Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп скоро ще се върне в реалността, той винаги се връща
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп скоро ще се върне в реалността, той винаги се връща

24 Септември, 2025 23:11 838 34

Американският президент е попаднал в алтернативна реалност, но скоро ще предложи на Володимир Зеленски да подпише капитулацията на Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Американският президент Доналд Тръмп е "попаднал в алтернативна реалност, но скоро ще се върне" и ще "предложи на украинския президент Володимир Зеленски да подпише капитулацията на Украйна". Това заявява заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в публикация в Telegram.

"Нещо се случва в Ню Йорк. Бандеровският палячо има кокс и тремори, а на поляка му тече слюнка от устата", пише Медведев.

"А Тръмп отново попадна в алтернативна реалност и изрече поредица от политически заклинания на тема "Колко слаба е Русия“.

"След срещата с киевските и парижките клоуни той публикува ярък пост. Там има окончателна победа на Киев, връщане към предишните граници, провалена военна икономика на Русия, опашки за бензин и "хартиен тигър“. В тази реалност всичко е различно. Киев побеждава, Русия е разкъсана на парчета, икономиката на Бандерова Украйна уверено расте за сметка на собствените си ресурси. В тази реалност отдавна и щастливо живеят предшествениците на Тръмп Обама и Байдън", коментира още той.

"Но Тръмп не е такъв! Не се съмнявам – той ще се върне. Той винаги се връща. Вероятно след няколко дни ще предложи на зеления пианист да подпише капитулация. Или да лети до Марс. Или да направи нещо друго много важно, което ще му позволи да претендира за Нобелова награда. Основното е да променяш често кардинално мнението си по най-различни въпроси. И всичко ще бъде наред. В това се състои същността на успешното държавно управление през социалните мрежи. И, както се казва, thank you for your attention to this subject!"

Русия
  • 1 Искандер М

    10 2 Отговор
    Малиииии, ама баш в целта. +- 200 мм

    23:15 24.09.2025

  • 2 Питам

    8 5 Отговор
    А бе нали постоянно соросоидните грантаджийски медии ни надуват главите за демокрация? Как може просрочен президент на държава с просрочен парламент да се считат за президент и за парламент ??? Ами това не е демокрация, ами тоталитаризъм !!!

    23:16 24.09.2025

  • 3 Рейчъл Стоянов

    6 4 Отговор
    Волинското клане е масово етническо прочистване на Волиния посредством унищожение на полско цивилно население и, в по-малка степен, на цивилни от други националности, включително и украинци, проведено от Украинска въстаническа армия, създадена от Организацията на украинските националисти.
    Начална дата: 1943 г.
    Жертви: 100 000

    Коментиран от #13

    23:18 24.09.2025

  • 4 Медведев пак заплаши България!

    6 6 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сума ти путинофили!

    Коментиран от #22

    23:19 24.09.2025

  • 5 Димата нападна Финландия

    5 10 Отговор
    „Лошото момче на Кремъл“: Медведев пак фантазира
    Дмитрий Медведев, известен с пиянските си фантазии, обяви, че Доналд Тръмп скоро „ще се върне в реалността“ и ще предложи на Зеленски да подпише капитулацията на Украйна.
    Със сигурност светът трепери… или поне Медведев трепери от собствените си халюцинации и алкохолна абстиненция.

    23:19 24.09.2025

  • 6 Знаещ

    7 2 Отговор
    Ми той Тръмп му каза на клоунът бе . С помощта на ЕС и Великобритания ще си върнеш териториите и даже , ще завоюваш руски територии !!! С помощта на ЕС и на Великобритания, а ние само ще продаваме , каза Тръмп. Ми да ги видим как ЕС и Великобритания ще устискат сами да издържат Бандеристан без стотиците милиарди долари които ежегодно даваше САЩ!!!

    23:21 24.09.2025

  • 7 Дрът русофил

    6 7 Отговор
    На руснака му е толкова мизерен животеца, че му е все едно от какво ще пукне, дали от водка или от бомба!
    При второто може да го обявят за герой!

    Коментиран от #19

    23:21 24.09.2025

  • 9 Пешо Волгата - 4 хилядник

    6 8 Отговор
    Тръмп, вече се върна в реалността и затова продава оръжие за Украйна. Докато този алкохолизиран палячо, пребивава в постоянен делириум и ръси глупости, които забавляват публиката. Медведев е вече легендарен клоун, който никой не приема на сериозно.

