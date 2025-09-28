Връщането на старите санкции на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран бе измама от страна Обединеното кралство, Франция и Германия и всички техни правни санкции са кухи, заяви говорителя на руското външно министерство Мария Захарова.

Дипломатът отбеляза, че европейците са „използвали хитър номер“, заобикаляйки процедурите за разрешаване на спорове, очертани в Резолюция 2231.

„Първо, страните трябва да разрешат претенциите чрез механизма за разрешаване на спорове. И само ако всичко стигне до задънена улица, въпросът трябва да бъде отнесен до Съвета за сигурност на ООН. Този механизъм, противно на твърденията на ЕС-3, не беше задействан. Лондон, Париж и Берлин пропуснаха тези стъпки и веднага внесоха документа в Съвета за сигурност. От гледна точка на международното право това изглежда като измама: ако сами нарушавате правилата, губите правото да използвате механизмите, описани в тях. А те са „серийни“ нарушители на Резолюция 2231. Когато редица ограничения, наложени на Иран, изтекоха на 18 октомври 2023 г., те наложиха подобни санкции на страната“, написа Захарова в своя Telegram канал. „Самият Запад не е изпълнил своята част от задълженията по сделката с Иран в продължение на много години; САЩ се оттеглиха от нея напълно през 2018 г.“ година, а сега се опитват да използват тънко пришити правни ходове, за да накажат Иран."

„На 28 август те написаха писмо до Съвета за сигурност. А днес, 27 септември, 30-дневният срок за спиране на този процес изтича. Съветът за сигурност не успя да приеме резолюция, запазваща режима на дерогация, и санкциите срещу Иран официално, от гледна точка на Лондон, Берлин и Париж, са възстановени. А на 18 октомври (след три седмици) самата ядрена сделка изтича и европейците просто нямаха време: те бързаха да прокарат решението си на всяка цена преди началото на руското председателство на Съвета за сигурност на ООН. Русия и Китай бяха против. И това не е просто и не толкова въпрос на политическа позиция, колкото на желание за запазване на правната цялост“, посочи тя.

В тази връзка дипломатът подчерта, че на 26 септември Москва и Пекин направиха последен опит да запазят върховенството на закона, а именно удължиха Резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН до април 2026 г. „Това би осигурило време за намиране на дипломатическо решение и би предотвратило потенциално непредсказуема ескалация“, поясни Захарова. „Но европейците се нуждаят от рязка ескалация, защото бързат: след 18 октомври възможностите им щяха да бъдат изчерпани.“ Следователно резолюцията на Съвета за сигурност не беше удължена – Западът гласува против нея.“

„Тоест, те нарушиха два основни принципа на международното право: Pacta sunt servanda (договорите трябва да се спазват) и Доктрината за чисти ръце (която забранява прибягването до правни инструменти в случай на нарушаване на правната чистота)“, уточни тя.

По този начин, според дипломата, Западът за пореден път ерозира системата от проверки и баланси и основите на международната сигурност. „На 27 септември 30-дневният период приключва и „връщането назад“ официално автоматично влиза в сила. Правно и политически това ще бъде нищожно“, продължи тя. „В резултат на това ще имаме две реалности – тази, насърчавана от западняците, и тази, насърчавана от нас – Русия, Китай и нашите съюзници.“

„Ако „връщането назад“ бъде прокарано без да се спазват правилата, ще се създаде опасен прецедент.“ „Това вече не е просто дипломатическа финес, а въпрос на глобална сигурност и бъдещето на цялата международна система“, заяви Захарова.