или бяха тихомълком премествани на нови позиции, или „възнаграждавани“ с криминални обвинения. Но пълномащабната война срещу Украйна значително промени правилата на играта.

В днешна Русия арестите станаха рутинни, а много високопоставени служители бяха самоубити.

Напрежението в руския елит става все по-видимо. Един от ключовите сигнали беше неочакваното уволнение на Дмитрий Козак, дългогодишен съюзник на Путин и заместник-началник на кабинета.

Според Института за изследване на войната, Козак е смятал пълномащабното нахлуване в Украйна за грешка от самото начало и се е застъпвал за бързо прекратяване на войната. Заслужава да се отбележи, че Козак не е бил обикновен служител. Той е бил част от вътрешния кръг на Путин, човек, на когото се е доверявал. Освен това, според журналисти и експерти, на заседанието на Съвета за сигурност на 21 февруари 2022 г. той е бил единственият, който открито е възразил срещу нахлуването в Украйна.

Официално руските пропагандисти съобщиха, че Козак е „започнал бизнес“. Но в системата на Путин доброволните оставки на това ниво са практически нечувани. Неговото напускане е рядък публичен знак, че войната на Русия срещу Украйна причинява вътрешни пукнатини дори в монолита на близкия кръг на Путин.

Внезапната смърт на висши служители, оставки на известни личности и тихият страх в офисите – всичко това са признаци за разпадането на режима. Кремъл изгради управлението върху страха и сега този страх разяжда самата система.


  • 1 Копейки,

    20 13 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #33

    13:14 26.09.2025

  • 2 ОБИКНОВЕНА ДИКТАТУРА

    24 17 Отговор
    С ДИКТАТОР - ПЛЪХ

    13:14 26.09.2025

  • 3 иван костов

    14 18 Отговор
    За починалите при мистериозни обстоятелства американски служители нищо не знаем! А те са много повече!

    Коментиран от #10, #43

    13:16 26.09.2025

  • 4 ЗАПАДА ДОРИ НЕ МОЖЕ

    17 13 Отговор
    ДА ВОДИ СНОСНА ПРОПАГАНДА. ПРОБУТВАТ ТЕЗИ НА КОИТО САМО ОЛИГОФРЕНИ БИХА СЕ ВЪРЗАЛИ.

    13:16 26.09.2025

  • 5 Щом го пише

    11 9 Отговор
    FRЕЕDOM вярвам.

    Коментиран от #8

    13:17 26.09.2025

  • 6 Някой

    9 12 Отговор
    То и в Германия половината смъртни случаи на политици са от една опозиционна партия, което е много повече от 30.

    13:17 26.09.2025

  • 7 честен ционист

    7 9 Отговор
    "Внезапната смърт на висши служители, оставки на известни личности и тихият страх в офисите – всичко това са признаци за разпадането на режима."

    По-скоро признак на работещи служби.

    Коментиран от #12

    13:19 26.09.2025

  • 8 Аааа, аз вярвам само на Бесарсбски фронт

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Щом го пише":

    Там пише за 54 убити и самоубити американски висши служители.

    13:19 26.09.2025

  • 9 аz СВОПобеда80

    11 2 Отговор
    Да припомним!Руски Z -блогър побликува материал,че при Бахмут да загинали 26 000 руснаци(всъщност са 40 000) и се самоуби с два изстрела в гърба🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    13:20 26.09.2025

  • 10 Копей,

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Не се отклонявай от темата!Пак се излагаш! Като кифладжия!

    Коментиран от #21

    13:21 26.09.2025

  • 11 А в Евросъюза

    6 6 Отговор
    починаха д-р Андреас Ноак и патологът проф. д-р. Арне Буркхардт при "неизяснени обстоятелства", понеже критикуваха историята с ваксите и голямата хрема.
    В Австрия така почина и политикът Йорг Хайдер, понеже в едно предаване по телевизията каза, че "всички банки са престъпници"...
    Имаме навсякъде същата система! Не е само в Русия!

