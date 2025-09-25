Москва: Украински дрон удари строящата се АЕЦ "Курск-2"

Украински дрон се е опитал да атакува атомната електроцентрала "Курск-2", която в момента се строи в град Курчатов в руската Курска област, заяви днес областният губернатор Александър Хинщайн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Дронът се е разбил в една от сградите на строителната площадка, каза Хинщайн, добавяйки, че няма жертви и че работата по централата продължава нормално.
Оценка 2.8 от 18 гласа.
2 Сатана Z
Коментиран от #20, #44
16:57 25.09.2025
3 Ето ти полски "фейк", от полски СМИ
До коментар #1 от "иzпражнението гайтанджиева":Скандал в Полша: 90% от наемниците се връщат в ковчези.
16:59 25.09.2025
4 Нормално
17:01 25.09.2025
5 2222
17:01 25.09.2025
6 А ти
До коментар #1 от "иzпражнението гайтанджиева":Да си ядеш заглавието!
17:01 25.09.2025
8 Учуден
Коментиран от #11
17:03 25.09.2025
9 Добър ден!
Коментиран от #12, #49, #54
17:04 25.09.2025
10 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Новината беше съобщена от "Център Сова" (линк в коментар). Решението на Южния окръжен военен съд е от 9 септември 2025 г. Делото срещу българката е образувано на 24 април 2025 г. Присъдата все още не е влязла в сила и подлежи на обжалване.
Коментиран от #16
17:04 25.09.2025
11 Българин
До коментар #8 от "Учуден":Защото и ние както Путин смятаме руснаците за добитък.
17:05 25.09.2025
12 Погледни в гащите
До коментар #9 от "Добър ден!":Га ги намоча? 😄
17:06 25.09.2025
13 Хеми значи бензин
17:06 25.09.2025
14 👏👏👏
Не дай Бог да ударят руснаците Украйна, то ще има един вой, деца, бебета сукалчета, бременни майки, онко болни и цялата гама от състрадателни истории😉🤦😂🤣
17:06 25.09.2025
15 мошЕто
17:06 25.09.2025
17 Българин
Коментиран от #18, #19
17:07 25.09.2025
18 Значи
До коментар #17 от "Българин":срам за България!
17:09 25.09.2025
20 Европеец
До коментар #2 от "Сатана Z":Хубаво, добре, ама Путин много се бави..... Ако продължава с това темпо нищо чудно руснаците да му потърсят сметка след време.... Украинската хунта бие по рафинерите, усеща се липса на бензин, бият и в дълбочина..... Мисля че е време за Орешник..... Войната ще ескалира неминуемо.... Каква е стратегия да има Путин три години и половина вече се мота и излага..
Вчера четох статия от рогозин, който е открито казва някой истини....
Коментиран от #23, #25, #51
17:11 25.09.2025
21 Украинските терористи
17:12 25.09.2025
22 БЕЗ БЪНИ
17:13 25.09.2025
23 Ами то е СВО, а не война
До коментар #20 от "Европеец":При СВО се прочистват райони, а не се цели унищожаване на Украйна.
Коментиран от #26, #35
17:14 25.09.2025
24 Руснаков
17:15 25.09.2025
25 Сатана Z
До коментар #20 от "Европеец":Дава време на Китай да се подготви за войната със САЩ която предстои.Затова се бави,не з адрухо.Краят на Укро операцията ще повлече след себе си и други конфликти в Европа.
Коментиран от #28
17:19 25.09.2025
26 Костадин Костадинов
До коментар #23 от "Ами то е СВО, а не война":Така е , всички детски градини и болници трябва да съ махнът
Коментиран от #27, #30
17:20 25.09.2025
27 Как си бе комплекс 😄
До коментар #26 от "Костадин Костадинов":Днес полази ли? Понаритаха ли те? Обостри ли комплекса? 😄
Коментиран от #32
17:22 25.09.2025
28 Костадин Костадинов
До коментар #25 от "Сатана Z":Всеки русуфилякъ -пророг
17:22 25.09.2025
29 Факт
„Ето в това е безизходицата, в това е проблемът на позиционната война. Тоест силите са приблизително равни по оборудване, по подготовка, дори по мотивация“, заяви Рогозин в интервю за руски пропагандисти.
17:22 25.09.2025
30 И що ще ги махаш
До коментар #26 от "Костадин Костадинов":Ко казват на глупачетата?
17:23 25.09.2025
31 Факт
„По този начин ние понасяме несъизмеримо по-големи загуби. ВСУ този баланс напълно ги устройва, затова никакъв мир на украинците не им е нужен, всичко ги удовлетворява. А с оглед на ефективната работа по ключовите НПЗ (унищожени са 26% от мощностите), сложилата се ситуация им е стратегически изгодна“, – написа той.
Губарев разкритикува руската пропагандна машина, която „продължава да въвежда обществото в заблуждение“ с басни за това, че руските окупатори „прекършват“ ВСУ и че Украйна вече е на ръба на поражението.
17:23 25.09.2025
32 Костадин Костадинов
До коментар #27 от "Как си бе комплекс 😄":Иииииии ,а е психчо,не тъй рязко да искачаш и криштиш чи ми са разхлопа сарцето ! Блъскаш пу решетките и са пулиш . Офффф цялдян няа моа са успокоя ся! Плашииш нормалните хора се,психи.
Коментиран от #36
17:26 25.09.2025
34 Мнението ми 🤔
Коментиран от #40
17:27 25.09.2025
35 Европеец
До коментар #23 от "Ами то е СВО, а не война":Абе може и така да е, ама може и да не е така.... Вчера Песков за първи път употребих думата война вместо СВО..... И аз съм казвал и спорял,че това е СВО, ама истината е друга....
