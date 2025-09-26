Новини
Гласът на Путин: Готови сме и можем много бързо да пуснем газ по "Северен поток"
  Тема: Украйна

Гласът на Путин: Готови сме и можем много бързо да пуснем газ по "Северен поток"

26 Септември, 2025 16:23 1 532 47

Песков заяви, че Русия се надява, че разследването на експлозиите, ръководено от Германия, ще бъде завършено

Гласът на Путин: Готови сме и можем много бързо да пуснем газ по "Северен поток" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Кремъл заяви в петък, че оцелелият участък от газопровода "Северен поток" от Русия до Германия, който беше взривен преди три години, може бързо да бъде пуснат в експлоатация, предава "Ройтерс".

"Оставащата линия е там, всъщност може да бъде пусната в действие още сега", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

Още новини от Украйна

Системата "Северен поток" се състои от два двойни тръбопровода, "Северен поток 1" (NS1) и "Северен поток 2" (NS2), преминаващи под Балтийско море до Германия. Само един тръбопровод от четирите, част от NS2, е останал непокътнат след експлозиите през 2022 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви през май, че гарантирането, че "Северен поток 2" няма да влезе в експлоатация, е част от усилията за засилване на натиска върху Русия да започне преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Песков заяви, че Русия се надява, че разследването на експлозиите, ръководено от Германия, ще бъде завършено.

Миналия месец украинец беше арестуван в Италия по подозрение за извършване на атаките, за които Русия обвинява директно Киев. Никой не е поел отговорност за експлозиите, а Украйна отрича всякаква причастност.

В петък Песков повтори позицията на Кремъл, че Съединените щати са частично виновни за организирането на атаките.

"Кой, да речем, е одобрил това? Е, очевидно е, че без знанието на администрацията на (Джо) Байдън в САЩ подобни действия от страна на Украйна и киевския режим биха били невъзможни", каза Песков.


Русия
Оценка 3.7 от 19 гласа.
Оценка 3.7 от 19 гласа.
  • 1 стоян георгиев

    31 28 Отговор
    Само дето никой вече ме е готов да го купи.руския газ стана токсична стока.

    Коментиран от #8, #13, #43

    16:24 26.09.2025

  • 2 Хайо

    24 18 Отговор
    Русия се подиграва с Германия .Газпром и Роснефт показаха на 4.08.2025 телефони търсения от германското правителство с искане за подновяване на руската газ към Германия на същите цени от преди войната ,но е получила отказ .

    Коментиран от #7, #39

    16:26 26.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Георгиев

    18 10 Отговор
    Мерц се ерчи, ама ако компания от САЩ купи тръбите и ги напълни с купен от Русия газ? Какво става? Ами и за това са говорили в Аляска и малко открехнаха. Там има един бездействащ паричен поток. Руската газ заминава за Китай и другаде и западняците се бият за доставчици, в т.ч. и за втечнен газ.

    Коментиран от #40

    16:29 26.09.2025

  • 5 !!!?

    7 10 Отговор
    Путлер: можем много бързо да пуснем газ !!!

    16:30 26.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 16 Отговор
    Бунерното от толкова зобене със самагон халюцинира!

    16:32 26.09.2025

  • 7 гост

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хайо":

    какво ли да беше вярно..

    16:32 26.09.2025

  • 8 Орк плам

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И кислорода ще Ти бьде токсичен, що то ,си джендьр.

    Коментиран от #12

    16:33 26.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 14 Отговор
    Никой даже не иска и да разговаря с алкохолизираните терористи, а телбълнуват за джстявка ня гяэ, хахааа‼️

    16:34 26.09.2025

  • 10 Не е така!

    16 7 Отговор

    До коментар #3 от "До враг Номер 1 Рассия":

    И ти го знаеш. Но пишеш да си задоволиш болното его. Урсулките тръгнали да спират руски газ и нефтопродукти. Ами прострелват се сами. Тази стока отива за други страни. Тръмп чака Русия да изпадне в криза и той да управлява процесите, с голяма печалба, но не се получава. Ще видим.

    Коментиран от #14, #15

    16:34 26.09.2025

  • 11 Руснака

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "До враг Номер 1 Рассия":

    Качвам те на трона,пробит диван.

    Коментиран от #29

    16:35 26.09.2025

  • 12 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "Орк плам":

    Готино име.показва ясно психичните ти проблеми.поста дето си писал е без значение.

    16:35 26.09.2025

  • 13 !!!?