    Коментиран от #15, #17

    13:22 26.09.2025

  • 12 Учуден

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #36

    13:22 26.09.2025

  • 13 Бай Иван

    8 2 Отговор
    Ей това гнусно жуже трови всеки който не му харесва. Скоро ще отрови и децата си.

    13:22 26.09.2025

  • 14 Усмивката на

    6 1 Отговор
    Ах,мистериозни!
    Този усмихнатия вижте как се радва на мистериите им!

    13:22 26.09.2025

  • 15 Ае копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "А в Евросъюза":

    Станало им е лошичко.

    13:23 26.09.2025

  • 16 Аха верно

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "аz СВОПобеда80":

    вътрешният министър на Украйна
    Денис Монастирски.
    18 Януари, 2023 10:29
    Украинският вътрешен министър загина при катастрофа на хеликоптер ???!

    13:25 26.09.2025

  • 17 Копей,

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "А в Евросъюза":

    Не се разсейвай!По темата пиши!

    13:26 26.09.2025

  • 18 Биби

    6 1 Отговор
    Кремъл явно е въвел нова корпоративна политика: ‚Колкото по-висок пост, толкова по-мистериозно изчезване‘.
    Повече от 30 случая — това вече не е бюрокрация, това е екстремно съкращаване на щата.
    Скоро ще пуснат и фирмена игра: "Познай кой ще изчезне след следващата среща".

    13:27 26.09.2025

  • 19 Хм...

    2 1 Отговор
    Дълго време Путин се опитваше да стъпи на шийте на олигарси и огромния брой корумпирани бюрократи в Русия. Беше мисия невъзможна. Корумпетата бягаха на запад, от там пищяха в хор с разни нпо та, а в Русия им пригласяха приятелчетата им. Вече никой не смее да бяга на запад щото първата работа на "обединените" е да му блокират активите. И сега олигархията или си наляга парцалките или пада от прозорците. Същата работа и с прекалено корумпираната администрация. В това отношение Путин удари шестица от тотото.

    13:28 26.09.2025

  • 20 Пешо Волгата - 4 хилядник

    5 2 Отговор
    На снимката- сериен убиец- психопат. Физиономията на този дърт, бункерен плъх е класически пример за извратен, ментално увреден сибирско-азиатски дегенерат. С Чикатило си приличат, като братя- близнаци.

    Коментиран от #25

    13:29 26.09.2025

  • 21 иван костов

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Копей,":

    А ти епилира ли се, лакира ли си ноктите? Татенцата те желаят красива!

    13:29 26.09.2025

  • 22 az СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Пак ни обясняват как се разпада Русия....

    🤣🤣🤣

    13:29 26.09.2025

  • 23 Нека да обобщим

    4 1 Отговор
    Всички русофоби са транссексуални и няма никакви изключения!😂😂😂

    13:32 26.09.2025

  • 24 604

    0 0 Отговор
    Дай боже и тукъ така!

    13:32 26.09.2025

  • 25 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Ще имаш възможността да му се любуваш в цял ръст на мястото на паметника на Съветската армия в София

    13:33 26.09.2025

  • 26 Правата лопата

    3 1 Отговор
    Обичам това лице на снимката! Създадени сме един за друг!

    13:34 26.09.2025

  • 27 Пудинг

    3 3 Отговор
    Когато сво приключи, ще имъ време и зъ жендърските клюкарниси!

    13:34 26.09.2025

  • 28 Асена Кириленко

    2 5 Отговор
    Седем кандидати на Алтернатива за Германия бяха ликвидирани при съмнителни обстоятелсва дни преди изборите - нещо да напишете за това? А, неолиберланиГниди.

    13:35 26.09.2025

  • 29 Чистят ги

    2 1 Отговор
    Враговете на Вл.Владимирович!
    Имаше материал по същия повод
    преди време - миналата или по-миналата година
    когато почна тази злонеща чистка!

