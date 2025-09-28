Новини
Washington Post: Санду подкопава доверието в правителството на Молдова с преследването на "сътрудници" на Русия

28 Септември, 2025 06:00, обновена 28 Септември, 2025 06:07 1 091 17

Парламентарните избори в страната ще се проведат днес

Washington Post: Санду подкопава доверието в правителството на Молдова с преследването на "сътрудници" на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решенията на молдовския президент Мая Санду, насочени срещу лица, за които се твърди, че сътрудничат с Русия, биха могли да доведат до загуба на доверието на избирателите в управляващата Партия на действието и солидарността (ПАС) преди парламентарните избори, съобщи The Washington Post.

Според авторите на статията, преследването на лица, замесени в корупция, или религиозни фигури, заподозрени, че работят за Русия, би могло да задълбочи недоверието сред части от молдовското население, които вече нямат доверие на централното правителство.

Парламентарните избори в Молдова ще се проведат на 28 септември. Според социологически проучвания, ПАС, която контролира парламента и правителството, може да не запази мнозинството си в парламента, а бъдещото правителство може да бъде коалиционно.

В тази ситуация всеки процент от гласовете може да бъде решаващ. Молдовската опозиция изтъкна решението на Централната избирателна комисия да отвори само две избирателни секции в Русия, където живеят стотици хиляди молдовци.

За тези избори Молдовската централна избирателна комисия увеличи броя на избирателните секции в чужбина от 234 на 301, главно в западни страни.


Молдова (Република)
  • 1 гдфгфдг

    33 2 Отговор
    Снимката показва ,че санду страда от тежки психически разстройства типични за либералите

    06:09 28.09.2025

  • 2 Анджо

    1 34 Отговор
    Никой не ги обича тия руснаци. Интересно защо.

    Коментиран от #5, #7, #10

    06:11 28.09.2025

  • 3 Майки

    30 2 Отговор
    Още не са започнали изборите, а Санду си показа змийският език. ... Това вече го гледахме по време на изборите в България. ... Нищо ново, сър!

    06:18 28.09.2025

  • 4 АМАH OT ИДИOTИ

    32 2 Отговор
    ДОКАТО МЪЖЕТЕ В ЕВРОПА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЛEЯT, ПОЛИТИКАТА ЩЕ СЕ ПРАВИ ОТ НАЗНАЧЕНИ COPOCOИДHИ CTPИHKИ КАТО САНДУ, КАЛАС, ФОН ДЕР ЛАЙHA., POCEHKA ЖEЛЯ3KOBA.
    😡
    AKO HA НЯКОЙ ОТ БЛEEЩИTE, HEЩО НЕ МУ Е ЯСНО ДА ПРОЧЕТЕ СТ. Л. КОСТОВ.
    🤬

    06:20 28.09.2025

  • 5 Pyccкий Карлик 😄

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    Я люблю pyccких !!!
    Кобзон тоже 😄😄😄

    06:20 28.09.2025

  • 6 Гориил

    23 2 Отговор
    Санду е на ръба на катастрофата. Русия няма да намали натиска.Дори и с минимална победа, управляващата партия няма да може да сформира коалиция. За това ѝ липсват съюзници в страната.

    06:22 28.09.2025

  • 7 Фон дер Миндер

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    И какво толкова интересно има ? "Обичат" само тези , за които им се плаща да ги "обичат" . Всъщност те не обичат , а само мразят.... има " жрици на любовта" и "жрици на омразата" . Кая мая и урсула са от вторите

    06:25 28.09.2025

  • 8 Демокрацияли

    21 2 Отговор
    Колко ли милиона наляха в изборните манипулации брюкселските чиновници.?

    06:37 28.09.2025

  • 9 Молдован

    22 2 Отговор
    Мая на Сандо е на акъла на Никакая Калас !

    06:38 28.09.2025

  • 10 Да беше прочел

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    поне заглавието, а??!!

    06:44 28.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 свидетел

    6 2 Отговор
    както навсякъде - монтирани неумни пионки !

    07:25 28.09.2025

  • 14 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ЯВНО И ТАЗИ ИСКА ДА ИМА ВОДОПАД,КАТО НАШ ДОМАТ 🍅🍅🍅🍅🍅!

    07:47 28.09.2025

  • 15 Диагностицик

    3 1 Отговор
    Всъщност, Русофобията е атлантическа болест водеща до умствени поражения с непредвидими последици

    07:55 28.09.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Днес молдовците ще я попилеят.

    08:01 28.09.2025

  • 17 ганев

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ ГРОЗОТИЙ...СА ОПАСНО ЗЛОБНИ........ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ ГИ..БРЪСНЕ ЗА СЛИВИ

    08:09 28.09.2025