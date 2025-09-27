Руската армия: Превзехме още три села в Източна Украйна

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите сили са превзели още три селища в Източна Украйна, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
В комюнике на министерството, публикувано в "Телеграм", се уточнява, че става дума за селищата Дерилове и Майске (Дерилово и Майское на руски) в Донецка област и Степове (Степовое) в съседната Днепропетровска област.
По данни на руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, през изтеклото денонощие руската противовъздушна отбрана е свалила 2 изстреляни от силите на Киев управляеми авиационни бомби и 131 украински дрона.
Осем дрона са били свалени над Астраханска област. На места при падането на отломките са възникнали пожари, съобщи в "Телеграм" губернаторът Игор Бабушкин. Той каза, че пострадали няма, но предупреди местните жители да не се приближават към евентуални отломки, а да сигнализират на службите за спешна помощ.
Руските сили постепенно печелят територия в ожесточените сражения в опустошените райони на източната част на Украйна. Според руското министерство на отбраната, от началото на годината Москва е завзела около 0,8% от общата площ на Украйна, отбелязва АФП.
Украйна също така съобщи, че един човек е бил убит тази нощ и 12 други са били ранени при руски бомбардировки в югоизточната украинска Херсонска област. Друг удар е повредил железопътни линии в съседната Одеска област, добави Киев.
Москва от своя страна заяви, че нефтопреработвателният завод в руската Чувашка област е преустановил дейността си след удар с украински дрон зад фронтовата линия.
В отговор на руските атаки Украйна редовно нанася удари по руски военни и енергийни обекти, включително нефтопреработвателни заводи. Ддипломатическите опити да се сложи край на конфликта, който вече наближава четвъртата си година, се провалиха, а американският президент Доналд Тръмп намекна, че Украйна може да успее да си върне цялата територия от Русия, която заяви решимостта си да продължи офанзивата, припомня АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🤫🤫🤫🤫🤫
Коментиран от #17
17:14 27.09.2025
2 мошЕто
Коментиран от #6, #7, #15
17:14 27.09.2025
3 Работайте братья
17:15 27.09.2025
4 на гости при бандерко
– Йонатан Хрик, позивна Опос от Люблин, Полша;
– Bruno de Paula Carvalho Fernández, позивна López, от Barra de São Francisco, Espírito Santo, Бразилия,
- Уевъртън Миранда Сантос, позивна Миранда от Гояния, Гояс, Бразилия;
Алан Сакала от Килинги-Нымме, но е живял в Пярну, Финландия;
— Алън Дъглас Браун младши от Масачузетс, САЩ;
– Tadeáš Kubina от Бърно, Чешка република,
— Хуан Луис Амадор Матиас от Вилапаласиоса, Албасете, Испания.
17:15 27.09.2025
5 Пич
Коментиран от #9
17:16 27.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да де
До коментар #2 от "мошЕто":Ти и другите трима олигофрени това го пишете четвърта година.
Коментиран от #13, #20
17:17 27.09.2025
8 Край
17:17 27.09.2025
9 аz СВОПобеда80
До коментар #5 от "Пич":И ти,ли като мен си се пръкнал през задният отвор?
Коментиран от #16
17:18 27.09.2025
10 Демокрация
17:18 27.09.2025
11 Тези
17:18 27.09.2025
12 Бог с Вази
17:19 27.09.2025
13 стоян георгиев
До коментар #7 от "Да де":Аз и още двама като мен, от 2014 повтаряме ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
17:20 27.09.2025
14 Спецназ
Тази област не е приета в Руската федерация след референдум, което означава че за руската армия, Украйна е цел отсекъде и края на операцията няма лимити докато не се постигнат целите на Войната:
1. Украйна без нацизъм.
2. Всички рускоговорящи и по смисъл руснаци- в Русия!
3. НЕ на НАТО пред вратата ни.
Ако не са съгласни ще го изпълнят несъгласни!
Путин го каза 2022- ра ТОЛКО ли е трудно да го проумеят.??
Коментиран от #24
17:21 27.09.2025
15 Пич
До коментар #2 от "мошЕто":Не е верно ! Украйна се преструктурира и модернизира по водещ европейски тертип , като се отървава от ненужните и територии които забавят нейното развитие ! Така пробутвайки ги на Русия , ще я затрудни с цялата административна тежест по стопанисването на тези земи , пълни с ненужни на украинците чудеса на природата !!! Нека руснаците да копаят , за да им е гадно !!!
17:21 27.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Волгин
До коментар #1 от "🤫🤫🤫🤫🤫":Не им се получи с Киев и сега села само. Както се казва като Няма риба и Ракът е риба. Важното е да се гордеят с велика пРрОсия
Коментиран от #21, #22
17:25 27.09.2025
18 Дориана
17:25 27.09.2025
19 О Густо Майна Филибето
До коментар #6 от "Варненец":Тихо бе пррррррд уеkkk,не нарушавай добрия тон във форума !
17:25 27.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ха-хаааа
До коментар #17 от "Волгин":Ха-хааааааа !
