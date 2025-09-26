Новини
Предложение от Лукашенко! Беларус ще строи спешно АЕЦ, който да снабдява с ток окупираните от Русия региони в Украйна
  Тема: Украйна

26 Септември, 2025 15:15 499 7

Александър Лукашенко представи идеята на руския президент Владимир Путин по време на преговори в Москва

Предложение от Лукашенко! Беларус ще строи спешно АЕЦ, който да снабдява с ток окупираните от Русия региони в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Беларус предлага да построи атомна електроцентрала в източната част на страната, която би могла да доставя електроенергия на контролираните от Русия части на Украйна, заяви в петък президентът Александър Лукашенко, цитиран от "Ройтерс".

Лукашенко представи идеята на руския президент Владимир Путин по време на преговори в Москва.

"Ако бъде взето решение, веднага ще започнем изграждането на нов енергоблок или нова централа, ако има нужда (от електричество) в Западна Русия и в освободените райони", каза Лукашенко, използвайки езика, който Москва използва, за да опише украинската територия, завладяна от Русия.

Предложението подчертава близките връзки между Путин и Лукашенко, дори когато президентът на САЩ Доналд Тръмп следва стратегия за предлагане на стимули на беларуския лидер за освобождаване на политически затворници и подобряване на отношенията със Запада.

Путин отговори, че "финансирането изобщо не е проблем. Ако има потребител, който ще приема електричество и ще плаща необходимата тарифа, това изобщо не е проблем".


  • 1 честен ционист

    4 2 Отговор
    Ганчо и той само чака да му свирнат и да почва да строи АЕЦ Белене за окупираните зони.

    15:17 26.09.2025

  • 2 Мара

    11 7 Отговор
    Не да окупирани, а освободени, върнати!
    И така до Днепър+ Одеса.

    15:18 26.09.2025

  • 3 Бойкашенко

    3 6 Отговор
    Ако му махнеш мустака и го пратиш на плажа за 2 седмици, да събира тен, на кой ли ще заприлича Лукашенко?

    15:18 26.09.2025

  • 4 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    Най-после- Кеосян пукна, наред е Маргото и тя от рак лежи.. така е- каквото пожелаеш на ближния си, това те застига-

    15:21 26.09.2025

  • 5 Гориил

    7 1 Отговор
    Руският президент никога не следва съветите или препоръките на чуждестранни лидери, включително и приятелски настроени.

    15:27 26.09.2025

  • 6 мъкаааа

    0 1 Отговор
    Беларус ще строи спешно АЕЦ,а България продължава да си трае за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ-а в Козлонадуй. АЕЦ на остров Белене няма да се строи.

    15:35 26.09.2025

  • 7 Някой

    0 0 Отговор
    Лукашенко да поиска обезщетение от Украйна за Чернобил. Той е на границата с Беларус и и от вятър тръгва към тях и частично Русия. Беларус е най-пострадалата държава от Чернобил. Може до него да си построят ядрената централа.

    15:37 26.09.2025

