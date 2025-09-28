Новини
Володимир Зеленски: Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна
Володимир Зеленски: Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна

28 Септември, 2025 11:10

Украинският президент заяви, че Кремъл умишлено проверява способността на Европа да защити въздушното си пространство

Володимир Зеленски: Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Владимир Путин ще разшири войната си в Украйна, като атакува друга европейска страна, прогнозира Володимир Зеленски и обвини Русия за неотдавнашните набези с дронове, които според него са опит да се тестват отбранителните сили на НАТО, пише "Гардиън".

В изявление в Киев след срещата си с Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк украинският президент заяви, че Русия се готви за по-голям конфликт. "Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще отвори друга посока. Никой не знае къде. Той иска това", каза той.

Украинският президент заяви, че Кремъл умишлено проверява способността на Европа да защити въздушното си пространство, след като бяха забелязани дронове в Дания, Полша и Румъния и беше нарушено въздушното пространство на Естония от руски изтребители. Още дронове бяха забелязани в петък вечер над датска военна база и в събота над норвежка база.

Зеленски предположи, че правителствата на ЕС се борят да се справят с тази нова и опасна заплаха. По-рано този месец Украйна забеляза 92 дрона, летящи към Полша по "хореографиран" начин. Тя пресече повечето от тях. Деветнадесет пресякоха полската територия, където поляците свалиха четири.

"Не сравнявам нашите сили. Ние сме във война, а те [Полша] не са", каза той. Зеленски заяви, че представители на няколко неназовани страни ще пътуват до Украйна, за да получат "практическо обучение" как да отблъскват руските въздушни атаки. "Готови сме да споделим опита си", добави той.

Изказването на Зеленски следва това, което той определи като "много приятни" разговори с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. След срещата американският президент заяви, че вярва, че Украйна може да си върне всички територии, които е загубила от 2022 г. насам, с подкрепата на Европа и НАТО.


  • 1 аz СВОПобеда80

    5 26 Отговор
    Един цитат от Лукашенко:Ние с Путин мислим как да оцелеем.

    11:13 28.09.2025

  • 2 Българин

    35 5 Отговор
    Може да сме тъпи и прости но не толкова много за което ни смятат.Защо ни го натрапвате ЕЖЕДНЕВНО този криворогски наркоман?

    Коментиран от #8, #11

    11:13 28.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    23 4 Отговор
    Няма да открие втори фронт. Първо ще приключи с Украйна, пък тогава ще подпука пинчерите и поляците.

    Коментиран от #5, #7

    11:14 28.09.2025

  • 4 стоян георгиев

    6 24 Отговор
    Европа плаща за грешката си години нар д да прави бизнес с путлер въпреки явните сигнали в какво се превръща русия.има реална опасност от голяма война провокирана от новия хитлер.тиямдронови атаки са проверка и провокация едновременно към европейското единство.

    11:15 28.09.2025

  • 5 Да де

    6 11 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    11:15 28.09.2025

  • 6 Имам добра новина за Зеленски и

    13 4 Отговор
    лоша новина за Зеленски.🤣

    😁Добрата Новина е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи, Лошата Новина за Зеленски е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи.🤣

    Коментиран от #13

    11:15 28.09.2025

  • 8 Георги

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    няма никакво значение дали им вярваме или не. Не им трябва намери разрешение за да направят каквото са решили, трябва им само оправдание без значение дали е истинско или изфабрикувано.

    11:17 28.09.2025

  • 9 Механик

    3 13 Отговор
    Напои.Днес е ден 1313 от тридневната СВО.

    Коментиран от #32, #42

    11:17 28.09.2025

  • 10 Войната работи за ВВП и Русия

    11 2 Отговор
    Войната работи за ВВП и Русия.
    Колкото повече Война толкова по добре за Русия и ВВП.

    Коментиран от #35

    11:17 28.09.2025

  • 11 Уффф

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Всички знаем, че зелето е неадекватен, но пита се е задачата ...всички ЗападНАЛИ ли са такива....вкл. и нашите журналя... или пишат под натиск, заплахи и пари.

    Коментиран от #51

    11:18 28.09.2025

  • 12 Как

    17 2 Отговор
    Може да ретлансирате бъртвежите на този луд?

