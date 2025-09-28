Володимир Зеленски: Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна

Владимир Путин ще разшири войната си в Украйна, като атакува друга европейска страна, прогнозира Володимир Зеленски и обвини Русия за неотдавнашните набези с дронове, които според него са опит да се тестват отбранителните сили на НАТО, пише "Гардиън".
В изявление в Киев след срещата си с Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк украинският президент заяви, че Русия се готви за по-голям конфликт. "Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще отвори друга посока. Никой не знае къде. Той иска това", каза той.
Украинският президент заяви, че Кремъл умишлено проверява способността на Европа да защити въздушното си пространство, след като бяха забелязани дронове в Дания, Полша и Румъния и беше нарушено въздушното пространство на Естония от руски изтребители. Още дронове бяха забелязани в петък вечер над датска военна база и в събота над норвежка база.
Зеленски предположи, че правителствата на ЕС се борят да се справят с тази нова и опасна заплаха. По-рано този месец Украйна забеляза 92 дрона, летящи към Полша по "хореографиран" начин. Тя пресече повечето от тях. Деветнадесет пресякоха полската територия, където поляците свалиха четири.
"Не сравнявам нашите сили. Ние сме във война, а те [Полша] не са", каза той. Зеленски заяви, че представители на няколко неназовани страни ще пътуват до Украйна, за да получат "практическо обучение" как да отблъскват руските въздушни атаки. "Готови сме да споделим опита си", добави той.
Изказването на Зеленски следва това, което той определи като "много приятни" разговори с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. След срещата американският президент заяви, че вярва, че Украйна може да си върне всички територии, които е загубила от 2022 г. насам, с подкрепата на Европа и НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аz СВОПобеда80
11:13 28.09.2025
2 Българин
Коментиран от #8, #11
11:13 28.09.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #7
11:14 28.09.2025
4 стоян георгиев
11:15 28.09.2025
5 Да де
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
11:15 28.09.2025
6 Имам добра новина за Зеленски и
😁Добрата Новина е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи, Лошата Новина за Зеленски е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи.🤣
Коментиран от #13
11:15 28.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георги
До коментар #2 от "Българин":няма никакво значение дали им вярваме или не. Не им трябва намери разрешение за да направят каквото са решили, трябва им само оправдание без значение дали е истинско или изфабрикувано.
11:17 28.09.2025
9 Механик
Коментиран от #32, #42
11:17 28.09.2025
10 Войната работи за ВВП и Русия
Колкото повече Война толкова по добре за Русия и ВВП.
Коментиран от #35
11:17 28.09.2025
11 Уффф
До коментар #2 от "Българин":Всички знаем, че зелето е неадекватен, но пита се е задачата ...всички ЗападНАЛИ ли са такива....вкл. и нашите журналя... или пишат под натиск, заплахи и пари.
Коментиран от #51
11:18 28.09.2025
12 Как
11:18 28.09.2025
13 Българин
До коментар #6 от "Имам добра новина за Зеленски и":И третата новина е че наркоманчето няма да доживее до края на войната.
11:18 28.09.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
11:18 28.09.2025
15 бебето
Коментиран от #23
11:19 28.09.2025
16 Немезис
Коментиран от #25, #93
11:19 28.09.2025
17 Напудреното носле
11:19 28.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да де
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
11:20 28.09.2025
20 РЛ4ТРК КТЛ КТРК Б ТЪБ НКТЪ КНЛБЪТН
11:20 28.09.2025
21 Мефистофел
Няма нужда да я копирате. На компютър се увеличава с "Ctrl +". Намалява се с "Ctrl -". Връща се в изходно положение (default) с "Ctrl 0".
Много слаб фалшификат.
11:20 28.09.2025
22 Р БК ТБКТ;Б;ТЪБ ТЪ Б;ТЪЛНБТЪ;ЛН;Л ТЪ Л
11:20 28.09.2025
23 Пиночет
До коментар #15 от "бебето":Кога товарим копейките?
11:20 28.09.2025
24 РГЖ ТБТРК Б КТРК ТЪК НК ЪТКНЪКТНК ЪТК
11:20 28.09.2025
25 АзисЕ
До коментар #16 от "Немезис":Колко много грешки в два реда ❗
11:20 28.09.2025
26 ЕР ;Б ТРБЛ; ТР;ЛЛ ТРЪНЛ ЪТЛ НЪТЛ НМЪ ЛТ
11:21 28.09.2025
27 Ракета без глава !
До коментар #7 от "Руснак без крак":Утре влизам в Киев без глава !!! Но следващата дето идва ще е с глава !!
