Украинска въздушна атака остави без ток хиляди домакинства в Белгород
  Тема: Украйна

Украинска въздушна атака остави без ток хиляди домакинства в Белгород

29 Септември, 2025 04:17, обновена 29 Септември, 2025 04:21

Руското министерство на отбраната съобщи, че в неделя в продължение на няколко часа са били прехванати 13 украински дрона над Белгородска област и един над Курска област

Украинска въздушна атака остави без ток хиляди домакинства в Белгород - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Руският град Белгород е засегнат от мащабно прекъсване електричеството след украинска въздушна атака, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на местните власти и на публикации в социалните мрежи.

Тази вечер бе прекъснато електроподаването към хиляди домакинства в Белгород. Местни жители разказват за хора, блокирани в асансьори, и за жилищни блокове, потънали в мрак.

По първоначални данни прекъсването на електричеството се дължи на ракетен удар по топлоелектрическа централа.

Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков публикува в "Телеграм" видеообръщение, в което казва, че има "значителни" прекъсвания на електроподаването. Той предупреждава, че опасността от въздушни удари все още не е отминала и призовава жителите да се укрият. Гладков също така съобщава, че най-малко двама души са били ранени при въздушната атака, а болниците в Белгород работят с аварийни генератори.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че в неделя в продължение на няколко часа са били прехванати 13 украински дрона над Белгородска област и още един над Курска област.

"На 28 септември в периода от 13:30 до 23:00 часа московско време дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 14 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 13 безпилотни летателни апарата бяха прехванати над територията на Белгородска област и един – над територията на Курска област", пише в изявление на отбранителното ведомство, цитирано от ТАСС.

Украйна многократно е нанасяла удари по град Белгород, който е административен център на едноименната област. Населението на града възлиза на повече от 300 000 души. Киев казва, че целта на ударите е да се унищожи руска военна логистика, използвана за атаки срещу Украйна.


Русия
Новини по държави:
