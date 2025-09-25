Новини
Москва: Нямаме нищо общо с дроновете, блокирали летища в Дания

Москва: Нямаме нищо общо с дроновете, блокирали летища в Дания

25 Септември, 2025 15:25 879 35

По-рано през деня датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен увери, че страната не е под пряка военна заплаха, но отбеляза, че този инцидент не изглежда като съвпадение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия "категорично отхвърля" спекулациите, че е замесена в полетите на дронове, които доведоха до затварянето на датски летища два пъти тази седмица, съобщава "Франс прес".

Руското посолство в Дания нарече инцидентите "режисирана провокация".

"Очевидно е, че инцидентите, свързани с докладвани смущения на датските летища, са режисирана провокация", заяви дипломатическата мисия.

"Руската страна категорично отхвърля абсурдните спекулации за участие в инцидентите", добавиха още от посолството.

По-рано през деня датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен увери, че страната не е под пряка военна заплаха, но отбеляза, че този инцидент "не изглежда като съвпадение".


  • 1 Не е нужно

    26 1 Отговор
    да се обяснявате на фашисткият режим. Сега разпределят бюджети и се нуждаят от тези евтини лъжи за пред стадото за да го обират.

    Коментиран от #3

    15:28 25.09.2025

  • 2 си дзън

    6 20 Отговор
    Москва: Нямаме нищо общо с дроновете, блокирали летища в Дания.
    Дания: Верваме ви.

    15:29 25.09.2025

  • 3 си дзън

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Не е нужно":

    Снощи новият Су-61ГЗ е летял 4 часа над Англия, Франция, Германия и никой
    не го е засякъл. Това каза тази сутрин Кокошинков

    Коментиран от #7, #18

    15:31 25.09.2025

  • 4 Благодарим Ти любими путине

    3 18 Отговор
    Съдбата на семейство Маринови в Русия – март–септември 2024 г.

    На 12 март 2024 г. българското семейство Маринови – Димитър (37 г.), Елена (35 г.) и синът им Георги (8 г.) – заминава за Санкт Петербург по кратка работна командировка. Първите дни са изпълнени с радост и любопитство: Димитър се среща с партньори, Елена снима красивите канали и музеи, а Георги се радва на първото си пътуване в чужбина.

    На 18 март обаче Димитър е арестуван от мъже в цивилни дрехи, които твърдят, че „е извикан за военна служба“ без никакво обяснение. Под натиск и заплахи той подписва документи за мобилизация и е изпратен на фронта в източните райони на Украйна.

    Елена и Георги остават сами в квартирата си. След няколко дни получават странни обаждания и писма с ултиматуми. На 25 април сутеньори отвеждат Елена в изолирано помещение, където я заплашват и принуждават да" работи" с тях, докато детето ѝ е изведено и изпратено в детски дом за непълнолетни без родители.

    „Мамо, къде си? Защо ме оставяш сам?“, плаче Георги по телефона в една от редките свързвания.
    „Сине, ще се боря за теб, ще те върна“, успява да отговори Елена между сълзите си, докато е затворена в малка стая със заключена врата.
    Тя успява да разкаже на най-добрата си приятелка щ Наталия за ежедневния тормоз, за физическите и психическите унижения, за бездействието на руските власти и за отказа им да ѝ помогнат да се събере със семейството си.

    След месеци на изтезания, на 15 август 2024 г., Елена умира в

    Коментиран от #6, #9, #23

    15:33 25.09.2025

  • 5 Хи хи

    12 1 Отговор
    Мноо страхливи тез датчани, некое дете си е купило дрон от алиекспрес и ги е побъркало !

    15:38 25.09.2025

  • 6 Благодарим Ти любими путине

    2 19 Отговор

    До коментар #4 от "Благодарим Ти любими путине":

    След месеци на изтезания, на 15 август 2024 г., Елена умира в ръцете на мъчителите си, без никога повече да види детето си.
    Димитър губи живота си на фронта в средата на октомври, а синът Георги, остава в институцията, травмиран, загубил цялото си семейство.

    Историята на Маринови е живо доказателство за разрушителния ефект на авторитарната система в Русия. Животите на обикновени хора могат да бъдат погълнати от произвол, насилие и бюрократична безчовечност. Трагедията на това семейство показва, че жертвите на властта са невинни граждани, които са платили с живота си и с разбитите си съдби.

    Коментиран от #12

    15:38 25.09.2025

  • 7 Браво на него

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Сега ако и прочетеш някоя книжка и не показваш опростачването на пропадналият запад, цена няма да имаш.

    15:38 25.09.2025

  • 8 Абе,хора

    17 3 Отговор
    Аз бих попитала руското външно министерство защо изобщо си правите труда да отговаряте на тези лъжи и постановки???Всичките лъжи на Запада са съшити с бели конци и рано или късно излизат наяве!Поляците подеха истерията(нищо че се разбра че истината няма нищо общо с първоначалната информация) после латвийци сега се включва и Дания!Плочата се изтри, измислете нещо ново и по-оригинално!!!

