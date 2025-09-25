Москва: Нямаме нищо общо с дроновете, блокирали летища в Дания.

Русия "категорично отхвърля" спекулациите, че е замесена в полетите на дронове, които доведоха до затварянето на датски летища два пъти тази седмица, съобщава "Франс прес".
Руското посолство в Дания нарече инцидентите "режисирана провокация".
"Очевидно е, че инцидентите, свързани с докладвани смущения на датските летища, са режисирана провокация", заяви дипломатическата мисия.
"Руската страна категорично отхвърля абсурдните спекулации за участие в инцидентите", добавиха още от посолството.
По-рано през деня датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен увери, че страната не е под пряка военна заплаха, но отбеляза, че този инцидент "не изглежда като съвпадение".
1 Не е нужно
Коментиран от #3
15:28 25.09.2025
2 си дзън
Дания: Верваме ви.
15:29 25.09.2025
3 си дзън
До коментар #1 от "Не е нужно":Снощи новият Су-61ГЗ е летял 4 часа над Англия, Франция, Германия и никой
не го е засякъл. Това каза тази сутрин Кокошинков
Коментиран от #7, #18
15:31 25.09.2025
4 Благодарим Ти любими путине
На 12 март 2024 г. българското семейство Маринови – Димитър (37 г.), Елена (35 г.) и синът им Георги (8 г.) – заминава за Санкт Петербург по кратка работна командировка. Първите дни са изпълнени с радост и любопитство: Димитър се среща с партньори, Елена снима красивите канали и музеи, а Георги се радва на първото си пътуване в чужбина.
На 18 март обаче Димитър е арестуван от мъже в цивилни дрехи, които твърдят, че „е извикан за военна служба“ без никакво обяснение. Под натиск и заплахи той подписва документи за мобилизация и е изпратен на фронта в източните райони на Украйна.
Елена и Георги остават сами в квартирата си. След няколко дни получават странни обаждания и писма с ултиматуми. На 25 април сутеньори отвеждат Елена в изолирано помещение, където я заплашват и принуждават да" работи" с тях, докато детето ѝ е изведено и изпратено в детски дом за непълнолетни без родители.
„Мамо, къде си? Защо ме оставяш сам?“, плаче Георги по телефона в една от редките свързвания.
„Сине, ще се боря за теб, ще те върна“, успява да отговори Елена между сълзите си, докато е затворена в малка стая със заключена врата.
Тя успява да разкаже на най-добрата си приятелка щ Наталия за ежедневния тормоз, за физическите и психическите унижения, за бездействието на руските власти и за отказа им да ѝ помогнат да се събере със семейството си.
След месеци на изтезания, на 15 август 2024 г., Елена умира в
Коментиран от #6, #9, #23
15:33 25.09.2025
5 Хи хи
15:38 25.09.2025
6 Благодарим Ти любими путине
До коментар #4 от "Благодарим Ти любими путине":След месеци на изтезания, на 15 август 2024 г., Елена умира в ръцете на мъчителите си, без никога повече да види детето си.
Димитър губи живота си на фронта в средата на октомври, а синът Георги, остава в институцията, травмиран, загубил цялото си семейство.
Историята на Маринови е живо доказателство за разрушителния ефект на авторитарната система в Русия. Животите на обикновени хора могат да бъдат погълнати от произвол, насилие и бюрократична безчовечност. Трагедията на това семейство показва, че жертвите на властта са невинни граждани, които са платили с живота си и с разбитите си съдби.
Коментиран от #12
15:38 25.09.2025
7 Браво на него
До коментар #3 от "си дзън":Сега ако и прочетеш някоя книжка и не показваш опростачването на пропадналият запад, цена няма да имаш.
15:38 25.09.2025
8 Абе,хора
Коментиран от #11
15:39 25.09.2025
9 Пропагандата
До коментар #4 от "Благодарим Ти любими путине":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #15
15:40 25.09.2025
10 Кремъл
Коментиран от #16
15:42 25.09.2025
11 Ами,абе
До коментар #8 от "Абе,хора":Това му е работата !
15:43 25.09.2025
12 А каква е съдбата на Светльо Ултраса
До коментар #6 от "Благодарим Ти любими путине":И Гъби Гунев отишли при батко си Бандера. Разкажи да се светнем. 🖕
15:43 25.09.2025
13 Путин
Страхил съм ахаха
15:45 25.09.2025
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #25
15:46 25.09.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Пропагандата":Тоя не клупак,направо си е Р1Б
15:47 25.09.2025
16 Хи хи
До коментар #10 от "Кремъл":Тъй де, и нато н³яма нищо общо с Украйна !!! Натовското оръжие там се е озовало след грешна доставка !!
15:49 25.09.2025
17 хах
Коментиран от #30
15:51 25.09.2025
18 Хохо Бохо
До коментар #3 от "си дзън":Да те питам ся, тая АЕЦ дето гръмна в Чернобил и изтрови Европа руска ли беше или украинска? Тоя въпрос мира не ми дава
Коментиран от #22, #27
15:51 25.09.2025
19 мдаааа
Коментиран от #31
15:52 25.09.2025
20 мдаааа
15:54 25.09.2025
21 Я пък тоя
15:55 25.09.2025
22 ъхъ
До коментар #18 от "Хохо Бохо":Щом е гръмнала, значи не е руска.
15:56 25.09.2025
23 Бай той Толстой
До коментар #4 от "Благодарим Ти любими путине":За нищо не ставаш.Един разказ не можеш да измислиш.Такива сте либералите -недоразвити
15:57 25.09.2025
24 Никой
16:01 25.09.2025
25 Нема начин El Pais
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да го е написал на този западащ език.
Коментиран от #26
16:10 25.09.2025
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Нема начин El Pais":Нема начин ,щото прст
Коментиран от #28
16:11 25.09.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Хохо Бохо":Общий портфель одновременно сооружаемых атомных станций "Росатомом" в РФ и за ее пределами составляет в настоящее время 30 блоков АЭС, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Росатом" является одним из лидеров мировой атомной отрасли. Сегодня из 28 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом"
16:12 25.09.2025
28 Крим беше руски
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пък стана украински. Пък пак руски. Ред е на турци или китайци.
Руснаците не могат да го опазят. Хем е техен, хем им падат шикалки на главите.
Коментиран от #29, #32
16:14 25.09.2025
29 Задаваш ли си въпроса
До коментар #28 от "Крим беше руски":каква полза имаш да те ползват за ниско интелигентна простотия? И дали случайно докато се занимаваш с нея, не ти правят друго?
16:16 25.09.2025
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "хах":Бай Тошо Ви остави 3000 язовира,а в Ловеч и Плевен без война няма вода.А Русия строи 28 ядрени реактора по света
16:17 25.09.2025
31 А где,
До коментар #19 от "мдаааа":Никакая Калас ? Где она, где е тая курица ?
16:17 25.09.2025
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Крим беше руски":Ама малиииии ,колко си пр3д?!?!
Що така бе човек?!
16:19 25.09.2025
33 Иванушка🇺🇲
Коментиран от #34
16:19 25.09.2025
34 Пропагандата
До коментар #33 от "Иванушка🇺🇲":винаги има за цел глупака.
16:21 25.09.2025
35 Абе
16:25 25.09.2025