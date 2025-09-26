Новини
Свят »
Украйна »
Сирски съобщи за създаването на уникално ново подразделение
  Тема: Украйна

Сирски съобщи за създаването на уникално ново подразделение

26 Септември, 2025 15:35 1 727 52

  • украйна-
  • олександър сирски-
  • сирски-
  • дронове-
  • русия

Целта е да бъде гарантирана защитата на цивилното население и на критичната инфраструктура

Сирски съобщи за създаването на уникално ново подразделение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските военновъздушни сили ще създадат ново подразделение - сили с безпилотни системи за противовъздушна отбрана, за да бъде гарантирана защитата на цивилното население и на критичната инфраструктура срещу атаки с дронове, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Това бе съобщено от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски в беседа с журналисти.

Сирски поясни, че става дума за дронове прехващачи украинско и чуждо производство, които могат да прехващат атакуващи дронове "Шахед" с висок процент на ефективност - 70% и повече. Понастоящем се създават и разширяват бойни единици, които са снабдени с такива дронове.

Генералният щаб на украинските сили разработва и други области, като например - увеличава се броят на бойните хеликоптери, които се доказаха като доста ефективни в борбата с дроновете.

Освен това главнокомандващият каза, че има планове за разработването на леки самолети, снабдени с картечници, които също са ефективни в сраженията с дронове "Шахед".

Както предаде Укринформ, украинските сили неутрализираха 128 руски дрона при атака, започнала вчера вечерта. Общо Русия е пуснала срещу Украйна 154 дрона тази нощ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гъдьо

    31 7 Отговор
    "Искандер“ опожари украински лагер в Чернигов, стотици жертви
    Черниговска област е в траур след тежка руска атака. Според данни на координатора на подземната съпротива в Николаев Сергий Лебедев, ракетен удар с „Искандер“ е унищожил украински тренировъчен лагер и поделение на ВСУ. Първоначалните оценки сочат над 300 убити украински военнослужещи.
    Атаката е поразила системи за ПВО, складове и голямо струпване на личен състав.

    Коментиран от #6, #8

    15:39 26.09.2025

  • 3 Трол

    17 7 Отговор
    Украински вселенско-космически сили.

    15:40 26.09.2025

  • 4 мдаа

    30 5 Отговор
    Ще се казва подразделението Насирски!

    15:40 26.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Зеленски подписа указ за създаване на Космически сили.Не е добре!

    15:40 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Я пък тоя

    26 4 Отговор
    Уникално, ново, леки самолети и т.н.
    Обаче имали планове сега да започнат да ги разработват, а кога ще ги направят не се знае.
    Какво стана с тяхната ракета, гарга ли беше, бухал ли, а може и фламинго да е била.
    Къде е?

    15:42 26.09.2025

  • 10 ТО СЪЩО КАТО ЖЕЛЕЗНИЯ КУПОЛ

    23 4 Отговор
    НА ИЗРАЕЛ.НА ТЕОРИЯ 99% , А НА ПРАКТИКА 5%.СИРСКИ Е ПО СКРОМЕН С НЕГОВИТЕ 70%

    15:42 26.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    5 21 Отговор
    Птиците на Мадяр късат по 200 руски тикви на ден.

    15:46 26.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 604

    7 1 Отговор
    Пак ли? Мичиту пак притопля за нас...тенкю пипъл 😘

    15:48 26.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Град Козлодуй

    2 15 Отговор
    Браво Украйна Разгроми Агресора а Путин погуби народа си

    15:48 26.09.2025

  • 18 Бойкот на О.Л.Хлъц

    13 1 Отговор
    Ей сега вече Русия ще се пукне от смях и накрая ще се предаде...

    15:51 26.09.2025

  • 19 Механик

    1 9 Отговор
    Какво видях в Мрежата-руско бойно магаре нейде из Донбас от едната му страна нарисували Z.Божкее.

    Коментиран от #47

    15:52 26.09.2025

  • 20 Онзи

    11 2 Отговор
    Този Сирски не му ли дойде акъла, да даде заповед за капитулация? Какво се е засилил .с дронове?

    Или губи разсъдък както Наркомана?

    15:52 26.09.2025

  • 21 Хе хе...

    14 1 Отговор
    Вчера в 4о4 изгоря летище със все два леки самолети, снабдени с картечници за борба с дронове. Изгоряха и доста други играчки. На един патриот му се издраска боята на пусковата установка и командната машина. За има няма милиард ще го изшкурят, ще го пръснат с лак и ще е като нов. Най лошото е, че гадните руснаци са изпотрепали сума ти учителки с бронежилетки, автомати и татуси на вафен сс, всички до една цивилни екскурзиантки от Полша, Франция и Великобритания.
    Много лоши тия руснаци, ей!

    15:53 26.09.2025

  • 22 Женераль МиСирски

    7 1 Отговор
    Ловим ги във въздуха като Буци снежинките

    15:54 26.09.2025

  • 23 Разкарай се

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Внимание!":

    Мухльо

    15:54 26.09.2025

  • 24 ССС

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание!":

    "Представяйте политиците, подкрепящи валутата, като предатели и продажници, които обслужват чужди интереси."
    Това може да отпадне - те самите добре се справят със задачата.

