Москва: Украински дрон удари строящата се АЕЦ "Курск-2"

Украински дрон се е опитал да атакува атомната електроцентрала "Курск-2", която в момента се строи в град Курчатов в руската Курска област, заяви днес областният губернатор Александър Хинщайн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дронът се е разбил в една от сградите на строителната площадка, каза Хинщайн, добавяйки, че няма жертви и че работата по централата продължава нормално.

