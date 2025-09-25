Москва: Нямаме нищо общо с дроновете, блокирали летища в Дания.

Русия "категорично отхвърля" спекулациите, че е замесена в полетите на дронове, които доведоха до затварянето на датски летища два пъти тази седмица, съобщава "Франс прес".

Руското посолство в Дания нарече инцидентите "режисирана провокация".

"Очевидно е, че инцидентите, свързани с докладвани смущения на датските летища, са режисирана провокация", заяви дипломатическата мисия.

"Руската страна категорично отхвърля абсурдните спекулации за участие в инцидентите", добавиха още от посолството.

По-рано през деня датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен увери, че страната не е под пряка военна заплаха, но отбеляза, че този инцидент "не изглежда като съвпадение".