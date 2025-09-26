Новини
Свят »
Белгия »
Белгия: Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи
  Тема: Украйна

Белгия: Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи

26 Септември, 2025 12:02 2 884 108

  • руски активи-
  • белгия-
  • санкции-
  • русия-
  • ес-
  • украйна-
  • барт де вевер-
  • фридрих мерц

Мерц предложи замразените руски активи да бъдат използвани за отпускане на безлихвен заем за Украйна в размер на 140 милиарда евро

Белгия: Използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия категорично отхвърли предложението на германския канцлер Фридрих Мерц за използване на замразените от ЕС руски активи за финансиране на Украйна, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

„Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер днес в Ню Йорк.

Още новини от Украйна

По-рано в статия за "Файненшъл таймс" Мерц предложи замразените руски активи да бъдат използвани за отпускане на безлихвен заем за Украйна в размер на около 140 милиарда евро. Съгласно плана на Берлин, заемът ще трябва да бъде възстановен едва след като Русия изплати компенсации за военните щети.

Голяма част от тези средства - приблизително 170 милиарда евро, се съхраняват в белгийския централен депозитар за ценни книжа „Юроклиър“ (Euroclear). В момента единствено лихвите от блокираните активи се насочват за подпомагане на Украйна. Белгия обаче отхвърля използването на самите активи, опасявайки се от арбитражни искове и от риска в бъдеще да бъде принудена да върне сумите на Москва.

Освен това евентуалното разпореждане с тези средства би оказало сериозно отражение върху публичните финанси на страната. Белгийското правителство разчита на 25-процентния корпоративен данък върху руските активи, за да финансира плановете си за увеличаване на военните разходи до 2% от БВП. Ако ЕС приеме предложението на Мерц, Де Вевер ще трябва да търси алтернативни източници на приходи.

В кулоарите на Общото събрание на ООН белгийският премиер подчерта: „Това никога няма да се случи“. Той предупреди, че конфискацията на активи на централна банка на трета държава би създала опасен прецедент не само за Белгия, но и за целия ЕС.

„Ако страните видят, че парите на една централна банка могат да изчезнат с политическо решение, те могат да решат да изтеглят резервите си от еврозоната“, поясни Де Вевер.

Той изрази съжаление и за публичното изявление на Мерц. „Казах на всички: с удоволствие ще разговарям. Но нека първо обсъдим и измислим нещо заедно, вместо да правим публични изявления“, допълни белгийският премиер.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин:

    40 3 Отговор
    ...хитър човек си ти,хитъъъър.

    Коментиран от #3

    12:03 26.09.2025

  • 2 Някой

    74 5 Отговор
    Белгия е права. Пази се, защото е финансов център. И ако такива пиратско действие се позволи, то тя ще стане един разрушен финансов център.
    Страхът е голяма работа!

    Коментиран от #6

    12:05 26.09.2025

  • 3 Мдааа

    54 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин:":

    Тези,верно не са толкова прости

    12:05 26.09.2025

  • 4 Ами

    56 3 Отговор
    това е ясно за всеки трезвомислещ човек

    12:06 26.09.2025

  • 5 Георги

    61 6 Отговор
    ама тая бензиностанция с ракети и затихваща икономика се оказа костелив орех...

    12:06 26.09.2025

  • 6 Друг

    44 4 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    На никой не му се лети от прозорци и тераси

    12:06 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мерц ще погребе еС

    56 3 Отговор
    САЩ са възхитени от тъпотията на Мерц.

    Доверието на света в еС и в еврото ще приключи моментално след евентуална конфискация на руския валутен резерв.

    12:07 26.09.2025

  • 9 име

    32 3 Отговор
    Пак разочарование за родната copосня, никакво ЩЕ няма в статията. Те са сникнали да е дълъг и дeбел и да се чува ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    12:08 26.09.2025

  • 10 Мaро,

    29 3 Отговор
    Чуваш ли, възприемаш ли....не само да ни пълниш главите с твоите драсканици, че западнитеПомияри щели да краднат чуждите пари.

