Британската Лейбъристка партия провежда годишния си конгрес

Британските лейбъристи започват днес за годишния си конгрес, определян като високорисков за премиера Киър Стармър, който е изправен пред все по-силно недоволство в собствения си лагер, където някои се съмняват в способността му да устои на възхода на крайната десница, предаде АФП, цитирана от БТА.

Само петнайсет месеца след идването му на власт, неприятностите за министър-председателя валят една след друга. Икономиката буксува, безработицата е на най-високо ниво от четири години, нелегалната имиграция подобрява рекорди, а инфлацията остава по-висока от тази в останалата част на Европа.

Началото на есента също беше особено трудно за него. Само за няколко седмици той се сблъска с оставката на заместничката си Анджела Рейнър заради грешка в данъчната ѝ декларация, с напускането на няколко съветници от „Даунинг Стрийт“ и с отзоваването на посланика на Великобритания в САЩ Питър Манделсън, компрометиран от връзките си с американския финансист, осъден за сексуални престъпления, Джефри Епстийн.

В този контекст конгресът в Ливърпул (Северна Англия) ще бъде възможност за неговите съпартийци „да изразят недоволството си от Киър Стармър“, каза пред АФП политологът Стивън Фийлдинг. „Партията и страната са срещу него“, добави той, като отбелязва, че не особено харизматичният обитател на „Даунинг Стрийт“ има едва 27% положителни оценки според института YouGov.

На международната сцена Стармър може да се похвали с безспорни успехи – добри отношения с Доналд Тръмп, координация на европейските усилия в подкрепа на Украйна и сближаване с Европейския съюз.

Но равносметката у дома на Стармър е далеч по-малко впечатляваща. Пролетната му реформа на социалните помощи, изоставена след бунт в партията, и замразяването на помощите за отопление за пенсионерите разгневиха британците и лявото крило на Лейбъристката партия. Правителствените рокади след оставката на Анджела Рейнър в началото на септември, които по същество бяха размяна на постове между водещите министри, не промени съществено положението. Някои дори смятат, че дните на Киър Стармър на „Даунинг Стрийт“ са преброени, допълни АФП.

Премиерът ще говори във вторник в Ливърпул пред делегатите. Той възнамерява да представи следващите парламентарни избори, насрочени за 2029 г., като избор между „патриотично обновление“, което той защитава, и „токсичното разделение“ на крайнодясната партия „Реформирай Обединеното кралство“.

„Историята няма да ни прости, ако не вложим всичките си сили в борбата срещу „Реформирай“, която е враг“, заяви той в интервю, публикувано вчера в „Гардиън“.

Формацията на Найджъл Фараж продължава възхода си в социологическите проучвания, като се възползва от отхвърлянето на имиграцията от част от британците. В тази област политиката и твърдата реторика на правителството изглеждат неубедителни за избирателите и „поставят в неудобно положение“ много членове на Лейбъристката партия, подчертава Стивън Фийлдинг.

„Това няма да бъде реч на последния шанс, но ще бъде решаващ момент, за да изложи ясно визията си за бъдещето“, смята и Патрик Даймънд, преподавател по политически науки в университета „Куин Мери“ в Лондон.

Вече вървят усилени спекулации за амбициите на кмета на графство Голям Манчестър Анди Бърнам да поеме ръководството на партията. Той призова Стармър да възприеме по-лява линия и заяви, че е получил сигнали от депутати да се кандидатира за лидер.

Засега Киър Стармър не изглежда непосредствено застрашен, разчитайки на мощното си мнозинство и на действащите вътрешнопартийни правила, които правят евентуална смяна трудна. „Той все още има време да обърне ситуацията“, каза АФП Патрик Даймънд – поне до местните избори, предвидени за май 2026 г.

Но задачата му може да се усложни още повече, ако през октомври членовете на Лейбъристката партия изберат за заместник-лидер депутатката Луси Пауъл, която току-що беше извадена от правителството. Тя се изправя срещу министърката на образованието Бриджит Филипсън, смятана за близка до премиера. Ако Пауъл спечели, „това ще бъде възприето като вот на недоверие срещу Киър Стармър“, предупреждава Стивън Фийлдинг.