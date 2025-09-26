Белгия: Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи

Белгия категорично отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за използване на замразените от ЕС руски активи за финансиране на Украйна, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.
„Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер днес в Ню Йорк.
По-рано в статия за "Файненшъл таймс" Мерц предложи замразените руски активи да бъдат използвани за отпускане на безлихвен заем за Украйна в размер на около 140 милиарда евро. Съгласно плана на Берлин, заемът ще трябва да бъде възстановен едва след като Русия изплати компенсации за военните щети.
Голяма част от тези средства - приблизително 170 милиарда евро, се съхраняват в белгийския централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). В момента единствено лихвите от блокираните активи се насочват за подпомагане на Украйна. Белгия обаче отхвърля използването на самите активи, опасявайки се от арбитражни искове и от риска в бъдеще да бъде принудена да върне сумите на Москва.
Освен това евентуалното разпореждане с тези средства би оказало сериозно отражение върху публичните финанси на страната. Белгийското правителство разчита на 25-процентния корпоративен данък върху руските активи, за да финансира плановете си за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП. Ако ЕС приеме предложението на Мерц, Де Вевер ще трябва да търси алтернативни източници на приходи.
В кулоарите на Общото събрание на ООН белгийският премиер подчерта: „Това никога няма да се случи“. Той предупреди, че конфискацията на активи на централна банка на трета държава би създала опасен прецедент не само за Белгия, но и за целия ЕС.
„Ако страните видят, че парите на една централна банка могат да изчезнат с политическо решение, те могат да решат да изтеглят резервите си от еврозоната“, поясни Де Вевер.
Той изрази съжаление и за публичното изявление на Мерц. „Казах на всички: с удоволствие ще разговарям. Но нека първо обсъдим и измислим нещо заедно, вместо да правим публични изявления“, допълни белгийският премиер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин:
Коментиран от #3
12:03 26.09.2025
2 Някой
Страхът е голяма работа!
Коментиран от #6
12:05 26.09.2025
3 Мдааа
До коментар #1 от "Путин:":Тези,верно не са толкова прости
12:05 26.09.2025
4 Ами
12:06 26.09.2025
5 Георги
12:06 26.09.2025
6 Друг
До коментар #2 от "Някой":На никой не му се лети от прозорци и тераси
12:06 26.09.2025
8 Мерц ще погребе еС
Доверието на света в еС и в еврото ще приключи моментално след евентуална конфискация на руския валутен резерв.
12:07 26.09.2025
9 име
12:08 26.09.2025
10 Мaро,
12:08 26.09.2025
11 Коста
12:09 26.09.2025
12 име
12:09 26.09.2025
13 Атина Палада
Коментиран от #29, #57
12:09 26.09.2025
14 Копейка
Коментиран от #17, #25, #38, #46
12:10 26.09.2025
15 Бай Кольо Сапа
Коментиран от #16
12:10 26.09.2025
18 Чейн
12:14 26.09.2025
20 Последния Софиянец
Коментиран от #32
12:14 26.09.2025
21 Бедняшката русофилска иzмет
12:15 26.09.2025
22 Ужас, укротролове и соросоиди
Коментиран от #24
12:16 26.09.2025
23 Учуден
Коментиран от #64
12:16 26.09.2025
26 Цирк дьо ЕС
12:19 26.09.2025
27 Защо плачеш толкова отчаяно,
До коментар #24 от "Киев за два дня.":от какво се възпали толкова?
12:19 26.09.2025
28 За сведение на верващите в $ и eu
Тоест, само за четири години реалният ръст на инфлацията в САЩ и ЕС спрямо златото (което за реалните икономисти не променя цената си) е 100%.
12:19 26.09.2025
30 Цомчо Плюнката
Коментиран от #34
12:20 26.09.2025
31 az СВО Победа80
Сега чака да започнат да ни обясняват, че Белгия е на Путин!
Накратко:
Ако посегнат на руските активи, моментално останалите инвеститори ще си изтеглят парите от Европа като несигурно място за инвестиции, а като знаем в какво финансово състояние са Франция, Англия, Германия, Испания, Италия и т.н. това ще е контролен изстрел в слепоочието за европейците....