    12:08 26.09.2025

  • 11 Коста

    40 4 Отговор
    Ми ей къдей Белгия... Ползвайте ги... После Росия ще дойде да пита на място кво стана в тез пари

    12:09 26.09.2025

  • 12 име

    25 3 Отговор
    Koзячeта, аре събирайте пари за киевската хунта, че лустем умеров искал още десет имота дапси купи в САЩ!

    12:09 26.09.2025

  • 13 Атина Палада

    6 32 Отговор
    Руските олигарси няма да доживят да видят тези пари.

    Коментиран от #29, #57

    12:09 26.09.2025

  • 14 Копейка

    7 16 Отговор
    А нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #17, #25, #38, #46

    12:10 26.09.2025

  • 15 Бай Кольо Сапа

    45 4 Отговор
    Потресаваща новина за Урсули, Марсоли,Макарони, Мелони, Балони,Бидони и друга "евроелитна" крадлива сган

    Коментиран от #16

    12:10 26.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Чейн

    26 4 Отговор
    Мерц е противен и ненавиждан в Германия затова се излага неподготвен

    12:14 26.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    Коментиран от #32

    12:14 26.09.2025

  • 21 Бедняшката русофилска иzмет

    6 21 Отговор
    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    12:15 26.09.2025

  • 22 Ужас, укротролове и соросоиди

    19 3 Отговор
    са в скръб и траур.🤣

    Коментиран от #24

    12:16 26.09.2025

  • 23 Учуден

    6 21 Отговор
    В Русия официално разрешиха непълнолетни да раждат.Няма месо за фронта.

    Коментиран от #64

    12:16 26.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цирк дьо ЕС

    8 3 Отговор
    А ха ха хааааа, тия им eB@×@ M@©∆та

    12:19 26.09.2025

  • 27 Защо плачеш толкова отчаяно,

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Киев за два дня.":

    от какво се възпали толкова?

    12:19 26.09.2025

  • 28 За сведение на верващите в $ и eu

    15 2 Отговор
    От 2021г. до днес двете валути реално са се обеценили спрямо златото два пъти.

    Тоест, само за четири години реалният ръст на инфлацията в САЩ и ЕС спрямо златото (което за реалните икономисти не променя цената си) е 100%.

    12:19 26.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Цомчо Плюнката

    6 20 Отговор
    В Русия е осъдена българка за лайк във фейсбук.Костя циганина що не протестира.

    Коментиран от #34

    12:20 26.09.2025

  • 31 az СВО Победа80

    19 17 Отговор
    🤣🤣🤣

    Сега чака да започнат да ни обясняват, че Белгия е на Путин!

    Накратко:

    Ако посегнат на руските активи, моментално останалите инвеститори ще си изтеглят парите от Европа като несигурно място за инвестиции, а като знаем в какво финансово състояние са Франция, Англия, Германия, Испания, Италия и т.н. това ще е контролен изстрел в слепоочието за европейците....

    Коментиран от #41, #44

    12:20 26.09.2025

  • 32 Да бъдем коректни :)

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    ... по-скоро ще полетят

    12:20 26.09.2025

  • 33 Баш Балък

    14 1 Отговор
    Ще въртят палачинката, няма как. Мерци май не му мина номера, Абе той где се загуби, да не е умрял?!?

    12:20 26.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Виктор Орбан баш европеец

    10 1 Отговор
    Ха ха ха, Белгия да се изключи от Европейския съюз, ха хаха

    12:23 26.09.2025

  • 36 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    16 1 Отговор
    Даже и Путин не им го навря както белгийците.

    12:25 26.09.2025

  • 37 Лопата Орешник

    9 2 Отговор
    Не е гладен човека! Не му се ядат сарми и орехи!!!

    12:26 26.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Копейки,

    4 8 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    12:28 26.09.2025

  • 40 Руснака винаги си взима своето

    12 3 Отговор
    Бисмарк предупреждава, че не бива да се опитвате да измамите руснаците или да им вземете нещо - защото рано или късно те така или иначе ще си върнат своето.


    Руснаците винаги идват за своето.
    Ото фон Бисмарк: Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.

