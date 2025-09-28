Washington Post: Санду подкопава доверието в правителството на Молдова с преследването на "сътрудници" на Русия

Решенията на молдовския президент Мая Санду, насочени срещу лица, за които се твърди, че сътрудничат с Русия, биха могли да доведат до загуба на доверието на избирателите в управляващата Партия на действието и солидарността (ПАС) преди парламентарните избори, съобщи The Washington Post.
Според авторите на статията, преследването на лица, замесени в корупция, или религиозни фигури, заподозрени, че работят за Русия, би могло да задълбочи недоверието сред части от молдовското население, които вече нямат доверие на централното правителство.
Парламентарните избори в Молдова ще се проведат на 28 септември. Според социологически проучвания, ПАС, която контролира парламента и правителството, може да не запази мнозинството си в парламента, а бъдещото правителство може да бъде коалиционно.
В тази ситуация всеки процент от гласовете може да бъде решаващ. Молдовската опозиция изтъкна решението на Централната избирателна комисия да отвори само две избирателни секции в Русия, където живеят стотици хиляди молдовци.
За тези избори Молдовската централна избирателна комисия увеличи броя на избирателните секции в чужбина от 234 на 301, главно в западни страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гдфгфдг
06:09 28.09.2025
2 Анджо
Коментиран от #5, #7, #10
06:11 28.09.2025
3 Майки
06:18 28.09.2025
4 АМАH OT ИДИOTИ
😡
AKO HA НЯКОЙ ОТ БЛEEЩИTE, HEЩО НЕ МУ Е ЯСНО ДА ПРОЧЕТЕ СТ. Л. КОСТОВ.
🤬
06:20 28.09.2025
5 Pyccкий Карлик 😄
До коментар #2 от "Анджо":Я люблю pyccких !!!
Кобзон тоже 😄😄😄
06:20 28.09.2025
6 Гориил
06:22 28.09.2025
7 Фон дер Миндер
До коментар #2 от "Анджо":И какво толкова интересно има ? "Обичат" само тези , за които им се плаща да ги "обичат" . Всъщност те не обичат , а само мразят.... има " жрици на любовта" и "жрици на омразата" . Кая мая и урсула са от вторите
06:25 28.09.2025
8 Демокрацияли
06:37 28.09.2025
9 Молдован
06:38 28.09.2025
10 Да беше прочел
До коментар #2 от "Анджо":поне заглавието, а??!!
06:44 28.09.2025
13 свидетел
07:25 28.09.2025
14 Боруна Лом
07:47 28.09.2025
15 Диагностицик
07:55 28.09.2025
16 Данко Харсъзина
08:01 28.09.2025
17 ганев
08:09 28.09.2025