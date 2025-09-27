Новини
DeepState посочи къде напредва руската армия
  Тема: Украйна

DeepState посочи къде напредва руската армия

27 Септември, 2025 10:48 1 079 33

Ямпол се намира на 20 км западно от Лисичанск, който руските войски превзеха преди три години и три месеца, припомня Би Би Си

DeepState посочи къде напредва руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Украинският проект DeepState в поредното обновяване на картата на фронтовата линия отбелязва, по-специално, напредъка на руснаците в Ямпол в северната част на Донецка област, в подстъпите към Лиман.

Ямпол се намира на 20 км западно от Лисичанск, който руските войски превзеха преди три години и три месеца, припомня Би Би Си.

Освен това DeepState отбелязва напредъка на руснаците на няколко места по един участък от фронта, близо до границата между Донецка, Запорожска и Днепропетровска област и на 20 км от Велика Новоселска, която окупационната армия превзе в началото на тази година.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    44 5 Отговор
    Руската армия е освободителна, а не окупационна.

    Коментиран от #11, #16

    10:53 27.09.2025

  • 3 Механик

    5 31 Отговор
    Днес е ден 1312 от тридневната СВО.Само да напомня.

    10:53 27.09.2025

  • 4 стоян георгиев

    7 34 Отговор
    Русия не напредва никъде.има голяма сива зона в която временно превзема някоя и друга позиция после е губи.всичко това с цената на огромни загуби в жива сила и техника.войната реално е стационарна и приказките на путлер пред тръмп как до есента ще превземе донбас се оказаха доста преувеличени.именно заради резултата от тях тръмп смени позицията си към путлер.до преди това той смяташе че путлер реално може да завземе донбас.

    10:53 27.09.2025

  • 5 Дада

    7 27 Отговор
    Четири години напредват и накрая до под кривата руша

    10:54 27.09.2025

  • 6 Киев за два дня

    3 22 Отговор

    До коментар #1 от "Дима Билан":

    Нека мре бавно.

    10:54 27.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Йоската Кобзон

    4 21 Отговор
    Напредват

    10:56 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кобзон

    5 28 Отговор
    Всички копейки на моя концерт. Путин плаща билета.

    Коментиран от #12

    10:58 27.09.2025

  • 11 АЗОВ СИЛА

    5 23 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Азовци ги освобождават от живота.

    10:58 27.09.2025

  • 12 Пиночет

    3 23 Отговор

    До коментар #10 от "Кобзон":

    Кога товарим копейките?

    10:58 27.09.2025

  • 13 Гук

    1 18 Отговор

    До коментар #1 от "Дима Билан":

    Радвам се.

    11:00 27.09.2025

  • 14 Българин

    24 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ужас!":

    Недей да рониш крокодилски сълзи, а кажи за живоизгорените в Одеса от бандеровския фашистки режим. И там имаше българи.

    Коментиран от #18, #25, #32

    11:00 27.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Важно е Зелю да продължава

    22 2 Отговор
    да реве , че му е свършило оръжието и да проси хора от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ.
    :)) :)) :))

    11:02 27.09.2025

  • 18 стоян георгиев

    3 22 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Що ти не разкажеш? Тая лъжа я повтаряш от бая време?!

    Коментиран от #21

    11:03 27.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дончичо

    18 3 Отговор
    Дийп Пърпъл да каже къде напредват Окраинските войски

    11:05 27.09.2025

  • 21 Ма н аф

    19 5 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Стоянееее.... Кой те фанееееее

    11:05 27.09.2025

  • 22 Руските войски на многоходовия

    3 18 Отговор
    Напредват към Свети Петър ахахаха

    11:07 27.09.2025

  • 23 Киев за два дня.

    2 16 Отговор

    До коментар #19 от "До "умнокрасивите"":

    Пумияр с пумияр.

    11:07 27.09.2025

  • 24 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дима Билан":

    Всеки ден умират хора по-различни причини.... Умрял човекът ще го погребат и това е.... Всеки ден и множество хора се разболяват от различни болести, някой ще ги излекуват, други не И така до края на света.... Иначе статията много постна.... Няма какво да се коментира....

    11:08 27.09.2025

  • 25 Изпражнението гайтанджиева

    4 15 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Това са руски фейкове.

    11:08 27.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Pyccкий Карлик 😄

    4 12 Отговор
    Руската армия Четири Года тъпо и упорито напредва към град Кобзон 😁

    11:21 27.09.2025

  • 29 Иван Анчев плешивия циганин

    6 7 Отговор
    Абе тромпета каза че Руснаците губели.Все така да губят.

    11:22 27.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Натаняхуй

    1 2 Отговор
    Аз немога една Газа да превзема толкова време ,а руснаците щели да превземат Киев за три дня хухуху

    11:35 27.09.2025

  • 32 ХА ХА

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Стига лъга.

    11:38 27.09.2025

  • 33 Задунайски плъшок

    2 2 Отговор
    Тассът сказа, че калния башибозук на Путанин напредвал на къра и са захватили една важна украинска плевня със модерна тоалетна с фаянс !

    11:39 27.09.2025