    11:18 28.09.2025

  • 13 Българин

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Имам добра новина за Зеленски и":

    И третата новина е че наркоманчето няма да доживее до края на войната.

    11:18 28.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    13 6 Отговор
    Ще дойде ред и на Балтика и Полша. Но след като приключи с Украйна. Сега ги тества с хартиени дронове и хвърчила. Ганю дори не го тества. За Ганчо всичко е ясно. Бъклици и погачи.

    Коментиран от #19

    11:18 28.09.2025

  • 15 бебето

    2 11 Отговор
    путин осъмна ли?

    Коментиран от #23

    11:19 28.09.2025

  • 16 Немезис

    18 19 Отговор
    За разлика от бункерния плъх в Кремъл ☝️ президент Зеленски е стратег и играч от класа.

    Коментиран от #25, #93

    11:19 28.09.2025

  • 17 Напудреното носле

    12 2 Отговор
    Уфффф, пак тоя ли ?

    11:19 28.09.2025

  • 19 Да де

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

  • 20 РЛ4ТРК КТЛ КТРК Б ТЪБ НКТЪ КНЛБЪТН

  • 21 Мефистофел

    10 0 Отговор
    Ако увеличите снимката, веднага ще си проличи, че е монтаж.
    Няма нужда да я копирате. На компютър се увеличава с "Ctrl +". Намалява се с "Ctrl -". Връща се в изходно положение (default) с "Ctrl 0".
    Много слаб фалшификат.

    11:20 28.09.2025

  • 23 Пиночет

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "бебето":

    Кога товарим копейките?

    11:20 28.09.2025

  • 25 АзисЕ

    7 12 Отговор

    До коментар #16 от "Немезис":

    Колко много грешки в два реда ❗

    11:20 28.09.2025

  • 27 Ракета без глава !

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Киев без глава !!! Но следващата дето идва ще е с глава !!

    11:21 28.09.2025

  • 32 Циганин на социална помощ

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Не ви ли омръзна да го повтаряте за 34 път или сте на твърди хапчета и забравяте,алцхаймера не прощава.

    11:22 28.09.2025

  • 35 Йосиф Кобзон

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Войната работи за ВВП и Русия":

    Работи.И при мен работят.

    11:22 28.09.2025

  • 38 Дориана

    11 2 Отговор
    Зеленски става все по- отвратителен с всекидневните си провокации срещу Русия с цел разпалване на Световна война. Накрая ще получи възмездие за това , което прави . Каквото е .посял , това ще пожъне.

    Коментиран от #41

    11:23 28.09.2025

  • 41 Тихо пръдльо!

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "Дориана":

    Тихо.

    11:23 28.09.2025

  • 42 Да се знае

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Зеленски е луд наркоман.

    11:25 28.09.2025

  • 43 Голям зор

    13 0 Отговор
    Зеленски явно не иска мир за Украйна,а иска война за Европа.Вчера четох,че поправят свалени руски дронове и ги използват за провокация.Иначе,защо й е на Русия да напада Европа?!Тя бавно и постепенно я отслабва икономически.Целта била не последния украинец,а слаба и немощна Европа.

    11:25 28.09.2025

  • 44 az СВО Победа80

    8 2 Отговор
    Стармър стана премиертт с най-нисък рейтинг в историята на Англия. Неудобрението към него достигна 66%!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #45, #46, #50, #54

    11:26 28.09.2025

  • 45 Пак

    4 7 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Много са те били с мотика по главата като малък.

    11:26 28.09.2025

  • 46 Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Не е 66% а 266%

    11:27 28.09.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Пътят за Берлин, минава през Варшава. Всяко нещо с времето си. А ако Алтернативата спечели, Поляците може да се окажат подпънати от Изток и от Запад.

    Коментиран от #53

    11:27 28.09.2025

  • 48 Скоро ще осъзнаят

    7 1 Отговор
    Коунчето съвсем се увлече в манията си за величие, но трябва да се пази не орт Путин, а от хората около себе си.

    11:28 28.09.2025

  • 49 Путин е най-великият овчар!

    3 7 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани и да им даде вода за миене.