Коментиран от #41, #44
12:20 26.09.2025
32 Да бъдем коректни :)
До коментар #20 от "Последния Софиянец":... по-скоро ще полетят
33 Баш Балък
12:20 26.09.2025
12:23 26.09.2025
36 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев
12:25 26.09.2025
37 Лопата Орешник
12:26 26.09.2025
39 Копейки,
12:28 26.09.2025
40 Руснака винаги си взима своето
Руснаците винаги идват за своето.
Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.
Коментиран от #43
12:29 26.09.2025
41 Геро
До коментар #31 от "az СВО Победа80":Мнението на утайка като теб няма никакво значение.
Коментиран от #50
12:30 26.09.2025
42 Цензура БГ
12:30 26.09.2025
43 Йосиф Кобзон
До коментар #40 от "Руснака винаги си взима своето":Идват.
Коментиран от #97
12:31 26.09.2025
44 Рубла
До коментар #31 от "az СВО Победа80":Колега,ние имаме ли изгода?Аз деца недъгави храня.
12:32 26.09.2025
45 Голям смях с Тръмп
Коментиран от #54
12:33 26.09.2025
46 Далаверата е
До коментар #14 от "Копейка":0тзад без масълце
12:33 26.09.2025
49 Е па то се виде... сопри се
До коментар #16 от "Киев за два дня.":Ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!
12:36 26.09.2025
50 Абе що копейките сте толкоз прости елеме
До коментар #41 от "Геро":Абе ти нямаш кво да ядеш ,започнал за икономиките на великите държави да мислиш.
Коментиран от #52
12:36 26.09.2025
51 Жоро
Коментиран от #53, #62
12:37 26.09.2025
52 Грешка
До коментар #50 от "Абе що копейките сте толкоз прости елеме":Tози коментар е до 31
12:37 26.09.2025
53 Само питам
До коментар #51 от "Жоро":Ако пък и знаеше с белгийски оръжия колко руснаци са избити ще се влюбиш в него.
12:38 26.09.2025
54 Е да де ама... тя за Дончо свърши
До коментар #45 от "Голям смях с Тръмп":Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
Затова и иска да спре това безумие!
12:39 26.09.2025
55 Аналлизатор
12:45 26.09.2025
56 Републиканец
12:46 26.09.2025
57 факуса
До коментар #13 от "Атина Палада":по скоро няма да има живи от които да ги вземат
12:48 26.09.2025
58 Добрю утрю урсулета
Коментиран от #65
12:51 26.09.2025
59 Никога Никога
Така казваха и за дивидентите от тях - ма ги дават на Украйна
А Русия си мълчи и тъжи за гнусните западни валути
Тоя филм сме го гледали вече 2 пъти,
Коментиран от #67, #73
12:53 26.09.2025
60 Това са дълговите книжа на Европа
Коментиран от #61, #69
12:53 26.09.2025
61 аха
До коментар #60 от "Това са дълговите книжа на Европа":как па все си мислите, че можете да излъжете другите като фърлите твърдение в пространството без доказателства за думите си.
12:54 26.09.2025
62 Републиканец
До коментар #51 от "Жоро":Гениколожката по сравнение с Барт де Вевер е политическо недоносче. Калинка 🐞 назначена на длъжност, а не избрана от народа, като господин Барт де Вевер. Съмнявам се, че той ще се съгласи на длъжността. Той по-преди се отказа да бъде премиер и стана кмет на Антверпен.
12:55 26.09.2025
63 Историк
12:55 26.09.2025
64 Ко каза , ко
До коментар #23 от "Учуден":Ти верно не си от тази планета!
В България -член на НАТО , член на ЕС , а скоро и в "клубът на богатите" , защо е позволено това - непълнолетни да раждат?
Защо ,въпреки че законът не го разрешава, и е криминализирано , електората на шишковците прави деца?
Да те питам , ние "месо за фронта " ли ще даваме?
Коментиран от #68, #80
12:56 26.09.2025
65 Добър ден!
До коментар #58 от "Добрю утрю урсулета":Где МОЧАТА?
