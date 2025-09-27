Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп още не е решил! САЩ подготвят въздушни удари срещу членове и лидери на венецуелски наркобанди

Тръмп още не е решил! САЩ подготвят въздушни удари срещу членове и лидери на венецуелски наркобанди

27 Септември, 2025 14:42 420 5

  • сащ-
  • венецуела-
  • дрога-
  • николас мадуро-
  • пентагон

По-рано Мадуро отричаше всякаква връзка с наркотрафика и многократно заявяваше, че САЩ се опитват да го отстранят от властта

Тръмп още не е решил! САЩ подготвят въздушни удари срещу членове и лидери на венецуелски наркобанди - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американската армия разработва операции за борба с наркотрафикантите във Венецуела. Атаките могат да започнат до няколко седмици, съобщава NBC News, цитирана от Фокус.

Според четирима източника, ударите по венецуелска територия могат да се проведат през следващите седмици, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение.

Плановете предвиждат предимно удари с дронове срещу членове и лидери на наркобанди, както и срещу лаборатории за производство на наркотици.

Двама от събеседниците и още един служител, запознат с обсъжданията, твърдят, че последната военна ескалация на САЩ е частично предизвикана от факта, че според администрацията президентът на Венецуела Николас Мадуро не прави достатъчно, за да спре потока на наркотици от страната.

Някои представители на администрацията на Тръмп са разочаровани, че военната ескалация на САЩ не е отслабила властта на Мадуро и не е предизвикала забележима реакция. В същото време Белият дом получи повече критики за ударите по корабите за трафик на наркотици, отколкото очакваше, и сега администрацията внимателно обмисля следващите си стъпки.

"Тръмп е готов да използва всички елементи на американската сила, за да спре потока на наркотици в страната и да привлече виновните към отговорност“, заявява пред телевизионния канал високопоставен служител на администрацията.

По-рано Мадуро отричаше всякаква връзка с наркотрафика и многократно заявяваше, че САЩ се опитват да го отстранят от властта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1944

    1 6 Отговор
    още един копейкаджия с проблеми.

    14:46 27.09.2025

  • 2 ГОСТ

    4 3 Отговор
    ТРЪМП Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПАЛЯК В ЦЕЛИЯТ СВЯТ, А И Е ГОЛЯМ СТРАХЛИВЕЦ!

    14:47 27.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаа

    3 2 Отговор
    Поредната нова война от циониското сащ ,!

    14:49 27.09.2025

  • 5 ЧОВЕК

    3 0 Отговор
    ТАКА ЛИ СЕ НАРИЧА ВЕЧЕ НАПАДЕНИЕ НАД СУВЕРЕННА СТРАНА :САЩ подготвят въздушни удари срещу членове и лидери на венецуелски наркобанди? И С КАКВО ПРАВО САЩ РАЗДАВА ПРАВОСЪДИЕ НА СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА?
    МАЛКО ЛИ ИМ БЕШЕ ИРАН, ИРАК, ЛИБИЯ, СИРИЯ, ЮГОСЛАВИЯ, ВИЕТНАМ, КАМБОДЖА, ЯПОНИЯ И ДР., ДР.

    14:56 27.09.2025