    11:28 28.09.2025

  • 50 az СВО Победа80

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Корекция:
    Неудобрението към Стармър е 79%!

    Коментиран от #55

    11:28 28.09.2025

  • 51 Не, но

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Уффф":

    Простият човек лесно приема чуждото мнение за свое.

    11:29 28.09.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    От Санкт Петербург до Хелзинки са 300км. Колкото от Севастопол до София..

    11:30 28.09.2025

  • 53 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Няма да спечели алтернативата.нито путлер.ти също няма да станеш успешен и добре с парите.въпрос на р сурси!

    11:30 28.09.2025

  • 54 Копеи не философствай!

    4 8 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Хем ще ти се плаща,хем ще допринесеш за вдигане на БВП на България.Хем със произведените снаряди ще се зануляват руски орки.Дейсатвай!

    11:30 28.09.2025

  • 55 Копейкотрошач

    1 6 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа80":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.Всъщност една минута.Коркция.

    11:31 28.09.2025

  • 56 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Две ракети в Хелзинки и две в София и филмът свършва. Финито. ЕНД. Енде. Фин. Край.

    Коментиран от #67

    11:32 28.09.2025

  • 57 Той

    9 0 Отговор
    Този определени иска са разшири конфликта и да запали Европа в неговия конфликт

    11:32 28.09.2025

  • 58 000

    5 0 Отговор
    Да нападнем Русия сега! С цялата сила на пропагандата на американския военно промишлен комплекс. Напред :)

    11:32 28.09.2025

  • 59 Хубаво,... разбрахме

    7 0 Отговор
    (Русия се готви за по-голям конфликт).... нещо друго има ли?

    11:32 28.09.2025

  • 60 Хроника

    6 0 Отговор
    Хроника на ударите по територията на Украйна на 28 септември 2025 г.: 00:25 часа околностите на Нижин, Черниговска област - експлозии. Здравец / Гербера. 00: 40 околностите на Краматорск-експлозии. Здравец / Гербера. 00: 45 околностите на Чернигов и Полтавска област-експлозии. Здравец / Гербера. 00: 50-01: 00 Акерман Одеска област - експлозии. Здравец / Гербера. 01: 05 Запорожие – експлозии. Тежко РСЗО. 01: 10 Очаков, Николаевска област-експлозии. Здравец / Гербера. 01: 15 Запорожие-експлозии. Тежко РСЗО. 01: 20 Киев и Кировоградска област - експлозии. Здравец / Гербера. 01:30 Киев - експлозии. Здравец / Гербера. 01:55 Подолски район на Одеска област - експлозии. Здравец / Гербера. 02: 00 Черкаска област - експлозии. Здравец / Гербера. 02: 15 околностите на Одеса-експлозия. Здравец / Гербера. 02: 25 Звенигородка Черкаска област - експлозии. Здравец / Гербера. 02: 30 Староконстантинов от Хмелницка област – експлозии. Кама. 03: 00 околностите на Жмеринка и Гайзин, Виницка област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 20 Звенигородка Черкаска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 35 Бяла църква в Киевска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 40 Богуслав, Киевска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 50 Бяла църква в Киевска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 55 Донбас и Харковска област - експлозии. УМПК. 04: 05 Бяла църква, Днепропетровска област и суми - експлозии. Здравец / Гербера. 04: 10 Хмелницка област и Обухов Киевска област - експ

    Коментиран от #69

    11:33 28.09.2025

  • 61 Пази Боже

    4 0 Отговор
    Украйна "практическо обучение" на НАТО да провежда.

    11:34 28.09.2025

  • 62 Кит

    4 1 Отговор
    Поредната доза бяла глупост в изпълнението на клоуна Зеленски.
    Тъпопитаещите са в транс😂😂😂

    11:34 28.09.2025

  • 63 Хроника

    2 1 Отговор
    06: 22 Василков и Хмелницка област - експлозии. Крилати ракети. 06: 26 Киев - взривове. 06: 34 Бориспол - експлозия. Х-101. 06:37 бяла църква - взрив. Х-101. 06: 50 квартал Бучи - експлозии. Х-101. 06: 51 околностите на Прилук, Черниговска област - експлозии. Здравец / Гербера. 06: 57 Бяла църква, Киев и Контоп на Сумска област - експлозии. Здравец / Гербера. 07: 00 Золочев, Харковска област - експлозии. 07: 15 сумите са експлозия. БМ-35 / Италмас. 07:20 бяла църква - експлозии. Здравец / Гербера. 07: 20 Киев - взривове. Здравец / Гербера. 07: 30 Киев – експлозии. Здравец / Гербера.