    Коментиран от #43

    12:29 26.09.2025

  • 41 Геро

    3 7 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа80":

    Мнението на утайка като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #50

    12:30 26.09.2025

  • 42 Цензура БГ

    9 2 Отговор
    Ей,...кажеш нещо против Украйна или Еврейския съюз и веднага цензура

    12:30 26.09.2025

  • 43 Йосиф Кобзон

    3 6 Отговор

    До коментар #40 от "Руснака винаги си взима своето":

    Идват.

    Коментиран от #97

    12:31 26.09.2025

  • 44 Рубла

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа80":

    Колега,ние имаме ли изгода?Аз деца недъгави храня.

    12:32 26.09.2025

  • 45 Голям смях с Тръмп

    16 7 Отговор
    "Мобилизираха всичко(Раша ). Икономиката им отива по дяволите. Бомбардират всичко, каквото видят. Спечелиха много малко територия, ако изобщо спечелиха - всъщност губят някои земи. Мисля, че е много зле за репутацията на Русия. Тази война трябваше да е свършила. Ако тази война беше наша, щеше да е приключила за една седмица", заяви Тръмп.

    Коментиран от #54

    12:33 26.09.2025

  • 46 Далаверата е

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка":

    0тзад без масълце

    12:33 26.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Е па то се виде... сопри се

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Киев за два дня.":

    Ти НЕ СИ УМЕН... знаеш си, нали!!!

    12:36 26.09.2025

  • 50 Абе що копейките сте толкоз прости елеме

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Геро":

    Абе ти нямаш кво да ядеш ,започнал за икономиките на великите държави да мислиш.

    Коментиран от #52

    12:36 26.09.2025

  • 51 Жоро

    10 2 Отговор
    Невероятно!!! Най-накрая един европейски политик с то.ки който да защити правилната за Европа (а не за Америка или Русия) позиция. Ако някой такъв застане на мястото на Урсула може и да изплуваме...

    Коментиран от #53, #62

    12:37 26.09.2025

  • 52 Грешка

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "Абе що копейките сте толкоз прости елеме":

    Tози коментар е до 31

    12:37 26.09.2025

  • 53 Само питам

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Жоро":

    Ако пък и знаеше с белгийски оръжия колко руснаци са избити ще се влюбиш в него.

    12:38 26.09.2025

  • 54 Е да де ама... тя за Дончо свърши

    6 8 Отговор

    До коментар #45 от "Голям смях с Тръмп":

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е разбрал, че страната му и Украйна са загубили от Русия и иска да прекрати този конфликт.
    Тръмп призна, дори под сурдинка, вината на САЩ за случката с Украйна.
    Затова и иска да спре това безумие!

    12:39 26.09.2025

  • 55 Аналлизатор

    2 0 Отговор
    Тия белгийци и те се оказаха агенти на СССР... КГБто на Путин е стигнало до сърцето на Европа...

    12:45 26.09.2025

  • 56 Републиканец

    4 0 Отговор
    Барт де Вевер е истински професор, а не като нашите калинки. Любим политик на Фландрия, холандско говорещата част на Белгия. Българино, гледай, какви премиери избира Белгия и се учи! Изборите в Белгия са задължителни и който отиде за гъби, плаща солидна глоба...

    12:46 26.09.2025

  • 57 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    по скоро няма да има живи от които да ги вземат

    12:48 26.09.2025

  • 58 Добрю утрю урсулета

    6 1 Отговор
    Естествено че използването на замразени руски активи в помощ на Украйна никога няма да се случи. Това е погром за икономиката на Европа. Ама тотален погром и загуба на всякакво доверие в инвеститорите

    Коментиран от #65

    12:51 26.09.2025

  • 59 Никога Никога

    1 5 Отговор
    Така казваха и за замразяването - ма ги замразиха
    Така казваха и за дивидентите от тях - ма ги дават на Украйна
    А Русия си мълчи и тъжи за гнусните западни валути
    Тоя филм сме го гледали вече 2 пъти,

    Коментиран от #67, #73

    12:53 26.09.2025

  • 60 Това са дълговите книжа на Европа

    4 0 Отговор
    Как па тези олигофрени в ЕК не можаха да го разберат се чудя

    Коментиран от #61, #69

    12:53 26.09.2025

  • 61 аха

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Това са дълговите книжа на Европа":

    как па все си мислите, че можете да излъжете другите като фърлите твърдение в пространството без доказателства за думите си.

