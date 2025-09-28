Хамас: Още не сме получили мирния план на Тръмп

"Хамас" не е получил плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в Газа, обяви днес палестинската групировка, която управлява анклава, докато израелските сили разширяват атаката си срещу град Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарите дойдоха, след като израелският вестник "Аарец" цитира източници, според които "Хамас" е дал принципно съгласие да освободи всички израелски заложници, които държи, в замяна на стотици палестински затворници и постепенното изтегляне на израелските войски съгласно плана на Тръмп.

В предложението са включени и краят на управлението на "Хамас" в Газа, както и съгласието на Израел да не анексира територията и да не изгони палестинците, които живеят там, съобщи "Аарец".

"На "Хамас" не е представен никакъв план", заяви пред Ройтерс представител на "Хамас", който пожела да остане анонимен.

В коментарите си пред репортери в петък, в които каза "изглежда, че имаме сделка за Газа", Тръмп не даде подробности за съдържанието му и не посочи график. Израел все още не е дал публичен отговор на коментарите на Тръмп.

В понеделник Тръмп ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който оглавява крайнодясна управляваща коалиция, която се противопоставя на прекратяването на войната в Газа, докато "Хамас" не бъде унищожен, посочи Ройтерс.

Тръмп също така заяви в петък, че преговорите за Газа с държавите от Близкия изток са интензивни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо.

Неговият специален пратеник Стив Уиткоф посочи, че американският президент е представил предложения на лидерите на няколко държави с мюсюлманско мнозинство тази седмица, които включват план за мир в Близкия изток от 21 точки.

Междувременно в Газа боевете продължават, а израелската армия заяви, че нейни самолети са ударили 120 цели в ивицата през изминалата нощ, докато войските настъпваха все по-навътре в град Газа. Палестинското министерство на здравеопазването заяви, че 74 души са загинали в Газа през последните 24 часа.

Хиляди хора се събраха вчера в центъра на Берлин, за да протестират срещу военните действия на Израел в ивицата Газа, като организаторите прогнозират, че десетки хиляди ще се присъединят към протеста в течение на деня, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Демонстрацията "Всички погледи към Газа" започна пред кметството на Берлин и се придвижи към Колоната на победата, паметник в парка "Тиргартен" в германската столица.

Сред тълпата се чуваха скандирания "Свобода за Палестина" и "Да живее международната солидарност", а на плакатите се четеше "Газа – спрете клането", "Никога повече – за всички" и "Свобода за Палестина".

Протестът беше организиран от обединение на около 50 групи, включително пропалестински организации, партия "Левите", Медико Интернешънъл и "Амнести Интернешънъл". Техните искания включват незабавно спиране на износа на оръжие от Германия за Израел, безпрепятствен хуманитарен достъп до Газа и санкции на ЕС срещу Израел.

Полицията в Берлин съобщи, че около 1800 полицаи са разположени в целия град. Организаторите регистрираха 30 000 участници, но очакват още, като отбелязват, че най-голямата демонстрация в столицата в подкрепа на Газа досега е събрала около 50 000 души.

Организаторите обвиняват Израел в геноцид срещу палестинците – обвинение, което Израел категорично отхвърля.

И в Дюселдорф няколко хиляди души се събраха на демонстрация, за да привлекат вниманието към тежкото положение на палестинците в разкъсваната от война ивица Газа, отбеляза ДПА.

Полицията в германския град разположи голям контингент от служители, но следобед говорител заяви, че събитието е протекло мирно.

Маршрутът на шествието е от главната жп гара през центъра на града. Някои от участниците пристигнаха в Дюселдорф с автобус от други части на Германия.

Демонстрацията, организирана от акционен алианс, се проведе под мотото: "Няма да забравим Газа – свобода за Палестина и всички потиснати народи".