    11:35 28.09.2025

  • 64 Не думай ....

    2 2 Отговор
    Наемници от няколко неназовани страни щели да пътуват до Украйна.....

    Коментиран от #81

    11:36 28.09.2025

  • 65 Пиар снимка!

    3 2 Отговор
    Самата идилия...-
    Зелко,сред воините...,в калният окоп...!
    ОК!
    Ама оператора,поне да му бе подсказал малко да си поизцапа с кал изключително чистичките дрешки...?!

    Коментиран от #68

    11:36 28.09.2025

  • 66 Георгиев

    2 1 Отговор
    Хей, наркоманче, много бързаш и правиш грешки. Путин няма интереси за война с Европа. С Европа иска да е партньор, а ти ги подтикваш към война. След Окрайнина могат да следват прибалтийските бивши съветски републики и най много Молдова. И си осигурява западния фронт срещу НАТО. Финландия сама ще се върне. Словакия и Унгария са приятели. И Чехия ще стане приятел. По интересно е в Германия, където бивша ГДР заема все по приятелска позиция към Русия. Та война няма да има със Западна Европа.

    Коментиран от #70, #74

    11:37 28.09.2025

  • 67 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Данко Харсъзина":

    Две ракети в софия??!!!колко патриотично а?ти от кое село си да поръчаме една ракета и за там?

    11:37 28.09.2025

  • 68 Къде го

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Пиар снимка!":

    Путинягата на такава снимка

    Коментиран от #97

    11:37 28.09.2025

  • 69 Изпражнението гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хроника":

    Това са руски фейкове.

    11:38 28.09.2025

  • 70 Докато натовско оръжие

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Георгиев":

    Разбива руснаците, мир в Украйна нема да има

    Коментиран от #84

    11:38 28.09.2025

  • 71 000

    0 1 Отговор
    Американските сегашни елити са гении - саво за няколко години успяха да направят немислимото - събраха в един лагер Русия, Китай и Индия. С това сащ си изкопаха окончателно гроба. Зеленски и урсулите не е важно какво дрънкат.

    11:38 28.09.2025

  • 72 az СВО Победа80

    2 2 Отговор
    В Молдова текат "избори", човекът на Брюксел и Лондон там - Санду. Тя вече обяви, че изборите ще се анулират, ако резултатът не е този, който трябва на господарите й!

    ДемоНкрация, а?

    Ще кажете Молдова не е в ЕС, да но
    този мач вече се играх в Румъния - страна член на ЕС и на НАТО! 🤣🤣🤣

    Деградацията е тотална, ЕС все повече напомня на късния СССР....

    Коментиран от #82

    11:38 28.09.2025

  • 73 УКРАЙНА

    1 1 Отговор
    Щяла да учи НАТО как да отблъсквало руските въздушни атаки и били "Готови да споделят опита си"...... майко мила, майко мила ....

    Коментиран от #78

    11:39 28.09.2025

  • 74 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Георгиев":

    Путин иска да е партньор с европа ама следват балтийските съветски републики...хаха...логика като на питагор.браво!хаха

    Коментиран от #76

    11:39 28.09.2025

  • 75 Евала зеленски

    3 0 Отговор
    Загроби пет руски бригади при Покровск....

    Коментиран от #77

    11:39 28.09.2025

  • 76 Путин е агресор

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Чакаме да се тества с НАТО....ако му стиска де

    11:40 28.09.2025

  • 77 АЗОВ сила!

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Евала зеленски":

    Азовци режат руски тикви в Покровско направление.

    11:40 28.09.2025

  • 78 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "УКРАЙНА":

    То Украйна учи Путин, как са трепят путинистчета....