    12:54 26.09.2025

  • 62 Републиканец

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Жоро":

    Гениколожката по сравнение с Барт де Вевер е политическо недоносче. Калинка 🐞 назначена на длъжност, а не избрана от народа, като господин Барт де Вевер. Съмнявам се, че той ще се съгласи на длъжността. Той по-преди се отказа да бъде премиер и стана кмет на Антверпен.

    12:55 26.09.2025

  • 63 Историк

    2 3 Отговор
    Неслучайно огромните количества от руски мръсни пари са пръснати в различни държави, които са ги приели доброволно и с които са държани на каишка. Парите не миришат, както се казва, но имат най-голямата сила.

    12:55 26.09.2025

  • 64 Ко каза , ко

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Учуден":

    Ти верно не си от тази планета!
    В България -член на НАТО , член на ЕС , а скоро и в "клубът на богатите" , защо е позволено това - непълнолетни да раждат?
    Защо ,въпреки че законът не го разрешава, и е криминализирано , електората на шишковците прави деца?
    Да те питам , ние "месо за фронта " ли ще даваме?

    Коментиран от #68, #80

    12:56 26.09.2025

  • 65 Добър ден!

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Добрю утрю урсулета":

    Где МОЧАТА?

    12:58 26.09.2025

  • 66 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Не се учудвам, че Мерц с тая крива глава може само глуписти да говори.

    13:00 26.09.2025

  • 67 Абе човеко

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Никога Никога":

    централните депозитари Euroclear са на Джей Пи Морган. Там са и трите най големи френски, белгийски и холандски депозитари, в Euroclear. Стойността на активите, държани за нейните клиенти, надхвърляше 13 трилиона евро преди войната в Euroclear. Сега се топят като майски сняг, Китай си изпразни сметките с един куп други държави и ако използват замразени руски активи в помощ на Украйна стотинка там няма да остане и следва фалит

    Коментиран от #70, #95, #102

    13:00 26.09.2025

  • 68 малееее

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ко каза , ко":

    в Китай и Индия и Африка забранено ли е на непълнолетните да раждат? А стига бе... а в Бразилия, Турция? Имаш ли идея че братска Куба това е в 80% от случаите? Кой ви промива мозъка с простотии?

    13:00 26.09.2025

  • 69 Републиканец

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Това са дълговите книжа на Европа":

    Кошница от дългови книжа, евро, долари и злато. Какво е съотношението, знаят в Белгия и РФ. Но Белгия се управлява от патриоти, които няма да продадат интересите на своя народ, за да угодят на Урсула и Зеленски.

    Коментиран от #72

    13:01 26.09.2025

  • 70 аха

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Абе човеко":

    и къде прочете това? Може ли линк или по-добре цитат да проверим думите ти. Тия за топенето и за Китай. Все една графика ще има. ДА АМА НЕ... НЯМА ДА ДАДЕШ ! Знаем защо.

    Коментиран от #77, #81

    13:02 26.09.2025

  • 71 На Криминалите от ЕК

    2 2 Отговор
    Пак не им се отвори парашута

    Коментиран от #74

    13:05 26.09.2025

  • 72 боже човеко

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Републиканец":

    ти в Белгия бил ли си някога? Знаеш ли поне къде е на картата или само футбол гледаш и от там ги знаеш. Патриоти? 70% французи, 30% холандци. Общ език нямат дори... 60% от африкански колонии. Тия ли са патриоти? Хайде без вицове в този раздел, а?

    Коментиран от #83

    13:05 26.09.2025

  • 73 Пора

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Никога Никога":

    Путинова русия си отива.

    13:05 26.09.2025

  • 74 паживьом

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "На Криминалите от ЕК":

    увидим.

    13:06 26.09.2025

  • 75 Силиций

    2 0 Отговор
    „Ако страните видят, че парите на една централна банка могат да изчезнат с политическо решение, те могат да решат да изтеглят резервите си от еврозоната“, поясни Де Вевер.
    Да не се качва на по-високо от стол г-на....и да не яде салата от рукола.

    Коментиран от #76

    13:07 26.09.2025

  • 76 оксид

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Силиций":

    Ако .... могат.... могат и да не могат.

