Предложение от Лукашенко! Беларус ще строи спешно АЕЦ, който да снабдява с ток окупираните от Русия региони в Украйна

Беларус предлага да построи атомна електроцентрала в източната част на страната, която би могла да доставя електроенергия на контролираните от Русия части на Украйна, заяви в петък президентът Александър Лукашенко, цитиран от "Ройтерс".
Лукашенко представи идеята на руския президент Владимир Путин по време на преговори в Москва.
"Ако бъде взето решение, веднага ще започнем изграждането на нов енергоблок или нова централа, ако има нужда (от електричество) в Западна Русия и в освободените райони", каза Лукашенко, използвайки езика, който Москва използва, за да опише украинската територия, завладяна от Русия.
Предложението подчертава близките връзки между Путин и Лукашенко, дори когато президентът на САЩ Доналд Тръмп следва стратегия за предлагане на стимули на беларуския лидер за освобождаване на политически затворници и подобряване на отношенията със Запада.
Путин отговори, че "финансирането изобщо не е проблем. Ако има потребител, който ще приема електричество и ще плаща необходимата тарифа, това изобщо не е проблем".