17:29 27.09.2025
22 Ленчето с мустака за 800 хиляди
До коментар #17 от "Волгин":На мен това ми е далаверата, да уредя територията с многомилиардни задължения по договори за чертежи на амрекански оръжия.
17:29 27.09.2025
23 Само така
17:30 27.09.2025
24 Механик
До коментар #14 от "Спецназ":Днес е ден 1312 от тридневната СВО.Напомням.
Коментиран от #40, #41
17:30 27.09.2025
25 КОМЕНТАРИТЕ НА КОПЕИТЕ
РУСОФИЛИТЕ НЕ СА БЪЛГАРИ.
Коментиран от #27, #32, #33
17:32 27.09.2025
26 оли ,
До коментар #6 от "Варненец":Капка по капка - вир става ! Те така и с укрията - село след село - до Киив се стига ! Путин не бърза ...
Коментиран от #36, #39
17:32 27.09.2025
27 ха-ха
До коментар #25 от "КОМЕНТАРИТЕ НА КОПЕИТЕ":И той българин бил ....Ха-ха ! Щраус !
17:34 27.09.2025
28 000
Коментиран от #34, #48
17:35 27.09.2025
29 Бандеров
17:39 27.09.2025
30 БАНко
17:39 27.09.2025
31 НеКопейка
До коментар #6 от "Варненец":През 22ра раша не е имала никква територия от Украйна. Дори тогава не е искала, а искаше само Истанбулските условия.
Териториите за които говориш тогава, бяха освободени от самите местни, но още референдуми за присъединяване към РФ нямаше. Дори Русия още не бе извършила частичната мобилизация за да се включи офижиално. Тогава местните милиции загубиха територии от Харковска област от украинската армия. Чак след това се направиха референдумите и областите влязоха в РФ!
След това руснаците нямат загубена битка, дори само чрез доброволци, А украинците само губят територии.
17:39 27.09.2025
32 Въпрос
До коментар #25 от "КОМЕНТАРИТЕ НА КОПЕИТЕ":Евроатлантиците българи ли са?
17:41 27.09.2025
33 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #25 от "КОМЕНТАРИТЕ НА КОПЕИТЕ":Вие от малцинствата нямате думата в случая .
17:45 27.09.2025
34 Копейка
До коментар #28 от "000":На нас тук каква ни е далаверата?
Коментиран от #45
17:45 27.09.2025
35 А где
Коментиран от #44
17:46 27.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дудов
Коментиран от #42
17:50 27.09.2025
38 си дзън
17:50 27.09.2025
39 ТИГО
До коментар #26 от "оли ,":4 години 3 града една централа и няколко села !! Хитлер го изритаха за 3 години от СССР !Путин не бил бързал ,ма верно ли ?Лелеее рус0пиTeциTE сте за кAрлук0в0
Коментиран от #43
17:51 27.09.2025
40 Нормално
До коментар #24 от "Механик":Защото целта на СВО не е само за изтощение на Украйна, но и на виновниците.
И всичко върви добре и успешно. НАТО е обезоръжено, Европа в рецесия и деиндустриализирана, ЕСср се клати, а народите се надигат срещу лидерите си психопати.....
Както ген Мили каза "Бързата работа- срам за майстора,"
17:51 27.09.2025
41 Кая Калас
До коментар #24 от "Механик":А где, 2 100 000 укрозомбита? Раздели ги на 1312 и се получава добро число. 😉
17:52 27.09.2025
42 ТИГО
До коментар #37 от "Дудов":Да ти се връща, същото на което се радваш сега ! Рахат да видиш от братушките в пъти повече !
17:53 27.09.2025
43 ТИГО
До коментар #39 от "ТИГО":Тиго от перррр емммм дуу Боkkko y дир.ниkkka на сууухоо.
Коментиран от #46
17:55 27.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пепи Волгата
До коментар #34 от "Копейка":Не ме интересува.Аз избрах еврото!!
Коментиран от #49
17:56 27.09.2025
46 ТИГО
До коментар #43 от "ТИГО":Слаб си, ниска топка , чело 2 пръста, нищо оригинално !Освен да псуваш нищо повече !И на теб ти пожелавам да ти се върне в пъти повече това което пожелаваш на другите ! Рахат да видиш .
Коментиран от #50
17:58 27.09.2025
47 Нищо ново !
17:58 27.09.2025
48 Механик
До коментар #28 от "000":Ще,ще,ще.
17:58 27.09.2025
49 Кривогледа лайкова
До коментар #45 от "Пепи Волгата":Аз също джиткам с евраци.
18:00 27.09.2025
50 ТИГО
До коментар #46 от "ТИГО":Повод за хвалене ли е че челото ти свършва до врата ,старче ?
Коментиран от #53
18:02 27.09.2025
51 Руските лъжи обичат неумните
Украйна си върна близо 400 кв.км.
18:03 27.09.2025
52 Централен фронт
18:03 27.09.2025
53 ТИГО
До коментар #50 от "ТИГО":И Бог да е с теб ,нека каквото пожелаваш на другите стократно да ти се върне на теб и тези около теб !Амин.
18:05 27.09.2025