    13:08 26.09.2025

  • 77 Декапитализацията на

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "аха":

    Euroclear за последните 4 години е с над 38,4% .И впрочем причините не са само доверието. От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. Всичко това е подробно описано от Euroclear впрочем

    Коментиран от #79, #103

    13:08 26.09.2025

  • 78 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    "като Русия изплати компенсации за военните щети."

    Тия още си вярват, че Русия ще загуби.
    Е не може да са толкова кухи!

    Коментиран от #82

    13:10 26.09.2025

  • 79 пак твои туми

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Декапитализацията на":

    копи-пейст - няма го това в нета дори на словосъчетание, да не говорим на цели изречения. ФЕЙК НЮЗ
    Както казах, така и ти го доказа - цитат няма да дадеш. Знаем защо.

    Коментиран от #86, #88, #90, #91

    13:10 26.09.2025

  • 80 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ко каза , ко":

    "Месо" за социални помощи и за избирателен електорат е това в рОдината

    13:12 26.09.2025

  • 81 Впрочем да ти кажа колега че

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "аха":

    Повече от 10 от 16-те милиарда евро либийски средства, замразени в Белгия през 2011 г. от ООН, мистериозно са напуснали сметките на Euroclear Bank между края на 2013 г. и края на 2017 г. Когато ООН ги размрази се оказа че парите ги няма но Либия не е Русия нали и от Джей Пи Морган идеално го осъзнават...

    Коментиран от #84, #99

    13:12 26.09.2025

  • 82 кажи ни един

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пък тоя":

    Агресор от 1300 година насам нападнал друга държава който да не е загубил в крайна сметка?

    Коментиран от #94

    13:13 26.09.2025

  • 83 Живея в Белгия

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "боже човеко":

    30 години. Имам двойно гражданство. Тук детските градини и училищата са пълни. Фламандските семейства имат по 3 и повече деца. Затова казвам, че са патриоти! Расизъм НЯМА! Децата на нашите турци и цигани тук получават образование и добри професии. Белгия е страната на равните възможности!

    Коментиран от #85

    13:13 26.09.2025

  • 84 аха

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Впрочем да ти кажа колега че":

    копи- пейст - не съществува това в нет-а свен във форумите на ФАКТИ където го повтаряш сами ти като матнра и се надяваш да стане истина. ФАКТ Е ЧЕ ТОВА Е ТВОЯ ЛЪЖА БАЗИРАНА НА ТВОИ ИЗМИСЛИЦИ.

    13:14 26.09.2025

  • 85 пълни

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Живея в Белгия":

    с едни чернички които не са родом от Белгия, а от Африка - признай си го. Миналия месец в Кротрик за 2 седмици. Догади ми се.

    Коментиран от #87, #92

    13:15 26.09.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Когато

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "пълни":

    преди 30 години пристигнах в Белгия, моята консерже, фламандка, имаше 8 деца, а тя самата беше последното, 21 дете родено от майка и! 21 деца, в едно семейство!

    13:21 26.09.2025

  • 88 В Депозитари

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "пак твои туми":

    на Евроклиър руски са точно 191 милиарда евроОбединено кралство50 милиарда евро Франция19 милиарда евроСАЩ7 милиарда евро Швейцария5 милиарда евро Германия5 милиарда евроАвстралия5 милиарда евроИталия2 милиарда евроПолша 1 милиард евро.... Виж им структурата и не умувай. Къде са инвестирани а?

    13:22 26.09.2025

  • 89 Мисля

    1 0 Отговор
    Това са дългови облигации а не пари в брой.За да пратят(ако изобщо е възможно)пари в брой на Украйна,някой трябва да ги купи.Не вярвам някой да купи дълг на Франция,Италия,Испания...и то на високи цени.

    Коментиран от #100

    13:23 26.09.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Френско говорещите

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "пълни":

    емигранти предпочитат Валония и Брюксел, заради езика. Там са повечко. Но по улиците няма да видиш коренното население, защото всички те са на работа.😄

    13:26 26.09.2025

  • 93 Ти нормален ли си? А?

