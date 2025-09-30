Новини
Свят »
Израел »
Израел заплашва "да довърши работата си", ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп

Израел заплашва "да довърши работата си", ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп

30 Септември, 2025 19:44, обновена 30 Септември, 2025 19:45 350 6

  • газа-
  • израел-
  • заплашва-
  • хамас-
  • тръмп

Дани Данон и Доналд Тръмп подчертават спешността на предложението за мир в Газа, като поставят ултиматум пред палестинската групировка.

Израел заплашва "да довърши работата си", ако "Хамас" отхвърли плана на Тръмп - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ако палестинската групировка "Хамас" отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа, Израел ще "довърши работата си" и ще върне вкъщи всички останали заложници, заяви израелският постоянен представител в ООН Дани Данон, цитиран от Ройтерс.

"Ако откажат плана, Израел ще свърши работата си по лесния или по трудния начин. Връщането им (на заложниците) не може да чака. Това не е просто пътна карта за връщането им. Това е план за край на терора, който започна на 7 октомври 2023 г.", каза Данон на събитие в ООН по повод наближаващата втора годишнина от началото на войната.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Хамас" има около три или четири дни, за да отговори на предложението му за сключване на мирно споразумение в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на движението. Той предупреди, че бойците рискуват "да си платят в ада", ако групировката не подпише споразумението, предаде Франс прес.

Вчера Белият дом разпространи предложение от 20 точки, което има за цел окончателно да сложи край на конфликта, предизвикан от кървавата атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Атаката доведе до десетки хиляди жертви и превърна ивицата Газа в развалини.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    0 4 Отговор
    Газа ще бъде занулена накрая.

    Коментиран от #5, #6

    19:45 30.09.2025

  • 2 Иван

    3 0 Отговор
    Доналд Тръмп е проститутка на сатанинския нацистки хазарски коварен Израел

    19:48 30.09.2025

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Избиването ,на жени и деца е работа на сатаната ,няма нищо за чудене

    19:49 30.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    И,името Данон не ви ли звучи познато

    19:50 30.09.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Довечера свободна ли си ?

    19:50 30.09.2025

  • 6 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Само евреите в Холандия бяха занулени. Слава Холандие! Слава Марк Пут.те!

    19:52 30.09.2025