    11:40 28.09.2025

  • 79 Невероятни глупости

    2 1 Отговор
    Които само на побъркан човек може да му ги роди кратуната

    11:41 28.09.2025

  • 80 Дааа

    2 0 Отговор
    Русия няма да чака да приключи войната с Украйна ,ами правилно има да чакааа

    11:41 28.09.2025

  • 81 Корейче смотано

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Не думай ....":

    И ние пътувахме до Украйна....там си останахме....

    11:42 28.09.2025

  • 82 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа80":

    И ти ли като мен си се пръкнал през задният отвор?

    11:42 28.09.2025

  • 83 Коста

    1 1 Отговор
    Значи ЦРУ, МИ6, Мосад, разузнаването на ЕС държави ряпа да ядат колективно... Зеленчук знае най-много какво предприема Путин, щото явно спи с него.

    11:43 28.09.2025

  • 84 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Докато натовско оръжие":

    70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.Насочвани от американският Старлинк.

    11:44 28.09.2025

  • 85 Ъъъъъъъ

    1 1 Отговор
    Що ни занимавате с халюцинациите на Зеления наркоман?

    11:45 28.09.2025

  • 86 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Тази нощ в цяла бивша Украйна и особенно в Киев е имало чудна дискотека! 🤣🤣🤣

    Вече се напълни със зрелищни видеа от веселбата! 🤣🤣🤣

    11:45 28.09.2025

  • 87 Невестулка та

    1 1 Отговор
    е притисната в ъгъла,и всячески се опитва да въвлече и други страни в конфликта,който ще доведе до капитулацията на укро бандерите!

    Коментиран от #96

    11:45 28.09.2025

  • 88 УКРАЙНА

    1 1 Отговор
    Щяла да учи НАТО, как да взривяват къщите на работливите полски земеделци, и тракторите им "Беларус" ...

    11:46 28.09.2025

  • 89 Мишел

    0 2 Отговор
    Причината за войната в Украйна е разширението на НатО от ?Берлин до Украйна. С войната Русия цели да намали последствията от това разширение. Ако НатО не наглее, Русия няма причини да атакува ЕС и НатО.

    Коментиран от #91, #92

    11:47 28.09.2025

  • 90 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    Руската подводница?

    Коментиран от #101

    11:47 28.09.2025

  • 91 аz СВОПобеда80

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    Причината за Киев за два дня е разширената халка на Путин.

    Коментиран от #94

    11:48 28.09.2025

  • 92 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    НАТО не се разширява.....ИЗТОКА се разширява към ...НАТО.

    11:49 28.09.2025

  • 93 Коста

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Немезис":

    Не Президент Зеленчук не го слуша главата и затова след Майдана го инсталираха с послушна глава, която обаче се оказа празна. Все повече обаче лъсва истината и скоро ще го наритат.

    11:49 28.09.2025

  • 94 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "аz СВОПобеда80":

    Не ми ползвай ника за глупостите си!
    Никого не можеш да заблудиш!

    11:50 28.09.2025

  • 95 Ние в България

    1 1 Отговор
    Ама въобще не искаме Зеленски да ни "споделят опита си".... Там нека сам да си прави изводите

    Коментиран от #98

    11:50 28.09.2025

  • 96 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Невестулка та":

    Тая "невестулка" изби над милион путинистчета

    Коментиран от #99

    11:50 28.09.2025

  • 97 ,,Путинягата" ли...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Къде го":

    Ами той само веднъж облече военна униформа-отивайки в Курск...!
    И на другият ден бе обявен край на ,,Украинският БлицКриг" в Курск...!

    Коментиран от #100

    11:50 28.09.2025

  • 98 Ние искаме

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Ние в България":

    Да споделим нашия опит с Зеленски в правенето на боеприпаси....

    11:51 28.09.2025

  • 99 Ама то щот...

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Я пъ тоа":

    ...Зеленски,не изби милион и седемстотин хиляди свои войници,за чужди интереси...!

    11:52 28.09.2025

  • 100 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от ",,Путинягата" ли...?!":

    Путинягата са мъчи четири месеца с КУРСК...да си освободи СОБСТВЕНАТА земя....

    11:52 28.09.2025

  • 101 А ГДЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "А ГДЕ":

    Кулеба...?!

    11:53 28.09.2025

