Washington Post: Санду подкопава доверието в правителството на Молдова с преследването на "сътрудници" на Русия

Решенията на молдовския президент Мая Санду, насочени срещу лица, за които се твърди, че сътрудничат с Русия, биха могли да доведат до загуба на доверието на избирателите в управляващата Партия на действието и солидарността (ПАС) преди парламентарните избори, съобщи The Washington Post.

Според авторите на статията, преследването на лица, замесени в корупция, или религиозни фигури, заподозрени, че работят за Русия, би могло да задълбочи недоверието сред части от молдовското население, които вече нямат доверие на централното правителство.

Парламентарните избори в Молдова ще се проведат на 28 септември. Според социологически проучвания, ПАС, която контролира парламента и правителството, може да не запази мнозинството си в парламента, а бъдещото правителство може да бъде коалиционно.

В тази ситуация всеки процент от гласовете може да бъде решаващ. Молдовската опозиция изтъкна решението на Централната избирателна комисия да отвори само две избирателни секции в Русия, където живеят стотици хиляди молдовци.

За тези избори Молдовската централна избирателна комисия увеличи броя на избирателните секции в чужбина от 234 на 301, главно в западни страни.