    1 0 Отговор
    (копи-пейст - няма го това в нета дори на словосъчетание..) .....смешкоооо, събуди се ей !

    Коментиран от #106

    13:27 26.09.2025

  • 94 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "кажи ни един":

    И защо трябва!?
    Това че нещо не се е случвало до сега, не значи, че няма да се случи.
    Като гледате как се развиват нещата и вие ли мислите, че Украйна ще победи?
    Аз виждам два варианта -първия Украйна губи, а втория - световна война.

    13:27 26.09.2025

  • 95 От януари

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Абе човеко":

    И нашият депозитар ще се влее в централните депозитари Euroclear... а какво ще стане не знам но не съм оптимист

    13:30 26.09.2025

  • 96 васко де гама

    3 0 Отговор
    Всичко това е от благодарност . Сталин запази Германия да остане като държава , въпреки ,че във ВСВ убиха около 27 Милиона Съветски граждани и останаха ненаказани (само няколко от тях бяха съдени ) нямаше никакви репарации . Сякаш всичко това беше недостатъчно СССР направи огромни инвестиции в ГДР като бяха построени цялата разрушена инфраструктура защото тя беше огледалото на Социалистическата система . Накрая предателят Горби подари ГДР в която бяха построени хиляди жилища , детски градини , военни летища и ,пътища както и хиляди фабрики и заводи със Съветски средства . Всичко това така и остана без да е платено нещо чак при пияницата Б. Елцин ФРГ плати около 12 Милиарда Западно Германски Марки за за жилища на военните в Русия . Общо инвестициите на СССР в Германската Демократична Република са повече от (1 )Един Трилион долара това не моя оценка (по изчисления на Западните специалисти )

    13:30 26.09.2025

  • 97 Е да де

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Йосиф Кобзон":

    И ги опаковат и пращат при бандера...

    13:32 26.09.2025

  • 98 Статията се изчерпва със съждението:

    2 0 Отговор
    На Криминалите от ЕК
    Пак не им се отвори парашута....

    13:34 26.09.2025

  • 99 Факт е

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Впрочем да ти кажа колега че":

    Повече от 10 от 16-те милиарда евро либийски средства, замразени в Белгия през 2011 г. от ООН, мистериозно са напуснали сметките на Euroclear Bank и отговор къде са НЯМА

    Коментиран от #108

    13:36 26.09.2025

  • 100 Републиканец

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мисля":

    В т.н. руски активи влизат не само облигации, а кошница от облигации, евро, долари, злато, акции на предприятия и недвижимост. При желание има какво да се краде, но белгийците няма да крадат, за да угодят на Зеленски. Които откраднат от Русия, няма да живеят дълго да се радват на краденото. Ще се самоубият като Березовски с четири куршума в главата и ще се самоубият, след като си прережат вените, като него и се обесят като него.

    13:38 26.09.2025

  • 101 Има арбитражи

    2 0 Отговор
    А до тогава нищо не може да се случи и ЕК дрънкат глупоси а медиите ги тиражират въпреки че са 100% фейк. Чиста атлантическа малоумна пропаганда и нищо друго

    13:39 26.09.2025

  • 102 Аудиторията тук

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Абе човеко":

    Не е такава че да може това да го осъзнае. Няма смисъл

    13:41 26.09.2025

  • 103 Цифрите са точни

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Декапитализацията на":

    И лесно проверими впрочем

    13:44 26.09.2025

  • 104 Ъхъъъъъ, точно!

    1 0 Отговор
    Искам да съм напълно ясен по този въпрос. Да вземем парите на Путин и да оставим рисковете на нас? Това няма да се случи“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер днес в Ню Йорк...1/1

    13:47 26.09.2025

  • 105 Въпроса е обаче

    1 0 Отговор
    замразени израелски активи в помощ на Палестина кога ще видим? А? Това е много по лесно

    13:49 26.09.2025

  • 106 е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ти нормален ли си? А?":

    Нямаг о. ФАКТ. Ти спри да лъжеш ей смешкооооо.

    13:56 26.09.2025

  • 107 Естествено, че няма да се случи.

    0 0 Отговор
    Иначе "Юриклиър" ще трябва да пуснат кепенците завинаги.

    13:57 26.09.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания