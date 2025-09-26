Гласът на Путин: Готови сме и можем много бързо да пуснем газ по "Северен поток"

Кремъл заяви в петък, че оцелелият участък от газопровода "Северен поток" от Русия до Германия, който беше взривен преди три години, може бързо да бъде пуснат в експлоатация, предава "Ройтерс".
"Оставащата линия е там, всъщност може да бъде пусната в действие още сега", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.
Системата "Северен поток" се състои от два двойни тръбопровода, "Северен поток 1" (NS1) и "Северен поток 2" (NS2), преминаващи под Балтийско море до Германия. Само един тръбопровод от четирите, част от NS2, е останал непокътнат след експлозиите през 2022 г.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви през май, че гарантирането, че "Северен поток 2" няма да влезе в експлоатация, е част от усилията за засилване на натиска върху Русия да започне преговори за прекратяване на войната в Украйна.
Песков заяви, че Русия се надява, че разследването на експлозиите, ръководено от Германия, ще бъде завършено.
Миналия месец украинец беше арестуван в Италия по подозрение за извършване на атаките, за които Русия обвинява директно Киев. Никой не е поел отговорност за експлозиите, а Украйна отрича всякаква причастност.
В петък Песков повтори позицията на Кремъл, че Съединените щати са частично виновни за организирането на атаките.
"Кой, да речем, е одобрил това? Е, очевидно е, че без знанието на администрацията на (Джо) Байдън в САЩ подобни действия от страна на Украйна и киевския режим биха били невъзможни", каза Песков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #8, #13, #43
16:24 26.09.2025
2 Хайо
Коментиран от #7, #39
16:26 26.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Георгиев
Коментиран от #40
16:29 26.09.2025
5 !!!?
16:30 26.09.2025
6 Последния Софиянец
16:32 26.09.2025
7 гост
До коментар #2 от "Хайо":какво ли да беше вярно..
16:32 26.09.2025
8 Орк плам
До коментар #1 от "стоян георгиев":И кислорода ще Ти бьде токсичен, що то ,си джендьр.
Коментиран от #12
16:33 26.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
16:34 26.09.2025
10 Не е така!
До коментар #3 от "До враг Номер 1 Рассия":И ти го знаеш. Но пишеш да си задоволиш болното его. Урсулките тръгнали да спират руски газ и нефтопродукти. Ами прострелват се сами. Тази стока отива за други страни. Тръмп чака Русия да изпадне в криза и той да управлява процесите, с голяма печалба, но не се получава. Ще видим.
Коментиран от #14, #15
16:34 26.09.2025
11 Руснака
До коментар #3 от "До враг Номер 1 Рассия":Качвам те на трона,пробит диван.
Коментиран от #29
16:35 26.09.2025
12 стоян георгиев
До коментар #8 от "Орк плам":Готино име.показва ясно психичните ти проблеми.поста дето си писал е без значение.
16:35 26.09.2025
13 !!!?
До коментар #1 от "стоян георгиев":И Путлер като Хитлер...Газ е техният елемент за погребване на човешки животи !
Коментиран от #17
16:36 26.09.2025
14 стоян георгиев
До коментар #10 от "Не е така!":За кои страни отива? Цената в рупии как е? Хаха....да прецакаш сам енергийния си пазар в европа е пълна лудост,а да си фен на този ход и да подкрепяш.русия е шизофрения..
16:37 26.09.2025
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #10 от "Не е така!":За кои страни, разкажи ни, орко глуповата и прегладнела!
16:37 26.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
До коментар #13 от "!!!?":Така е ,но и резултата при руснаците ще е подобен ма немския.
16:38 26.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Огладняхте а вата?
16:45 26.09.2025
22 Че кой ви пита?
Това да небе Киев за два, три деня?Мммммм?
16:46 26.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 един
Коментиран от #27
16:48 26.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кочо
До коментар #25 от "един":Казва се руски дебилизъмь.
16:50 26.09.2025
28 Атина Палада
Да кажа на нашата ш.оро.шня,че азерския и той е през руски компании ..
Коментиран от #35
16:50 26.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 среднощен
Все още "неофициална" е информацията, че световната икономика е с тежък дефицит в размер от 240% за бюджетната 2024г. Основни виновници за този дефицит са САЩ, Китай и ЕС..
Връщането на евтините енергоносители в Европа /не казвам само руски/ е само една крачка в посока на оздравяване на световната икономика... Така че - "Северен поток" рано или късно ще тръгне...
16:53 26.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Енергетик
До коментар #28 от "Атина Палада":Няма значение !
Важното е, че в България го купуваме по евтино с минимум 30%, от колкото го купувахме директно от Газпром.
Коментиран от #38, #41
16:55 26.09.2025
36 И Киев е Руски
До коментар #24 от "Киев за два дня":На вас се надам Да не ме излъжете Скопе..и сърдени..ли
16:56 26.09.2025
37 Весел Патиланец
Помните ли как щяхме да сперем да се къпем и да си ядем хамстерите - Е не стана точно така ;-)))))
Обаче раЗЗията направо цъфти, щото санкциите им помагат - ДАЙТЕ ИМ ОЩЕ!!!!
16:57 26.09.2025
38 Атина Палада
До коментар #35 от "Енергетик":Ти си енергетик,колкото аз съм пилот. Щом не знаеш,че сега е в пъти по скъп..
16:58 26.09.2025
39 Един от онези
До коментар #2 от "Хайо":А сега да помислиш - ако германците ги търсеха да купуват газ, ЗАЩО ще му налагат санкции и ще го спират?
Чугунена логика имаш ;-)))
16:58 26.09.2025
40 Един от онези
До коментар #4 от "Георгиев":Въйййй колко си информиран - открехнаха ти лично ли бе младеж ;-)))))
Само да не предозираш газта, че може да грънмне!
17:00 26.09.2025
41 Това е безспорен
До коментар #35 от "Енергетик":Факт.
17:01 26.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Защото тези шепата "никои", купуват
До коментар #1 от "стоян георгиев":тройно по-скъп газ не със свои пари, а с парите на данъкоплатците си, за които не им пука. И така докараха Европа до рецесия и я деиндустриализираха
17:04 26.09.2025
44 Ха ха ха
17:05 26.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 пешо
17:09 26.09.2025
47 Националист
17:17 26.09.2025