Еврокомисарят по отбраната и космоса не успя да обясни как ще бъде реализиран проектът „Стена от дронове"

Еврокомисарят по отбраната и космоса не успя да обясни как ще бъде реализиран проектът „Стена от дронове“

29 Септември, 2025 06:02, обновена 29 Септември, 2025 06:07

На този етап е необходима техническа експертиза, заяви Андрюс Кубиляс

Еврокомисарят по отбраната и космоса не успя да обясни как ще бъде реализиран проектът „Стена от дронове“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс не успя да обясни как ще бъде реализиран проектът „Стена от дронове“ на източната граница на НАТО, отбелязвайки, че на този етап е необходима техническа експертиза.

„Това зависи от нашите технически експерти, които работят с украинците, за да разберат какво трябва да се направи. Доколкото разбирам, в Украйна трябва да се създадат някакви центрове, където ще работят производители и оператори; обучението на персонал е от решаващо значение“, каза той в интервю за полския телевизионен канал TVP World.

Освен това европейският комисар не отговори директно на въпроса на водещия дали гражданите на ЕС се доверяват на своите лидери по въпросите на сигурността. Той каза, че политиците трябва „да демонстрират откритост“ и също така да увеличат производството на оръжие и инвестициите в отбранителния сектор. Кубилюс твърди, че това е „практичен подход да се покаже на обществеността, че министрите на отбраната правят правилното нещо“.

Проектът „Стена от дронове“ е съвместна инициатива на Германия, Полша, Финландия и балтийските държави, насочена към разполагане на многопластова система за наблюдение и автоматизирани системи за защита срещу дронове по границата с Русия. В момента проектът е във фаза на разработка и избор на прототип.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Стената от дронове е като малките модулни реактори. И двете никой не ги е виждал.

    Коментиран от #7

    06:09 29.09.2025

  • 2 Лопата Орешник

    17 0 Отговор
    Друго си е да изобретиш капачка, която да ти бърка в очите докато пиеш вода!

    06:12 29.09.2025

  • 3 Георги

    7 0 Отговор
    какво има да обяснява, вие дайте едни пари пък ще видим дали и как. Да не мислите, че корупцията е наш патент?

    06:13 29.09.2025

  • 4 Споко, остатъчно е Стена от Капачки

    9 0 Отговор
    вързани за бутилките, и да ви бъркат в носа и очите когато пиете вода, ахх, прелест да се живее в ЕСССР, днес Украинская beloved Армия ще влизаме ли в Москва и ли в Варшава?😁🤣🤣

    06:14 29.09.2025

  • 5 Става

    0 0 Отговор
    въпрос за създаване на отбранителна система от дронове .

    06:15 29.09.2025

  • 6 Стена срещу патки

    2 0 Отговор
    Очиларката от иновации и растеж е спец по подпорните стени. Да се консултират с нея.

    06:21 29.09.2025

  • 7 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Затова пък може да обясни, как да се изгради гора от фалоимитатори!

    06:24 29.09.2025

  • 8 урсула пфайзер меркосур

    5 0 Отговор
    Важното е че знаят колко милиарда ще са нужни и парите ще бъдат усвоени от фирми, които вече са проявили съвест и отговорност да ги усвоят!

    06:28 29.09.2025

  • 9 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    нормално нали е от жалката литва която ще литне!Отивам там да убивам наред който срещна по улиците

    06:29 29.09.2025

  • 10 Как ще обясни нещо

    2 0 Отговор
    За което няма обяснение. Те такова животно няма. На нас и един Орешник ни стига.

    06:29 29.09.2025

  • 11 Съпоставка

    0 0 Отговор
    На този етап е необходима "Техническа Експертиза" . И да се опитаме да си представим Сталин , в подобна ситуация. Седи си на бюрото. Немците вървят към Москва . Той си подръпва от лулата , и болтае - На този етап е необходима Техническа Експертиза.

    06:43 29.09.2025

  • 12 Уффф

    0 0 Отговор
    Те в Украйна такава стена са направили, че руснаците си удрят където поискат още от първият ден на войната.

    06:46 29.09.2025

  • 13 Умнокрасив

    0 0 Отговор
    Мъжки Калас, мъжки Бербок, класа!

    06:52 29.09.2025