Кремъл заяви в петък, че оцелелият участък от газопровода "Северен поток" от Русия до Германия, който беше взривен преди три години, може бързо да бъде пуснат в експлоатация, предава "Ройтерс".

"Оставащата линия е там, всъщност може да бъде пусната в действие още сега", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

Системата "Северен поток" се състои от два двойни тръбопровода, "Северен поток 1" (NS1) и "Северен поток 2" (NS2), преминаващи под Балтийско море до Германия. Само един тръбопровод от четирите, част от NS2, е останал непокътнат след експлозиите през 2022 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви през май, че гарантирането, че "Северен поток 2" няма да влезе в експлоатация, е част от усилията за засилване на натиска върху Русия да започне преговори за прекратяване на войната в Украйна.

Песков заяви, че Русия се надява, че разследването на експлозиите, ръководено от Германия, ще бъде завършено.

Миналия месец украинец беше арестуван в Италия по подозрение за извършване на атаките, за които Русия обвинява директно Киев. Никой не е поел отговорност за експлозиите, а Украйна отрича всякаква причастност.

В петък Песков повтори позицията на Кремъл, че Съединените щати са частично виновни за организирането на атаките.

"Кой, да речем, е одобрил това? Е, очевидно е, че без знанието на администрацията на (Джо) Байдън в САЩ подобни действия от страна на Украйна и киевския режим биха били невъзможни", каза Песков.