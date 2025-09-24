Лошото момче на Кремъл: Доналд Тръмп скоро ще се върне в реалността, той винаги се връща

Американският президент Доналд Тръмп е "попаднал в алтернативна реалност, но скоро ще се върне" и ще "предложи на украинския президент Володимир Зеленски да подпише капитулацията на Украйна". Това заявява заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в публикация в Telegram.
"Нещо се случва в Ню Йорк. Бандеровският палячо има кокс и тремори, а на поляка му тече слюнка от устата", пише Медведев.
"А Тръмп отново попадна в алтернативна реалност и изрече поредица от политически заклинания на тема "Колко слаба е Русия“.
"След срещата с киевските и парижките клоуни той публикува ярък пост. Там има окончателна победа на Киев, връщане към предишните граници, провалена военна икономика на Русия, опашки за бензин и "хартиен тигър“. В тази реалност всичко е различно. Киев побеждава, Русия е разкъсана на парчета, икономиката на Бандерова Украйна уверено расте за сметка на собствените си ресурси. В тази реалност отдавна и щастливо живеят предшествениците на Тръмп Обама и Байдън", коментира още той.
"Но Тръмп не е такъв! Не се съмнявам – той ще се върне. Той винаги се връща. Вероятно след няколко дни ще предложи на зеления пианист да подпише капитулация. Или да лети до Марс. Или да направи нещо друго много важно, което ще му позволи да претендира за Нобелова награда. Основното е да променяш често кардинално мнението си по най-различни въпроси. И всичко ще бъде наред. В това се състои същността на успешното държавно управление през социалните мрежи. И, както се казва, thank you for your attention to this subject!"
