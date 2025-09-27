Тръмп още не е решил! САЩ подготвят въздушни удари срещу членове и лидери на венецуелски наркобанди

Американската армия разработва операции за борба с наркотрафикантите във Венецуела. Атаките могат да започнат до няколко седмици, съобщава NBC News, цитирана от Фокус.



Според четирима източника, ударите по венецуелска територия могат да се проведат през следващите седмици, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение.



Плановете предвиждат предимно удари с дронове срещу членове и лидери на наркобанди, както и срещу лаборатории за производство на наркотици.



Двама от събеседниците и още един служител, запознат с обсъжданията, твърдят, че последната военна ескалация на САЩ е частично предизвикана от факта, че според администрацията президентът на Венецуела Николас Мадуро не прави достатъчно, за да спре потока на наркотици от страната.



Някои представители на администрацията на Тръмп са разочаровани, че военната ескалация на САЩ не е отслабила властта на Мадуро и не е предизвикала забележима реакция. В същото време Белият дом получи повече критики за ударите по корабите за трафик на наркотици, отколкото очакваше, и сега администрацията внимателно обмисля следващите си стъпки.



"Тръмп е готов да използва всички елементи на американската сила, за да спре потока на наркотици в страната и да привлече виновните към отговорност“, заявява пред телевизионния канал високопоставен служител на администрацията.



По-рано Мадуро отричаше всякаква връзка с наркотрафика и многократно заявяваше, че САЩ се опитват да го отстранят от властта.