    Коментиран от #11

    15:39 25.09.2025

  • 9 Пропагандата

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Благодарим Ти любими путине":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #15

    15:40 25.09.2025

  • 10 Кремъл

    2 11 Отговор
    Няма наши войски в Украйна !

    Коментиран от #16

    15:42 25.09.2025

  • 11 Ами,абе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе,хора":

    Това му е работата !

    15:43 25.09.2025

  • 12 А каква е съдбата на Светльо Ултраса

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Благодарим Ти любими путине":

    И Гъби Гунев отишли при батко си Бандера. Разкажи да се светнем. 🖕

    15:43 25.09.2025

  • 13 Путин

    1 7 Отговор
    Милиционер съм вееее
    Страхил съм ахаха

    15:45 25.09.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 1 Отговор
    1,5 млн украинцев-призывников бегают по всей стране от патрулей и сотрудников ТЦК, так как не хотят умирать, пише El Pais. @banksta

    Коментиран от #25

    15:46 25.09.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пропагандата":

    Тоя не клупак,направо си е Р1Б

    15:47 25.09.2025

  • 16 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Кремъл":

    Тъй де, и нато н³яма нищо общо с Украйна !!! Натовското оръжие там се е озовало след грешна доставка !!

    15:49 25.09.2025

  • 17 хах

    2 0 Отговор
    Рашките с москвича нямат нищо общо вече, че с дроновете ли.

    Коментиран от #30

    15:51 25.09.2025

  • 18 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Да те питам ся, тая АЕЦ дето гръмна в Чернобил и изтрови Европа руска ли беше или украинска? Тоя въпрос мира не ми дава

    Коментиран от #22, #27

    15:51 25.09.2025

  • 19 мдаааа

    1 2 Отговор
    Ама , разбира се ... Мы никогда не сме виновни ...

    Коментиран от #31

    15:52 25.09.2025

  • 20 мдаааа

    3 1 Отговор
    Отричането му е матушка ...

    15:54 25.09.2025

  • 21 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Виновни сте, до доказване на противното.

    15:55 25.09.2025

  • 22 ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хохо Бохо":

    Щом е гръмнала, значи не е руска.

    15:56 25.09.2025

  • 23 Бай той Толстой

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Благодарим Ти любими путине":

    За нищо не ставаш.Един разказ не можеш да измислиш.Такива сте либералите -недоразвити

    15:57 25.09.2025

  • 24 Никой

    1 0 Отговор
    Пекин забрани на малкия джуджак да споменава думите "ядрено оръжие ".

    16:01 25.09.2025

  • 25 Нема начин El Pais

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да го е написал на този западащ език.

    Коментиран от #26

    16:10 25.09.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нема начин El Pais":

    Нема начин ,щото прст

    Коментиран от #28

    16:11 25.09.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хохо Бохо":

    Общий портфель одновременно сооружаемых атомных станций "Росатомом" в РФ и за ее пределами составляет в настоящее время 30 блоков АЭС, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    "Росатом" является одним из лидеров мировой атомной отрасли. Сегодня из 28 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом"

    16:12 25.09.2025

  • 28 Крим беше руски

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пък стана украински. Пък пак руски. Ред е на турци или китайци.
    Руснаците не могат да го опазят. Хем е техен, хем им падат шикалки на главите.

    Коментиран от #29, #32

    16:14 25.09.2025

  • 29 Задаваш ли си въпроса

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Крим беше руски":

    каква полза имаш да те ползват за ниско интелигентна простотия? И дали случайно докато се занимаваш с нея, не ти правят друго?

    16:16 25.09.2025

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "хах":

    Бай Тошо Ви остави 3000 язовира,а в Ловеч и Плевен без война няма вода.А Русия строи 28 ядрени реактора по света

    16:17 25.09.2025

  • 31 А где,

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "мдаааа":

    Никакая Калас ? Где она, где е тая курица ?

    16:17 25.09.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Крим беше руски":

    Ама малиииии ,колко си пр3д?!?!
    Що така бе човек?!

    16:19 25.09.2025

  • 33 Иванушка🇺🇲

    1 0 Отговор
    Ама разбира се че масква няма нищо общо. Тези дронове идват от системата Сириус и са пълни със зелени човечета. ха ха. Принципа на кагебистите е отричай до край.

    Коментиран от #34

    16:19 25.09.2025

  • 34 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Иванушка🇺🇲":

    винаги има за цел глупака.

    16:21 25.09.2025

  • 35 Абе

    0 0 Отговор
    вчера в нашата болница се срина електронната система, за което е виновен разбира се Путин......

    16:25 25.09.2025