11:21 28.09.2025
28 Р ;ТРЛБ ЛРТНБЛ ЪТЛН ЪТЛ Н ЛЪТНЛ ЪТЛ М
11:21 28.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Р Б;ТРБ;ТР ЛЛ ТН ЛЪТЛ ;НЪТЛ Н;Л ЪТЛ ТЪЛ
11:21 28.09.2025
31 ТР Б ТБ Л;ТРЛЛ ТЪН ЛЪТ ЛН;ЪТЛ НЛ; ЪТН ;
11:21 28.09.2025
32 Циганин на социална помощ
До коментар #9 от "Механик":Не ви ли омръзна да го повтаряте за 34 път или сте на твърди хапчета и забравяте,алцхаймера не прощава.
11:22 28.09.2025
33 Б ;ТЛБ; ТЪЛНЛ ЪТНЛ ЪТЛ НЛ ЪТН ЛЪТ ЛНЪТ
11:22 28.09.2025
34 ЕР БРТБ; ТРЛ Л ;РЪТНЛ ;ЪТ ЛН;ЪТ ЛНЪТ Л
11:22 28.09.2025
35 Йосиф Кобзон
До коментар #10 от "Войната работи за ВВП и Русия":Работи.И при мен работят.
11:22 28.09.2025
36 4ТЛБ КЛТБЪТ НЪТН ;ЛТЪЛ;Н МЪУТЛ
11:22 28.09.2025
37 РТ Б ТРБ КЪТР К ТКЪ КНЛЪТК НЛ ЪТКЛНК ЛЪ
11:22 28.09.2025
38 Дориана
Коментиран от #41
11:23 28.09.2025
39 ЕР ЛК ЛТРБЛК ТР КЛБ КК ЪТН КЪТ КНЪТК Н
11:23 28.09.2025
40 Р ТБ ТРБ Л;ЪТЛ;Н ЛЪТН ЛЪТН ЛЪТ ЛЪУ ЛТМ
11:23 28.09.2025
41 Тихо пръдльо!
До коментар #38 от "Дориана":Тихо.
11:23 28.09.2025
42 Да се знае
До коментар #9 от "Механик":Зеленски е луд наркоман.
11:25 28.09.2025
43 Голям зор
11:25 28.09.2025
44 az СВО Победа80
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #45, #46, #50, #54
11:26 28.09.2025
45 Пак
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Много са те били с мотика по главата като малък.
11:26 28.09.2025
46 Путин
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Не е 66% а 266%
11:27 28.09.2025
47 Данко Харсъзина
Коментиран от #53
11:27 28.09.2025
48 Скоро ще осъзнаят
11:28 28.09.2025
49 Путин е най-великият овчар!
11:28 28.09.2025
50 az СВО Победа80
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Корекция:
Неудобрението към Стармър е 79%!
Коментиран от #55
11:28 28.09.2025
51 Не, но
До коментар #11 от "Уффф":Простият човек лесно приема чуждото мнение за свое.
11:29 28.09.2025
52 Данко Харсъзина
11:30 28.09.2025
53 стоян георгиев
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Няма да спечели алтернативата.нито путлер.ти също няма да станеш успешен и добре с парите.въпрос на р сурси!
11:30 28.09.2025
54 Копеи не философствай!
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Хем ще ти се плаща,хем ще допринесеш за вдигане на БВП на България.Хем със произведените снаряди ще се зануляват руски орки.Дейсатвай!
11:30 28.09.2025
55 Копейкотрошач
До коментар #50 от "az СВО Победа80":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.Всъщност една минута.Коркция.
11:31 28.09.2025
56 Данко Харсъзина
Коментиран от #67
11:32 28.09.2025
57 Той
11:32 28.09.2025
58 000
11:32 28.09.2025
59 Хубаво,... разбрахме
11:32 28.09.2025
60 Хроника
Коментиран от #69
11:33 28.09.2025
61 Пази Боже
11:34 28.09.2025
62 Кит
Тъпопитаещите са в транс😂😂😂
11:34 28.09.2025
63 Хроника
11:35 28.09.2025
64 Не думай ....
Коментиран от #81
11:36 28.09.2025
65 Пиар снимка!
Зелко,сред воините...,в калният окоп...!
ОК!
Ама оператора,поне да му бе подсказал малко да си поизцапа с кал изключително чистичките дрешки...?!
Коментиран от #68
11:36 28.09.2025
66 Георгиев
Коментиран от #70, #74
11:37 28.09.2025
67 стоян георгиев
До коментар #56 от "Данко Харсъзина":Две ракети в софия??!!!колко патриотично а?ти от кое село си да поръчаме една ракета и за там?
