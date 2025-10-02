Г-7 ще предприеме мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол

Държавите от групата на седемте големи развити икономики (Г-7) обявиха снощи, че планират съвместни стъпки за увеличаване на натиска върху Русия, предприемайки мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Ще има действия и срещу тези, които улесняват заобикалянето на санкциите, допълниха от Г-7. В общата си декларация финансовите министри от Г-7 казаха и че са постигнали съгласие относно важността на търговските мерки, в това число митата, забраните за внос и износ, в усилията си да намалят руските приходи. Причината за тези действия е руската инвазия в Украйна.
Страните от Г-7 излязоха с декларацията след срещата чрез видеоконферентна връзка на министрите си на финансите. САЩ призоваха своите съюзници да упражнят натиск с мита върху стоките, идващи от страни като Индия и Китай, които са водещи купувачи на руски петрол, отбелязва Ройтерс, добавяйки, че в декларацията въпросните две страни не се споменават.
"Ние ще предприемем действия срещу тези, които продължават да увеличават покупките си на руски петрол, откакто Русия нахлу в Украйна, и тези, които улесняват заобикалянето на санкциите", се казва в декларацията.
"Ще има конкретни мерки с цел съществено намаляване - с тенденция за пълен отказ - на продуктите, които все още внасяме от Русия, включително въглеводороди, се добавя в съвместното изявление.
Освен това финансовите министри от Г-7 посочват, че "сериозно обмислят" търговски мерки и други ограничения за страни, които подпомагат финансирането на руската война в Украйна. И тук не се споменава име на държава, обръща внимание Ройтерс.