    13:36 26.09.2025

  • 30 Тома

    1 1 Отговор
    Ако са крали народни пари много ясно е че Господ ще ги накаже

    13:38 26.09.2025

  • 31 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Путлер -майстор касапин, но копейкаджиите му се радват.

    Коментиран от #39

    13:42 26.09.2025

  • 32 !!!?

    4 1 Отговор
    Путлер: няма руснак няма проблем...!

    13:44 26.09.2025

  • 33 ПОНЕ ПРЕЗИДЕНТИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копейки,":

    И ПОЛИТИЦИТЕ НЕ СИ ИЗБИВАТ. РЪЦНАЦИТЕ....ПЪК НИЙ С М БИРАТА И В. ТАНОВ СМЕ ДАЛЕЧ ПРЕДИ СИЧКИ...

    13:45 26.09.2025

  • 34 НИЩО НОВО

    4 1 Отговор
    Във Фашистката П ЕДЕРАЦИЯ това е ежедневие! А ФЮРЕРА ПЕДО-ФИЛ е де--- БИЛ и масов убиец
    Факт

    13:46 26.09.2025

  • 35 САНИТАРНА СЕЧ

    2 0 Отговор
    ДА СЕ ИЗБИВАТ ПОМЕЖДУ СИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:46 26.09.2025

  • 36 Да ти кажа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Учуден":

    В расията дрябва да работят а тука пишат руски мантри и им плащат ,а пробвай да ги пратиш при другаря Си ,съвсем полудяват

    13:47 26.09.2025

  • 37 Съветският пeHиc аkp00батTT

    0 1 Отговор
    А в сша ги разтрелват публично !

    13:48 26.09.2025

  • 38 Роза

    1 0 Отговор
    Много пъти съм го казвала-уважавам руския народ като близък до нас славянски народ,имам приятели руснаци,с които от много години поддържам връзка,но не бих искала да живея в Русия-при този режим и с тези управляващи!

    13:50 26.09.2025

  • 39 Даа

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Абсурдистан":

    Те му се радват ама от далече ,я им кажи да отиват там

    13:51 26.09.2025

  • 40 ха ха ха ....

    1 0 Отговор
    Те западните политици не умират ! Вечни са !!!

    13:52 26.09.2025

  • 41 Един

    0 0 Отговор
    Криминален, конспиративен и подмолен режим. В нормалните страни си има съд и присъди, но не и в Рашистан. Даже по съветско време измисляха някакви обвинения или ги обявяваха за луди.

    13:52 26.09.2025

  • 42 Асен

    1 0 Отговор
    Падането от балкон е национален спорт в рашистката кочина.

    13:54 26.09.2025

  • 43 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    В русия скачането през прозорците е въпрос на държавна политика!

    13:55 26.09.2025

  • 44 От водката е

    0 1 Отговор
    Напиват се и си мислят ,че са бесмъртни и могат да летят

    13:55 26.09.2025

  • 45 Шаломов

    0 1 Отговор
    Ееее....случва се. Кво толкова? 😈

    13:55 26.09.2025

  • 46 я пишете

    2 0 Отговор
    Колко президенти в краварника умират при трагични обстоятелства ?!

    Уилям Хенри Харисън , Ейбрахам Линкълн , Джеймс Гарфийлд , Уилям Маккинли , Уорън Хардинг , Франклин Рузвелт , Джон Кенеди ...

    А колко опита за покушение ....

    13:56 26.09.2025

  • 47 сащисан кравар

    1 0 Отговор
    А в Америка демократично и цивилизовано ги разстрелват опонентите от покриви!

    13:56 26.09.2025

  • 48 а я погледнете нашата история

    1 0 Отговор
    От 52 Царе - 26 загиват от предателство . От ръката на ближните си .

    13:57 26.09.2025

  • 49 Анджо

    0 1 Отговор
    Тая статия е малко излишна , това го знаем още преди войната те следват завета на Сталин. Защо кара путинката рускините да раждат като те си имат проблеми с хората.

    13:58 26.09.2025

