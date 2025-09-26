Датският премиер предупреди: В Европа започна хибридна война

Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че в Европа е започнала "хибридна война", след като вълни от дронове затвориха датското въздушно пространство тази седмица, цитира думите ѝ "Политико".
Датските власти временно затвориха две големи летища през нощта в сряда, след като в небето бяха забелязани дронове. Копенхаген определи появата на дронове като нападение и го нарече "хибридна атака" от "професионален актьор", като няколко други летища в страната съобщиха за подобни инциденти. Летищата в Копенхаген и Осло също бяха затворени в понеделник поради нахлувания на дронове, което доведе до отмяна на полети и блокиране на хиляди хора.
Нарушенията на въздушното пространство показаха, че "ние сме в началото на хибридна война срещу Европа", заяви Фредериксен в обръщение към нацията , публикувано в социалните медии. "Мисля, че ще виждаме още от това... Виждаме модела и той не изглежда добре", добави тя.
Фредериксен заяви, че датските власти все още не са установили "кой стои зад хибридните атаки срещу нашите летища и друга критична инфраструктура", но намекна, че Кремъл е отговорен.
"Можем поне да заявим, че има предимно една държава, която представлява заплаха за сигурността на Европа - и това е Русия", каза тя.
През последните седмици Европа е разтърсена от серия от нахлувания във въздушното им пространство, включващи руски самолети и дронове. Естония и Полша свикаха членовете на НАТО за спешни преговори, след като обвиниха Русия в нарушаване на въздушното им пространство при отделни инциденти.
Москва отрече отговорност за естонското нахлуване и заяви, че инцидентът в Полша, при който рояк дронове преминаха в полското въздушно пространство, е бил инцидент.
Само часове след обръщението на Фредериксен, летище Олборг в северната част на страната беше затворено за кратко за втора поредна нощ поради предполагаемо проникване на дрон.
Фредериксен заяви, че не може да обещае, че "никакви дронове няма да преминат границата", но добави, че Копенхаген е "повишил нивото на тревога" и засилва защитата си срещу дронове.
"Това означава, че отбраната и полицията ще бъдат по-активни с възможности за борба с дронове около критична инфраструктура в бъдеще", заяви тя, добавяйки, че Украйна предоставя експертиза в борбата с дронове.
По-рано този месец датското министерство на отбраната обяви, че ще закупи френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T за 58 милиарда датски крони (7,7 милиарда евро), което е най-голямата покупка на оръжие досега.
Фредериксен завърши обръщението си с призив към Европа да увеличи разходите за отбрана.
"Ето защо разширяваме европейската отбранителна индустрия и затова изграждаме отбранителната индустрия в Дания", каза тя. "Събитията от последните дни подчертават колко е важно това."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:56 26.09.2025
2 провинциалист
15:56 26.09.2025
3 Извънземните
15:59 26.09.2025
4 Един
ОК, може и да е започнало - ДОКАЖЕТЕ! "Една жена каза" е нищо повече от... хибридна война, която Европа води срещу Русия!!!!
16:00 26.09.2025
5 Хахахаха
16:01 26.09.2025
6 Винету
16:03 26.09.2025
7 Асенка Василева
16:06 26.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
16:13 26.09.2025
12 Мишел
Коментиран от #13
16:13 26.09.2025
13 стоян георгиев
До коментар #12 от "Мишел":Никой нищо не пълни.европа се подготвя и го прави енергично и бързо.путшер успя да милитаризира стария континент и това е само началото.
Коментиран от #16
16:20 26.09.2025
14 стоян георгиев
16:21 26.09.2025
15 Дедо Грую
16:26 26.09.2025
16 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "стоян георгиев":Последния път, когато Европа се милитаризира помниш ли как свърши всичко?
А до къде стигнаха Руските войски в милитаризирана Европа?!
Учете я тая история бе! Или по-точно УЧЕТЕ СЕ ОТ ТАЯ ИСТОРИЯ!
Коментиран от #17
16:28 26.09.2025
17 стоян георгиев
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Свърши 1991 много добре помня.елцин молеше за пари за хляб.ти помниш ли?
16:31 26.09.2025