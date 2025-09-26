Сирски съобщи за създаването на уникално ново подразделение

Украинските военновъздушни сили ще създадат ново подразделение - сили с безпилотни системи за противовъздушна отбрана, за да бъде гарантирана защитата на цивилното население и на критичната инфраструктура срещу атаки с дронове, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.
Това бе съобщено от главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександър Сирски в беседа с журналисти.
Сирски поясни, че става дума за дронове прехващачи украинско и чуждо производство, които могат да прехващат атакуващи дронове "Шахед" с висок процент на ефективност - 70% и повече. Понастоящем се създават и разширяват бойни единици, които са снабдени с такива дронове.
Генералният щаб на украинските сили разработва и други области, като например - увеличава се броят на бойните хеликоптери, които се доказаха като доста ефективни в борбата с дроновете.
Освен това главнокомандващият каза, че има планове за разработването на леки самолети, снабдени с картечници, които също са ефективни в сраженията с дронове "Шахед".
Както предаде Укринформ, украинските сили неутрализираха 128 руски дрона при атака, започнала вчера вечерта. Общо Русия е пуснала срещу Украйна 154 дрона тази нощ.
2 Гъдьо
Черниговска област е в траур след тежка руска атака. Според данни на координатора на подземната съпротива в Николаев Сергий Лебедев, ракетен удар с „Искандер“ е унищожил украински тренировъчен лагер и поделение на ВСУ. Първоначалните оценки сочат над 300 убити украински военнослужещи.
Атаката е поразила системи за ПВО, складове и голямо струпване на личен състав.
9 Я пък тоя
Обаче имали планове сега да започнат да ги разработват, а кога ще ги направят не се знае.
Какво стана с тяхната ракета, гарга ли беше, бухал ли, а може и фламинго да е била.
Къде е?
20 Онзи
Или губи разсъдък както Наркомана?
Много лоши тия руснаци, ей!
23 Разкарай се
До коментар #7 от "Внимание!":Мухльо
До коментар #1 от "Внимание!":"Представяйте политиците, подкрепящи валутата, като предатели и продажници, които обслужват чужди интереси."
Това може да отпадне - те самите добре се справят със задачата.
До коментар #7 от "Внимание!":Мухльо
До коментар #1 от "Внимание!":Снощи турчин беше щеше да изнадилваш сега евро защитаваш фактиии смешни сте
28 Атина Палада
Питам се,дали такова нещо е възможно в обратният ред.Наприемр на въоръжените сили на Русия,оня ...Герасимов ли беше да пътува свободно всеки месец до Киев?
Коментиран от #46
15:58 26.09.2025
32 ТОЧНО ТАКА
До коментар #16 от "Да де":ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИТЕ ТРИМА ЕДЕ...ОТА ДЕТО СЕ ПИТАТ ДНЕС КОЙ ДЕН Е ОТ СВО ИЛИ ДАЛИ СА СТИГНАЛИ РУСНАЦИТЕ ДО ЛИСАБОН
АЙДЕ В КЛЮНЧЕТО
41 Дориана
Коментиран от #43
43 стоян георгиев
До коментар #41 от "Дориана":Зеленски нападна русия? Това не го знаехме? Вече сме наясно!зеленски нападна русия а путин се защитава.хахах....
44 Републиканец
Коментиран от #45
45 стоян георгиев
До коментар #44 от "Републиканец":Ти явно си пенсионер а? Пилот на дрон не пилотира дрона като самолет хахах...имало пенсионер на самолет...хахах....така е ще карат дронове за две хиляди долара като се качат на тях....хахах
Коментиран от #48
16:40 26.09.2025
46 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Атина Палада":Колко трябва да си глупав и безсрамен за да напишеш това, обяснипни‼️
Колко рупли ти обещаха‼️
Коментиран от #51
47 Рублевка
До коментар #19 от "Механик":Аз видях видео със стадо украински бойни овце с картечници, а кочът с гранатомет.
48 Републиканец
До коментар #45 от "стоян георгиев":Да, пенсионер! Летял на витлови самолет, но го свалили. Ревеше, че му е малка пенсията, а бандеровците му обещали пари. Смях!🤣😂🤣😂
49 Бетон и арматура
До коментар #7 от "Внимание!":Този модерато трябва да дава обяснение в ДАНС.....
51 Атина Палада
До коментар #46 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това,че ти не го знаеш,прави теб г.лупав а не мен!
Да,родителите на Сирски живеят в Москва.Единият му родител се лекува в Московска болница
Коментиран от #52
52 Рублевка
До коментар #51 от "Атина Палада":Майката на Сирски почина в Русия и той не отиде на погребението. Всичките му роднини са в Русия и не искат да чуват за него, а той е набивал крак на плаца в руско военно училище, където е станал лейтенант.