Коментиран от #38, #41
17:27 25.09.2025
36 Успокой се комплекс 😄
До коментар #32 от "Костадин Костадинов":И кажи полази ли днес. Понаритаха ли те, че така си се възпалило и раздразнило? Ша обостриш комплекса. 😄
Коментиран от #43
17:28 25.09.2025
37 Никой
17:29 25.09.2025
38 Ами то
До коментар #35 от "Европеец":СВО операция по същество е война, само целите са други и е много по мек вариант. 😄
17:29 25.09.2025
39 На фронта -
По цялата бойна линия е установена една МЪРТВА ЗОНА от 20 до 40 км. ширина, в която действа дронове и нищо живо не може да оцелее, камо ли да се съсредоточи за атака. Москалите се напъват с групи по 2- 5 човека на мотеретки и тротинетки да се втурнат за кратък щурм и да се опитат да се окопаят и закрепят някъде напред, след което ВСУ ги бомби и изтрива!
Идеята е да се спечели малко предимство в дълбочина, докато успеят да получат подкрепление.
ВСУ ползва и наземни дронове с картечници и огнехвъргачки! Терминатори!
Това е войната днес накратко!
Путлер, естествено, тръби за някакви грандиозни успехи и пробиви!
17:30 25.09.2025
40 Абе не мисли рашата
До коментар #34 от "Мнението ми 🤔":а ивропата, че САЩ мама тата и разкатава. Не, че на теб ти дреме за ивропата. 😄
17:31 25.09.2025
41 Костадин Костадинов
До коментар #35 от "Европеец":Завоеватялна война си еи тва съм го казвал ошт кът почна "СВО".Тея евфемизми за ,,денаци" и ,,сво" си е за публиката и русуфилякъ
Коментиран от #46
17:31 25.09.2025
42 Когато войната свърши
Това са обучени бойци, които атакуват руска военна инфраструктура, завладяват опорни точки, извършват разузнаваме, насочват удари на авиацията и далекобойната артилерия и т.н.
Путлер се опита да ги победи със севернокорейци, но те и тях разбиха!
Коментиран от #47
17:32 25.09.2025
43 Костадин Костадинов
До коментар #36 от "Успокой се комплекс 😄":Тъй дъ ма дебниш и да ми искачаш от кишетата -мноо съм та намачкал
Коментиран от #50
17:33 25.09.2025
44 Честно казано
До коментар #2 от "Сатана Z":Тръмп, ако си човек, удари Кремъл и войната мигновено ще свърши!
17:34 25.09.2025
45 Роко Сифреди
А кои сте тия вами? Руснаци ли сте, москови, монголи или нещо друго? Към Homo sapiens ли се числите или към друг вид бозайници?
17:35 25.09.2025
46 Всеки глупак тъй казва бе комплекс 😄
До коментар #41 от "Костадин Костадинов":Да ги питаш що не мислят с тези шишарки на раминете. 😄
17:36 25.09.2025
47 Пропагандата
До коментар #42 от "Когато войната свърши":винаги има за цел глупака.
17:38 25.09.2025
48 Копейки
Коментиран от #52
17:39 25.09.2025
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Добър ден!":Кулеба где ,Залужни где?
17:40 25.09.2025
50 Амъ нъ тъ дебна бе комплекс 😄
До коментар #43 от "Костадин Костадинов":Просто мини не мини и се търкаляш в краката ми да те подритвам. 😄 Да се чуди човек ко те влече да си обостряш комплекса. 😄
Коментиран от #55
17:40 25.09.2025
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Европеец":Рогозин има верни мисли ,но не е 100% стока
Коментиран от #65
17:41 25.09.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Добър ден!":А Бай Тошо Ви остави 3000 язовира,а в Ловеч и Плевен без война няма вода.А Русия строи 28 ядрени реактора по света
Коментиран от #57
17:47 25.09.2025
55 Костадин Костадинов
До коментар #50 от "Амъ нъ тъ дебна бе комплекс 😄":Тъй да ма повтаряш- мноо съм та потиснл, психчо. Зими излес на вънка с хапчита
Коментиран от #63
17:47 25.09.2025
56 Така ли?
Коментиран от #59
17:48 25.09.2025
57 Костадин Костадинов
До коментар #54 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И затуй неска сми на туй полужение
17:49 25.09.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Костадин Костадинов":Наденицата я извади от устата Като говориш
Коментиран от #60
17:49 25.09.2025
59 Костадин Костадинов
До коментар #56 от "Така ли?":Не знам дали знаеш ама Русия нападна Украйна,не обратното
Коментиран от #64
17:49 25.09.2025
60 Костадин Костадинов
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":По темата дай или кът няаш ко да кайш не са излагай
17:51 25.09.2025
61 Питам:
17:51 25.09.2025
62 Девизът
17:51 25.09.2025
63 Хапчета няма да ти помогнат бе комплекс
До коментар #55 от "Костадин Костадинов":Те не лекуват липса на достойнство и комплекси. 😄
17:52 25.09.2025
64 Абе комплекс
До коментар #59 от "Костадин Костадинов":Ти от драскане на простотия и лъжи, не напрегна шишарката да се замисли, че войната е следствие, а не причина. 😄 А дали пък причината не бие по твоята шишарка?
17:54 25.09.2025
65 Европеец
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вероятно си прав за стоте процента..... Всеки който е на висока позиция, малко ли много се корумпира..... Но чест му прави на Рогозин , че се намира в зоната на бойните действа.....
17:55 25.09.2025
66 Кирил
18:00 25.09.2025
67 Ивелин Михайлов
18:03 25.09.2025
68 Ас. Василев
18:03 25.09.2025