12:58 26.09.2025
66 Я пък тоя
13:00 26.09.2025
67 Абе човеко
До коментар #59 от "Никога Никога":централните депозитари Euroclear са на Джей Пи Морган. Там са и трите най големи френски, белгийски и холандски депозитари, в Euroclear. Стойността на активите, държани за нейните клиенти, надхвърляше 13 трилиона евро преди войната в Euroclear. Сега се топят като майски сняг, Китай си изпразни сметките с един куп други държави и ако използват замразени руски активи в помощ на Украйна стотинка там няма да остане и следва фалит
Коментиран от #70, #95, #102
13:00 26.09.2025
68 малееее
До коментар #64 от "Ко каза , ко":в Китай и Индия и Африка забранено ли е на непълнолетните да раждат? А стига бе... а в Бразилия, Турция? Имаш ли идея че братска Куба това е в 80% от случаите? Кой ви промива мозъка с простотии?
13:00 26.09.2025
69 Републиканец
До коментар #60 от "Това са дълговите книжа на Европа":Кошница от дългови книжа, евро, долари и злато. Какво е съотношението, знаят в Белгия и РФ. Но Белгия се управлява от патриоти, които няма да продадат интересите на своя народ, за да угодят на Урсула и Зеленски.
Коментиран от #72
13:01 26.09.2025
70 аха
До коментар #67 от "Абе човеко":и къде прочете това? Може ли линк или по-добре цитат да проверим думите ти. Тия за топенето и за Китай. Все една графика ще има. ДА АМА НЕ... НЯМА ДА ДАДЕШ ! Знаем защо.
Коментиран от #77, #81
13:02 26.09.2025
71 На Криминалите от ЕК
Коментиран от #74
13:05 26.09.2025
72 боже човеко
До коментар #69 от "Републиканец":ти в Белгия бил ли си някога? Знаеш ли поне къде е на картата или само футбол гледаш и от там ги знаеш. Патриоти? 70% французи, 30% холандци. Общ език нямат дори... 60% от африкански колонии. Тия ли са патриоти? Хайде без вицове в този раздел, а?
Коментиран от #83
13:05 26.09.2025
73 Пора
До коментар #59 от "Никога Никога":Путинова русия си отива.
13:05 26.09.2025
74 паживьом
До коментар #71 от "На Криминалите от ЕК":увидим.
13:06 26.09.2025
75 Силиций
Да не се качва на по-високо от стол г-на....и да не яде салата от рукола.
Коментиран от #76
13:07 26.09.2025
76 оксид
До коментар #75 от "Силиций":Ако .... могат.... могат и да не могат.
13:08 26.09.2025
77 Декапитализацията на
До коментар #70 от "аха":Euroclear за последните 4 години е с над 38,4% .И впрочем причините не са само доверието. От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. Всичко това е подробно описано от Euroclear впрочем
Коментиран от #79, #103
13:08 26.09.2025
78 Я пък тоя
Тия още си вярват, че Русия ще загуби.
Е не може да са толкова кухи!
Коментиран от #82
13:10 26.09.2025
79 пак твои туми
До коментар #77 от "Декапитализацията на":копи-пейст - няма го това в нета дори на словосъчетание, да не говорим на цели изречения. ФЕЙК НЮЗ
Както казах, така и ти го доказа - цитат няма да дадеш. Знаем защо.
Коментиран от #86, #88, #90, #91
13:10 26.09.2025
80 Силиций
До коментар #64 от "Ко каза , ко":"Месо" за социални помощи и за избирателен електорат е това в рОдината
13:12 26.09.2025
81 Впрочем да ти кажа колега че
До коментар #70 от "аха":Повече от 10 от 16-те милиарда евро либийски средства, замразени в Белгия през 2011 г. от ООН, мистериозно са напуснали сметките на Euroclear Bank между края на 2013 г. и края на 2017 г. Когато ООН ги размрази се оказа че парите ги няма но Либия не е Русия нали и от Джей Пи Морган идеално го осъзнават...
Коментиран от #84, #99
13:12 26.09.2025
82 кажи ни един
До коментар #78 от "Я пък тоя":Агресор от 1300 година насам нападнал друга държава който да не е загубил в крайна сметка?
Коментиран от #94
13:13 26.09.2025
83 Живея в Белгия
До коментар #72 от "боже човеко":30 години. Имам двойно гражданство. Тук детските градини и училищата са пълни. Фламандските семейства имат по 3 и повече деца. Затова казвам, че са патриоти! Расизъм НЯМА! Децата на нашите турци и цигани тук получават образование и добри професии. Белгия е страната на равните възможности!
