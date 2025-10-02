Новини
Свят »
Г-7 ще предприеме мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол
  Тема: Украйна

Г-7 ще предприеме мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол

2 Октомври, 2025 07:20 1 231 38

  • санкции-
  • г-7-
  • русия-
  • сащ-
  • петрол-
  • руски петрол

Ще има действия и срещу тези, които улесняват заобикалянето на санкциите

Г-7 ще предприеме мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавите от групата на седемте големи развити икономики (Г-7) обявиха снощи, че планират съвместни стъпки за увеличаване на натиска върху Русия, предприемайки мерки срещу страните, които продължават да купуват руски петрол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ще има действия и срещу тези, които улесняват заобикалянето на санкциите, допълниха от Г-7. В общата си декларация финансовите министри от Г-7 казаха и че са постигнали съгласие относно важността на търговските мерки, в това число митата, забраните за внос и износ, в усилията си да намалят руските приходи. Причината за тези действия е руската инвазия в Украйна.

Още новини от Украйна

Страните от Г-7 излязоха с декларацията след срещата чрез видеоконферентна връзка на министрите си на финансите. САЩ призоваха своите съюзници да упражнят натиск с мита върху стоките, идващи от страни като Индия и Китай, които са водещи купувачи на руски петрол, отбелязва Ройтерс, добавяйки, че в декларацията въпросните две страни не се споменават.

"Ние ще предприемем действия срещу тези, които продължават да увеличават покупките си на руски петрол, откакто Русия нахлу в Украйна, и тези, които улесняват заобикалянето на санкциите", се казва в декларацията.

"Ще има конкретни мерки с цел съществено намаляване - с тенденция за пълен отказ - на продуктите, които все още внасяме от Русия, включително въглеводороди, се добавя в съвместното изявление.

Освен това финансовите министри от Г-7 посочват, че "сериозно обмислят" търговски мерки и други ограничения за страни, които подпомагат финансирането на руската война в Украйна. И тук не се споменава име на държава, обръща внимание Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    44 11 Отговор
    "Развитите" западНаляци в потрес

    07:22 02.10.2025

  • 2 Западналите са тъпи

    55 12 Отговор
    Е, като спрете нефта, та кво? Руснакът и гладен ще ви смаже. Психопати

    07:23 02.10.2025

  • 3 Лицемери

    56 11 Отговор
    ЕС. Никога не е спирал да купува нефт и леки горива от Русия. Кого лъжете.

    Коментиран от #9

    07:24 02.10.2025

  • 4 Всьо по плану! 🤔

    33 38 Отговор
    Каква я "мислеше" бункерния "стратег" 😂, а какво стана?

    07:24 02.10.2025

  • 5 ЕТО ТЕЗИ

    42 7 Отговор
    Са истинските хартиени тигри.

    07:27 02.10.2025

  • 6 Не разбирам

    51 4 Отговор
    Същите тези от Г 7 купуват руски нефт и газ през посредници, като за газа американците се явяват посредниците.То бива наглост и лицемерие, но чак толкова. За нефта доколкото разбирам американците също искат да минава през тях вместо през Индия.

    Коментиран от #8

    07:27 02.10.2025

  • 7 Мокой

    41 3 Отговор
    Русия, петрол, газ, санкции, Г7, ЕС, ЕК... все едно и също, каква олигофрения само!

    07:28 02.10.2025

  • 8 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 28 Отговор

    До коментар #6 от "Не разбирам":

    Точка.

    07:32 02.10.2025

  • 9 Изпражнението гайтанджиева

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "Лицемери":

    Това са руски фейкове.

    07:33 02.10.2025

  • 10 ПРОБЛЕМА НА Г-7

    43 5 Отговор
    На тези проблема им е, че вече няма кого да ограбват, освен собствените си народи.

    07:34 02.10.2025

  • 11 Уса

    28 4 Отговор
    Аман от изкукали дъртаци длъжници

    07:36 02.10.2025

  • 12 СЛОНА

    23 4 Отговор
    ХВЪРЛЯЙТЕ ЕВРОТО И КУПУВАЙТЕ ЦВЕТНИ МТАЛИ -САМО ТАКА ЩЕ ИДЕ ЕС И ЕВРОТО НА БУНИЩЕТО!!!

    07:39 02.10.2025

  • 13 Факт

    23 3 Отговор
    Ще предизвикат разделение в целия Свят, поскъпване и инфлация.

    07:40 02.10.2025

  • 14 Пич

    24 3 Отговор
    И кво....?! Значи , първо трябва да санкционират САЩ , а после и европейските пудели !!!

    07:41 02.10.2025

  • 15 Някой

    30 4 Отговор
    Тези за какви се мислят? После да не БРИКС упражнява натиск върху Г-7. Все пак са над половината население. Никой не иска да го командват. И такива предизвикват отвращение. Един вид се самоизолират.

    Коментиран от #21

    07:42 02.10.2025

  • 16 Слава на Русия

    23 8 Отговор
    Урсула иска тръбата да минава през нея .

    Коментиран от #23

    07:50 02.10.2025

  • 17 ДА ПОПИТАМ

    24 2 Отговор
    Китай, като развита икономика участва ли или Г-7 е едно англосаксонско сборище.

