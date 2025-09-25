Новини
Москва: Украински дрон удари строящата се АЕЦ "Курск-2"
Москва: Украински дрон удари строящата се АЕЦ "Курск-2"

25 Септември, 2025 16:55

Няма жертви, а работата по централата продължава нормално

Москва: Украински дрон удари строящата се АЕЦ "Курск-2" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украински дрон се е опитал да атакува атомната електроцентрала "Курск-2", която в момента се строи в град Курчатов в руската Курска област, заяви днес областният губернатор Александър Хинщайн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дронът се е разбил в една от сградите на строителната площадка, каза Хинщайн, добавяйки, че няма жертви и че работата по централата продължава нормално.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 18 гласа.
  • 2 Сатана Z

    Терористите от Украинска държава ще бъдат унищожени.Победа будет за нами!

    Коментиран от #20, #44

    16:57 25.09.2025

