Убиха три млади жени в Аржентина, предполага се връзка с наркотрафика ВИДЕО

28 Септември, 2025 04:41, обновена 28 Септември, 2025 04:45 609 3

Няколко хиляди души излязоха на протест в центъра на Буенос Айрес

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко хиляди души излязоха вчера на демонстрация в центъра на Буенос Айрес, за да поискат справедливост след ужасяващото убийство тази седмица на три млади жени – случай с предполагаема връзка с наркотрафика, съобщи АФП.

Роднини на жертвите, обединени зад транспарант с имената на младите жени „Лара, Бренда, Морена“ и плакати с техни снимки, поведоха шествието, подсилено от няколко организации на радикалната левица, които тръгнаха от площад „Майо“ към парламента.

Телата на Морена Верди и Бренда дел Кастийо, две братовчедки на по 20 години, и на Лара Гутиерес, на 15 години, бяха открити в сряда, заровени край къща в южното предградие на Буенос Айрес, пет дни след изчезването им.

Според провинциалния министър на сигурността Хавиер Алонсо те са били подмамени, че отиват на парти, и са били подложени на мъчения, преди да бъдат убити. Тези сцени са били гледани на живо от 45 души в затворен акаунт в социалните мрежи – очевидно за назидание сред членове на престъпна група.

„Трябва да се защитават жените, никога повече това да не се случва“, заяви малко преди началото на демонстрацията пред журналисти силно развълнуваният Леонел дел Кастийо, баща на Бренда. Той каза, че „не е могъл да разпознае“ тялото на дъщеря си заради нанесените ѝ тежки увреждания.

„Това беше наркофеминицид!“ „Нашите животи не са за изхвърляне!“, „Ние обичаме живи!“ – можеше да се прочете на плакати и транспаранти по време на демонстрацията, която обаче беше относително малобройна в сравнение с често провежданите социални мобилизации в Буенос Айрес, отбеляза АФП.

Шествието беше свикано от влиятелната организация Ni una menos („Нито една по-малко“), която се бори срещу насилието на полова основа.

Пети заподозрян, обвиняван в оказване на логистична подкрепа с автомобил, беше арестуван в петък в Боливия, близо до аржентинската граница, след като в сряда бяха задържани двама мъже и две жени, поставени под временен арест. Двама други млади мъже, сред които и 20-годишен перуанец, заподозрян като поръчител, се издирват активно.


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
  • 1 Коста

    5 0 Отговор
    И в същото време съдят бившият президент на Филипините заради суровите метали срещу наркоразпространирелите. Чуден свят.

    04:51 28.09.2025

  • 2 АМАH OT ИДИOTИ

    4 1 Отговор
    ПУTИH ГИ Е ЗАСТРЕЛЯЛ.
    😆
    ОТ ДРОН. ОЧАКВАМЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПО СЛУЧАЯ. И ТВЪРДО ОТСТОЯВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ОТ ДРУГИТЕ ТРИ БAБИ, ПОПТОДОРОВА, НЕЙНСКИ И ДРУГИЯ РОСЕН.
    😆😝🤣

    04:57 28.09.2025

  • 3 Венелина и Божидара

    1 0 Отговор
    Милен иска да ни еб... в гь....

    05:13 28.09.2025