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    И Путлер като Хитлер...Газ е техният елемент за погребване на човешки животи !

    Коментиран от #17

    16:36 26.09.2025

  • 14 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Не е така!":

    За кои страни отива? Цената в рупии как е? Хаха....да прецакаш сам енергийния си пазар в европа е пълна лудост,а да си фен на този ход и да подкрепяш.русия е шизофрения..

    16:37 26.09.2025

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Не е така!":

    За кои страни, разкажи ни, орко глуповата и прегладнела!

    16:37 26.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "!!!?":

    Така е ,но и резултата при руснаците ще е подобен ма немския.

    16:38 26.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Огладняхте а вата?

    8 4 Отговор
    Ще си изядете и галошите.

    16:45 26.09.2025

  • 22 Че кой ви пита?

    6 4 Отговор
    Мммммм?
    Това да небе Киев за два, три деня?Мммммм?

    16:46 26.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 един

    6 4 Отговор
    Европа обсъжда спиране на цяло вноса на руски газ,те видиш ли били готови да пуснат СП,кво му се казва на това!?

    Коментиран от #27

    16:48 26.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кочо

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "един":

    Казва се руски дебилизъмь.

    16:50 26.09.2025

  • 28 Атина Палада

    3 3 Отговор
    Що.ро.шня, в Европа освен руски газ ,друг няма! Ама,че бил минал през всичките земни кълбета докато стигне Европа,това е друга тема..:))
    Да кажа на нашата ш.оро.шня,че азерския и той е през руски компании ..

    Коментиран от #35

    16:50 26.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 среднощен

    1 1 Отговор
    "...В петък Песков повтори позицията на Кремъл, че Съединените щати са частично виновни за организирането на атаките...";

    Все още "неофициална" е информацията, че световната икономика е с тежък дефицит в размер от 240% за бюджетната 2024г. Основни виновници за този дефицит са САЩ, Китай и ЕС..
    Връщането на евтините енергоносители в Европа /не казвам само руски/ е само една крачка в посока на оздравяване на световната икономика... Така че - "Северен поток" рано или късно ще тръгне...

    16:53 26.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Енергетик

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Няма значение !
    Важното е, че в България го купуваме по евтино с минимум 30%, от колкото го купувахме директно от Газпром.

    Коментиран от #38, #41

    16:55 26.09.2025

  • 36 И Киев е Руски

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Киев за два дня":

    На вас се надам Да не ме излъжете Скопе..и сърдени..ли

    16:56 26.09.2025

  • 37 Весел Патиланец

    4 1 Отговор
    Спокойно, младеж! Предлагам никой да не ви го купува - дръжте го още две години тъкмо ще станете по-богати от нас! Надявам се така да си вдигнете ДДС-то на 30% щото те пенсионерите в раЗЗия имат твърде много пари!
    Помните ли как щяхме да сперем да се къпем и да си ядем хамстерите - Е не стана точно така ;-)))))
    Обаче раЗЗията направо цъфти, щото санкциите им помагат - ДАЙТЕ ИМ ОЩЕ!!!!

    16:57 26.09.2025

  • 38 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Енергетик":

    Ти си енергетик,колкото аз съм пилот. Щом не знаеш,че сега е в пъти по скъп..

    16:58 26.09.2025

  • 39 Един от онези

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хайо":

    А сега да помислиш - ако германците ги търсеха да купуват газ, ЗАЩО ще му налагат санкции и ще го спират?
    Чугунена логика имаш ;-)))

    16:58 26.09.2025

  • 40 Един от онези

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Георгиев":

    Въйййй колко си информиран - открехнаха ти лично ли бе младеж ;-)))))
    Само да не предозираш газта, че може да грънмне!

    17:00 26.09.2025

  • 41 Това е безспорен

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Енергетик":

    Факт.

    17:01 26.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Защото тези шепата "никои", купуват

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    тройно по-скъп газ не със свои пари, а с парите на данъкоплатците си, за които не им пука. И така докараха Европа до рецесия и я деиндустриализираха

    17:04 26.09.2025

  • 44 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Пияният мужик, не разбра ли, че никой не му ще газта.......

    17:05 26.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 пешо

    2 1 Отговор
    пуснете газ но края на тръбата в Германия трябва да влиза в гъто на путлер

    17:09 26.09.2025

  • 47 Националист

    1 0 Отговор
    Гледайте Германия да не ви пусне газ

    17:17 26.09.2025