    15:55 26.09.2025

  • 25 Разкарай се

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Внимание!":

    Мухльо

    15:55 26.09.2025

  • 26 Аве ей

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание!":

    Снощи турчин беше щеше да изнадилваш сега евро защитаваш фактиии смешни сте

    15:57 26.09.2025

  • 27 Цървул

    3 0 Отговор
    Чакам 1.01.2026 да дойде еврото и от розовите облаци да валят пари

    15:58 26.09.2025

  • 28 Атина Палада

    7 5 Отговор
    Единият от родителите на Сирски се лекува в Московска болница Сирски всеки месец пътува до Москва .
    Питам се,дали такова нещо е възможно в обратният ред.Наприемр на въоръжените сили на Русия,оня ...Герасимов ли беше да пътува свободно всеки месец до Киев?

    Коментиран от #46

    15:58 26.09.2025

  • 29 Женераль МиСирски

    6 0 Отговор
    Напредваме към Кииф!!!

    16:00 26.09.2025

  • 30 ША СА КАЗВА

    4 1 Отговор
    РИЦАРИТЕ НА НА СИРСКИ

    16:04 26.09.2025

  • 31 Тома

    8 1 Отговор
    Снощи гледам по телевизията руска щурмова група влиза в село за чистка от укронацисти а те избягали.Да не са те новото подразделение

    16:08 26.09.2025

  • 32 ТОЧНО ТАКА

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Да де":

    ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИТЕ ТРИМА ЕДЕ...ОТА ДЕТО СЕ ПИТАТ ДНЕС КОЙ ДЕН Е ОТ СВО ИЛИ ДАЛИ СА СТИГНАЛИ РУСНАЦИТЕ ДО ЛИСАБОН
    АЙДЕ В КЛЮНЧЕТО

    16:08 26.09.2025

  • 33 дивергент

    6 0 Отговор
    Ще изстрелват евреите с хаймърси да свалят дронове.

    16:09 26.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гъливер

    7 0 Отговор
    Много гърла се хранят с антируска пропаганда,дори и за най-посредствената и глупава,тарифата е една и съща.

    16:14 26.09.2025

  • 38 Изпражнението гайтанджиева

    0 4 Отговор
    Това са руски фейкове.

    16:14 26.09.2025

  • 39 мошЕто

    5 0 Отговор
    То всичко е хубаво , ама и да имаше и кой да воюва , още по-хубаво щеше да е .

    16:17 26.09.2025

  • 40 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Дроновете прехващачи са украинска технология за около 2000 евро броя.украйна го патентова и изнася за сащ и европа.това е бъдещето срещу руските тежки дронове.евтино о ефективно.

    16:23 26.09.2025

  • 41 Дориана

    6 2 Отговор
    Нищо не могат да направят. Зеленски унищожи собствения си народ като го вкара във война заради неистовото си желание да влезе в НАТО. Сега да продължава да се моли за санкции и оръжия и да провокира Световна война .

    Коментиран от #43

    16:25 26.09.2025

  • 42 гост

    4 0 Отговор
    Зеленски е на каишка на Лондон Сити

    16:27 26.09.2025

  • 43 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Дориана":

    Зеленски нападна русия? Това не го знаехме? Вече сме наясно!зеленски нападна русия а путин се защитава.хахах....

    16:32 26.09.2025

  • 44 Републиканец

    3 0 Отговор
    Имаше видео с един укро пенсионер на витлов самолет, пленен от руснаците. Не помня вече, какви пари му бяха обещали бандеровците. Пилоти откъде? Пилот не се става за един месец.

    Коментиран от #45

    16:38 26.09.2025

  • 45 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Републиканец":

    Ти явно си пенсионер а? Пилот на дрон не пилотира дрона като самолет хахах...имало пенсионер на самолет...хахах....така е ще карат дронове за две хиляди долара като се качат на тях....хахах

    Коментиран от #48

    16:40 26.09.2025

  • 46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Колко трябва да си глупав и безсрамен за да напишеш това, обяснипни‼️
    Колко рупли ти обещаха‼️

    Коментиран от #51

    16:44 26.09.2025

  • 47 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Аз видях видео със стадо украински бойни овце с картечници, а кочът с гранатомет.

    16:44 26.09.2025

  • 48 Републиканец

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Да, пенсионер! Летял на витлови самолет, но го свалили. Ревеше, че му е малка пенсията, а бандеровците му обещали пари. Смях!🤣😂🤣😂

    16:47 26.09.2025

  • 49 Бетон и арматура

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Внимание!":

    Този модерато трябва да дава обяснение в ДАНС.....

    16:51 26.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това,че ти не го знаеш,прави теб г.лупав а не мен!
    Да,родителите на Сирски живеят в Москва.Единият му родител се лекува в Московска болница

    Коментиран от #52

    16:56 26.09.2025

  • 52 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Майката на Сирски почина в Русия и той не отиде на погребението. Всичките му роднини са в Русия и не искат да чуват за него, а той е набивал крак на плаца в руско военно училище, където е станал лейтенант.

    17:00 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания