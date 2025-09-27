DeepState посочи къде напредва руската армия

Украинският проект DeepState в поредното обновяване на картата на фронтовата линия отбелязва, по-специално, напредъка на руснаците в Ямпол в северната част на Донецка област, в подстъпите към Лиман.

Ямпол се намира на 20 км западно от Лисичанск, който руските войски превзеха преди три години и три месеца, припомня Би Би Си.

Освен това DeepState отбелязва напредъка на руснаците на няколко места по един участък от фронта, близо до границата между Донецка, Запорожска и Днепропетровска област и на 20 км от Велика Новоселска, която окупационната армия превзе в началото на тази година.