Коментиран от #85
13:13 26.09.2025
84 аха
До коментар #81 от "Впрочем да ти кажа колега че":копи- пейст - не съществува това в нет-а свен във форумите на ФАКТИ където го повтаряш сами ти като матнра и се надяваш да стане истина. ФАКТ Е ЧЕ ТОВА Е ТВОЯ ЛЪЖА БАЗИРАНА НА ТВОИ ИЗМИСЛИЦИ.
13:14 26.09.2025
85 пълни
До коментар #83 от "Живея в Белгия":с едни чернички които не са родом от Белгия, а от Африка - признай си го. Миналия месец в Кротрик за 2 седмици. Догади ми се.
Коментиран от #87, #92
13:15 26.09.2025
87 Когато
До коментар #85 от "пълни":преди 30 години пристигнах в Белгия, моята консерже, фламандка, имаше 8 деца, а тя самата беше последното, 21 дете родено от майка и! 21 деца, в едно семейство!
13:21 26.09.2025
88 В Депозитари
До коментар #79 от "пак твои туми":на Евроклиър руски са точно 191 милиарда евроОбединено кралство50 милиарда евро Франция19 милиарда евроСАЩ7 милиарда евро Швейцария5 милиарда евро Германия5 милиарда евроАвстралия5 милиарда евроИталия2 милиарда евроПолша 1 милиард евро.... Виж им структурата и не умувай. Къде са инвестирани а?
13:22 26.09.2025
89 Мисля
Коментиран от #100
13:23 26.09.2025
92 Френско говорещите
До коментар #85 от "пълни":емигранти предпочитат Валония и Брюксел, заради езика. Там са повечко. Но по улиците няма да видиш коренното население, защото всички те са на работа.😄
13:26 26.09.2025
93 Ти нормален ли си? А?
Коментиран от #106
13:27 26.09.2025
94 Я пък тоя
До коментар #82 от "кажи ни един":И защо трябва!?
Това че нещо не се е случвало до сега, не значи, че няма да се случи.
Като гледате как се развиват нещата и вие ли мислите, че Украйна ще победи?
Аз виждам два варианта -първия Украйна губи, а втория - световна война.
13:27 26.09.2025
95 От януари
До коментар #67 от "Абе човеко":И нашият депозитар ще се влее в централните депозитари Euroclear... а какво ще стане не знам но не съм оптимист
13:30 26.09.2025
96 васко де гама
13:30 26.09.2025
97 Е да де
До коментар #43 от "Йосиф Кобзон":И ги опаковат и пращат при бандера...
13:32 26.09.2025
98 Статията се изчерпва със съждението:
Пак не им се отвори парашута....
13:34 26.09.2025
99 Факт е
До коментар #81 от "Впрочем да ти кажа колега че":Повече от 10 от 16-те милиарда евро либийски средства, замразени в Белгия през 2011 г. от ООН, мистериозно са напуснали сметките на Euroclear Bank и отговор къде са НЯМА
Коментиран от #108
13:36 26.09.2025
100 Републиканец
До коментар #89 от "Мисля":В т.н. руски активи влизат не само облигации, а кошница от облигации, евро, долари, злато, акции на предприятия и недвижимост. При желание има какво да се краде, но белгийците няма да крадат, за да угодят на Зеленски. Които откраднат от Русия, няма да живеят дълго да се радват на краденото. Ще се самоубият като Березовски с четири куршума в главата и ще се самоубият, след като си прережат вените, като него и се обесят като него.
13:38 26.09.2025
101 Има арбитражи
13:39 26.09.2025
102 Аудиторията тук
До коментар #67 от "Абе човеко":Не е такава че да може това да го осъзнае. Няма смисъл
13:41 26.09.2025
103 Цифрите са точни
До коментар #77 от "Декапитализацията на":И лесно проверими впрочем
13:44 26.09.2025
104 Ъхъъъъъ, точно!
13:47 26.09.2025
105 Въпроса е обаче
13:49 26.09.2025
106 е ми
До коментар #93 от "Ти нормален ли си? А?":Нямаг о. ФАКТ. Ти спри да лъжеш ей смешкооооо.
13:56 26.09.2025
107 Естествено, че няма да се случи.
13:57 26.09.2025
