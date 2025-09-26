Датският премиер предупреди: В Европа започна хибридна война

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че в Европа е започнала "хибридна война", след като вълни от дронове затвориха датското въздушно пространство тази седмица, цитира думите ѝ "Политико".

Датските власти временно затвориха две големи летища през нощта в сряда, след като в небето бяха забелязани дронове. Копенхаген определи появата на дронове като нападение и го нарече "хибридна атака" от "професионален актьор", като няколко други летища в страната съобщиха за подобни инциденти. Летищата в Копенхаген и Осло също бяха затворени в понеделник поради нахлувания на дронове, което доведе до отмяна на полети и блокиране на хиляди хора.

Нарушенията на въздушното пространство показаха, че "ние сме в началото на хибридна война срещу Европа", заяви Фредериксен в обръщение към нацията , публикувано в социалните медии. "Мисля, че ще виждаме още от това... Виждаме модела и той не изглежда добре", добави тя.

Фредериксен заяви, че датските власти все още не са установили "кой стои зад хибридните атаки срещу нашите летища и друга критична инфраструктура", но намекна, че Кремъл е отговорен.

"Можем поне да заявим, че има предимно една държава, която представлява заплаха за сигурността на Европа - и това е Русия", каза тя.

През последните седмици Европа е разтърсена от серия от нахлувания във въздушното им пространство, включващи руски самолети и дронове. Естония и Полша свикаха членовете на НАТО за спешни преговори, след като обвиниха Русия в нарушаване на въздушното им пространство при отделни инциденти.

Москва отрече отговорност за естонското нахлуване и заяви, че инцидентът в Полша, при който рояк дронове преминаха в полското въздушно пространство, е бил инцидент.

Само часове след обръщението на Фредериксен, летище Олборг в северната част на страната беше затворено за кратко за втора поредна нощ поради предполагаемо проникване на дрон.

Фредериксен заяви, че не може да обещае, че "никакви дронове няма да преминат границата", но добави, че Копенхаген е "повишил нивото на тревога" и засилва защитата си срещу дронове.

"Това означава, че отбраната и полицията ще бъдат по-активни с възможности за борба с дронове около критична инфраструктура в бъдеще", заяви тя, добавяйки, че Украйна предоставя експертиза в борбата с дронове.

По-рано този месец датското министерство на отбраната обяви, че ще закупи френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T за 58 милиарда датски крони (7,7 милиарда евро), което е най-голямата покупка на оръжие досега.

Фредериксен завърши обръщението си с призив към Европа да увеличи разходите за отбрана.

"Ето защо разширяваме европейската отбранителна индустрия и затова изграждаме отбранителната индустрия в Дания", каза тя. "Събитията от последните дни подчертават колко е важно това."