11:37 28.09.2025
68 Къде го
До коментар #65 от "Пиар снимка!":Путинягата на такава снимка
Коментиран от #97
11:37 28.09.2025
69 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #60 от "Хроника":Това са руски фейкове.
11:38 28.09.2025
70 Докато натовско оръжие
До коментар #66 от "Георгиев":Разбива руснаците, мир в Украйна нема да има
Коментиран от #84
11:38 28.09.2025
71 000
11:38 28.09.2025
72 az СВО Победа80
ДемоНкрация, а?
Ще кажете Молдова не е в ЕС, да но
този мач вече се играх в Румъния - страна член на ЕС и на НАТО! 🤣🤣🤣
Деградацията е тотална, ЕС все повече напомня на късния СССР....
Коментиран от #82
11:38 28.09.2025
73 УКРАЙНА
Коментиран от #78
11:39 28.09.2025
74 стоян георгиев
До коментар #66 от "Георгиев":Путин иска да е партньор с европа ама следват балтийските съветски републики...хаха...логика като на питагор.браво!хаха
Коментиран от #76
11:39 28.09.2025
75 Евала зеленски
Коментиран от #77
11:39 28.09.2025
76 Путин е агресор
До коментар #74 от "стоян георгиев":Чакаме да се тества с НАТО....ако му стиска де
11:40 28.09.2025
77 АЗОВ сила!
До коментар #75 от "Евала зеленски":Азовци режат руски тикви в Покровско направление.
11:40 28.09.2025
78 Я пъ тоа
До коментар #73 от "УКРАЙНА":То Украйна учи Путин, как са трепят путинистчета....
11:40 28.09.2025
79 Невероятни глупости
11:41 28.09.2025
80 Дааа
11:41 28.09.2025
81 Корейче смотано
До коментар #64 от "Не думай ....":И ние пътувахме до Украйна....там си останахме....
11:42 28.09.2025
82 Пич
До коментар #72 от "az СВО Победа80":И ти ли като мен си се пръкнал през задният отвор?
11:42 28.09.2025
83 Коста
11:43 28.09.2025
84 Българин
До коментар #70 от "Докато натовско оръжие":70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.Насочвани от американският Старлинк.
11:44 28.09.2025
85 Ъъъъъъъ
11:45 28.09.2025
86 az СВО Победа80
Вече се напълни със зрелищни видеа от веселбата! 🤣🤣🤣
11:45 28.09.2025
87 Невестулка та
Коментиран от #96
11:45 28.09.2025
88 УКРАЙНА
11:46 28.09.2025
89 Мишел
Коментиран от #91, #92
11:47 28.09.2025
90 А ГДЕ
Коментиран от #101
11:47 28.09.2025
91 аz СВОПобеда80
До коментар #89 от "Мишел":Причината за Киев за два дня е разширената халка на Путин.
Коментиран от #94
11:48 28.09.2025
92 Путинистче идиотче
До коментар #89 от "Мишел":НАТО не се разширява.....ИЗТОКА се разширява към ...НАТО.
11:49 28.09.2025
93 Коста
До коментар #16 от "Немезис":Не Президент Зеленчук не го слуша главата и затова след Майдана го инсталираха с послушна глава, която обаче се оказа празна. Все повече обаче лъсва истината и скоро ще го наритат.
11:49 28.09.2025
94 az СВО Победа80
До коментар #91 от "аz СВОПобеда80":Не ми ползвай ника за глупостите си!
Никого не можеш да заблудиш!
11:50 28.09.2025
95 Ние в България
Коментиран от #98
11:50 28.09.2025
96 Я пъ тоа
До коментар #87 от "Невестулка та":Тая "невестулка" изби над милион путинистчета
Коментиран от #99
11:50 28.09.2025
97 ,,Путинягата" ли...?!
До коментар #68 от "Къде го":Ами той само веднъж облече военна униформа-отивайки в Курск...!
И на другият ден бе обявен край на ,,Украинският БлицКриг" в Курск...!
Коментиран от #100
11:50 28.09.2025
98 Ние искаме
До коментар #95 от "Ние в България":Да споделим нашия опит с Зеленски в правенето на боеприпаси....
11:51 28.09.2025
99 Ама то щот...
До коментар #96 от "Я пъ тоа":...Зеленски,не изби милион и седемстотин хиляди свои войници,за чужди интереси...!
11:52 28.09.2025
100 Я пъ тоа
До коментар #97 от ",,Путинягата" ли...?!":Путинягата са мъчи четири месеца с КУРСК...да си освободи СОБСТВЕНАТА земя....
11:52 28.09.2025
101 А ГДЕ
До коментар #90 от "А ГДЕ":Кулеба...?!
11:53 28.09.2025