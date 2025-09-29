Еврокомисарят по отбраната и космоса не успя да обясни как ще бъде реализиран проектът „Стена от дронове“

Европейският комисар по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс не успя да обясни как ще бъде реализиран проектът „Стена от дронове“ на източната граница на НАТО, отбелязвайки, че на този етап е необходима техническа експертиза.
„Това зависи от нашите технически експерти, които работят с украинците, за да разберат какво трябва да се направи. Доколкото разбирам, в Украйна трябва да се създадат някакви центрове, където ще работят производители и оператори; обучението на персонал е от решаващо значение“, каза той в интервю за полския телевизионен канал TVP World.
Освен това европейският комисар не отговори директно на въпроса на водещия дали гражданите на ЕС се доверяват на своите лидери по въпросите на сигурността. Той каза, че политиците трябва „да демонстрират откритост“ и също така да увеличат производството на оръжие и инвестициите в отбранителния сектор. Кубилюс твърди, че това е „практичен подход да се покаже на обществеността, че министрите на отбраната правят правилното нещо“.
Проектът „Стена от дронове“ е съвместна инициатива на Германия, Полша, Финландия и балтийските държави, насочена към разполагане на многопластова система за наблюдение и автоматизирани системи за защита срещу дронове по границата с Русия. В момента проектът е във фаза на разработка и избор на прототип.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #7
06:09 29.09.2025
2 Лопата Орешник
06:12 29.09.2025
3 Георги
06:13 29.09.2025
4 Споко, остатъчно е Стена от Капачки
06:14 29.09.2025
5 Става
06:15 29.09.2025
6 Стена срещу патки
06:21 29.09.2025
7 Ъхъ
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Затова пък може да обясни, как да се изгради гора от фалоимитатори!
06:24 29.09.2025
8 урсула пфайзер меркосур
06:28 29.09.2025
9 гдфгфдг
06:29 29.09.2025
10 Как ще обясни нещо
06:29 29.09.2025
11 Съпоставка
06:43 29.09.2025
12 Уффф
06:46 29.09.2025
13 Умнокрасив
06:52 29.09.2025