    Коментиран от #32

    07:51 02.10.2025

  • 18 А ГДЕ

    15 3 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #29, #37

    07:52 02.10.2025

  • 19 факуса

    16 7 Отговор
    едни длъжници вместо да си плащат дълговете определят кой от къде какво да купува,после ама онез що ме бият

    07:53 02.10.2025

  • 20 Като гледам 🤔

    10 15 Отговор
    Бункерният, хартиен 🐯... 😂 в Кремъл скоро ще бъде детрониран

    07:56 02.10.2025

  • 21 Не се

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Мислят , защото не могат да мислят ! В ЕС не се правят на тъпаци , автентични са !

    07:59 02.10.2025

  • 22 ха ха

    10 7 Отговор
    на тия "развитите" ще им остане да развиват само туризма

    07:59 02.10.2025

  • 23 Отиде в кaнaла твоята русия

    11 12 Отговор

    До коментар #16 от "Слава на Русия":

    Такава е съдбата на всяко ЗЛО.

    Коментиран от #26

    08:00 02.10.2025

  • 24 АСТИНОМИЯ

    16 3 Отговор
    Някой САНКЦИОНИРА ли американците , когато избиваха , агресираха , рушаха , мачкаха и налагаха своята ДЕМОкрация във Виетнам , Афганистан , Либия , Куба , Ирак ?
    И защо , ако НЕ ?
    Да не би САЩ да убива ХУМАННО ? Техните бомби и куршуми са МИРНИ ли ?

    Коментиран от #36

    08:00 02.10.2025

  • 25 Ама

    12 2 Отговор
    По-евтин ли ще е неруския нефт и газ или каквото е? Щото хич не обичаме да ме джобят.

    08:01 02.10.2025

  • 26 Зайо Байо

    15 5 Отговор

    До коментар #23 от "Отиде в кaнaла твоята русия":

    Ако наричаш Русия зло , то как ли би нарекъл САЩ ? А и другите "демократични" държави - Франция , Британия.......?

    08:03 02.10.2025

  • 27 Верно ли

    13 3 Отговор
    Хахахах, БИВШИТЕ развити икономики, ама на кой му стиска да си признае!

    08:05 02.10.2025

  • 28 Само Питам

    11 0 Отговор
    Хич не ми пука какъв газ , бензин , петрол и нефт ще ползваме , СТИГА ДА НЕ Е ПО-СКЪП от този , от който се отказваме и то по чужда заповед !
    Да не се окаже , че този , който ни го заповядва , точно той ще ни даде и ГОРИВО и на КАКВА ЦЕНА ?

    08:06 02.10.2025

  • 29 Йеронимус БОШ

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "А ГДЕ":

    Търси да разбере коя е Мария Калас , че носи името й !

    08:07 02.10.2025

  • 30 Артилерист

    11 0 Отговор
    Ще се предприемат мерки, ще се вземат конкретни мерки, обмислят се мерките, постигнато е съгласие за мерките, ще се стигне и до митата и прочие бла-бла. Най-вероятно ще стане като отказа от руските енергийни източници -бумеранга ще удари "вземащите мерки"...

    08:08 02.10.2025

  • 31 Коментар

    8 5 Отговор
    Както каза Тръмпича😁... Русия е хартиен тигър.... Затова ще бъде санкционирана до откат.

    08:09 02.10.2025

  • 32 Госあ

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "ДА ПОПИТАМ":

    Китайците ми викат, ние сме развиваща се икономика 😂 Екстра им е така ! 😂 Иначе, да видим как ше ги натискат да купуват от краварите руски суровини с надценка 😂

    08:09 02.10.2025

  • 33 кумчо ВЪЛЧО

    10 5 Отговор
    Защо пропагандата непрекъснато ни натяква , че Русия са ЛОШИТЕ , а САЩ и ЗАПАДА са ДОБРИТЕ ?
    Всичко е Черно и Бяло ли ?
    Няма ли нюанси ? И кой го казва и определя това ?
    Трябва да вярваме на това , което ни казват ПРАВИЛНИТЕ ХОРА , а не на това , което виждаме ?

    08:12 02.10.2025

  • 34 това Г отдавна трябваше да се изтрие

    6 3 Отговор
    и да се казват М7 кого заблуждават

    08:12 02.10.2025

  • 35 тези от Г 7 кое им е голямото

    7 2 Отговор
    освен дълговете ,като и всички знаят че живеят и харчат на заем

    08:14 02.10.2025

  • 36 Госあ

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "АСТИНОМИЯ":

    Такива въпроси и размисли, кое е справедливо и кое не, са абсолютна загуба на време в англоч@ф@дския свят. Само оръжие му е майката !

    08:16 02.10.2025

  • 37 Серсемин

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "А ГДЕ":

    Чела застаряващата си шун,а че скоро нема кой да и обърне внимание.

    09:03 02.10.2025

  • 38 От чужбина

    0 0 Отговор
    Тези Г-7 по какво са най-развити? По дългове ли? Май техните борчове са най-големите в света. Представете си един уличен хулиган във вашия град, който хем има борчове към много от вас, хем тръгнал да се разпорежда.

    09:06 02.10.2025