    Коментиран от #16

    23:22 24.09.2025

  • 10 Линда

    5 5 Отговор
    Що пий толкоз туй момче?

    23:22 24.09.2025

  • 11 Мери Попинз

    2 3 Отговор
    Парацетамолът е вреден за здравето... Пийте повече белина.

    23:23 24.09.2025

  • 12 Тръмп още каза, че Русия

    4 3 Отговор
    е книжен тигър!
    Икономиката и почти е отишла в канала!

    23:27 24.09.2025

  • 13 Помни

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Рейчъл Стоянов":

    В потушаването на Варшавското въстание през 1944 година също участваха активно бандеровци от вафен СС дивизията Галиция . Бандеровци учасват активно в кланетата на стоттици хиляди мирни жители в Бабий Яр край Киев. Учасват в геноцидни акции срещу мирното население помагайки на хитлерофашистите да преследват антифашистки партизани на териториите на Украйна , Беларус, Полша и дори ..., срещу френските партизани Маки !!!

    23:27 24.09.2025

  • 14 Будимир Куйович

    3 3 Отговор
    Това деграде живо лие

    23:27 24.09.2025

  • 15 Ака не е Китай с тези китайски дрончета

    3 5 Отговор
    Маскалия е умрела!

    23:28 24.09.2025

  • 16 Абе що

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    заглавието ти е от лъжите на лена и компания? Да не сте от едно гето и да риете заедно на бунището.

    Коментиран от #21

    23:30 24.09.2025

  • 17 Путимир Владин

    3 4 Отговор
    Обявявам моята специална военна операция под кодово име "Телепортация"- всички мои войни от полето на Украйна- директно на концерт на Кобзон.

    23:31 24.09.2025

  • 18 Историческата грешка на Америка беше,

    2 5 Отговор
    че 1991г. пращаше на руснаците салам да не изпукат от глад!

    Коментиран от #20, #23

    23:31 24.09.2025

  • 19 Въпросът е

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дрът русофил":

    Че където и да погледнат все искат да виждат мизерия

    23:32 24.09.2025

  • 21 Щото е троляк

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Абе що":

    Отпадък като ПП и ДБ. Циганско гето!

    23:33 24.09.2025

  • 23 Всичко

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Историческата грешка на Америка беше,":

    Започна с лендлиза

    23:34 24.09.2025

  • 24 Хахаха

    5 1 Отговор
    Медведката как се подиграва готино. 😄

    23:34 24.09.2025

  • 25 Пак откраднаха технологията

    0 0 Отговор
    Бързо се ориентираха от идеите на украинците да връзват бомби за дроновете!

    23:35 24.09.2025

  • 26 А бе

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Питам":

    От къде ва намира тьотя толкова умни бре от факултета или от максуда на костя

    Коментиран от #29

    23:38 24.09.2025

  • 27 Артилерист

    3 2 Отговор
    Г-н Медведев не кокетничи с дипломатически мъглявини, а назовава нещата натурално, с разбираеми думи такива каквито са.

    23:39 24.09.2025

  • 28 Функционална неграмотност

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Питам":

    "Сарма" е нарицателно!
    Всички руски летящи кюнци имат форма на сарма!
    Митрофановна откъде ви събира неграмотни русофили?

    Коментиран от #30

    23:40 24.09.2025

  • 29 Що си трол нбе просттр

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "А бе":

    Я виж какъв смардел си бе воня. Как се дишаш бе боклуик? да те ползват за пунмия. Колко тря бжева да си смардел бе простртт

    Коментиран от #33

    23:40 24.09.2025

  • 30 Що си трол бе просттт

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Функционална неграмотност":

    На сметищшето л,иу те риоди смрадливата нещастница бе смардел.Я виж какъв смардел си бе воня. Как се дишаш бе боклуик? да те ползват за пунмия. Колко тря бжева да си смардел бе простртт

    Коментиран от #32

    23:41 24.09.2025

  • 31 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Много е гадно":

    Лъч надежда за съдраните бг галоши, маскалите пак да върнат Ганя в Кремиковци!

    23:43 24.09.2025

  • 32 Кво се набираш като глист на буца?

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Що си трол бе просттт":

    Руски еничарин да се наричаш
    първа радост е за тебе!

    23:49 24.09.2025

  • 33 Уфффф

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Що си трол нбе просттр":

    Ативай да са къпиш ,чи миришиш на развалено ,ползвай и сапун и четка за гъсс ,няма нужда да ги ядеш тез лай...на

    23:50 24.09.2025

  • 34 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    23:50 24.09.2025

